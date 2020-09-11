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Минздрав собрал данные о потребности в кислородных концентраторах и закупит их централизованно, - Степанов

Минздрав собрал данные о потребности в кислородных концентраторах и закупит их централизованно, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины собрало данные о потребности в кислородных концентраторах по регионам для централизованной закупки за бюджетные средства.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга по итогам рабочей поездки в Черниговскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Собрали потребность в кислородных концентраторах, областные госадминистрации предоставили расчеты и в целом по стране необходимо 12,7 тыс. концентраторов. Мы планируем закупать их за государственный счет", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 выявили у 206 детей и 142 медработников, - Степанов

Автор: 

Минздрав (4899) закупки (753) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+3
фонд борьбы с covid уже ********** в хлам?
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11.09.2020 14:17
+3
Не прошло і полгода.
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11.09.2020 14:29
+2
Хіба степашку цікавить здоров'я та життя українців, дуже сумніваюсь, от бабло на апарати ну дуже хочеться в карман положити
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11.09.2020 21:36
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фонд борьбы с covid уже ********** в хлам?
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11.09.2020 14:17 Ответить
Не прошло і полгода.
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11.09.2020 14:29 Ответить
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮ ПРО СЕРЬЕЗНОСТЬ АППАРАТОВ ДЛЯ ДЫХАНИЯ В БОЛЬНИЦАХ
ИХ НЕТ , а больные пневмонией просто задыхаются без кислорода

Аппараты, которые стоят в Словакии

AIRVO2 - инновационный многозадачный аппарат, созданный компанией Fisher&Paykel для решения широкого комплекса задач, актуальных при Хронической обструктивной болезни легких, Хронической дыхательной недостаточности, тяжелом течении Бронхиальной астмы, Муковисцидозе и других заболеваниях органов дыхания.
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11.09.2020 14:40 Ответить
Airvo 2 сочетает в себе передовые технологии увлажнения Fisher & Paykel Healthcare, которые позволяют комфортно обеспечивать высокие потоки смеси воздух / кислород для спонтанного дыхания пациента. Высокопоточный вентилятор с функцией эффективного увлажнения и возможностью подключения кислорода к дыхательному контуру. Пациент может использовать прибор с помощью носового интерфейса, сохраняя способность разговаривать, принимать пищу, дышать ртом и др. непосредственно во время терапии. Смесь подается к пациенту через носовые канюли OptiFlow. Мягкие и гибкие назальные канюли OptiFlow созданы для длительного комфортного применения, уменьшая необходимость в лицевой маске. Также есть возможность подключения Airvo 2 к трахеостомической трубке.
Принцип действия AIRVO2 основан на том, что аппарат создает воздушный поток с помощью встроенного компрессора, который увлажняется до 100% отн. влажности и в комбинации с кислородом подается в дыхательные пути пациента при температуре 37 град. Цельсия.
В результате, при использовании прибора уменьшается активность воспаления в дыхательных путях, улучшается мукоцилиарный клиренс, разжижается и отходит мокрота, уменьшается интенсивность кашля, пропадает одышка и чувство нехватки воздуха. Повышается уровень вентиляции в слабо вентилируемых участках легких и поддерживается слабо-положительное давление в дыхательных путях. Все эти факторы значительно улучшают усвоение кислорода организмом, нормализуется дыхание, сердечная деятельность, исчезают головные боли, расстройства сна, нормализуется температура тела и работоспособность.
У пациентов, использующих AIRVO-2 существенно возрастает качество жизни, снижается число рецидивов заболевания, уменьшается количество госпитализаций в стационар.
Прибор может использоваться для перевода пациентов со сложных режимов вентиляции на обычную кислородную терапию.
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11.09.2020 14:41 Ответить
Рекомендую посмотреть как выглядят и работают жти аппараты

https://youtu.be/f_OkSQshJQU

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ , потому будьте в курсе
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11.09.2020 14:42 Ответить
Подключение аппарата к больному

МОЗ зібрало дані про потреби в кисневих концентраторах і закупить їх централізовано, - Степанов - Цензор.НЕТ 5550
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11.09.2020 14:43 Ответить
Правильно, так откаты понажористей! Мудак лучьше бы деньги больницам за лечение заплатил, а они бы сами решали, что им важнее купить. Больница в принципе это та же фирма, цель которой рентабильность.Государство же может расставлять приоритеты посредством прейскуранта в каталоге услуг.
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11.09.2020 15:11 Ответить
Уже больше полугода эпидемия, а степашка только собрал информацию.......
степашка - дам совет. засунь ее себе в опу..... Такими тэмпами ты проведешь тэндеры, когда уже эпидемия закончится а вакцина будет стоить копейки!
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11.09.2020 18:56 Ответить
Хіба степашку цікавить здоров'я та життя українців, дуже сумніваюсь, от бабло на апарати ну дуже хочеться в карман положити
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11.09.2020 21:36 Ответить
кисневий концентратор - що це?
Використовується в різних медичних установах, службах швидкої та невідкладної медичної допомоги рятувальних служб, а також для індивідуального використання, як в стаціонарі, так і в домашніх умовах.
Клінічні випробування показали, що концентратор кисню еквівалентний іншим кисневим системам і може використовуватися як основне, так і додаткове джерело кисню. Концентратор кисню може використовуватися як джерело кисню для приготування кисневого коктейлю (кисневої піни) в санаторно-курортних установах, фізіотерапевтичних відділеннях медичних закладів, реабілітаційних центрів тощо..
ПРОдається в Україні як місцевого виробництва так і імпортні. Ціна від 9000грн до 137500грн (виробництво США). Ціна залежить від обьєму кисню за хвилину і якості компонентів та кількості опцій.
Як я зрозумів: замінює наявність звичайного кисневого балона і подушки заправленої від того балона. Про закупівлю апаратів прямого насичення крові киснем степанов мовчить. Може він отожнює апарати, що покращують кров пацієнта, саме із такими концентраторами? Від нього і такого чекати можна.

Скільки раз пояснювати ляшкам-степашкам: ефективість роботи лікарів - зменшення саме смертності від того чи іншого захворювання. Не кількість виявлених. Не кількість лежачих в лікарнях чи в реанімаціях. Не кількість амбулаторних пацієнтів. Лише абсолютний показник смертності.
І не лише від ковіду. Від інших хвороб також. Якщо менше вмирає від різних хвороб людей не похилого віку, значить мінздрав справляється із своїми обовязками. Збільшується смертність - не справляється.
При такому критерії лікарі заспівають трохи іншу пісню: що вони не винуваті в рекламі алкоголю, табаку. Що органи захисту і безпеки харчових продуктів та товарів ширвжитку не виконують зовсім своїх функцій. Що екологи закривають очі на шкідливі виробництва. І то буде правда.
Але якби у владі були саме слуги українського народа (а не слуги урода як зараз), то за всі ці речі вони б питали у міністрів, а ті б у своїх підлеглих. А позаяк у владі лише сосни та лісоруби, то й результат саме такий.
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11.09.2020 22:46 Ответить
 
 