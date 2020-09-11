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Новости Агрессия России против Украины
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Украина хочет привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников "нормандского формата", - Ермак

Украина хочет привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что в ходе переговоров советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Берлине украинская сторона намерена привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников Нормандского формата.

"Конечно, мы будем поднимать очень важный вопрос о режиме тишины, который длился шесть недель, и мы будем делать все необходимое, чтобы его поддерживать и не дать сорвать. Сегодня нам очень важно привлечь к этому процессу всех участников Нормандского формата", - сказал он журналистам в пятницу в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ермак указал, что украинская делегация, безусловно, будет поднимать очень важный вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц, и надеется, что удастся добиться того, чтобы на ближайшем заседании Минской ТКГ был возобновлен процесс взаимного освобождения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Берлине начинаются переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки"

"Для нас это остается одной из приоритетных задач. Украинская сторона сделала свое домашнее задание, и мы сегодня будем об этом говорить", - подчеркнул он.

Руководитель Офиса президента также отметил, что в Берлине обсудят процесс вокруг согласования новых точек разведения сил сторон на Донбассе, разминирования территории, открытия новых КПВВ на линии разграничения, который продолжается в рамках ТКГ.

Автор: 

переговоры (4939) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1262)


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Топ комментарии
+19
что эта гнойная крыса опять замышляет?
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11.09.2020 15:49
+15
ТЫ, курва, зачем вангеровцев слил?
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11.09.2020 15:52
+13
Україна хоче залучити до процесу підтримки режиму тиші на Донбасі всіх учасників "нормандського формату", - Єрмак - Цензор.НЕТ 4606
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11.09.2020 16:02
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Правила форума Совет форумчан
что эта гнойная крыса опять замышляет?
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11.09.2020 15:49 Ответить
это не крыса это таракан недотравленный ранее Ермак сгинь падло с сайтов захвоз еврейского клована агент путина шо решил воздух понюхать ну ну так тебе отакои Ф 1 в оппу вставили на веревочке дернут и все пердак в разлет...
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11.09.2020 16:00 Ответить
Україна хоче залучити до процесу підтримки режиму тиші на Донбасі всіх учасників "нормандського формату", - Єрмак - Цензор.НЕТ 4606
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11.09.2020 16:02 Ответить
Хочет наверное чтобы террористами совместно патрулировали Меркель и Макрон...
Скорее всего, эта падла хочет что бы в патруле участвовали расейские военные (расея же тоже участник). Меркель с Макроном скорее всего съедут с этой темы, согласной останется только Рашка...
Ну а потом скажут что выполняют договоренности "в рамках Минского процесса" не забыв напомнить, что это все дело рук Порошенко
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11.09.2020 16:05 Ответить
Спайпери-"іхтамнєти" гуляють не ховаючись.
http://www.facebook.com/watch/?v=777497943010676&extid=z4wolJhO0pAXlgrn www.facebook.com/watch/?v=777497943010676&extid=z4wolJhO0pAXlgrn
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11.09.2020 16:12 Ответить
ЭТОГО ПРЕДАТЕЛЯ ЕРМАКА И ВСЮ ЗЕЛЕНУЮ ШОБЛУ --надо кастрировать,что бы в дальнейшем не было таких подстилок
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11.09.2020 16:34 Ответить
Дєрьмак а правда шо твой Подоляк в ОПе агент ГРУ РАШІСТСКІЙ?
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11.09.2020 16:38 Ответить
Он не замышляет, он просто выполняет указания своего кремлёвского начальства.
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11.09.2020 21:04 Ответить
я уже как вижу его рожу и читаю фамилию, жду очередного "прогиба" и "заподлянки" для страны
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11.09.2020 15:52 Ответить
ТЫ, курва, зачем вангеровцев слил?
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11.09.2020 15:52 Ответить
матаролу з гівою ще откопай і привези.
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11.09.2020 15:54 Ответить
а это мысль, будут частично присутствовать...
Україна хоче залучити до процесу підтримки режиму тиші на Донбасі всіх учасників "нормандського формату", - Єрмак - Цензор.НЕТ 3325
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11.09.2020 16:09 Ответить
тишины / Как в Приднестровье.Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./Деньги любят тишину.
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11.09.2020 15:55 Ответить
Агент с российской фамилией!
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11.09.2020 15:55 Ответить
Даешь дыныру в нормандский формат !
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11.09.2020 15:56 Ответить
Нам нужно свою землю отвоевывать а не тишина!
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11.09.2020 15:56 Ответить
Добре. Прив'яжіть його десь там на передовій хай приходи рахує.
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11.09.2020 15:57 Ответить
Що мене найбільше всього обурює, так це те, що зараз здають країну яка може нарівні вести війну з парашей! Країну, котра не тільки зупинила наступ орків з Мордора, а й завдавала їм нищівних поразок! Було знищено чимало ординських ватажків, що означало в Україні є ефективні і професійні диверсійні групи. А тепер? Теперішній Верховний Головнокомандувач України (завжди його називаю презедентом України, а не своїм президентом, бо я за нього не голосував) дає дозвіл на сумісне патрулювання з парашенцями здає диверсійні групи та їх плани (що буде з тими, хто готували вагнерівців? Чи є узагалі сенс займатися диверсією?), не знає Черчилля (обираючи ганьбу він ставить це доводить)! Як можна було обрати президентом того, хто здасть країну, з однією з найсильніших армій в Європі? Була така гордість за країну! За наші збройні сили! А обрали того, кого це страшенно дратувало та обурювало! І тепер він це все руйнує! Результати другого Майдану після 5 років по ньому принесли ще більше розчарувань, ніж ніж після першого.
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11.09.2020 15:58 Ответить
Засуньте себе эту тишину в то место,на котором вы сидите и которым думаете!

Украине нужен мир,который может прийти только путём военной победы,другого не дано!

Чем дальше будет оттягиваться решение этого вопроса военным путём,тем больше будет потерь и,в конечном итоге,крови,которая прольётся не только на войне.
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11.09.2020 15:59 Ответить
То есть **** вылезет из бункера ?
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11.09.2020 15:59 Ответить
Хутина заперли под землей

https://youtu.be/sc80DHdb7tU
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11.09.2020 16:01 Ответить
https://censor.net/ru/news/3218800/ukraina_hochet_privlech_k_protsessu_podderjaniya_rejima_tishiny_na_donbasse_vseh_uchastnikov_normandskogoответственности ермака.
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11.09.2020 16:01 Ответить
Вот это правильно!
Хоть по десятку наблюдателей на линии от Франции и Германии!
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11.09.2020 16:01 Ответить
Вы забываете, что там есть еще один "участник". Франция и Германия скорее всего съедут с этой темы (оно им надо - рисковать жизнью своих граждан и бить по своим рейтингам). А вот Рашка думаю не откажется.
Ермак все это прекрасно знает. Просто не получилось напрямуюналить нам этого зашквара, так они решили решили зайти сбоку, не получится сбоку зайдут с другого......
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11.09.2020 16:09 Ответить
В конце концов прекращение огня - существенный шаг на пути к донецкому Приднестровью. Колючка и минные поля по новой, увы, границе.
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11.09.2020 16:44 Ответить
Интересно, а сколько за это время сдохло оккупантов?
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11.09.2020 16:01 Ответить
Якщо Єрмак поліз у Норманський формат, то європейцям варто напружитись. Бо він і там примудриться через брата посадами торгувати і спецоперації з вагнеровцями зливати.
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11.09.2020 16:04 Ответить
Режим тиші це добре. А далі ЩО ?
Може варто дбати, щоб кацапи вийшли з донбасу ?
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11.09.2020 16:04 Ответить
я так розумію, що Україна в нас тепер - ти?
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11.09.2020 16:08 Ответить
Вопрос № 1 почему за время так рекламированного перемирия "той стороной " совершено уже более 1000 нарушений, обстрелов . И это осуществляется фактически ежедневно. Вот по факту один вопрос. И пока на него нет вразумительного ответа, все остальное обсуждать не имеет ни какого смысла. Вопрос №2 это возвращение под полный контроль Украины территорий согласно утвержденных карт в Минске ( т.е. возвращение нам Дебальцево и больших территорий на юго- запад от Донецка. Тоже без решения этого вопроса обсуждать дальше что либо смешно. Ну и вдогонку вопрос №3 наш боец недавно был убит ( и возможно даже не один) выстрелом снайпера ( а по договоренности снайперские группы отводились в тыл и воздушная разведка ( как и прочая) попадали под запрет. а это как.. А этого по факту с "той стороны нет". Ну и о чем там еще можно переговариваться. Если перефразировать Ермака замоскворецкого о привлечении всех сторон "нормандской встречи" к поддержанию прекращения огня, то так как по факту украинские и российские силы там уже присутствуют. Предлагаю ввести на " ту строну" в 5 км зону по всей длине линии соприкосновения войска Германии, а на нашу строну в 5 км зону войска Франции этак тысяч по 6-7 с каждой стороны ( надеюсь немцы и французы друг друга не перестреляют) Вот и будет по факту участие всех сторон переговоров в Нормандии. остальное это сотрясение воздуха. В которой Раша делает все что угодно, а Украина просто не отвечает подставляя вторую щеку.
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11.09.2020 16:08 Ответить
Кремлевская крыса
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11.09.2020 16:09 Ответить
Маст дай!
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11.09.2020 16:22 Ответить
Мразь кремлядская!
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11.09.2020 16:11 Ответить
Єрмак послухай, як тебе ********* відмивають на своїх РАШІСТ-ШОУ ! Ти послухай як вони твою ОПУ миють!
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11.09.2020 16:15 Ответить
Доречі , назвали вагнерівціа простими пенсіонерамі . які купились на заробіток - й ні слова про звинувачення їх в Україні й важливість для трибунало по МН-17 ,,, СЄКЬОШЬ ДЄРМАК, ЯК УДАЧНО ТИ ЗАВАЛИВ ПРОЦЕС ПО МН-17- МЕДАЛЬКУ ВІД ***** ТОБІВЖЕ КАРБУЮТЬ
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11.09.2020 16:18 Ответить
манатки собирай на кацапию фсбшная падаль!
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11.09.2020 16:14 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html Оперативное мероприятие №16...GF

Україна хоче залучити до процесу підтримки режиму тиші на Донбасі всіх учасників "нормандського формату", - Єрмак - Цензор.НЕТ 3474

Самый главный вопрос при анализе любого события, это вопрос - "Что это ?". Вы можете видеть колону танков, знать ее количество, но не знать главного "Что это ?" . Учения, передвижение, выдвижение, начало наступления ? Без этого знания, ваша информация практически бесполезна.

Шум поднятый вокруг задержания группы наемников так называемой "ЧВК Вагнера" в Беларуси, мелькание версий всех заинтересованных сторон и поспешная выдача руководством Беларуси их России - это всего лишь видимые и не самые важные факты.
Суть любого явления всегда глубже. И страшнее ...

Эта история началась не вчера и уж точно не в Беларуси. И как не странно, история эта не о наемниках и странах. Эта история о главном - о деньгах. Точнее о бюджете США.

Бюджет США - это всегда не только точное отражение внутриполитических ситуаций в стране. Бюджет США - это всегда точное отражение будущих внешнеполитических действий США.

$3,8 млрд долларов выделяемых в нем на программу по сдерживанию России, военную помощь Украине на сумме в $250 млн. (с непрямыми расходами около $460 млн. ), усиление действующих санкций против российский газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток», и выделение $3,6 млрд на создание фонда для борьбы с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе из-за активизации китайских сил против Тайваня прекрасно показывает основные направления внешнеполитических действий и степень их важности для США.

В целом вопрос о военной помощи Украине особых проблем не вызывал. Поддержка этого вопроса имеет двухпартийную основу и благосклонное понимание основных политических сил.

Тем не менее в начале года группа американских конгрессменов (Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо) посетила Украину, встретилась с Зеленским и 18.02.2020 года передала свои соображения в докладе от 18.02.2020 г. Комитету по вопросам внешних связей Сената США о результатах своего визита в Украину.

Доклад был достаточно положительный для Украины. Выводы и рекомендации о поддержке Украины так же содержались в 120-и страничном докладе "THE RSC NATIONAL SECURITY STRATEGY" поданном в Сенат исследовательским комитетом по национальной безопасности и иностранным делам.

Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении уровня сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышению уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки на чем настаивала часть членов Комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам (Committee on Homeland Security and Governmental Affairs).

Против этого активно выступало руководство национальной разведки США (Director of National Intelligence, DNI) и других спецслужб.

Суть противоречий состояла в выработке правильной и сбалансированной стратегии отношений США с нынешним руководством Украины в вопросах нарастающего противостояния с Россией.

Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.

далее -- https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html
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11.09.2020 16:15 Ответить
(не, текст всё-таки интересный -- выложу целиком)


Американцы в общем очень ценят теоретические выводы и экспертные рекомендации, но знаменитое "практика- критерий истины" всегда останется основой американского рационализма.

После достаточно острых дискуссий, предложение сенатора США [ имя не разглашается] "... so let's check, damn it .." и было реализовано в разработку оперативного мероприятия №16...GF.

Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ.
Говоря просто - США решило провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения.

Суть мероприятия была достаточно проста. Привлеченная в качестве доверенного участника, спецслужба Великобритании [ название не разглашается], через систему Главного управления разведки Министерства обороны Украины США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. "ЧВК Вагнера" воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.

Нужно сразу сказать что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США.

В их распоряжении имеются около двух десятков достаточно высокопоставленных военнослужащих ВС РФ захваченных в Сирии и Ливии. ( в том числе и полковник числящийся в РФ сгоревшим в бэтээре ).

Главный результат для США - фиксация наличия\отсутствия и объем утечек информации с украинских структур.
Исходя из этого США в качестве своего представителя ввели в эту операцию весьма далекого от реальных структур США, но известного в Украине человека.

Первичной информацией об этой операции со стороны Украины обладали
1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.
2. Президент Украины Зеленский, которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции.
3. Глава ОП Украины Ермак, непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы.
4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко

Все остальные были привлечены уже на этапе свершившегося факта, уже после задержания в Беларуси.

Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что собственно было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского.

Далее каждый играл сам за себя - Зеленский явно пытаясь отвести подозрения от себя, уволил Бурбу, пообещав ему тихое возвращение "... когда все уляжется..."
Бурба, понимая, что он первый в списке, начал рассказывать о " ...секретарше бывшей при разговоре"
Ермак оформил больничный, хотя все время сидевший на Банковой.

Но суть уже не в этом.

Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.

P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми.

P.S. 26.08.2020 г. Схема операции, положенная в основу проведенного в Украине оперативного мероприятие №16...GF, является частью учебного курса слушателей первой ступени обучения (1-2 год обучения) британской академии разведки Intelligence Assessment Academy. (IAA ).
Група зовнішнього моніторингу tZE inform
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11.09.2020 16:21 Ответить
Ермак - это типичный мастер ***********-развлекательного жанра. Эти ничего не умеют (и не хотят) делать руками и думать особо не умеют. Но, всегда считают себя, почему-то, "гениальными переговорщиками". Вот и эта тварь лезет со своими "талантами" в переговорный процесс.
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11.09.2020 16:16 Ответить
Это враг, дубина. Путинский агент.
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11.09.2020 16:25 Ответить
_Так, ясно... Зепредатели выполняют план по представлению в глазах мира агрессора - посредником, а нападение расиии и войну - как внутриукраинский конфликт. А агрессор будет в роли "миротворца" следить за соблюдением тишины чтобы армия Украины не давала отпор оккупантам...
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11.09.2020 16:19 Ответить
Теперь под контролем Медведчука и россиян: зам Венедиктовой получил от нее ключевые направления

Проти Порошенка почали 15 нових справ - адвокати

ДЄрьмак як повязані оці новини , невже не знаєш?
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11.09.2020 16:25 Ответить
Какие переговоры с этой швалью? Кого они представляют? Боевиков, ГРУ ФСБ?
Они не могут представлять Украину. Предатели.
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11.09.2020 16:26 Ответить
Андрюша Дєрьмак, а не піти б тобі на... Ось так прямо піти. Не озираючись.
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11.09.2020 16:27 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3271410.html HELGI`s NEWs

1 - Формирования РФ на Донбассе три раза нарушили перемирие, а "инспекция" под Шумами отложена на неопределённое время.

Разыгрывается классическая игра в политические напёрстки. Для того, чтобы в неё выиграть, достаточно составить психологический портрет Зеленского. Первая доза кокса бесплатно, вторая - за деньги, третья - за очень большие деньги. Сначала ты по требованию террориста говоришь: "Фильм "Земляне" - смотреть всем!", затем прогибаешься ровно настолько, насколько тебе прикажут. Когда навязчивые нарративы "перестать стрелять" и "посадить Порошенко" плавно переростают из личных комплексов в предательство, а сногсшибательная готовность выполнять все хотелки Кремля - в капитуляцию, клоун перестаёт быть клоуном, а становится подозреваемым в преступлении, предусмотренном по ст.111 УК Украины - государственной измене.
Всё документируется, Вова...

2 - Турчинов и Луценко обвинили Зеленского в госизмене.
Многие скептически отнеслись к их вчерашней пресс-конференции - имеют право. Но я ненавижу скептиков с их извечным: "А что это изменит?" Не можете оторвать свою задницу от дивана - хоть морально поддержите тех, кто всеми средствами борется с зелёным коллаборационизмом. Особенно тогда, когда проукраинские силы перешли в контрнаступление, а процесс накопления юридичских материалов по преступлениям Зе-власти начал синхронизироваться с эмоциональным отторжением того, что эта власть делает. Эффект Г+Г не всесилен - как говорил Марк Аврелий: "Делай что должен и свершится, чему суждено."

3 - Деркач в ответ на санкции США обещает показать "шокирующие факты разоблачения".
Это надо быть таким тупым, чтобы не понимать: сразу после американских выборов твои нынешние хозяева выбросят тебя как использованный кондом, а те, на кого ты гавкаешь, доставят тебе удовольствие пожизненного изучения американских законов в уютной камере одного из живописных уголков Невады. Никогда не понимал: неужели природа не программирует у таких "борцунов" элементарное чувство самосохранения?

4 - В МВФ напомнили Украине о борьбе с коррупцией и не назвали дату нового транша.
Они там совсем офонарели? Или не смотрят видосики о том, как Зеленейший из всех зелёных, победил коррупцию ещё в прошлом году? Величайший оксюморон украинской действительности: при "барыге" Порошенко всё росло, а при "честнейшем" Зеленском -всё падает.

Есть малозатратный способ вправить нариду мозг: перед выборами запустить на "Прямом" сериал "Слуга народа". Хотя... нарид у нас такой "умный", что даже в этом случае не поймёт подвоха.

Хроники Хунты:
Зеленский - это Робин Гуд для сумасшедших. Он отбирает у них деньги и отдаёт их своим друзьям. При этом сумасшедшие яростно машут зелёными флажками и безумно улыбаются.

5 - Принято решение о депортации из Украины двух наиболее агрессивных израильтян-хасидов, которые 9 сентября ломали забор у могилы цадика Нахмана в Умани.
Так ведут себя, когда знают, что это не твоя страна и не твой дом - можно наср@ть и быть уверенным, что за тобой уберут. Так ведёт себя шестой президент.

6 - Пирамида B2B Jewelry: ещё двух организаторов отправили под круглосуточный домашний арест.
Интересно наблюдать за комментами вкладчиков: отрицание - гнев - торг - депрессия - государство, верни нам деньги! Мозг бы вам вернуть, тогда и деньги не теряли бы.

7 - Литовский парламент признал Тихановскую законным президентом, а та заверила россиян, что это "не борьба против России".
Не судите строго и не ждите резкого слома менталитета у белорусов. Но любое протестное движение по определению направлено против РФ, ибо сакральной сутью "глубинного народа" есть покорность и подчинение. Слом может начаться тогда, когда Беларусь завоюет элементарное право выбирать, а не безальтернативное - подчиняться. Как они распорядятся этим правом - вопрос непростой, но я по-любому желаю им удачи.

8 - Германии предложили норвежский газ вместо «Северного потока - 2».
Правительство Польши готова предоставить ФРГ свою инфраструктуру трубопровода Baltic Pipe. По моим данным, даже Меркель склоняется к этому варианту.

Кстати, что там у балалайцев после принятия новой конституции? Бедность ушла? Биндеровцев победили Бездомные обрели дом? Восторжествовали скрепы и любовь к ближнему? Щас...
давайте просто выпьем водки
сказал молчавший вольдемар
и это было так прекрасно
на фоне вычурных идей

9 - На днях разговаривал со знакомым психологом. После моего эмоционального спича дал мудрый совет...
Олег, говорит, - ты во многом прав, но я бы рекомендовал тебе слова: "Таких мудаков я ещё не встречал" почаще заменять на: "Это был ценный и уникальный опыт коммуникации с людьми, имеющими альтернативное мнение." Теперь так себе и внушаю, хотя иногда хочется получить лицензию на сезонный отстрел этих самых мудаков "с альтернативным мнением". Нервы...)
Ладно, держим себя в руках и делаем своё. Шануймося, бандерівці!

UPD: Друзья, в знак уважения к ближнему не забывайте голосовать за проукраинских блогеров: https://bloggers.fakty.com.ua/voting/top-100
Helgi Sharp
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11.09.2020 16:30 Ответить
Зєля тупо всівсь у всі корупційні схеми Пєці і краде ще нахабніше і зухваліше. Мит про їх протистояння навмисно роздувається обома російськими шпигунами.
Зєлю геть, Пєцю на нари. Дострокові.
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11.09.2020 16:40 Ответить
ермаки с фокино- кравчуками кроме вреда Украине не могут привлечь никакой пользы и выгоды.а вред Украине и ее народу есть указание рашистского врага для "слуг" в Украине
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11.09.2020 16:39 Ответить
по-нормальному д"Ермак должен не предложения толкать, а к следователям СБУ ходить ежедневно..
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11.09.2020 17:00 Ответить
по-нормальному д"Ермак должен не предложения толкать, а к следователям СБУ ходить ежедневно..
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11.09.2020 17:00 Ответить
Украина хочет привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников "нормандского формата", - Ермак



счас будут евромакрономеркиль запихивать против патриотов

и эвропарламент туды же

следущий шаг (но сильнозатратный) - рехверендум
- типа 10% патриотов проти 90% рускага мира.

пусть папробуют что против 90% сказать

ахахаха
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11.09.2020 17:07 Ответить
нехай ідуть разом з ЗеК на передову, замість Конча-Заспа, та звідти розповідає про тишу
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11.09.2020 17:17 Ответить
Право говорить именем Украины предателю и агенту вражеских спецслужб ермаку дал предатель зеленский, эта гнида лично должна ответить на суде за ермака и другие мерзкие фамилии и дела.
Как можно скорее.
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11.09.2020 18:07 Ответить
Не бзди ермак, і буде тобі тиша.
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11.09.2020 18:10 Ответить
Что этот вор и предатедь интересов Украины Ерамк делает в ОПУ!! Ермаку Уже пора с киркой уголёк бесплатно добывать!!
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11.09.2020 18:39 Ответить
Когда его посадят за госизмену то что оно вякает не имеет никакого значения
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11.09.2020 19:29 Ответить
Трудновато будет выдать капитуляцию за мир, но уверен гауляйтер Украины Ермак-Козырь справится, тем более у него такие помощники, как кравчук и фокин, эти вообще все что угодно выдадут за все, что нужно.
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11.09.2020 20:45 Ответить
дЕРЬМАК=ДИПЛОМАТОМ СТАЛ !!!!! СЛАВА ЗЕЛЕНИ !!!!
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11.09.2020 20:52 Ответить
 
 