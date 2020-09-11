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Новости ДТП
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Масштабное ДТП на Киевщине: число жертв возросло до шести человек, трое в очень тяжелом состоянии. ВИДЕО

Число жертв ДТП, которое случилось в пятницу, 11 сентября, рано утром в Бориспольском районе Киевской области, увеличилось до шести человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении бориспольской больницы в Facebook.

Видео ТСН

"В больницу в срочном порядке поступило 12 пострадавших. Все пациенты находились в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. Для оказания помощи пострадавшим были организованы дополнительные смены персонала больницы. Хирурги, травматологи, анестезиологи и медсестры работали слаженно и профессионально. Помощь пациентам была предоставлена в полном объеме, при необходимости было проведено КТ внутренних органов, рентген и УЗИ", - сказано в сообщении.

Как отметили в медучреждении, 12 человек в тяжелом состоянии, 8 из них прооперированы, 7 находятся в реанимации, трое в очень тяжелом состоянии, один человек умер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пять человек погибли, 20 пострадали в результате масштабного ДТП на Киевщине, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж (обновлено)

Напомним, рано утром 11 сентября на автодороге Киев - Харьков - Довжанский возле с. Иванков Бориспольского района произошла авария с участием 4 транспортных средств. В результате ДТП 5 человек погибли, 20 получили травмы.

Масштабное ДТП на Киевщине: число жертв возросло до шести человек, трое в очень тяжелом состоянии 01

Борисполь (767) ДТП (7673) Киевская область (4132)


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Топ комментарии
+7
Те що діється на дорогах нашої краіни , просто жах !
Люди , схаменіться !
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11.09.2020 13:59
+5
Раніше за кермо фури садили тільки досвідчених та розважливих водіїв. Зара на цих "вагонах" їздять всі хто забажає. Проплатив, отримав категорію сів і поїхав. Ні досвіду ні належного навчання в нього немає. Їдеш з дачі аж страшно. Летить вагон із швидкістю 120 км/год по дорозі де тільки дві полоси. Це жах!
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11.09.2020 14:24
+4
Вот именно ***** поэтому, в Канаде, встречка отделена в некоторых участках на 15-20 метров куском травы а местами еще и ограждением.
Чтобы такого дерьма как тут - не происходило!

Но вы ведь народ, кто вы такие, чтобы требовать от вашего государство такого же качества безопасных дорог. Терпите! Терпилы.
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11.09.2020 14:06
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Те що діється на дорогах нашої краіни , просто жах !
Люди , схаменіться !
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11.09.2020 13:59 Ответить
Бібіку купіл, права, купіл, суддю купіл, кокс купіл ...
А Господь обнуліл.
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11.09.2020 14:39 Ответить
А дебил получит от 3х до 8ми! ****, срок помножить на число жертв!
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11.09.2020 14:00 Ответить
Я так и не понял кто нарушил перемирие на дороге.
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11.09.2020 14:02 Ответить
У тебя в голове одна разруха, куда уж тебе понять.
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11.09.2020 14:04 Ответить
У тебя в голове ЗЕменция.
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11.09.2020 15:07 Ответить
І це чудово! Бо я з ЗЕбілами на одному гектарі срати не сяду.
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11.09.2020 15:20 Ответить
вся эта херня с камерами, привела к увеличению смертности на дорогах. В нормальных странах после данных статистики камеры убирают, а у нас их будут ставить стопицот штук, поскольку Аваков получает с каждой камеры 10к баксов отката.
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11.09.2020 15:33 Ответить
В нормальных странах-«нормальные» водители.... Украина от Сомали отличается исключительно цветом кожи - не более...
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11.09.2020 19:52 Ответить
Вот именно ***** поэтому, в Канаде, встречка отделена в некоторых участках на 15-20 метров куском травы а местами еще и ограждением.
Чтобы такого дерьма как тут - не происходило!

Но вы ведь народ, кто вы такие, чтобы требовать от вашего государство такого же качества безопасных дорог. Терпите! Терпилы.
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11.09.2020 14:06 Ответить
я хожу по этим улицам. Я живу в этой стране и вижу сколько идиотов. Их гораздо больше чем 73%. Ездят на красный, летают со скоростью 120 и выше по городских дорогам, мотоциклисты и мопеды ездят по тротуарам - и их никто даже не ловит! всем все равно Развороты на мостах, на двойной сплошной, прямо напротив ментовки в том числе - и все по..!
Дороги, говоришь, виноваты?
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11.09.2020 16:40 Ответить
При явке 61% с копейками выходит что в стране грубо 45% идиотов. То есть запас для идиотов большой. И да я в курсе сколько у нас таких кому "да *****".

Касательно дороги. Да, когда полоса строится не вплотную как у нас, а на расстоянии примерно 15-20 метров, туда может вылететь хоть 10 фур и лобовых отбивных из автомобиля не происходит. Есть не только в Канаде но и например на Аляске такие дороги как у нас.
Но нужно понимать что там траффик около нулевой. 1 автомобиль за 2 часа езды.

Поэтому не то чтобы "дороги виноваты". А наличие таких дорог свело бы на нет все лобовые столкновения
Масштабна ДТП на Київщині: кількість жертв зросла до шести осіб, троє - в дуже важкому стані - Цензор.НЕТ 1748
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11.09.2020 16:50 Ответить
А виноваты люди. Те люди которые выбирают, те люди которым похй. Те люди которые во власти. И те кто привык к такому.
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11.09.2020 16:51 Ответить
Женя, прежде чем срать в ленте - ты бы хоть фотки посмотрел. В месте аварии по центру дороги двойной отбойник.
мать вашу...
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11.09.2020 16:43 Ответить
Замечательно! Это помогло на ******** просто.
А теперь фотка выше - посмотри на безопасную зону на наших дорогах и на канадской.

И еще кое что. В 2017 году возвращаясь из Польши наш автобус чуть не попал в лобовое столкновение. Знаешь что спасло? Вот эти самые зоны боковые на дороге, которые в Польше тоже шире чем у нас. А у нас что?

Я не знаю что ты пытаешься доказать, но технология построения дорог у нас донная, с каких сторон не смотри.
Виноваты конечно люди, но толку-то?
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11.09.2020 16:58 Ответить
Ещё Германию вспомни - где велодорожки и совсем иная культура «вождения»
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11.09.2020 19:54 Ответить
Велодорожки сильно помогают ловить пьяных ежиков и отправлять их в приют для ежиков.
Ах Германия. Великолепная страна. Не то что наша помойка... без велодорожек )
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11.09.2020 19:59 Ответить
Это перед Иванковим. Там стоят камеры фиксации и все водители резко тормозят а водитель фуры так резко не смог.
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11.09.2020 14:09 Ответить
Там камера вісить, але не активна. Але це ніяк не виправдовує водія фури. Знаки ж лишилися. Хоча й без обмежень, але ...Сумно, що так обриваються людські життя.
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11.09.2020 14:23 Ответить
звідки знаєте, що не активна?
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11.09.2020 15:48 Ответить
а как авария-то произошла? почему вы так уверены что виноват водитель фуры?
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11.09.2020 16:41 Ответить
Урод угробил 6 жизней и десяткам сломал жизнь. Нужно принудительно обьязать установку тахографа на каждую фуру. Потому что вот такие 21 летние долбо*бы гонятся только за баблом.
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11.09.2020 14:11 Ответить
На каждой "фуре" заводом производителем устанавливается тахограф! Учи матчасть, эксперт диванный.
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11.09.2020 14:22 Ответить
не факт что виноват водитель фуры. Может виноват и водитель мерса.
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11.09.2020 16:44 Ответить
Чем виноват? Тем что ехал по своей полосе и не уступил дорогу выехавшей через отбойник на встречку фуре? Ты реальный дебил!
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11.09.2020 22:12 Ответить
сейчас опять затянут песню про штрафы и камеры....
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11.09.2020 14:18 Ответить
Уже затянули про пересдачу каждые пять лет для водителей грузовиков и автобусов. Уже не знают как бы еще поиметь народ.
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11.09.2020 14:24 Ответить
Треба не кроваті переставляти, а повій міняти.
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11.09.2020 14:26 Ответить
Где водителей предлагаете набрать? В Бангкоке?)))
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11.09.2020 18:03 Ответить
Раніше за кермо фури садили тільки досвідчених та розважливих водіїв. Зара на цих "вагонах" їздять всі хто забажає. Проплатив, отримав категорію сів і поїхав. Ні досвіду ні належного навчання в нього немає. Їдеш з дачі аж страшно. Летить вагон із швидкістю 120 км/год по дорозі де тільки дві полоси. Це жах!
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11.09.2020 14:24 Ответить
Раніше в міжміських автобусах і автомобілях було обов"язково два водія і це не з дурі було зроблено.
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11.09.2020 14:30 Ответить
да..вспоминаю...в междугородних Икарусах действительно было два водителя....
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11.09.2020 14:33 Ответить
Та їх коч десяток туди саджай толку не буде, якщо вони такі як я написав.
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11.09.2020 14:36 Ответить
відверто кажучи за 12 років ніколи не зустрічав фур, що їдуть 120, в т.ч. і саме на цій трасі М-03, по якій їду двічі на тиждень.
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11.09.2020 15:52 Ответить
Я не мав на увазі саме цю трасу
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11.09.2020 16:12 Ответить
105-110 и при обгоне, согласен
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11.09.2020 16:40 Ответить
Да, да "досвідчених та розважливих"... А разделительную полосу "под яйца" придумали инопланетяне) А в армии категории КТО получал?) Опытные?)))
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11.09.2020 18:15 Ответить
"Скорости вокруг-бешенные, мы себя едва здерживаем" .
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11.09.2020 14:34 Ответить
«нам не жить друг без друга»
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11.09.2020 15:10 Ответить
Жаль, что поезда отменили... Видимо чтоб пассажиры быстрее убились в маршрутках...много маршруток едут битком набитые, как седедки, коронавирус то сказки считают...все не умрут, бабы еще нарожают. Некоторые пассажиры агрессивные, под алкоголем или под наркотой обкуренные, могут и ножом пригрозить...

По скорости. Летают 100-120 даже 140, особенно междугородные маршрутки, обгон 2-3 единиц транспорта сразу, - пожалуйста, проехать на желтый, иногда даже не красный - можно. Фуры-вагоны тоже стали лихо обганять на 80-100 легковушки. Правила для лохов - выезды на встречу, на обочину, лихие повороты и развороты...на дорогах как на войне.

вообщем дома дольше сидишь, дольше проживешь.
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11.09.2020 23:36 Ответить
разве в 21 есть стаж для езды на фуре?'это еще детский сад
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12.09.2020 11:13 Ответить
 
 