Европейские дипломаты второй день дежурят в доме Алексиевич, чтобы защитить ее от задержания. ФОТО

В Беларуси дипломаты из стран Европы второй день подряд дежурят дома у писательницы Светланы Алексиевич - члена президиума координационного совета белорусской оппозиции, чтобы защитить ее от возможного задержания.

Об этом сообщило представительство ЕС в Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

К Алексиевич приехали послы Австрии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы и Румынии. Помимо этого, на встрече присутствуют временные поверенные в делах Нидерландов, Польши, Словакии и Швеции, а также руководитель финского отделения связи.

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Перед этим писательница сообщила, что в ее дверь звонили неизвестные, на ее телефон также приходили звонки с незнакомых номеров.

Глава МИД Швеции Анн Линде опубликовала фото с Алексиевич и диломатами и написала, что они будут защищать безопасность писательницы.

"Мы продолжаем защищать ее безопасность и благополучие", — написала она.



