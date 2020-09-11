В Украине вакцину от COVID-19 получат в первую очередь группы риска, - Степанов

Вакцину от COVID-19 в рамках инициативы COVAX в первую очередь получат группы риска.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу в ходе пресс-брифинга по итогам рабочей поездки в Черниговскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"COVAX – это глобальная инициатива доступа к вакцине, там четко прописано, что вакцину получат 20% населения (порядка 8 млн доз для Украины). В первую очередь получат вакцину группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги", - сказал глава Минздрава.

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