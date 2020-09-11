Оборонный бюджет Украины в 2021 году будет увеличен до 5,92% ВВП, - СНБО
В этом году он составляет 5,45% ВВП.
Запланированный в проекте Государственного бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,92% валового внутреннего продукта, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Об этом во время совещания по подготовке проекта бюджета заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он добавил, что соответствующий показатель на 2020 год составлял 5,45% от ВВП.
"Увеличение расходов - принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского в вопросах обеспечения национальной безопасности", - цитирует Данилова пресс-служба.
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напомни только ты, кто там виноват. имена напиши хероев этих...
Куда деньги, мать вашу деваете, "слуги"?!!
Опять все "мыши поели"?!!
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