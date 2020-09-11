Богдан получил повестку на допрос в ГБР на 14 сентября: "Могут же, когда хотят"

Экс-глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан сообщил, что получил повестку на допрос в Государственное бюро расследований на 11.00 понедельника, 14 сентября.

"Только вернулся в Киев и моментально (могут же, когда хотят), получил повестку на допрос в ГБР… Буду очень рад пообщаться с ними, а до этого приглашаю журналистов встретиться у ГБР в 10. Поговорим", - написал Богдан в пятницу на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Он также дал ссылку на свой телеграм-канал, в котором опубликовал фотокопию повестки. Согласно документу, его вызывают в качестве свидетеля к старшему следователю по особо важным делам Главного следственного управления ГБР 14 сентября на 11.00.

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Накануне Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило, что вызвало Богдана на допрос в качестве свидетеля. В ГБР отметили, что 9 сентября Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с РФ, обмена пленными и ряда других договоренностей, не предвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.