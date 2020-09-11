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Новости Репрессии в Беларуси
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"Особо опасных бунтарей" отправили в командировки, а под каждым столбом поставили "тихаря": Лукашенко под охраной автозаков приехал к ученым. ФОТО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко посетил Национальную академию наук и встретился с учеными, но не со всеми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

По словам сотрудников, отбор кандидатов был сложным - месяц назад ученые массово присоединились к требованиям отставки Лукашенко и начали пикет солидарности.

Выступая перед собравшимися, Лукашенко сказал, что необходимо разумно и прагматично оценивать собственные перспективы, а также "обеспечивать преемственность".

Особо опасных бунтарей отправили в командировки, а под каждым столбом поставили тихаря: Лукашенко под охраной автозаков приехал к ученым 01

"Преемственности не будет, будем по-бандитски ломать, а потом отстраивать заново. Это просто чушь, это невозможно. У нас нет для этого финансовых ресурсов. Так что давайте вместе подумаем, как сделать научный путь более привлекательным для нашей молодежи", - цитируют его слова государственные СМИ.

Особо опасных бунтарей отправили в командировки, а под каждым столбом поставили тихаря: Лукашенко под охраной автозаков приехал к ученым 02

Издание отмечает, что именно молодые ученые вскоре после президентских выборов организовали забастовку в академических учреждениях в знак протеста против фальсификации выборов и насилия полиции против мирных демонстрантов.

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Старший научный сотрудник Института физики Иван Сивцов, который был среди участников забастовки и был вызван на беседу  к руководству в Национальную академию наук, сообщил, что участников встречи с Лукашенко тщательно отфильтровывали.

Особо опасных бунтарей отправили в командировки, а под каждым столбом поставили тихаря: Лукашенко под охраной автозаков приехал к ученым 03

"Накануне визита "особо опасные бунтари" были срочно отправлены в двухдневные командировки", - сказал Иван, чье подразделение занимается космическими проектами. - Поэтому "к телу" допускались только люди из проверенного пула. Меры безопасности, конечно, максимальные. Под каждым столбом "тихарь", автозак с флагом во дворе, автобусы без номеров. Собирались даже закрыть институтские корпуса, чтобы сотрудники не выходили на улицу ".

Особо опасных бунтарей отправили в командировки, а под каждым столбом поставили тихаря: Лукашенко под охраной автозаков приехал к ученым 04
Фото: с сайта Onliner

Лукашенко рассказал ученым о молодежи: "Они могут не знать всех невзгод трудных 90-х, хотя родители могли бы им об этом рассказать. Печально, что наших детей тащат на улицу. Они наивно полагают, что ради светлого будущего допустимо разрушать настоящее, делить людей на правильных и неправильных, разрушать экономику, отказываться от всего доброго, сделанного за годы независимости, в пользу других. Но жизнь - это не видео из интернета. Мы не повернем назад", - резюмировал Лукашенко.

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Топ комментарии
+19
Совок
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11.09.2020 14:26
+11
Лука бздилуватий як і наш ЗЕкацманавт.
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11.09.2020 14:27
+10
Да он псих!!!
"Особо опасных бунтарей" отправили в командировки, а под каждым столбом поставили "тихаря": Лукашенко под охраной автозаков приехал к ученым - Цензор.НЕТ 7068
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11.09.2020 14:27
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расейские пропагандоны моют усатому рейтинг
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11.09.2020 14:22 Ответить
Лукашеску продовжує безумствувати...
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11.09.2020 16:32 Ответить
Совок
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11.09.2020 14:26 Ответить
випередив
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11.09.2020 15:07 Ответить
З бюро мір і ваг.
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11.09.2020 15:11 Ответить
Лука бздилуватий як і наш ЗЕкацманавт.
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11.09.2020 14:27 Ответить
То же касается Украины. В США вряд ли есть академии наук. Но есть наука. И молодежь не прочь там поработать и научиться, и остаться. У нас есть академики и премии имени Патона. Ничего не имею против. Но вот вопрос: что это решает? Ничего.
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11.09.2020 14:27 Ответить
там і міністерства культури немає
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11.09.2020 15:08 Ответить
Да он псих!!!
"Особо опасных бунтарей" отправили в командировки, а под каждым столбом поставили "тихаря": Лукашенко под охраной автозаков приехал к ученым - Цензор.НЕТ 7068
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11.09.2020 14:27 Ответить
"встретиться" один раз можно
жить и управлять - никак
уже проходили
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11.09.2020 14:28 Ответить
Лука про пример забыл, а орет то че? у него жопа застряла между сша и расиянцами. В собственном бреду теперь потеряется.
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11.09.2020 14:33 Ответить
В поле на бульбу проффесорів з доцентами і акакадеміками
як при совкі!!
🤣
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11.09.2020 14:36 Ответить
Бацька стоит доконца - на поводу у радикальной толпы не идет, с автоматом ходит. Вот это лидер я понимаю!!!! Лучше иметь такого президента как он с яйцами, чем Зебила клоуна без яиц.
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11.09.2020 14:40 Ответить
он проиграл выборы, какое "на поводу"? пусть у него хоть урановые яйца будут - обходной подписал, колю под мышку - и на дачу, бульбу сажать.
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11.09.2020 14:54 Ответить
Щось не активно лайкають любителі слів "зебіли", "клоуни".
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11.09.2020 14:55 Ответить
Молдые сябры пусть "благодарят" своих родителей и бабушек с дедушками, что 24 года назад на референдуме проголосовали за комуняцкий флаг, герб, за день независимости, не связанный с распадом совка. За то, чтобы этот колхозник мог баллотироваться в президенты без счёту.
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11.09.2020 14:42 Ответить
Лучше президент колхозник. чем клоун это 100 процентов. Колхозник хоть землю родную знает и что на ней растет, а клоун только членом на пианино играть умеет
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11.09.2020 14:43 Ответить
А на хрена за клоунов было голосовать?
И за колхозников не надо было.
У беларусов был глава парламента - Шушкевич, провозгласивший независимость.
Нет, они проголосовали за совка, который отобрал свободу.
Ничем не лучше клоуна, который ни в чём ни в зуб ногой. Даже хуже - полностью положил страну под московитов.
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11.09.2020 14:48 Ответить
Особливо знаково - фото , де автозак з червонявим прапором
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11.09.2020 15:17 Ответить
А Белазовские шины такие ргромные, и горят так шикарно...
А, сябры?!
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11.09.2020 14:44 Ответить
Зверніть увагу на фото. Перед Бацькою стоїть стакан із водою з кришечкою. Боїться отруєння?
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11.09.2020 14:45 Ответить
То от штукатурки с потолка.
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11.09.2020 14:49 Ответить
Від лупи. З вус.
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11.09.2020 15:05 Ответить
а погляд який ненависний
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11.09.2020 15:12 Ответить
Лука правильно говорит, и все совсем недавно, до результата выборов, постили его выступление. Ах какой Президент, нам бы, вместо ссыкуна такого. Что Беларусь получит вместо? Кухарку? Так у нас есть обдоблбанный клоун, смотрите! Предприятия уничтожат, Маз станет таким же как наш ЛАЗ, т.е попросту исчезнет. А землю? Правильно. Единственное, в чём Лука свинья, так это так избивать свой народ.
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11.09.2020 14:50 Ответить
Кацап-не ной.
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11.09.2020 14:58 Ответить
"Вот у меня один знакомьій, тоже ученьій - у него три класса образования..."
так любит учить академиков.
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11.09.2020 14:52 Ответить
Там революція неможлива, бо кожен третій вже стукач, а кожен четвертий секретний помічник органів сексот, як в СРСР. А ті що за кошти працюють - фільори При цьому вербонуті будуть всі верстви - від робітників до творчої "інтелігенції" хоч доносчик не може бути інтелігент, а без цього, до ситого корита тоталітаризму (жирних наукових ступеней, друкування книг авторів, орденів і великих посад) інших не допустять.
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11.09.2020 14:57 Ответить
а у нас 75% кто?
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11.09.2020 15:01 Ответить
75 це ті які прийшли на вибори, а від всього населення це 43 відсотки тому ще не все втрачене і новий Майдан спитає і про добровільні здачі територій, і про продаж землі під "шумок" карантину і без референдуму, і про зірвані програми озброєнь при 300 відсоткових преміях і 1,5 мільйонній зарплаті профана Абромавічуса коли за рік жодний танк не вийшов з конвеєра. Це що зелені плохіші вирішили задушити власне виробництво щоб не було конкуренції - Заходу, США, Китаю, РФ на зовнішніх ринках, і хто дав дозволи для цих колонізаторів, які вже повлазили у всі владні дирки , а власних розумних і патріотичних викидають за поребрик країни.
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11.09.2020 15:51 Ответить
це все йухня...

Валюти в Білорусі катма...
залишилось не 3-4 місяці.
кредити ВЖЕ престали видавати,вже починаються проблеми з видачею депозитів.

ТАСС ()
https://tass.ru/ekonomika/9422973 МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования
Представитель фонда Джерри Райс сообщил, что не удалось найти "способов преодолеть существенные разногласия
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11.09.2020 16:11 Ответить
а шо там "я б с тем майданом за пару дней справился"?
не выходит...так это еще не майдан.еще колеса от белаза не жгли...и коктейли из венесуэльской нефти не делали
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11.09.2020 15:19 Ответить
И Вченые его облизали ,в благодарность за нанесение физических травм детям и внукам .
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11.09.2020 15:24 Ответить
Лукашенко содержит и поддерживает вашу белорусскую академию. Не закрывает, не сокращает, не разбрасывает ваши институты по университетам. А мог бы. Вы лучше на уровень своих публикаций посмотрите. Искал-искал я ваши статьи по журналам 1го и 2го квартиля, да так и не нашел. Вы работайте, работайте и не лезьте в политику
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11.09.2020 17:12 Ответить
Кстати Белорусская Академия находится в значительно лучших условиях, чем НАН Украины!
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11.09.2020 17:14 Ответить
Это что? Беларуская интеллигенция? Гоните к чертям этого бандита.
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11.09.2020 18:30 Ответить
 
 