РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11052 посетителя онлайн
Новости
750 10

Дуда планирует приехать в Украину 12-13 октября. Зеленский заявил, что это "еще одно доказательство дружбы между Украиной и Польшей"

Дуда планирует приехать в Украину 12-13 октября. Зеленский заявил, что это

Президент Польши Анджей Дуда планирует осуществить визит в Украину 12-13 октября.

Об этом во время Экономического форума в польском Карпаче заявил директор Восточного департамента МИД РП Ян Хофмокл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Визит президента Дуды в Украину планируется на 12-13 октября", - сказал Хофмокл.

Он отметил, что детали визита ныне дорабатываются. На сегодняшний день предполагается, что в первый день визита Дуда будет находиться в Киеве, а план второго дня визита еще в процессе согласования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко поручил МИД Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за "разжигание беспорядков". ВИДЕО

Директор Восточного департамента МИД Польши сообщил, что планируется также проведение в ближайшее время заседания Украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Хофмокл подчеркнул, что польско-украинские отношения сейчас очень интенсивные, между Киевом и Варшавой происходят экспертные встречи по разным вопросам. В частности, ведутся переговоры относительно выдачи разрешений на транзитные грузовые перевозки, обсуждаются вопросы вакцинации, здравоохранения и многие другие.

"Стратегическое партнерство с Украиной мы видим в еще большем приобщении Киева к решению проблем этой части Европы, поскольку украинский голос является важным", - отметил польский дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время председательства в ОБСЕ Польша сделает акцент на достижении мира в Украине, - Дуда

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что второй визит президента Польши Анджея Дуды в Украину, в октябре 2020 года, является еще одним доказательством дружеских и теплых отношений между странами, а Украина готова присоединиться к предложенному им Плану международного сотрудничества после завершения пандемии COVID-19.

"Второй визит Анджея Дуды в Украину в октябре 2020 года – еще одно доказательство дружеских и теплых отношений между Украиной и Польшей. Благодарен за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Украина готова присоединиться к вашему предложенному Плану международного сотрудничества после пандемии COVID-19", - написал он в своем Twitter в пятницу.

Автор: 

визит (3081) Зеленский Владимир (20348) Польша (8409) Дуда Анджей (756)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
XCV це 95 хто не в курсі

Дуда планирует приехать в Украину 12-13 октября. Зеленский заявил, что это "еще одно доказательство дружбы между Украиной и Польшей" - Цензор.НЕТ 1822
показать весь комментарий
11.09.2020 15:45
+3
Да сдался ты ему, зебобик))) он просто хочет посмотреть номер с роялем в живую
показать весь комментарий
11.09.2020 15:39
+2
Але осей XCVй виглядає як образа для бубочкі
показать весь комментарий
11.09.2020 15:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да сдался ты ему, зебобик))) он просто хочет посмотреть номер с роялем в живую
показать весь комментарий
11.09.2020 15:39 Ответить
XCV це 95 хто не в курсі

Дуда планирует приехать в Украину 12-13 октября. Зеленский заявил, что это "еще одно доказательство дружбы между Украиной и Польшей" - Цензор.НЕТ 1822
показать весь комментарий
11.09.2020 15:45 Ответить
зебобы токо до X по рімскім цифрам понімают , нада було писать X * X - V й
показать весь комментарий
11.09.2020 15:48 Ответить
Але осей XCVй виглядає як образа для бубочкі
показать весь комментарий
11.09.2020 15:49 Ответить
Дуда планує приїхати в Україну 12-13 жовтня. Зеленський заявив, що це "ще один доказ дружби між Україною і Польщею" - Цензор.НЕТ 7815
показать весь комментарий
11.09.2020 15:52 Ответить
Понимаешь Вовчик ты слетал в феврале в последний раз, и нах не нужен. Ты чмо, полное при чем
показать весь комментарий
11.09.2020 15:49 Ответить
Дуда планує приїхати в Україну 12-13 жовтня. Зеленський заявив, що це "ще один доказ дружби між Україною і Польщею" - Цензор.НЕТ 4008
показать весь комментарий
11.09.2020 15:51 Ответить
Доказательство не приезд Дуды,а то что полстраны работает в Польше и благодаря польской экономике очень многие семьи выживают,пока наши идиоты при власти придумывают новые налоги и давят малый бизнес.
показать весь комментарий
11.09.2020 16:03 Ответить
От незрозуміло,чи то Зєля нас вважає ідіотами,чи сам такий...Приїзд презилента Польщі в Україну - "доказатєльство дружби"?..А якщо він приїхав,щоб обматюкати тебе за те,що на цвинтарі Орлєнт у Львові леви до цього часу стоять забиті дошками?..
показать весь комментарий
11.09.2020 18:04 Ответить
Думаю, что Дуда приезжает с посланием, а не просто так...
показать весь комментарий
11.09.2020 18:14 Ответить
 
 