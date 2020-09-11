11 сентября - трагическая дата для всего мира. Украина вместе с США, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину терактов 11 сентября подчеркнул, что во всем цивилизованном мире не должно быть места терроризму или любым другим вопиющим актам, направленным против жизни и здоровья людей.

Об этом президент Украины написал на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"11 сентября – трагическая дата в истории США, да и всего мира. Во всем цивилизованном мире не должно быть места терроризму или любым другим вопиющим актам, направленным против жизни и здоровья людей. Сегодня Украина вспоминает вместе с США. Никогда не забывайте", - написал Зеленский.

Напомним, 11 сентября 2001 года в США произошел крупнейший теракт в современной истории. Два пассажирских самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один упал на здание Пентагона, и еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате погибли около трех тысяч человек, еще более четырех тысяч получили ранения.

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