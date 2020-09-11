Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки", - ОП
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации в пятницу прибыл в Берлин, где должны начаться переговоры делегаций стран – участниц Нормандского формата на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.
Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
По словам Андрея Ермака, украинская сторона в очередной раз подтверждает огромное стремление народа Украины к установлению мира на нашей земле.
"Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения", – сказал руководитель Офиса Президента.
Он отметил: перемирие показало, что все возможно, если есть желание.
"Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран Нормандского формата", – подчеркнул Андрей Ермак.
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Зима не за горами, греться будете.
Изменники и предатели не оставляют надежду протащить ползучую КАПИТУЛЯЦИЮ.
Та мир нам не особо интересен. Можна боевые действея перенести и в ростов и на бакунь. Нам нужна граница на замке. И вернуть территории: крыма и домбаса. А "население" месное чимодан-вакзал-расея
Фрау Меркель приказала вернуть дохлый СССр из гроба и поставить вместо Мавзолея чЛенина...добавитьб Карла Маркса и Фридриха Энгельса...
На этот раз у Зермака не прокатило, и остановили его не 73% (им похрен), а думающее меньшинство. Хватило гнева в соцсетях и угроз выйти на улицу.
Но это ни разу не победа. Не получилось сейчас, зайдут с другой стороны. Мы их пинком в дверь, они бочком в окно. У нас только одно преимущество - они наглые, но трусливые.
Уверен, что Зермак знал о "новых требованиях той стороны" ещё вчера, но сегодня просто использовал их для того, чтобы включить заднюю. Очко таки не железное.
Helgi Sharp
Новый порно-фильм "Нормандяне"!
Краткое содержание фильма.
Один маленький, но очень гордый, хоть и сцыкливый и немного потерпевший бубачка ищет мир в коричневом глазу одного тоже очень маленького и очень старенького дедушки с красивым именем *****.
Закадровый голос, очень похожий на голос одной немецкой фрау томно произносит всего одну фразу: "Я!Я!Я, Дастиш фантастиш".
В это же время один тоже маленький, но очень французский месье по имени Эммануэль напевал песенку "Эммануэль" из фильма "Эммануэль"....
Ну ладно, дальше сами увидите.
Всем смотреть фильм "Нормандяне"!
Ніщо не завадить зеленському капітулювати.