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Если отдавать России наше русскоязычное достояние, то скорее потеряем, чем приобретем, - Ткаченко

Если отдавать России наше русскоязычное достояние, то скорее потеряем, чем приобретем, - Ткаченко

Если отдавать РФ наше русскоязычное наследие в разных сферах, то Украина скорее потеряет, чем приобретет.

Такое мнение выразил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы будем отдавать России то, что, на мой взгляд, является нашим наследием, особенно литературные, художественные, научные достижения людей, которые родились в Украине и считали себя украинцами, только потому, что они говорили по-русски, мы скорее больше потеряем, чем приобретем", - сказал министр.

Он добавил, что Украина находится в ситуации фактической войны со страной-агрессором, но наша сильная сторона заключается в том, чтобы сделать невозможным использование Россией элементов манипуляций относительно языка, вопросов истории и т. п.

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Также министр отметил, что у него свое видение, как предотвращать такие манипуляции, но он не хотел бы его навязывать, а механизм должен быть разработан в результате диалога ученых. Он отметил, что такой диалог в частности состоится и в рамках круглых столов, организуемых МКИП.

"После разговора ученых будут закрытые встречи с участием политиков и лидеров мнений по модерацией Аспен института, на которых они попытаются найти по различным точкам зрения свое видение того, как двигаться дальше", - добавил Ткаченко.

Министр считает, что все должностные лица должны разговаривать на украинском языке, но в быту им нельзя запретить разговаривать на другом языке.

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Он также добавил, что механизм, как продвигать, делать рекламу украинскому языку, должны разработать специалисты.

Автор: 

культура (841) россия (95515) Ткаченко Александр (429) украинский язык (1189) язык (3779) русский язык (572)


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Топ комментарии
+41
Если отдавать России наше русскоязычное достояние, то скорее потеряем, чем приобретем, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6529
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11.09.2020 13:23
+27
віддавши "Сватів" і 95квартал ми нічого не втратим
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11.09.2020 13:30
+24
Москва привласнила левову частку українського інтелекту, без якого "велікая россія" не відбулась би.
Ткаченко ущербний малорос.
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11.09.2020 13:49
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Страница 3 из 3
Ваше "надбання" з України бульдозером не випхаєш.
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11.09.2020 18:10 Ответить
Оно шото путает это не русскоязычное достояние а история Украины только по нашей области Пирогов, Можайский,Чайковский, Тропинин, Южное общество декабристов,Суворов - это история Украины а не чье то достояние
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11.09.2020 19:44 Ответить
згода, коли це корисно україні, але якщо це "руськоязічне достояніє" пахне рашизмом. то нехай воно воняє в кацапстані.
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11.09.2020 20:45 Ответить
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