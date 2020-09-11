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Ликвидация "полтавского террориста" Скрипника была правомерной, - и.о. директора ГБР Соколов

Ликвидация

Государственное бюро расследований не установило факта превышения полномочий сотрудниками полиции при ликвидации "полтавского террориста" Романа Скрипника.

Об этом сообщил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" и.о. директора ГБР Александр Соколов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы провели расследование, как обязывает нас закон. В ходе расследования установлено, что сотрудники полиции действовали правомерно, адекватно тем угрозам, которые были. Не было превышений полномочий", - сказал Соколов.

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Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик Роман Скрипник угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Спустя почти две недели Скрипник был найден и ликвидирован.

Тахтаулове (764) терроризм (18691) Соколов Александр (33) Полтавская область (1152)


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Ну ще б пак...........
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11.09.2020 15:42 Ответить
Если полиция будет с такими потугами задерживать (ликвидировать) каждого придурка с гранатой, то никаких бюджетов не хватит. А вообще ждём от ГБР приёмов полковников и генералов. Хорош уже мелочь всякую гонять
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11.09.2020 15:44 Ответить
Непотрібне вбивство.
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11.09.2020 16:53 Ответить
якраз потрібне. кожен терорист має знати що його чекає смерть
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11.09.2020 19:12 Ответить
В нас нема смертної кари, навіть для терористів, тим більше дюя такого, якого вбили. Не потрібне, а показове вбивство.
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11.09.2020 20:15 Ответить
Не здивуюсь, якщо незабаром ліквідація пана Соколова теж кимость буде визнана правомірною...
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11.09.2020 18:20 Ответить
А я чомусь думав, що оцінку діям поліції мав давати суд. Все таки там було вбивство, де мало бути проведено розслідування і винесення рішення, яке прийме суд.
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11.09.2020 19:17 Ответить
 
 