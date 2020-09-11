В Раде сейчас нет проектов постановлений об увольнениях или назначениях в Кабмине, - "слуга народа" Кравчук

Никаких проектов постановлений об увольнении или назначении членов Кабинета Министров в Верховной Раде в настоящее время нет, заявляет заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Сейчас очень много интерпретаций в СМИ, но никаких постановлений об увольнениях или назначениях членов Кабмина в парламенте сейчас нет", - сказала Кравчук "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Народный депутат также рассказала, что предварительно заседание фракции планируется провести в понедельник.

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"Точной повестки дня фракции еще нет. Предварительно планировали встретиться в понедельник - перед пленарной неделей. Традиционно на фракции мы обсуждаем важнейшие законопроекты недели и планы. Если будет желание народных депутатов - обсудим и кадровые вопросы", - отметила Кравчук.

Согласно календарному плану работы Верховной Рады, народные депутаты 15-18 сентября работают в пленарном режиме.