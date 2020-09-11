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Европейские дипломаты второй день дежурят в доме Алексиевич, чтобы защитить ее от задержания. ФОТО

В Беларуси дипломаты из стран Европы второй день подряд дежурят дома у писательницы Светланы Алексиевич - члена президиума координационного совета белорусской оппозиции, чтобы защитить ее от возможного задержания.

Об этом сообщило представительство ЕС в Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

К Алексиевич приехали послы Австрии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы и Румынии. Помимо этого, на встрече присутствуют временные поверенные в делах Нидерландов, Польши, Словакии и Швеции, а также руководитель финского отделения связи.

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Перед этим писательница сообщила, что в ее дверь звонили неизвестные, на ее телефон также приходили звонки с незнакомых номеров.

Глава МИД Швеции Анн Линде опубликовала фото с Алексиевич и диломатами и написала, что они будут защищать безопасность писательницы.

"Мы продолжаем защищать ее безопасность и благополучие", — написала она.

Европейские дипломаты второй день дежурят в доме Алексиевич, чтобы защитить ее от задержания 01
Европейские дипломаты второй день дежурят в доме Алексиевич, чтобы защитить ее от задержания 02

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Топ комментарии
+8
Дипломаты молодцы!
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11.09.2020 15:38
+7
А білорусам організувати охорону слабо?
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11.09.2020 14:36
+5
Нашого щось немає(((
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11.09.2020 14:36
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А где же бульбаросские мужчины? Драники жуют?
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11.09.2020 14:35 Ответить
...а вшивый все о бане
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11.09.2020 14:35 Ответить
Браво! Настоящий поступок и настоящая поддержка. Реально клас.
Блин я впечатлен. Была бы возможность - прислал им пиццы и конфет к чаю, честно.
надеюсь, выдержат.
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11.09.2020 17:21 Ответить
Простой, но очень эффективный вариант защиты и поддержки: колхозный Дуче планомерно загоняется в грязный угол.
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11.09.2020 23:36 Ответить
Нашого щось немає(((
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11.09.2020 14:36 Ответить
А білорусам організувати охорону слабо?
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11.09.2020 14:36 Ответить
Страшно.
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11.09.2020 14:37 Ответить
Ти там, в Білорусі?
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11.09.2020 14:41 Ответить
А шо?
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11.09.2020 14:50 Ответить
дипломаты имеют статус неприкосновенных. Потому собой и спосоны закрыть. Обычные люди для Луки - никто, просто мясо.
Дипломаты поступили очень благородно.
Беларусы тоже немало делают - не зря менты в Беларуси жалуются что у них уже больше 50 раненых с проломлеными бошками по больницам лежат, не переживай.
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11.09.2020 17:22 Ответить
Первый раз слышу что у ментов проломленные бошки.
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11.09.2020 21:51 Ответить
ето все сорос оплатил очевидно же
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11.09.2020 14:43 Ответить
Ты дурачок?
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11.09.2020 14:51 Ответить
однако, на лицах западных дипломатов написано, что они лично дадут серьёзной п*зды любому омоновцу, который окажется в доме Алексиевич
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11.09.2020 15:12 Ответить
Хотелось бы на это посмотреть .
После отказа МВФ дать денег на лечение ковид, белорусские менты голодные и злые
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11.09.2020 15:23 Ответить
это Я бы хотел посмотреть как омоновцы поднимут руку на дипломатов, которые имеют статус неприкосновенности.
Тогда Луке просто п..."""ц. Просто огроменный.
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11.09.2020 17:24 Ответить
Спільний кордон держави дикунської влади із цивілізованим світом
у даному випадку уб'є дикунську владу.
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11.09.2020 15:06 Ответить
а где же наш украинский посол? или его в такую компанию не приглашают? а ну да, НАТО ЕС, то такое; наши дипломаты сейчас жопу ХЛА иЗеленского подлизывают
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11.09.2020 15:10 Ответить
От чего охраняют? Бабка даже в заседаниях Координационного Комитета не учавствовала, только числилась на бумаге.
нашли "оппозиционерку"
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11.09.2020 15:14 Ответить
Рашист?
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11.09.2020 16:20 Ответить
зачем сразу рашист. Может просто заднеприводной.
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11.09.2020 17:25 Ответить
чё-то в списке я Украины не наблюдаю.... ну в принципе с нашими клоунами-предателями и так все понятно....
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11.09.2020 15:16 Ответить
Пошманали нашого при в"їзді в Білорусію та страху нагнали
Чи Зе заборонив
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11.09.2020 15:22 Ответить
Дипломаты молодцы!
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11.09.2020 15:38 Ответить
Да уж... Литва, Латвия, Эстония, Польша есть, а нас нет. Печально.
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11.09.2020 15:41 Ответить
Хватило ума не лезть в эту провокацию.
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11.09.2020 17:06 Ответить
Ум у Клоуна? Откуда? Смотри, чтобы когда у нас возникнет подобная ситуация, Европа и США точно так же не промолчали бы. Если бы наши власти не виляли задом на два фронта, то и на помощь можно бы было рассчитывать более солидную. А так мечемся, то к умным, то к красивым. Поэтому никто и всерьез не воспринимает. Страны Балтии и Польша как взяли курс после развала совка, так его и придерживаются. А у нас все меняется с каждым новым сцарем.
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11.09.2020 17:15 Ответить
Цирк якийсь.
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11.09.2020 15:43 Ответить
Бацька и Куйло? Согласен.
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11.09.2020 16:21 Ответить
Показуха какая-то. Если захотели бы задержать - то посолы совсем не помеха, у них же кроме собственного статуса никакого влияния на правоохранителей нет
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11.09.2020 15:59 Ответить
их собственный неприкосновенынй статус посильнее пистолета будет. Обидеть дипломата - значит ОЧЕНЬ сильно пос"аться со всей страной, ее представляющей. а у Луки там денюшки лежат.
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11.09.2020 17:26 Ответить
Это называется вмешательство во внутренние дела иностранного государства, у которого они аккредитированы
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11.09.2020 17:05 Ответить
Нет, это называется благородство и достоинство.
Только ты значения таких слов не знаешь, увы.
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11.09.2020 17:26 Ответить
Живэ Бiлорусь
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11.09.2020 18:27 Ответить
еще 1000 раз повтори, и Лука падет.
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11.09.2020 18:57 Ответить
Писательница Алексиевич не понимает, почему российская интеллигенция не поддерживает белорусский протест. Она пишет открытое письмо с таким вопросом. Ей отвечают кто как может. - https://www.svoboda.org/a/30833898.html

...Якщо російськомовне населення (як в тій-таки Україні) проти обіймів імперії протестує, а то й береться за зброю, то російські поети (як не рахувати риторичних ламентацій на тему, «яка жахлива річ війна») перед лицем чиненого од їх імени розбою воліють відмовчуватись: як ВИЖИВАТИ В МОВІ, ЗА ЯКОЮ НЕ СТОЯТЬ ТАНКИ, вони не знають, в історії російської літератури такого досвіду не зафіксовано, і цей «синдром вивченої безпорадности» невідворотно ставить їх по відношенню до «своєї» (якою б та не була) держави в становище заручника-колаборанта. (Як сказав у кулуарах один із них про те, чому не виступить на підтримку України: «МИ НЕ МОЖЕМО ДОЗВОЛИТИ СОБІ ВТРАТИТИ 40-МІЛЬЙОННИЙ РИНОК», - і особисто я, їй-право, ціную таку відвертість далеко вище, аніж лицемірні балачки про «мистецтво поза політикою» та пропозиції «поговорити про красу» на гроші, здобуті з анексії чужих територій.) - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158748125433953?__tn__=K-R
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11.09.2020 22:52 Ответить
ну і сидіть дальше... може геморой висидите...
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11.09.2020 23:23 Ответить
 
 