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Сейчас мы работаем над тем, чтобы в Украине заработал "культурный спецназ", - Ткаченко

Сейчас мы работаем над тем, чтобы в Украине заработал

В Украине должен заработать "культурный спецназ", который будет защищать культурное наследие.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы наконец в Украине заработал "культурный спецназ", который будет защищать культурное наследие. Как в Италии культурные карабинеры - специально обученные специалисты двойного подчинения МВД и МКИПу", - сказал Ткаченко.

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Он добавил, что большая реконструкция наследия, которую необходимо провести в Украине, - это не просто реставрация, но и развитие государственно-частного партнерства, деньги и инвестициии для культурных объектов.

Кроме того, министр считает, что в Украине необходима трансформация с точки зрения изменения постсоветской парадигмы мышления относительно управления в учреждениях культуры.

"Для нас не просто важно оказать помощь театрам, но и изменить подходы с точки зрения возможностей их зарабатывания средств и увеличения посещаемости театров, увеличения количества гастролей после COVID-19", - отметил Ткаченко.

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По его словам, культурные институты должны иметь понимание возможностей самостоятельного выхода на рынок и получения дополнительной капитализации, а не только рассчитывать на государственную поддержку.

Автор: 

культура (841) спецназ (617) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+17
Вже в дії "спецназ"...
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1310
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11.09.2020 15:27
+12
Сейчас мы работаем над тем, чтобы в Украине заработал "культурный спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5491
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11.09.2020 15:19
+12
Вот этот "спецназ"?
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1365
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11.09.2020 15:36
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Вже в дії "спецназ"...
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1310
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11.09.2020 15:27 Ответить
Пішла за Порошенком.
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11.09.2020 15:30 Ответить
Сейчас мы работаем над тем, чтобы в Украине заработал "культурный спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5491
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11.09.2020 15:19 Ответить
ОСТАНОВИТЕ ЕГО!!!!!!!!
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11.09.2020 15:20 Ответить
нашо? я хочу, щоб оцей автор у касапській вікіпедії був позначений як з українським корінням, а не рашанським. .... є такий твір "Чудова ферма МакБрума", при совку його переклали і російською та ще й автора собі загребли. Почитай у касапській вікіпедії звідки батьки автора, написано з рашки. і почитай українську вікіпедію, де ще й вказано село Оліка, чи річка Оліка, на Львівщині. і погугли і ти знайдеш, що перед смертю пару років тому автор власноручно написав передмову до ************ видання українською мовою. І казав, що батько настільки любив Україну, яку покинув, і розповідав своїм дітям про неї, що у автора це вилилось у таку чудову книжку. Хоча автор народився і виріс у Брукліні і був нагороджений цінною літературною премією. Чи не тому його привласнили касапи?
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11.09.2020 15:24 Ответить
Какой премией наградили?
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11.09.2020 18:50 Ответить
Звізданув зєбуїн, і збувся....
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11.09.2020 15:21 Ответить
Забыл добавить: "но нам нужны на это деньги"
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11.09.2020 15:22 Ответить
Будут вбивать культуру резиновыми дубинками.
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11.09.2020 15:22 Ответить
Есть анекдот про "вежливого лося"
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11.09.2020 16:14 Ответить
Ага, готують спеціальний загін "видатних" клоунів і скоморохів з піанінами.
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11.09.2020 15:22 Ответить
русскую.
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11.09.2020 15:31 Ответить
сильно то не разгоняйся...там уже петиции подписывают на бубочку...так шо мынистр ты ненадолго.

https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464?aname=published
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11.09.2020 15:23 Ответить
Держите вора! Кричит вор из кодлана Коломойского: Ткаченко: сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського
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11.09.2020 15:26 Ответить
Не трогайте украинскую культуру своими липкими ручонками
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11.09.2020 15:30 Ответить
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4183
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11.09.2020 15:31 Ответить
Вот этот "спецназ"?
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1365
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11.09.2020 15:36 Ответить
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 959
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11.09.2020 16:02 Ответить
поцназ
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11.09.2020 16:41 Ответить
Культурный спецназ... А-а, это тот, что недавно штурмовал выставку картин Пороха.
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11.09.2020 15:36 Ответить
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 561
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11.09.2020 15:37 Ответить
Зря Ткаченко стоял на перекуре с подветренной от Зели стороны...
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11.09.2020 15:38 Ответить
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1623
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11.09.2020 15:40 Ответить
Опять изврат какой-нибудь устроят.
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11.09.2020 15:41 Ответить
ну да, антикоррупционные спецназы уже заработали. Необходимо дать заработать всем!
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11.09.2020 15:46 Ответить
будуть просувати росіску культуру.
це ж наслєдіє, яке не хоче втрачати ткаченка.
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11.09.2020 15:47 Ответить
Во, ещё одни дармоеды на налоги украинцев появятся, принцип совка остался не декомунизированным, на одного с лопатой семеро с ложкой
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11.09.2020 16:03 Ответить
СПЕЦНАЗ ОТ Говненко, пардон, от Ткаченко.
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4812

СПЕЦНАЗ от Зеленского
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9086
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11.09.2020 16:06 Ответить
спецназ должен возглавить очередной прорашистский "солоха" ,,,тьфу ты п,,ть неувязочка "сивуха"
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11.09.2020 16:42 Ответить
Это инквизиция что ли?
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11.09.2020 16:44 Ответить
какое самомнение, мамадарагая.. набор иностранных слов - чтоб казаться умнее чем есть н самом деле.
что это за ахинея? "Украине необходима трансформация с точки зрения изменения постсоветской парадигмы мышления относительно управления в учреждениях культуры.
КТО НА КОМ СТОЯЛ?
Вы начните с простого - заведите хотя бы просто на сайте СПИСОК МУЗЕЕВ! помогите региональным музеям! организуйте им тренинги по раскрутке, возможности для пиара, дайте площадку на своем сайте Министерства для организации интернет-страничек! помогите им с рекламой, взаимным обметом артистами, организуйте вечера чтения!
полно пианино по домам стоит - как хлам - организуйте из доставку по этим многочисленным мезеям писателей, в которых нет денег даже на отопление!
блин.. сколько можно сделать, а они просто болтовней занимаются.. позор!
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11.09.2020 16:49 Ответить
Дувай новых Зеленых Хунвейбинов!!
На половине ТВ каналов крутить 95 квартал
на второй половине Сватов
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11.09.2020 17:15 Ответить
Выдели мы этот культурный спецназ от Ткаченко, в Витебске, на "Славянском Базаре", на одной сцене с руssкой ордой так называемых её культурных деятелей , поддержавших оккупацию Крыма и войну роssии против Украины. Там и любимчик путина, ярый стороник убийц украинцев, газманов был, в качестве главы жюри.
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11.09.2020 17:22 Ответить
Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1747
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11.09.2020 17:29 Ответить
Потап или сердючка?
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11.09.2020 19:23 Ответить
И первым делом спецназ направить на Г+Г и лично к Ткаченко
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11.09.2020 19:33 Ответить
Вламываться в дома и квартиры и всех,кто не смотрит рыговскую помойку г+г штрафовать
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12.09.2020 12:53 Ответить
 
 