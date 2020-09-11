"Особо опасных бунтарей" отправили в командировки, а под каждым столбом поставили "тихаря": Лукашенко под охраной автозаков приехал к ученым. ФОТО
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко посетил Национальную академию наук и встретился с учеными, но не со всеми.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".
По словам сотрудников, отбор кандидатов был сложным - месяц назад ученые массово присоединились к требованиям отставки Лукашенко и начали пикет солидарности.
Выступая перед собравшимися, Лукашенко сказал, что необходимо разумно и прагматично оценивать собственные перспективы, а также "обеспечивать преемственность".
"Преемственности не будет, будем по-бандитски ломать, а потом отстраивать заново. Это просто чушь, это невозможно. У нас нет для этого финансовых ресурсов. Так что давайте вместе подумаем, как сделать научный путь более привлекательным для нашей молодежи", - цитируют его слова государственные СМИ.
Издание отмечает, что именно молодые ученые вскоре после президентских выборов организовали забастовку в академических учреждениях в знак протеста против фальсификации выборов и насилия полиции против мирных демонстрантов.
Старший научный сотрудник Института физики Иван Сивцов, который был среди участников забастовки и был вызван на беседу к руководству в Национальную академию наук, сообщил, что участников встречи с Лукашенко тщательно отфильтровывали.
"Накануне визита "особо опасные бунтари" были срочно отправлены в двухдневные командировки", - сказал Иван, чье подразделение занимается космическими проектами. - Поэтому "к телу" допускались только люди из проверенного пула. Меры безопасности, конечно, максимальные. Под каждым столбом "тихарь", автозак с флагом во дворе, автобусы без номеров. Собирались даже закрыть институтские корпуса, чтобы сотрудники не выходили на улицу ".
Лукашенко рассказал ученым о молодежи: "Они могут не знать всех невзгод трудных 90-х, хотя родители могли бы им об этом рассказать. Печально, что наших детей тащат на улицу. Они наивно полагают, что ради светлого будущего допустимо разрушать настоящее, делить людей на правильных и неправильных, разрушать экономику, отказываться от всего доброго, сделанного за годы независимости, в пользу других. Но жизнь - это не видео из интернета. Мы не повернем назад", - резюмировал Лукашенко.
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жить и управлять - никак
уже проходили
як при совкі!!
🤣
И за колхозников не надо было.
У беларусов был глава парламента - Шушкевич, провозгласивший независимость.
Нет, они проголосовали за совка, который отобрал свободу.
Ничем не лучше клоуна, который ни в чём ни в зуб ногой. Даже хуже - полностью положил страну под московитов.
А, сябры?!
так любит учить академиков.
Валюти в Білорусі катма...
залишилось не 3-4 місяці.
кредити ВЖЕ престали видавати,вже починаються проблеми з видачею депозитів.
ТАСС ()
https://tass.ru/ekonomika/9422973 МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования
Представитель фонда Джерри Райс сообщил, что не удалось найти "способов преодолеть существенные разногласия
не выходит...так это еще не майдан.еще колеса от белаза не жгли...и коктейли из венесуэльской нефти не делали