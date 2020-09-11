Сейчас мы работаем над тем, чтобы в Украине заработал "культурный спецназ", - Ткаченко

В Украине должен заработать "культурный спецназ", который будет защищать культурное наследие.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы наконец в Украине заработал "культурный спецназ", который будет защищать культурное наследие. Как в Италии культурные карабинеры - специально обученные специалисты двойного подчинения МВД и МКИПу", - сказал Ткаченко.

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Он добавил, что большая реконструкция наследия, которую необходимо провести в Украине, - это не просто реставрация, но и развитие государственно-частного партнерства, деньги и инвестициии для культурных объектов.

Кроме того, министр считает, что в Украине необходима трансформация с точки зрения изменения постсоветской парадигмы мышления относительно управления в учреждениях культуры.

"Для нас не просто важно оказать помощь театрам, но и изменить подходы с точки зрения возможностей их зарабатывания средств и увеличения посещаемости театров, увеличения количества гастролей после COVID-19", - отметил Ткаченко.

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По его словам, культурные институты должны иметь понимание возможностей самостоятельного выхода на рынок и получения дополнительной капитализации, а не только рассчитывать на государственную поддержку.