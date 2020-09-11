4 613 56
В Украине вакцину от COVID-19 получат в первую очередь группы риска, - Степанов
Вакцину от COVID-19 в рамках инициативы COVAX в первую очередь получат группы риска.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу в ходе пресс-брифинга по итогам рабочей поездки в Черниговскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"COVAX – это глобальная инициатива доступа к вакцине, там четко прописано, что вакцину получат 20% населения (порядка 8 млн доз для Украины). В первую очередь получат вакцину группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги", - сказал глава Минздрава.
Топ комментарии
+7 secret secret_too
показать весь комментарий11.09.2020 14:18
+6 Толык
показать весь комментарий11.09.2020 14:19
+6 secret secret_too
показать весь комментарий11.09.2020 14:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
воспалительные
аутоиммунные заболевания
красная волчанка
системные заболевания крови.
Опасность использования недостаточно проверенного препарата заключается в том, что он может вызвать аутоиммунное заболевание, когда иммунитет начинает атаковать организм изнутри. Специалист назвал такой исход при лечении прогнозируемым у людей, склонных к аутоиммунным заболеваниям из-за генетической предрасположенности людей.
https://lenta.ru/news/2020/04/21/vacvac/
В мире в широком доступе могут появиться опасные вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку не прошли необходимую проверку и поэтому представляющие опасность
Где-то в мире появятся вакцины без полной нормативной проверки, которые будут доступны большому количеству пациентов
Подобное может произойти в Китае или в России.
Надо же на ком-то протестировать, прежде чем получат вакцину, которую можно предложить и богатеньким.
От отметил, что современные технологии позволяют сократить сроки испытаний и проверки безопасности вакцин до нескольких месяцев, хотя ранее такие исследования длились годами.
Из-за сокращения периода проверки вакцины на эффективность и безопасность и быстрого внедрения в массы, возрастает риск проявления побочных эффектов.
Беркун привел в пример массовую вакцинацию от ротавируса в Израиле.
Спешка с внедрением препарата привела к тому, что у пациентов развились тяжелый гастроэнтерит и другие заболевания.
«Вот и сейчас все так торопятся, но очень важно знать, что будет потом», - цитирует врача 28 мая https://ria.ru/20200528/1572092467.html «РИА Новости» .
https://iz.ru/1016664/2020-05-28/nazvana-opasnost-skorogo-**********-vaktciny-ot-koronavirusa
Разработка вакцины против коронавируса должна проводиться с соблюдением всех стандартных сроков, заявил завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова доктор медицинских наук Михаил Костинов, 10 мая сообщают «Аргументы и факты».
«Спешка не приведет ни к чему хорошему», - отметил Костинов. По его мнению, побочные действия вакцинации могут оказаться «более серьезными, чем последствия коронавируса».
https://rossaprimavera.ru/news/4981f806
А вот вакцину пусть протестируют на себе.
А мы посмотрим, подумаем.
Если к моменту ее массового применения штамм мутирует и сильно изменится, препарат может вызвать негативную реакцию организма.
«Последняя попытка создать вакцину против коронавируса у свиней не увенчалась успехом. Антитела образовывались, но они оказывались токсичными, в результате чего животные погибали. Поэтому на сегодняшний день нельзя сказать точно, найдут ли вакцину», - пояснил вирусолог.
Зверев подчеркнул, что обычно на изучение вакцины уходит пять лет!
Иногда этот срок удаётся сократить, если совместить фазы испытаний.
Но в данном случае речь идёт о создании вакцины за год.
https://www.pnp.ru/social/virusolog-rasskazal-o-glavnoy-opasnosti-vakciny-ot-koronavirusa.html
Иначе можно получить такие болячки, что навек стать инвалидами, а то и откинуть копытами. И тебе скажут, что ты просто "что-то не то скушал" и выгребай теперь сам. Ищи деньги, продавай квартиру и лечись.
Только сбившийся с курса иммунитет уже никогда не вылечится и будет букет аутоиммуных заболеваний, которые НЕ лечатся.
Даже от давно внедренных вакцин болеют и умирают дети, становятся инвалидами, потому что у нынешних деток слабый иммунитет.
Я против таких экспериментов!!!