Сейчас мы работаем над тем, чтобы в Украине заработал "культурный спецназ", - Ткаченко
В Украине должен заработать "культурный спецназ", который будет защищать культурное наследие.
Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы наконец в Украине заработал "культурный спецназ", который будет защищать культурное наследие. Как в Италии культурные карабинеры - специально обученные специалисты двойного подчинения МВД и МКИПу", - сказал Ткаченко.
Он добавил, что большая реконструкция наследия, которую необходимо провести в Украине, - это не просто реставрация, но и развитие государственно-частного партнерства, деньги и инвестициии для культурных объектов.
Кроме того, министр считает, что в Украине необходима трансформация с точки зрения изменения постсоветской парадигмы мышления относительно управления в учреждениях культуры.
"Для нас не просто важно оказать помощь театрам, но и изменить подходы с точки зрения возможностей их зарабатывания средств и увеличения посещаемости театров, увеличения количества гастролей после COVID-19", - отметил Ткаченко.
По его словам, культурные институты должны иметь понимание возможностей самостоятельного выхода на рынок и получения дополнительной капитализации, а не только рассчитывать на государственную поддержку.
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це ж наслєдіє, яке не хоче втрачати ткаченка.
СПЕЦНАЗ от Зеленского
что это за ахинея? "Украине необходима трансформация с точки зрения изменения постсоветской парадигмы мышления относительно управления в учреждениях культуры.
КТО НА КОМ СТОЯЛ?
Вы начните с простого - заведите хотя бы просто на сайте СПИСОК МУЗЕЕВ! помогите региональным музеям! организуйте им тренинги по раскрутке, возможности для пиара, дайте площадку на своем сайте Министерства для организации интернет-страничек! помогите им с рекламой, взаимным обметом артистами, организуйте вечера чтения!
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блин.. сколько можно сделать, а они просто болтовней занимаются.. позор!
На половине ТВ каналов крутить 95 квартал
на второй половине Сватов