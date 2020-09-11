Если отдавать России наше русскоязычное достояние, то скорее потеряем, чем приобретем, - Ткаченко
Если отдавать РФ наше русскоязычное наследие в разных сферах, то Украина скорее потеряет, чем приобретет.
Такое мнение выразил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.
"Если мы будем отдавать России то, что, на мой взгляд, является нашим наследием, особенно литературные, художественные, научные достижения людей, которые родились в Украине и считали себя украинцами, только потому, что они говорили по-русски, мы скорее больше потеряем, чем приобретем", - сказал министр.
Он добавил, что Украина находится в ситуации фактической войны со страной-агрессором, но наша сильная сторона заключается в том, чтобы сделать невозможным использование Россией элементов манипуляций относительно языка, вопросов истории и т. п.
Также министр отметил, что у него свое видение, как предотвращать такие манипуляции, но он не хотел бы его навязывать, а механизм должен быть разработан в результате диалога ученых. Он отметил, что такой диалог в частности состоится и в рамках круглых столов, организуемых МКИП.
"После разговора ученых будут закрытые встречи с участием политиков и лидеров мнений по модерацией Аспен института, на которых они попытаются найти по различным точкам зрения свое видение того, как двигаться дальше", - добавил Ткаченко.
Министр считает, что все должностные лица должны разговаривать на украинском языке, но в быту им нельзя запретить разговаривать на другом языке.
Он также добавил, что механизм, как продвигать, делать рекламу украинскому языку, должны разработать специалисты.
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