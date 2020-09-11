В ОБСЕ зафиксировали ряд нарушений со стороны наемников РФ на Донбассе

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 10 сентября 2020, в ходе выполнения наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории был зафиксирован ряд нарушений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра ОС в Facebook.

"Так, 7 сентября вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области обнаружены три ямы, вырытые между полосами движения автодороги. По оценке СММ, они напоминают ранее зафиксированные вертикальные ниши под автодорогой недалеко от населенного пункта Крутая Балка Донецкой области, внутри которых наблюдатели обнаружили самодельный взрывной заряд.

В тот же день было в очередной раз зафиксировано восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги вблизи Веселой Горы, которые, по оценке, принадлежат вооруженным формированием РФ", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать минские договоренности и дополнительные договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ от 22 июля 2020 года о прекращении огня.

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