Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки", - ОП

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации в пятницу прибыл в Берлин, где должны начаться переговоры делегаций стран – участниц Нормандского формата на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

По словам Андрея Ермака, украинская сторона в очередной раз подтверждает огромное стремление народа Украины к установлению мира на нашей земле.

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"Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения", – сказал руководитель Офиса Президента.

Он отметил: перемирие показало, что все возможно, если есть желание.

"Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран Нормандского формата", – подчеркнул Андрей Ермак.