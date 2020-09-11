"Особо опасных бунтарей" отправили в командировки, а под каждым столбом поставили "тихаря": Лукашенко под охраной автозаков приехал к ученым. ФОТО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко посетил Национальную академию наук и встретился с учеными, но не со всеми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

По словам сотрудников, отбор кандидатов был сложным - месяц назад ученые массово присоединились к требованиям отставки Лукашенко и начали пикет солидарности.

Выступая перед собравшимися, Лукашенко сказал, что необходимо разумно и прагматично оценивать собственные перспективы, а также "обеспечивать преемственность".

"Преемственности не будет, будем по-бандитски ломать, а потом отстраивать заново. Это просто чушь, это невозможно. У нас нет для этого финансовых ресурсов. Так что давайте вместе подумаем, как сделать научный путь более привлекательным для нашей молодежи", - цитируют его слова государственные СМИ.

Издание отмечает, что именно молодые ученые вскоре после президентских выборов организовали забастовку в академических учреждениях в знак протеста против фальсификации выборов и насилия полиции против мирных демонстрантов.

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Старший научный сотрудник Института физики Иван Сивцов, который был среди участников забастовки и был вызван на беседу к руководству в Национальную академию наук, сообщил, что участников встречи с Лукашенко тщательно отфильтровывали.

"Накануне визита "особо опасные бунтари" были срочно отправлены в двухдневные командировки", - сказал Иван, чье подразделение занимается космическими проектами. - Поэтому "к телу" допускались только люди из проверенного пула. Меры безопасности, конечно, максимальные. Под каждым столбом "тихарь", автозак с флагом во дворе, автобусы без номеров. Собирались даже закрыть институтские корпуса, чтобы сотрудники не выходили на улицу ".



Фото: с сайта Onliner

Лукашенко рассказал ученым о молодежи: "Они могут не знать всех невзгод трудных 90-х, хотя родители могли бы им об этом рассказать. Печально, что наших детей тащат на улицу. Они наивно полагают, что ради светлого будущего допустимо разрушать настоящее, делить людей на правильных и неправильных, разрушать экономику, отказываться от всего доброго, сделанного за годы независимости, в пользу других. Но жизнь - это не видео из интернета. Мы не повернем назад", - резюмировал Лукашенко.