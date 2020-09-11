Европейские дипломаты второй день дежурят в доме Алексиевич, чтобы защитить ее от задержания. ФОТО
В Беларуси дипломаты из стран Европы второй день подряд дежурят дома у писательницы Светланы Алексиевич - члена президиума координационного совета белорусской оппозиции, чтобы защитить ее от возможного задержания.
Об этом сообщило представительство ЕС в Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
К Алексиевич приехали послы Австрии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы и Румынии. Помимо этого, на встрече присутствуют временные поверенные в делах Нидерландов, Польши, Словакии и Швеции, а также руководитель финского отделения связи.
Перед этим писательница сообщила, что в ее дверь звонили неизвестные, на ее телефон также приходили звонки с незнакомых номеров.
Глава МИД Швеции Анн Линде опубликовала фото с Алексиевич и диломатами и написала, что они будут защищать безопасность писательницы.
"Мы продолжаем защищать ее безопасность и благополучие", — написала она.
Пожалуйста, подождите...
Блин я впечатлен. Была бы возможность - прислал им пиццы и конфет к чаю, честно.
надеюсь, выдержат.
Дипломаты поступили очень благородно.
Беларусы тоже немало делают - не зря менты в Беларуси жалуются что у них уже больше 50 раненых с проломлеными бошками по больницам лежат, не переживай.
После отказа МВФ дать денег на лечение ковид, белорусские менты голодные и злые
Тогда Луке просто п..."""ц. Просто огроменный.
у даному випадку уб'є дикунську владу.
нашли "оппозиционерку"
Чи Зе заборонив
Только ты значения таких слов не знаешь, увы.
...Якщо російськомовне населення (як в тій-таки Україні) проти обіймів імперії протестує, а то й береться за зброю, то російські поети (як не рахувати риторичних ламентацій на тему, «яка жахлива річ війна») перед лицем чиненого од їх імени розбою воліють відмовчуватись: як ВИЖИВАТИ В МОВІ, ЗА ЯКОЮ НЕ СТОЯТЬ ТАНКИ, вони не знають, в історії російської літератури такого досвіду не зафіксовано, і цей «синдром вивченої безпорадности» невідворотно ставить їх по відношенню до «своєї» (якою б та не була) держави в становище заручника-колаборанта. (Як сказав у кулуарах один із них про те, чому не виступить на підтримку України: «МИ НЕ МОЖЕМО ДОЗВОЛИТИ СОБІ ВТРАТИТИ 40-МІЛЬЙОННИЙ РИНОК», - і особисто я, їй-право, ціную таку відвертість далеко вище, аніж лицемірні балачки про «мистецтво поза політикою» та пропозиції «поговорити про красу» на гроші, здобуті з анексії чужих територій.) - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158748125433953?__tn__=K-R