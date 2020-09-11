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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине вакцину от COVID-19 получат в первую очередь группы риска, - Степанов

В Украине вакцину от COVID-19 получат в первую очередь группы риска, - Степанов

Вакцину от COVID-19 в рамках инициативы COVAX в первую очередь получат группы риска.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу в ходе пресс-брифинга по итогам рабочей поездки в Черниговскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"COVAX – это глобальная инициатива доступа к вакцине, там четко прописано, что вакцину получат 20% населения (порядка 8 млн доз для Украины). В первую очередь получат вакцину группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги", - сказал глава Минздрава.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
слуги урода?
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11.09.2020 14:18
+6
не, слуги петралексеича )
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11.09.2020 14:19
+6
в общем все что поналезло в слуги урода, год назад.
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11.09.2020 14:33
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слуги урода?
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11.09.2020 14:18 Ответить
не, слуги петралексеича )
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11.09.2020 14:19 Ответить
тебе кто разрешил с бутылки слезть?
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11.09.2020 14:21 Ответить
прекращай сам с собой разговаривать, вижу у тебя опять обострение. санитаров к нему в палату побыстрей!!
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11.09.2020 14:24 Ответить
цапа ,а цапа - а почему вы так петралексеича не любите та? )))
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11.09.2020 14:28 Ответить
он у них дедство украл!
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11.09.2020 14:30 Ответить
У тебя рядом цапы бегают или ты с зеркалом тоже разговариваешь?
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11.09.2020 15:40 Ответить
Все слуги - это слуги сатаны. Прививать собрались кого-то? А себя? Что такое коронавирус? Биооружие, которое сами и создали эти сатанисты. Или же еще проще - распыляют с самолетов берилий, травят людей. А симптомы отравления берилием идентичны с якобы короной. Поэтому у них все по плану, карантин по плану, волны по плану. Все под контролем.
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11.09.2020 15:42 Ответить
Та шо вы говорите? ) Я об этом ещё с самого самого начала тн пандемии вируса короны головного мозга писал ))) А ме тут как обычно гавном обливали, потому как я и мокша и кацап и тд )))))))
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11.09.2020 15:52 Ответить
Баранам барановирус и надобен, чтобы ума набирались.) Короновирус придумали за много лет до пандемии и облигации продавали и тесты по короне в 2017 году, и гарантировали пандемию инвесторам еще в 2017 году. Все у них по плану, у сатанистов. Я думаю, что там вообще не вирус , а берилий распыляют по городам. Один украинский ученый подозревает что это берилиоз. Травят население земли тогда когда им нужно, волны у них когда им нужно. Разве это природное явление? Нет, нет и нет. Нет в природе инфекций с волнами. Это все рукотворное преступление.
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11.09.2020 17:24 Ответить
а что? они очень сейчас рискуют, не успеть в ростов.
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11.09.2020 14:19 Ответить
уже тестов нигде нет а зесрань вакцину обещает
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11.09.2020 14:25 Ответить
Мабуть тести продали як і маски з Держрезерву. Зелень не бариги.
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11.09.2020 14:31 Ответить
Я тебе больше скажу, вакцины сейчас вообще нет нигде, всю вакцыну с Земли Зеленский на Марс продал, гад такой
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11.09.2020 14:33 Ответить
Група риска: Мендель, дЄрмак, Кравчучка, Фомка, Бєнядіктова, адвокати яника та мрвечукчи в ДБР та ОГПУ...
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11.09.2020 14:29 Ответить
А хто знає де така краса продається?

В Украине вакцину от COVID-19 получат в первую очередь группы риска, - Степанов - Цензор.НЕТ 1667
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11.09.2020 14:30 Ответить
скоро на андріївському буде
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11.09.2020 14:32 Ответить
Бут туалетний папір з ******, а такого ще не бачив. Де продається?
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11.09.2020 14:33 Ответить
Абсолютным противопоказанием к вакцинации от COVID-19 являются
воспалительные
аутоиммунные заболевания
красная волчанка
системные заболевания крови.
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11.09.2020 14:30 Ответить
В Украине вакцину от COVID-19 получат в первую очередь группы риска, - Степанов - Цензор.НЕТ 8887
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11.09.2020 14:33 Ответить
Группа риска, - обитатели "социального дна": алкоголики, беспризорники, наркоманы, бомжи, уличные проститутки, а также безработные и пожилые люди находящиеся за чертой бедности, лишённые медицинской и социальной помощи, и обречённые на голодную смерть.
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11.09.2020 14:31 Ответить
в общем все что поналезло в слуги урода, год назад.
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11.09.2020 14:33 Ответить
Созданная в спешке вакцина против коронавируса может навредить человеческому организму во время лечения. Об этом в интервью https://lenta.ru/tags/organizations/gazeta-izvestiya/ газете «Известия» заявил профессор Тель-Авивского университета и основатель Центра аутоиммунных заболеваний имени Заблудовича (Израиль) Иегуда Шенфельд.
Опасность использования недостаточно проверенного препарата заключается в том, что он может вызвать аутоиммунное заболевание, когда иммунитет начинает атаковать организм изнутри. Специалист назвал такой исход при лечении прогнозируемым у людей, склонных к аутоиммунным заболеваниям из-за генетической предрасположенности людей.
https://lenta.ru/news/2020/04/21/vacvac/
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11.09.2020 14:35 Ответить
Не читайте подобную "информацию". Несколько вакцин проходят третью фазу тестирования. Там в группах по 30 тыс.человек. AstraZeneca приостановила тестирование, так как у одного!!! человека возникла неспецифическая реакция (даже не факт, что на вакцину). При этом ни одна из вакцин еще не зарегистрирована. Если зеленые ублюдки не купят кацапскую вакцину, которая была зарегистрирована после двух фаз испытаний на ... 76 добровольцах!!!, то все будет нормально.
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11.09.2020 15:50 Ответить
Более того, кацапы ее не только зарегистрировали, но и запустили производство. Так что вакцину? (или яд, или пустышку) они первыми получат. Китай, возможно, может так же чудануть.
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11.09.2020 15:54 Ответить
Слуги народа???))))
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11.09.2020 14:35 Ответить
Степанов и К должны вначале испробовать вакцину на себе при чем под видео и при независимых свидетелях
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11.09.2020 14:36 Ответить
Вакцину повинні випробувати на собі депутати і чиновники.В онлайн форматі,при чисельних свідках.
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11.09.2020 14:36 Ответить
Клізмою..))
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11.09.2020 14:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/99878 Та будь чим.Вакцини ще немає.а всі вже белькочать.А може вже є якась отрута давно.
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11.09.2020 14:43 Ответить
Лучше сейчас белькотать, чем потом стать жертвой эксперимента
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11.09.2020 14:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/452148 Так за це і белькочуть.Щоб швидко отримати вакцину і стати кроликом.
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11.09.2020 14:54 Ответить
Ну от хай самі і стануть кроликами.
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11.09.2020 15:19 Ответить
Кто нє ріскуєт, тот вакцину не вживає!!
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11.09.2020 14:41 Ответить
Это может оказаться игрой в "руссукую рулетку". Милости просим
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11.09.2020 15:20 Ответить
Из-за "гонки за вакциной" правительства некоторых стран могут одобрить и приступить к производству небезопасного и неэффективного препарата

В мире в широком доступе могут появиться опасные вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку не прошли необходимую проверку и поэтому представляющие опасность
Где-то в мире появятся вакцины без полной нормативной проверки, которые будут доступны большому количеству пациентов
Подобное может произойти в Китае или в России.
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11.09.2020 14:44 Ответить
ха!...невже хтось буде вакцинуватись?
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11.09.2020 14:44 Ответить
Лично я не готов стать подопытным кроликом
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11.09.2020 14:50 Ответить
Будут принуждать.
Надо же на ком-то протестировать, прежде чем получат вакцину, которую можно предложить и богатеньким.
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11.09.2020 15:02 Ответить
Быстрое массовое внедрение вакцины от коронавируса может быть опасным, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун.
От отметил, что современные технологии позволяют сократить сроки испытаний и проверки безопасности вакцин до нескольких месяцев, хотя ранее такие исследования длились годами.
Из-за сокращения периода проверки вакцины на эффективность и безопасность и быстрого внедрения в массы, возрастает риск проявления побочных эффектов.
Беркун привел в пример массовую вакцинацию от ротавируса в Израиле.
Спешка с внедрением препарата привела к тому, что у пациентов развились тяжелый гастроэнтерит и другие заболевания.
«Вот и сейчас все так торопятся, но очень важно знать, что будет потом», - цитирует врача 28 мая https://ria.ru/20200528/1572092467.html «РИА Новости» .
https://iz.ru/1016664/2020-05-28/nazvana-opasnost-skorogo-**********-vaktciny-ot-koronavirusa
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11.09.2020 14:49 Ответить
яка в сраку вакцина? Де він її візьме? Навіть ті варіанти вакцини, які є в цивілізованих країнах. не пройшли ще тестування.
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11.09.2020 14:57 Ответить
Вот он и спешит предоставить украинцев для тестирования за какие-то выгоды.
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11.09.2020 15:16 Ответить
Так отож. Не зарегистрировано еще ни одной вакцины. Если не считать вакциной то, что сделали в паРаше. Ее запустили в производство после того, как протестировали ...внимание... на 76 пациентах! И это не шутка. Предполагается еще третья фаза испытаний на 2 тысячах добровольцев, но полагаю, что это просто формальность - никто уже ничего отзывать не будет. Вот так вот надо! А британцы дураки! У них в третьей фазе 30000 человек вакцинируются, а вакцина при этом даже не зарегистрирована. Опять ***** всех переиграл.
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11.09.2020 15:59 Ответить
Ученый предупредил об опасности спешки при создании вакцины от коронавируса
Разработка вакцины против коронавируса должна проводиться с соблюдением всех стандартных сроков, заявил завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова доктор медицинских наук Михаил Костинов, 10 мая сообщают «Аргументы и факты».
«Спешка не приведет ни к чему хорошему», - отметил Костинов. По его мнению, побочные действия вакцинации могут оказаться «более серьезными, чем последствия коронавируса».
https://rossaprimavera.ru/news/4981f806
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11.09.2020 15:00 Ответить
Піарить себе та пртію зелебонів
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11.09.2020 15:01 Ответить
Ну вот пусть члены партии и фракции испытают вакцину на себе. Оне ж такие прогрессивные.В турборежиме тестируют свои законы на украинцах.
А вот вакцину пусть протестируют на себе.
А мы посмотрим, подумаем.
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11.09.2020 15:08 Ответить
Вирусолог Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал о главной опасности вакцины от коронавируса.
Если к моменту ее массового применения штамм мутирует и сильно изменится, препарат может вызвать негативную реакцию организма.
«Последняя попытка создать вакцину против коронавируса у свиней не увенчалась успехом. Антитела образовывались, но они оказывались токсичными, в результате чего животные погибали. Поэтому на сегодняшний день нельзя сказать точно, найдут ли вакцину», - пояснил вирусолог.

Зверев подчеркнул, что обычно на изучение вакцины уходит пять лет!
Иногда этот срок удаётся сократить, если совместить фазы испытаний.
Но в данном случае речь идёт о создании вакцины за год.
https://www.pnp.ru/social/virusolog-rasskazal-o-glavnoy-opasnosti-vakciny-ot-koronavirusa.html
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11.09.2020 15:06 Ответить
В иммунитет нельзя лезть грязными копытами.
Иначе можно получить такие болячки, что навек стать инвалидами, а то и откинуть копытами. И тебе скажут, что ты просто "что-то не то скушал" и выгребай теперь сам. Ищи деньги, продавай квартиру и лечись.
Только сбившийся с курса иммунитет уже никогда не вылечится и будет букет аутоиммуных заболеваний, которые НЕ лечатся.
Даже от давно внедренных вакцин болеют и умирают дети, становятся инвалидами, потому что у нынешних деток слабый иммунитет.
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11.09.2020 15:15 Ответить
Собираются изучать вакцину на группе риска.
Я против таких экспериментов!!!
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11.09.2020 16:07 Ответить
А про чию вакцину йде мова?
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11.09.2020 15:45 Ответить
В первую очередь всё МОЗ и правительство,потом депутатов и топ гос чиновников.Мы подождём,лишь бы вы не болели.
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11.09.2020 15:59 Ответить
Пусть, кто желает, сам колет себе эту вакцину. А не сделать педагогов принудительными разносчиками инфекции.
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11.09.2020 16:00 Ответить
Группа риска - это те, которых не жалко, а, зеленые?
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11.09.2020 16:29 Ответить
 
 