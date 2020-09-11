Минздрав собрал данные о потребности в кислородных концентраторах и закупит их централизованно, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины собрало данные о потребности в кислородных концентраторах по регионам для централизованной закупки за бюджетные средства.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга по итогам рабочей поездки в Черниговскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Собрали потребность в кислородных концентраторах, областные госадминистрации предоставили расчеты и в целом по стране необходимо 12,7 тыс. концентраторов. Мы планируем закупать их за государственный счет", - сказал министр.

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