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11 сентября - трагическая дата для всего мира. Украина вместе с США, - Зеленский

11 сентября - трагическая дата для всего мира. Украина вместе с США, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину терактов 11 сентября подчеркнул, что во всем цивилизованном мире не должно быть места терроризму или любым другим вопиющим актам, направленным против жизни и здоровья людей.

Об этом президент Украины написал на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"11 сентября – трагическая дата в истории США, да и всего мира. Во всем цивилизованном мире не должно быть места терроризму или любым другим вопиющим актам, направленным против жизни и здоровья людей. Сегодня Украина вспоминает вместе с США. Никогда не забывайте", - написал Зеленский.

Напомним, 11 сентября 2001 года в США произошел крупнейший теракт в современной истории. Два пассажирских самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один упал на здание Пентагона, и еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате погибли около трех тысяч человек, еще более четырех тысяч получили ранения.

Смотрите также: Годовщина теракта в США: ранее не опубликованные фото очевидца. ФОТОрепортаж

11 сентября - трагическая дата для всего мира. Украина вместе с США, - Зеленский 01

Зеленский Владимир (20348) США (26637) теракт (2302)


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Топ комментарии
+6
бо він жере коли йому страшно
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11.09.2020 14:48
+6
11 сентября - трагическая дата для всего мира. Украина вместе с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9755
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11.09.2020 14:57
+6
11 сентября - трагическая дата для всего мира. Украина вместе с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7332
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11.09.2020 14:57
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а пошутить?
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11.09.2020 14:41 Ответить
шутить можно только про Украину. Американцы и по рогам могут надавать. Это Нелох жопой чует.
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11.09.2020 15:06 Ответить
11 вересня - трагічна дата для всього світу. Україна разом зі США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4069
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11.09.2020 15:17 Ответить
Нашел, зеленое ЧМО, трагический день для украинцев. Зачем нам Америка, если у нас более 20 тыс украинцев погибло в текущей войне и это только официально, а неофициально больше. И никто не говорит о трагическом дне - начале войны и оккупации Украины. Никто и не вспоминает когда началась война, никто не подал в гаагский суд, никто не помогает летальным оружием, только обещания. Коронавирусом забили всем мозги и о войне забыли, о защитниках забыли, о героях забыли. А ведь все СМИ в Украине как и власть - олигархические и там о войне почти нет информации. Для зеленых тварей войны нет, есть только психоз на пустом месте. Сатанисты.
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11.09.2020 15:29 Ответить
Отличный мем ***** для *****стического режима.
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11.09.2020 16:01 Ответить
Підлиза.
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11.09.2020 14:42 Ответить
Жму руку, обнимаю. Вот это подлиза, а тут сочувствие погибшим от терракта
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11.09.2020 14:44 Ответить
у тебя прокси флипает, ботень!
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11.09.2020 14:47 Ответить
У тебя в бошке флипает, это хуже. Для окружающих хуже.
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11.09.2020 14:55 Ответить
bugger off, you cunt!
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11.09.2020 15:01 Ответить
чмо деркач уже под санкциями США)но свинособака все пытается нам всучить пуйловскую брехню ...иди мимо- это на нас не подействовало, придумывайте что то умнее
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11.09.2020 14:47 Ответить
А чому в президента лице за рік,стало круглішим?
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11.09.2020 14:42 Ответить
11 сентября - трагическая дата для всего мира. Украина вместе с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5369
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11.09.2020 14:44 Ответить
Это от забот непомерных. Петя, пока рулил, у того тоже морда аж трещала, а сейчас что осталось?
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11.09.2020 14:45 Ответить
https://censor.net/ru/user/244063 Пєтя завжди був таким.Ну хіба що в юності іншим.А цей як прийшов,стало роздувати.Сюди Пєтю не приписуй.
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11.09.2020 14:52 Ответить
бо президентська їжа занадто калорійна...
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11.09.2020 14:46 Ответить
бо він жере коли йому страшно
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11.09.2020 14:48 Ответить
тобто весь час...Ви хотіли сказати?
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11.09.2020 14:50 Ответить
коли "хоробрий пилок" закінчується
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11.09.2020 14:54 Ответить
Згадав оцей фрагмент з аналізу жахів Чуковського:

"Волки от испуга
Скушали друг друга"
Я в детстве, помнится, мучительно пытался представить себе эту картину. Даже схематично изображал кушающих друг друга волков, чтобы понять, как такое возможно. Получалось что-то, напоминающее Уроборос. И ведь действие закончено: "Скушали". То есть ничего не осталось. Куда делись скушанные волки?!!! Это какой-то микроколлапс пространства произошел и они схлопнулись в другую реальность?
Ну ладно, эту загадку оставим физикам. А вот пускай мне психиатры ответят - это что за редкое расстройство - от страха съедать ближайшего, кто к тебе находится? Ведь и
"Бедный крокодил
Жабу проглотил"
(крокодил бедный... ага. А жаба от счастья небось светится, живьем перевариваемая в желудочной кислоте...)
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11.09.2020 15:00 Ответить
почему-то в детстве не загонялась логикой Чуковского, а вот когда своим детям читала, то вопрос был: что курил Корней Иванович?
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11.09.2020 15:28 Ответить
Повна версія:

Мой ребенок сейчас в таком возрасте, что ему надо читать книжки на ночь. И, конечно же, самым читаемым автором является К. И. Чуковский.
Но в детстве я и не подозревал, что воспаленное воображение детского писателя в состоянии придумывать сюжеты и обороты, от которых Стивен Кинг бессильно скрежещет зубами от зависти. Возьмем, например "Краденое солнце":
"Только раки пучеглазые
По земле во мраке лазают"
Это ж триллер какой-то, чесслово. Лично мне представляются совершенно кошмарные черные блестящие чудовища по три метра длиной, с глазами на шевелящихся стебельках. Бесшумно подкрадываются они во мраке (обратите внимание - не в темноте, а именно во мраке) к ничего не подозревающей жертве, хрясь, и человека пополам!
"Да в овраге за горою
Волки бешеные воют"
да-да. Именно бешенные. С безумными красными глазами, с белой пеной на оскаленных клыках.
Бросающиеся на все живое с кошмарным хохотом...
"А в болоте Медведица рыщет,
Медвежат под корягами ищет:
"Куда вы, куда вы пропали?
Или в канаву упали?
Или шальные собаки
Вас разорвали во мраке?"
Шальные собаки, если кто не понял - это лучшие друзья бешеных волков.
И живут они в том же мраке, в котором лазают кошмарные ракообразные монстры.
Но как можно предполагать о собственном ребенке, что его разорвали собаки?
Или она это с надеждой в голосе говорит?
"Айболит". Апофеоз садизма и ненависти ко всему живому. Еще в детстве у меня вызывала недоумение фраза:
"Мой зайчик, мой мальчик
Попал под трамвай!
Он бежал по дорожке,
И ему перерезало ножки"
Какой трамвай может быть на дорожке?!!! И что теперь, по дорожкам не ходить, раз в любой момент из-за угла может выскочить трамвай-убийца и отрезать обе ноги нах? У меня в возрасте пяти лет чуть дорожкофобия не развилась...
Но продолжение умиляет:
"И теперь он больной и хромой,
Маленький заинька мой!"
Ага... Хромой... МАМАША!!!! ОН У ТЕБЯ БЕЗНОГИЙ!!!!!!
Дальше - страшнее:
"И сказал Айболит: "Не беда!
Подавай-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки"
Новые ножки, вы слышали? То есть старые где-то похерились, валяются на трамвайных путях, пугают до икоты старушек. А Айболит так запросто из морозилки другие ноги достает и пришивает. Суровой ниткой. Без анестезии. Орущему и брызжущему кровью из перерубленных артерий зайчонку. А ножки чьи, хочется спросить? Остались от других пациентов, которым повезло меньше? Сколько трупов у тебя на совести, доктор?
"Он опять побежит но дорожке"
Надо полагать, до следующего трамвайчика...
"Что такое? Неужели
Ваши дети заболели?"
"Да-да-да! У них ангина,
Скарлатина, холерина,
Дифтерит, аппендицит,
Малярия и бронхит!"
Как хорошо, что у Корнея Ивановича ограниченные познания в медицине. А то он бы бедных детей таким назаражал, что их проще было бы убить из жалости. Хотя и этих болезней достаточно, чтобы помереть в 24 часа...Один аппендицит чего стоит. Вовремя не удалить - перитонит и абзац! "Бармалей". Всего одна цитата:
"Но злодей Айболита хватает
И в костер Айболита бросает.
И горит, и кричит Айболит:
"Ай, болит! Ай, болит! Ай, болит!"
Жанне Д'арк и Джордано Бруно посвящается... Вонь паленых волос, треск лопающейся кожи, шипение кипящего подкожного жира. Кисти рук и стопы ног обычно обгорают до костей. Потеря сознания от болевого шока не наступает достаточно долго. Обычно сжигаемый раньше задыхается в дыму... Айболит - любимый герой повествований Чуковского. Вот какая апокалиптическая картина творится у дверей его дома:
"А там, у порога, толпятся убогие:
Слепые утята и белки безногие,
Худой лягушонок с больным животом,
Рябой кукушонок с подбитым крылом
И зайцы, волками искусанные"
Слепых утят, видимо, привели безногие белки... Зайцы, волками искусанные: обломки костей, торчащих из открытых переломов, частично скальпированные тушки, волочащиеся по траве кишки, измазанные в крови и фекалиях...
Есть у этого автора стих, который можно было не писать вообще. Оставить только название. Оно само по себе гениально: "Ежики смеются"
(Хы-хы-хы... Оставь еще напасик...)
Еще одно название: "Муха в бане". Наверняка опечатка. Должно быть:
"Мухахахаха в бане"...
О вреде тяжелых наркотиков говорит нам стихотворение "Обжора":
"Была у меня сестра,
Сидела она у костра
И большого поймала в костре осетра.
Но был осетер
Хитер
И снова нырнул в костер."
Я, конечно, осетров из костра не тягал, но вот Черного Человека однажды ночью в квартире видел. Это, я вам доложу, пострашнее будет.
Теперь небольшой тест. Не знаю, чем руководствовался Корней Иванович Чуковский, когда подбирал рифмы, но когда я читаю вслух один участок из стихотворения "Телефон", жена почему-то всегда смеется... Да и мне с трудом удается прочитать правильно. А теперь вы попробуйте подставить правильное слово в пробелы (лучше читать вслух):
"А недавно две газели
Позвонили и запели:
- Неужели
В самом деле
Все сгорели
Карусели?
- Ах, в уме ли вы, газели?
Не сгорели карусели,
И качели уцелели!
Вы б, газели, не __________,
А на будущей неделе
Прискакали бы и сели
На качели-карусели!"
И что получилось? У меня то же самое...
"Тараканище"... Повесть о засилии инсектоидов, которую взяли за основу авторы фильма "Звездный десант". И в первых же строках мы встречаем угадайте кого? Не угадаете.
"А за ними раки
На хромой собаке"
Интересно, это те же самые раки и собака, которые в "Краденом солнце" являлись пособниками Мирового Зла, ползали во мраке и разрывали медвежат?
"Волки от испуга
Скушали друг друга"
Я в детстве, помнится, мучительно пытался представить себе эту картину.
Помнится, даже схематично изображал кушающих друг друга волков, чтобы понять, как такое возможно. Получалось что-то напоминающее Уроборос. И ведь действие закончено: "Скушали". То есть ничего не осталось. Куда делись скушанные волки?!! Это какой-то микроколлапс пространства произошел и они схопнулись в другую реальность?
Ну ладно, эту загадку оставим физикам. А вот пускай мне психиатры ответят - это что за редкое расстройство - от страха съедать ближайшего, кто к тебе находится? Ведь и
"Бедный крокодил
Жабу проглотил"
(крокодил бедный... ага. А жаба от счастья небось светится, живьем перевариваемая в желудочной кислоте...)
"А слониха, вся дрожа,
Так и села на ежа"
Вам слониху жалко? Мне вот было жалко. Ей же больно на ежа было садиться... И только теперь я понимаю, что жалеть надо нифига не слониху... ЕЖИКУ-ТО КАБЗДЕЦ НАСТАЛ!!! Его расплющило нахрен!!! Шесть тонн костей и мяса на животное размером с кошку... Там хоронить нечего было... Жене и детям цветы возложить некуда... Все, что осталось от бедного ежика, пристало к слоновьей заднице и обтрусилось через десять шагов. А вы говорите... И какая дурацкая надпись будет на могильном камне - "Раздавлен дрожащей слоновьей жопой"...
Кстати, эта же слониха в стихотворении стала причиной еще одной смерти.
Столь же нелепой и трагической. И опять же по той причине, что была не в состоянии контролировать собственные эмоции:
"А слониха-щеголиха
Так отплясывает лихо,
Что румяная луна
В небе задрожала
И на бедного слона
Кубарем упала"
Хочется абстрагироваться от того факта, что упавшая на землю луна уничтожит все живое на миллионы лет... Пускай будет только слон...
Возвращаясь к Айболиту. Помните, у меня появилось подозрение, что Айболит содержит нелегальный банк органов. Это подозрение только крепнет после прочтения "Топтыгин и Лиса". Мы даже можем немного узнать, кто явился донором преступному доктору:
"Засмеялся добрый
Доктор Айболит.
Глупому Медведю
Доктор говорит:
"Ладно, ладно, родной, я готов.
У меня сколько хочешь хвостов.
Есть козлиные, есть лошадиные,
Есть ослиные, длинные-длинные.
Я тебе, сирота, услужу:
Хоть четыре хвоста привяжу..."
Начал Мишка хвосты примерять,
Начал Мишка перед зеркалом гулять:
То кошачий, то собачий прикладывает
Да на Лисоньку сбоку поглядывает"
Выводы делайте сами...
В стихах Чуковского нередко появляются злодеи. И какой самый простой способ победить отрицательного персонажа? Воспитанное на голливудских боевиках поколение хором кричит: "Мочить казла!!!" Но задолго до Голливуда этот способ победы Добра над Злом проповедовал К. И. Чуковский.
Причем с уклоном в каннибализм.
Вспоминаем: Бармалей сожран крокодилом. Крокодил, в свою очередь поломан медведем.. Старичок-паучок обезглавлен мародером-комаром. Таракан живьем проглочен воробьем.
Вы до сих пор верите, что книги Чуковского учат добру?
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11.09.2020 15:43 Ответить
спасибо, от души
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11.09.2020 16:20 Ответить
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11.09.2020 15:38 Ответить
11 вересня - трагічна дата для всього світу. Україна разом зі США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5718
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11.09.2020 17:15 Ответить
О! Власне він - вовчий Уроборос!
Можна доповнити оцю серію аналогічної символіки:

11 вересня - трагічна дата для всього світу. Україна разом зі США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 97
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11.09.2020 17:28 Ответить
А это вообще точно зеленский? Или подсунутая кремлём подделка?
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11.09.2020 14:51 Ответить
Будка формується
(але це нова будка! Діджиталізована! Не барижна!)
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11.09.2020 15:10 Ответить
Сегодня Украина вспоминает вместе с США. Никогда не забывайтеИсточник: https://censor.net/ru/n3218784 зесрань -это что то
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11.09.2020 14:42 Ответить
_Было выгодно путлеровцам устроить войны в нефте- газодобывающем регионе для того чтобы задрать цены на свой основной источник доходов. С того момента цены и попёрли вверх как бешеные, сумасшедшие твари. А также войны на пути конкурирующих трубопроводов. За планированием и выполнением теракта виден почерк спеслужб и попасть здоровенным боингом по небоскрёбу какой-то там доморощенный пилото-террорист не сможет... И вот ещё что: кого открыто называют своим главным врагом путлеровцы? Правильно: США!
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11.09.2020 14:49 Ответить
Та, зрозуміло.
Тоді сатанинська енергія з молодого ***** прямо перла.
Скільки в одній Москві гексогену витратити.
Поки в Рязані не спіймали за руку.
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11.09.2020 15:04 Ответить
*пилот-террорист
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11.09.2020 15:08 Ответить
помним...
11 сентября - трагическая дата для всего мира. Украина вместе с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4002 .
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11.09.2020 14:51 Ответить
11 сентября - трагическая дата для всего мира. Украина вместе с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9755
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11.09.2020 14:57 Ответить
11 сентября - трагическая дата для всего мира. Украина вместе с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7332
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11.09.2020 14:57 Ответить
Зараз Таню, Мандель заспамить.
100%
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11.09.2020 15:06 Ответить
Мандель еще та - МАНДЕЛЬ!
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11.09.2020 16:00 Ответить
Быть вместе с США- это круто!!!!
Надеюсь это не просто слова!!
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11.09.2020 15:01 Ответить
11 вересня - трагічна дата для всього світу. Україна разом зі США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3156
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11.09.2020 15:08 Ответить
11 вересня - трагічна дата для всього світу. Україна разом зі США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9214.
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11.09.2020 15:27 Ответить
Но было интересно (с)
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11.09.2020 15:44 Ответить
Непонятно, но здорово.
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11.09.2020 16:11 Ответить
Штирлиц подумал... Ему понравилось, и он подумал ещё.
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11.09.2020 23:57 Ответить
Странно что он Штатам не посоветовал позиции американских военных инспектировать вместе с террористами .
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11.09.2020 15:34 Ответить
Гнусавый тошнотик опять свои мудацкие видосики выставляет.
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11.09.2020 19:16 Ответить
Я, конечно, тут с ним на 100% согласен. Но вот почему он молчал 14 июня и 30 августа? Или для Украины это была не катастрофа?
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11.09.2020 23:57 Ответить
 
 