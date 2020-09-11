Масштабное ДТП на Киевщине: число жертв возросло до шести человек, трое в очень тяжелом состоянии. ВИДЕО
Число жертв ДТП, которое случилось в пятницу, 11 сентября, рано утром в Бориспольском районе Киевской области, увеличилось до шести человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении бориспольской больницы в Facebook.
Видео ТСН
"В больницу в срочном порядке поступило 12 пострадавших. Все пациенты находились в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. Для оказания помощи пострадавшим были организованы дополнительные смены персонала больницы. Хирурги, травматологи, анестезиологи и медсестры работали слаженно и профессионально. Помощь пациентам была предоставлена в полном объеме, при необходимости было проведено КТ внутренних органов, рентген и УЗИ", - сказано в сообщении.
Как отметили в медучреждении, 12 человек в тяжелом состоянии, 8 из них прооперированы, 7 находятся в реанимации, трое в очень тяжелом состоянии, один человек умер.
Напомним, рано утром 11 сентября на автодороге Киев - Харьков - Довжанский возле с. Иванков Бориспольского района произошла авария с участием 4 транспортных средств. В результате ДТП 5 человек погибли, 20 получили травмы.
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Люди , схаменіться !
А Господь обнуліл.
Чтобы такого дерьма как тут - не происходило!
Но вы ведь народ, кто вы такие, чтобы требовать от вашего государство такого же качества безопасных дорог. Терпите! Терпилы.
Дороги, говоришь, виноваты?
Касательно дороги. Да, когда полоса строится не вплотную как у нас, а на расстоянии примерно 15-20 метров, туда может вылететь хоть 10 фур и лобовых отбивных из автомобиля не происходит. Есть не только в Канаде но и например на Аляске такие дороги как у нас.
Но нужно понимать что там траффик около нулевой. 1 автомобиль за 2 часа езды.
Поэтому не то чтобы "дороги виноваты". А наличие таких дорог свело бы на нет все лобовые столкновения
мать вашу...
А теперь фотка выше - посмотри на безопасную зону на наших дорогах и на канадской.
И еще кое что. В 2017 году возвращаясь из Польши наш автобус чуть не попал в лобовое столкновение. Знаешь что спасло? Вот эти самые зоны боковые на дороге, которые в Польше тоже шире чем у нас. А у нас что?
Я не знаю что ты пытаешься доказать, но технология построения дорог у нас донная, с каких сторон не смотри.
Виноваты конечно люди, но толку-то?
Ах Германия. Великолепная страна. Не то что наша помойка... без велодорожек )
По скорости. Летают 100-120 даже 140, особенно междугородные маршрутки, обгон 2-3 единиц транспорта сразу, - пожалуйста, проехать на желтый, иногда даже не красный - можно. Фуры-вагоны тоже стали лихо обганять на 80-100 легковушки. Правила для лохов - выезды на встречу, на обочину, лихие повороты и развороты...на дорогах как на войне.
вообщем дома дольше сидишь, дольше проживешь.