РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3996 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 449 53

Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки", - ОП

Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников лидеров стран

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации в пятницу прибыл в Берлин, где должны начаться переговоры делегаций стран – участниц Нормандского формата на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

По словам Андрея Ермака, украинская сторона в очередной раз подтверждает огромное стремление народа Украины к установлению мира на нашей земле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Меркель: надеюсь скоро встретиться в "нормандском формате"

"Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения", – сказал руководитель Офиса Президента.

Он отметил: перемирие показало, что все возможно, если есть желание.

"Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран Нормандского формата", – подчеркнул Андрей Ермак.

Автор: 

Берлин (225) переговоры (4936) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1262)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
путинский агент Ермак полетел получать указания из центра.
показать весь комментарий
11.09.2020 13:29
+11
Кацапское "принуждение к миру" руками зе-мразей.
Изменники и предатели не оставляют надежду протащить ползучую КАПИТУЛЯЦИЮ.
показать весь комментарий
11.09.2020 13:34
+7
Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки", - ОП - Цензор.НЕТ 2400
показать весь комментарий
11.09.2020 13:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
путинский агент Ермак полетел получать указания из центра.
показать весь комментарий
11.09.2020 13:29 Ответить
сейчас на любой дрыг власти не лишним будет заранее начинать собираться под оп и дачей потерпевшего.
показать весь комментарий
11.09.2020 13:32 Ответить
в профилактических целях.
показать весь комментарий
11.09.2020 13:32 Ответить
Ставьте уже там палатки и собирайте шины.
Зима не за горами, греться будете.
показать весь комментарий
11.09.2020 13:47 Ответить
Без вас розберемось, коли і що нам робити.
показать весь комментарий
11.09.2020 13:59 Ответить
Гыыы. Вы то и робите, що на сайти трындите! незадаром.
показать весь комментарий
11.09.2020 14:21 Ответить
Сказати то що хотіли? Ну окрім як збрехати.
показать весь комментарий
11.09.2020 14:41 Ответить
Кацапское "принуждение к миру" руками зе-мразей.
Изменники и предатели не оставляют надежду протащить ползучую КАПИТУЛЯЦИЮ.
показать весь комментарий
11.09.2020 13:34 Ответить
Кацапія в усьому світі діє чужими руками, а іхтамнєт.
показать весь комментарий
11.09.2020 13:38 Ответить
_Они не то что "не оставляют надежду", они действуют, просто-напросто продолжают работать на путлера и сдавать ему Украину.
показать весь комментарий
11.09.2020 13:40 Ответить
Це ПОСЛАНА делегація? Це ті, кого ПОСЛАЛИ більшість українців?
показать весь комментарий
11.09.2020 13:37 Ответить
Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки", - ОП - Цензор.НЕТ 2400
показать весь комментарий
11.09.2020 13:37 Ответить
Зебіли пишаються.
показать весь комментарий
11.09.2020 13:39 Ответить
Завхоз офиса шмаркли полетел на межгосударственные переговоры, да еще и спецрейсом, за счет налогоплательщиков.. Абсурд.
показать весь комментарий
11.09.2020 13:38 Ответить
Там не о чем разговаривать.. РФ должна либо уйти с Донбасса и его быстро зачистят .. либо наоборот туда войти регулярными войсками официально признав эту территорию по крымскому сценарию.. третьего пути к миру не дано.
показать весь комментарий
11.09.2020 13:38 Ответить
Судячи з фото, летять ну дуууже економним класом. Цікаво, хто башляє - наш б'юджет, чи кацапський?
показать весь комментарий
11.09.2020 13:40 Ответить
Оплачивают "экономкласс" украинцы.Судя по фото-это преЗЕдентский борт (там герб Украины видно) так что ермак любит сраку возить с комфортом.Даже новость преподнесена"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации в пятницу прибыл в Берлин " хотя могли просто написать "украинская делегация прибыла в Берлин. Возглавляет Резников и т.д.
показать весь комментарий
11.09.2020 14:46 Ответить
Вот именно, почему эта гнида выпячивается всегда на первом месте ? Да потому что Нелох Зеро полностью устранился (ен) от своих прямых обязанностей президента в пользу фсбэшника *козыря* ,ну как вам зеовцы и зебараны нравится ? Пробекайте что-нибудь...
показать весь комментарий
11.09.2020 18:08 Ответить
а наша делегация на обычном рейсовом самолете полететь не могла ? обязательно бизнесс-джет гонять ?
показать весь комментарий
11.09.2020 13:41 Ответить
Ермак шо зря себе мерседес покупал?
Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки", - ОП - Цензор.НЕТ 7835
показать весь комментарий
11.09.2020 13:45 Ответить
намекаешь что эта помпа из за Ермака ? если бы его не было то пилили бы до Берлина на попутках ?
показать весь комментарий
11.09.2020 14:01 Ответить
По словам Андрея Ермака, украинская сторона в очередной раз подтверждает огромное стремление народа Украины к установлению мира на нашей земле.

Та мир нам не особо интересен. Можна боевые действея перенести и в ростов и на бакунь. Нам нужна граница на замке. И вернуть территории: крыма и домбаса. А "население" месное чимодан-вакзал-расея
показать весь комментарий
11.09.2020 13:43 Ответить
5 грамматических ошибок. Понабирали олухофф.
показать весь комментарий
11.09.2020 14:26 Ответить
Шта?
показать весь комментарий
11.09.2020 14:29 Ответить
ничаваа!
показать весь комментарий
11.09.2020 14:40 Ответить
Рашкотварь,в сад, в сад...
показать весь комментарий
11.09.2020 18:10 Ответить
Новий нік старої Ленки з Італенки.
показать весь комментарий
11.09.2020 15:24 Ответить
Вона такаж італьянка ак дмітро патріот
показать весь комментарий
11.09.2020 15:26 Ответить
Рашистка. Для краматорки медінститут Ростова виявився ближче ніж донецький. Отака геометрія Лобачевського.
показать весь комментарий
11.09.2020 15:31 Ответить
Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки", - ОП - Цензор.НЕТ 47966 плешивых уродов ждут
показать весь комментарий
11.09.2020 13:45 Ответить
были двойники ху#ла, тройники ху#ла, но когда их 6 это уже пилотники ху#ла:
Українська делегація прибула до Берліна на переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 635
показать весь комментарий
11.09.2020 13:48 Ответить
Українська делегація прибула до Берліна на переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 3583
показать весь комментарий
11.09.2020 15:44 Ответить
По меньшей мере 6.
показать весь комментарий
11.09.2020 14:36 Ответить
Кстати как думаете она за него вышла по любви или и из-за бабла?
Українська делегація прибула до Берліна на переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 8976
показать весь комментарий
11.09.2020 13:46 Ответить
та парниша исчо ничего
показать весь комментарий
11.09.2020 14:02 Ответить
Схоже на те, що Григорій Клімов таки не був хворим графоманом...
показать весь комментарий
11.09.2020 14:05 Ответить
А белая длинная куда делась?
показать весь комментарий
11.09.2020 14:37 Ответить
Из-за любви, конечно. Любви к баблу.
показать весь комментарий
11.09.2020 15:45 Ответить
В стиле Черного юмора..
Фрау Меркель приказала вернуть дохлый СССр из гроба и поставить вместо Мавзолея чЛенина...добавитьб Карла Маркса и Фридриха Энгельса...Українська делегація прибула до Берліна на переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 9915
показать весь комментарий
11.09.2020 13:50 Ответить
Пруссия и РАБссия два народа брата мочили в сортире и в 1 и 2 Мировые войны...
показать весь комментарий
11.09.2020 13:53 Ответить
- В ОПУ сообщили, что "инспекцию" на Донбассе отменили, новой даты нет и пока не будет. Якобы "та сторона" выдвинула новые требования.

На этот раз у Зермака не прокатило, и остановили его не 73% (им похрен), а думающее меньшинство. Хватило гнева в соцсетях и угроз выйти на улицу.
Но это ни разу не победа. Не получилось сейчас, зайдут с другой стороны. Мы их пинком в дверь, они бочком в окно. У нас только одно преимущество - они наглые, но трусливые.
Уверен, что Зермак знал о "новых требованиях той стороны" ещё вчера, но сегодня просто использовал их для того, чтобы включить заднюю. Очко таки не железное.
Helgi Sharp
показать весь комментарий
11.09.2020 13:55 Ответить
Українська делегація прибула до Берліна на переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки", - ОП - Цензор.НЕТ 5718
показать весь комментарий
11.09.2020 13:57 Ответить
Я щось не памятаю, щоб за Єрмака хтось голосував на президентських виборах.
показать весь комментарий
11.09.2020 13:59 Ответить
Будут договариваться у кого зебилениш будет первим сосать.
показать весь комментарий
11.09.2020 13:59 Ответить
Скоро на экранах!
Новый порно-фильм "Нормандяне"!
Краткое содержание фильма.
Один маленький, но очень гордый, хоть и сцыкливый и немного потерпевший бубачка ищет мир в коричневом глазу одного тоже очень маленького и очень старенького дедушки с красивым именем *****.
Закадровый голос, очень похожий на голос одной немецкой фрау томно произносит всего одну фразу: "Я!Я!Я, Дастиш фантастиш".
В это же время один тоже маленький, но очень французский месье по имени Эммануэль напевал песенку "Эммануэль" из фильма "Эммануэль"....
Ну ладно, дальше сами увидите.
Всем смотреть фильм "Нормандяне"!
показать весь комментарий
11.09.2020 14:42 Ответить
"В ОБСЕ зафиксировали ряд нарушений со стороны наемников РФ на Донбассе."
Ніщо не завадить зеленському капітулювати.
показать весь комментарий
11.09.2020 14:01 Ответить
Пачками получали паспорта Пидирации дамбасяне,там пенсии старикам больше украинских в 10 раз,зарплаты в 15...плюс рюсскаговорящие быдлобараны...чего сидите Чуваки? Айда на РАБссиянский Рай... КГБиста...
показать весь комментарий
11.09.2020 14:03 Ответить
Що українського у тій делегації-безхребетний слизняк Резніков чи російський агент Єриак?! Чи може "прагнення миру" взамін вигнанню агресора й відновлення територіальної цілісності?! Лиш "гниди" там українські просувають кремлівські ідеї!
показать весь комментарий
11.09.2020 14:20 Ответить
Вот в предыдущей был мертведчук с кучмой - это класс!
показать весь комментарий
11.09.2020 14:39 Ответить
Или блазень такой смелый, или живет в теплой ванне, оградили его от обьективной информации, и он прикидывается шлангом, не слышит проукраинской аудитории, снова назначил фсбэшрика ермака главарем переговорщиков.
показать весь комментарий
11.09.2020 14:31 Ответить
Ни хера себе какими самолетами, завхоз офиса в Берлин летает. Что это чмо себе позволяет?
показать весь комментарий
11.09.2020 15:29 Ответить
суто концептуально...а хто він такий голова ОП, щоб доносити до суспільства такі речі: Президент чи міністр?
показать весь комментарий
11.09.2020 18:37 Ответить
 
 