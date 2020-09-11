Украина хочет привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников "нормандского формата", - Ермак
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что в ходе переговоров советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Берлине украинская сторона намерена привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников Нормандского формата.
"Конечно, мы будем поднимать очень важный вопрос о режиме тишины, который длился шесть недель, и мы будем делать все необходимое, чтобы его поддерживать и не дать сорвать. Сегодня нам очень важно привлечь к этому процессу всех участников Нормандского формата", - сказал он журналистам в пятницу в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ермак указал, что украинская делегация, безусловно, будет поднимать очень важный вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц, и надеется, что удастся добиться того, чтобы на ближайшем заседании Минской ТКГ был возобновлен процесс взаимного освобождения.
"Для нас это остается одной из приоритетных задач. Украинская сторона сделала свое домашнее задание, и мы сегодня будем об этом говорить", - подчеркнул он.
Руководитель Офиса президента также отметил, что в Берлине обсудят процесс вокруг согласования новых точек разведения сил сторон на Донбассе, разминирования территории, открытия новых КПВВ на линии разграничения, который продолжается в рамках ТКГ.
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Скорее всего, эта падла хочет что бы в патруле участвовали расейские военные (расея же тоже участник). Меркель с Макроном скорее всего съедут с этой темы, согласной останется только Рашка...
Ну а потом скажут что выполняют договоренности "в рамках Минского процесса" не забыв напомнить, что это все дело рук Порошенко
http://www.facebook.com/watch/?v=777497943010676&extid=z4wolJhO0pAXlgrn www.facebook.com/watch/?v=777497943010676&extid=z4wolJhO0pAXlgrn
Украине нужен мир,который может прийти только путём военной победы,другого не дано!
Чем дальше будет оттягиваться решение этого вопроса военным путём,тем больше будет потерь и,в конечном итоге,крови,которая прольётся не только на войне.
https://youtu.be/sc80DHdb7tU
Хоть по десятку наблюдателей на линии от Франции и Германии!
Ермак все это прекрасно знает. Просто не получилось напрямуюналить нам этого зашквара, так они решили решили зайти сбоку, не получится сбоку зайдут с другого......
Може варто дбати, щоб кацапи вийшли з донбасу ?
Самый главный вопрос при анализе любого события, это вопрос - "Что это ?". Вы можете видеть колону танков, знать ее количество, но не знать главного "Что это ?" . Учения, передвижение, выдвижение, начало наступления ? Без этого знания, ваша информация практически бесполезна.
Шум поднятый вокруг задержания группы наемников так называемой "ЧВК Вагнера" в Беларуси, мелькание версий всех заинтересованных сторон и поспешная выдача руководством Беларуси их России - это всего лишь видимые и не самые важные факты.
Суть любого явления всегда глубже. И страшнее ...
Эта история началась не вчера и уж точно не в Беларуси. И как не странно, история эта не о наемниках и странах. Эта история о главном - о деньгах. Точнее о бюджете США.
Бюджет США - это всегда не только точное отражение внутриполитических ситуаций в стране. Бюджет США - это всегда точное отражение будущих внешнеполитических действий США.
$3,8 млрд долларов выделяемых в нем на программу по сдерживанию России, военную помощь Украине на сумме в $250 млн. (с непрямыми расходами около $460 млн. ), усиление действующих санкций против российский газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток», и выделение $3,6 млрд на создание фонда для борьбы с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе из-за активизации китайских сил против Тайваня прекрасно показывает основные направления внешнеполитических действий и степень их важности для США.
В целом вопрос о военной помощи Украине особых проблем не вызывал. Поддержка этого вопроса имеет двухпартийную основу и благосклонное понимание основных политических сил.
Тем не менее в начале года группа американских конгрессменов (Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо) посетила Украину, встретилась с Зеленским и 18.02.2020 года передала свои соображения в докладе от 18.02.2020 г. Комитету по вопросам внешних связей Сената США о результатах своего визита в Украину.
Доклад был достаточно положительный для Украины. Выводы и рекомендации о поддержке Украины так же содержались в 120-и страничном докладе "THE RSC NATIONAL SECURITY STRATEGY" поданном в Сенат исследовательским комитетом по национальной безопасности и иностранным делам.
Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении уровня сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышению уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки на чем настаивала часть членов Комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам (Committee on Homeland Security and Governmental Affairs).
Против этого активно выступало руководство национальной разведки США (Director of National Intelligence, DNI) и других спецслужб.
Суть противоречий состояла в выработке правильной и сбалансированной стратегии отношений США с нынешним руководством Украины в вопросах нарастающего противостояния с Россией.
Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.
далее -- https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html
Американцы в общем очень ценят теоретические выводы и экспертные рекомендации, но знаменитое "практика- критерий истины" всегда останется основой американского рационализма.
После достаточно острых дискуссий, предложение сенатора США [ имя не разглашается] "... so let's check, damn it .." и было реализовано в разработку оперативного мероприятия №16...GF.
Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ.
Говоря просто - США решило провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения.
Суть мероприятия была достаточно проста. Привлеченная в качестве доверенного участника, спецслужба Великобритании [ название не разглашается], через систему Главного управления разведки Министерства обороны Украины США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. "ЧВК Вагнера" воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.
Нужно сразу сказать что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США.
В их распоряжении имеются около двух десятков достаточно высокопоставленных военнослужащих ВС РФ захваченных в Сирии и Ливии. ( в том числе и полковник числящийся в РФ сгоревшим в бэтээре ).
Главный результат для США - фиксация наличия\отсутствия и объем утечек информации с украинских структур.
Исходя из этого США в качестве своего представителя ввели в эту операцию весьма далекого от реальных структур США, но известного в Украине человека.
Первичной информацией об этой операции со стороны Украины обладали
1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.
2. Президент Украины Зеленский, которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции.
3. Глава ОП Украины Ермак, непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы.
4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко
Все остальные были привлечены уже на этапе свершившегося факта, уже после задержания в Беларуси.
Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что собственно было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского.
Далее каждый играл сам за себя - Зеленский явно пытаясь отвести подозрения от себя, уволил Бурбу, пообещав ему тихое возвращение "... когда все уляжется..."
Бурба, понимая, что он первый в списке, начал рассказывать о " ...секретарше бывшей при разговоре"
Ермак оформил больничный, хотя все время сидевший на Банковой.
Но суть уже не в этом.
Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.
P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми.
P.S. 26.08.2020 г. Схема операции, положенная в основу проведенного в Украине оперативного мероприятие №16...GF, является частью учебного курса слушателей первой ступени обучения (1-2 год обучения) британской академии разведки Intelligence Assessment Academy. (IAA ).
Група зовнішнього моніторингу tZE inform
Проти Порошенка почали 15 нових справ - адвокати
ДЄрьмак як повязані оці новини , невже не знаєш?
Они не могут представлять Украину. Предатели.
1 - Формирования РФ на Донбассе три раза нарушили перемирие, а "инспекция" под Шумами отложена на неопределённое время.
Разыгрывается классическая игра в политические напёрстки. Для того, чтобы в неё выиграть, достаточно составить психологический портрет Зеленского. Первая доза кокса бесплатно, вторая - за деньги, третья - за очень большие деньги. Сначала ты по требованию террориста говоришь: "Фильм "Земляне" - смотреть всем!", затем прогибаешься ровно настолько, насколько тебе прикажут. Когда навязчивые нарративы "перестать стрелять" и "посадить Порошенко" плавно переростают из личных комплексов в предательство, а сногсшибательная готовность выполнять все хотелки Кремля - в капитуляцию, клоун перестаёт быть клоуном, а становится подозреваемым в преступлении, предусмотренном по ст.111 УК Украины - государственной измене.
Всё документируется, Вова...
2 - Турчинов и Луценко обвинили Зеленского в госизмене.
Многие скептически отнеслись к их вчерашней пресс-конференции - имеют право. Но я ненавижу скептиков с их извечным: "А что это изменит?" Не можете оторвать свою задницу от дивана - хоть морально поддержите тех, кто всеми средствами борется с зелёным коллаборационизмом. Особенно тогда, когда проукраинские силы перешли в контрнаступление, а процесс накопления юридичских материалов по преступлениям Зе-власти начал синхронизироваться с эмоциональным отторжением того, что эта власть делает. Эффект Г+Г не всесилен - как говорил Марк Аврелий: "Делай что должен и свершится, чему суждено."
3 - Деркач в ответ на санкции США обещает показать "шокирующие факты разоблачения".
Это надо быть таким тупым, чтобы не понимать: сразу после американских выборов твои нынешние хозяева выбросят тебя как использованный кондом, а те, на кого ты гавкаешь, доставят тебе удовольствие пожизненного изучения американских законов в уютной камере одного из живописных уголков Невады. Никогда не понимал: неужели природа не программирует у таких "борцунов" элементарное чувство самосохранения?
4 - В МВФ напомнили Украине о борьбе с коррупцией и не назвали дату нового транша.
Они там совсем офонарели? Или не смотрят видосики о том, как Зеленейший из всех зелёных, победил коррупцию ещё в прошлом году? Величайший оксюморон украинской действительности: при "барыге" Порошенко всё росло, а при "честнейшем" Зеленском -всё падает.
Есть малозатратный способ вправить нариду мозг: перед выборами запустить на "Прямом" сериал "Слуга народа". Хотя... нарид у нас такой "умный", что даже в этом случае не поймёт подвоха.
Хроники Хунты:
Зеленский - это Робин Гуд для сумасшедших. Он отбирает у них деньги и отдаёт их своим друзьям. При этом сумасшедшие яростно машут зелёными флажками и безумно улыбаются.
5 - Принято решение о депортации из Украины двух наиболее агрессивных израильтян-хасидов, которые 9 сентября ломали забор у могилы цадика Нахмана в Умани.
Так ведут себя, когда знают, что это не твоя страна и не твой дом - можно наср@ть и быть уверенным, что за тобой уберут. Так ведёт себя шестой президент.
6 - Пирамида B2B Jewelry: ещё двух организаторов отправили под круглосуточный домашний арест.
Интересно наблюдать за комментами вкладчиков: отрицание - гнев - торг - депрессия - государство, верни нам деньги! Мозг бы вам вернуть, тогда и деньги не теряли бы.
7 - Литовский парламент признал Тихановскую законным президентом, а та заверила россиян, что это "не борьба против России".
Не судите строго и не ждите резкого слома менталитета у белорусов. Но любое протестное движение по определению направлено против РФ, ибо сакральной сутью "глубинного народа" есть покорность и подчинение. Слом может начаться тогда, когда Беларусь завоюет элементарное право выбирать, а не безальтернативное - подчиняться. Как они распорядятся этим правом - вопрос непростой, но я по-любому желаю им удачи.
8 - Германии предложили норвежский газ вместо «Северного потока - 2».
Правительство Польши готова предоставить ФРГ свою инфраструктуру трубопровода Baltic Pipe. По моим данным, даже Меркель склоняется к этому варианту.
Кстати, что там у балалайцев после принятия новой конституции? Бедность ушла? Биндеровцев победили Бездомные обрели дом? Восторжествовали скрепы и любовь к ближнему? Щас...
давайте просто выпьем водки
сказал молчавший вольдемар
и это было так прекрасно
на фоне вычурных идей
9 - На днях разговаривал со знакомым психологом. После моего эмоционального спича дал мудрый совет...
Олег, говорит, - ты во многом прав, но я бы рекомендовал тебе слова: "Таких мудаков я ещё не встречал" почаще заменять на: "Это был ценный и уникальный опыт коммуникации с людьми, имеющими альтернативное мнение." Теперь так себе и внушаю, хотя иногда хочется получить лицензию на сезонный отстрел этих самых мудаков "с альтернативным мнением". Нервы...)
Ладно, держим себя в руках и делаем своё. Шануймося, бандерівці!
UPD: Друзья, в знак уважения к ближнему не забывайте голосовать за проукраинских блогеров: https://bloggers.fakty.com.ua/voting/top-100
Helgi Sharp
Зєлю геть, Пєцю на нари. Дострокові.
счас будут евромакрономеркиль запихивать против патриотов
и эвропарламент туды же
следущий шаг (но сильнозатратный) - рехверендум
- типа 10% патриотов проти 90% рускага мира.
пусть папробуют что против 90% сказать
ахахаха
Как можно скорее.