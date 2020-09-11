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Богдан получил повестку на допрос в ГБР на 14 сентября: "Могут же, когда хотят"

Богдан получил повестку на допрос в ГБР на 14 сентября:

Экс-глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан сообщил, что получил повестку на допрос в Государственное бюро расследований на 11.00 понедельника, 14 сентября.

"Только вернулся в Киев и моментально (могут же, когда хотят), получил повестку на допрос в ГБР… Буду очень рад пообщаться с ними, а до этого приглашаю журналистов встретиться у ГБР в 10. Поговорим", - написал Богдан в пятницу на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Он также дал ссылку на свой телеграм-канал, в котором опубликовал фотокопию повестки. Согласно документу, его вызывают в качестве свидетеля к старшему следователю по особо важным делам Главного следственного управления ГБР 14 сентября на 11.00.

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Богдан получил повестку на допрос в ГБР на 14 сентября: Могут же, когда хотят 01

Накануне Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило, что вызвало Богдана на допрос в качестве свидетеля. В ГБР отметили, что 9 сентября Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с РФ, обмена пленными и ряда других договоренностей, не предвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

Автор: 

допрос (1373) ГБР (2988) Богдан Андрей (384)


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Топ комментарии
+25
Зеленський настількі гівно, що поруч з ним навіть такі як Богдан здаються позитивними героями.
Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня: "Можуть же, коли хочуть" - Цензор.НЕТ 7243
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11.09.2020 16:16
+12
Шо?! Тоже порохобот!
Надо же было выбрать такую гниду, что после общения с этим дерьмом автоматически становишься порохоботом.
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11.09.2020 16:06
+10
единственно, что могу сказать, корова у нашей соседки поуменее тебя будет, голова ті говяжья.
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11.09.2020 16:18
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Дошептался утырок бурятский....
Богдан получил повестку на допрос в ГБР на 14 сентября: "Могут же, когда хотят" - Цензор.НЕТ 9925
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11.09.2020 16:05 Ответить
Він зі Львова...
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11.09.2020 16:17 Ответить
з Бурятії переїхав.
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11.09.2020 17:15 Ответить
У Гордона він сказав, що родом зі Львова.
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11.09.2020 18:28 Ответить
Богдан щось казав про Подоляка поічника Єрмака , який працюна ГРУ РАШИСТІВ?
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11.09.2020 16:42 Ответить
Потроха тоже сто раз вызывали на допрос,но он всегда мастерски выворачивался,а богдашка поумней этого воришки будет.
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11.09.2020 16:05 Ответить
единственно, что могу сказать, корова у нашей соседки поуменее тебя будет, голова ті говяжья.
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11.09.2020 16:18 Ответить
А може не мастЄрскі виворачівался, а просто нема за що?
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11.09.2020 16:19 Ответить
Мало в мире людей тупее жабы и зесрани,что за нее голосовали)
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11.09.2020 17:08 Ответить
Напоминает своим поведением брошенную "бывшую", которая упорно хочет получить свою минутку славы. Откровенно скучно.
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11.09.2020 16:06 Ответить
«Я бєжала, за вамі трі квартала, чтоби сказать, как Ви мнє скучнЬІ»(с)
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11.09.2020 16:10 Ответить
А ещё она сказала, что не замужем, что у неё типично французская грудь, она замечательно готовит, а он, её бывший, ещё пожалеет ©
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11.09.2020 16:11 Ответить
А яка вона типично французская грудь?
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11.09.2020 16:21 Ответить
Так в тексте было. Досконально я не гуглил, только процитировал
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11.09.2020 16:23 Ответить
Він ще не прочитав.
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11.09.2020 16:39 Ответить
Він не чітатєль, він пісатєль
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11.09.2020 18:29 Ответить
А еще полтора гола назад ты зебил его в сраку готов был целовать..😃
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11.09.2020 16:21 Ответить
Не, это только петята создают себе кумира, и возводят поклонение ему в абсолют. Зелики в массе своей такой ерундой не страдают.
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11.09.2020 16:24 Ответить
Страдают болезный...страдают...осла в гузло готовы целовать и сейчас...😃
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11.09.2020 16:26 Ответить
Какие бурные у тебя фантазии...
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11.09.2020 16:48 Ответить
Это констатация факта болезный...и ничего более..
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11.09.2020 16:49 Ответить
Ты путаешь факты со своими эротическими фантазиями. Впрочем, я не удивлён, не ты первый такой, не ты последний.
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11.09.2020 16:55 Ответить
😃 Я ничего не путаю...я очень наблюдательный...и своими глазами вижу как зебилы типа тебя целуют осла в гузло..а ранее точно также целовали багдашу...
Я понимаю что тебе обидно слышать правду....но это правда...и на нее не стоит обижаться...
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11.09.2020 16:58 Ответить
Ну, верь (тому, что мне написал), смысла переубеждать не вижу. В конце концов право заблуждаться имеют даже петики.
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11.09.2020 17:06 Ответить
Не верить чему?? Собственным глазам?? Я ведь не зебил как ты...и всегда верю своим глазам а не каналу Г+Г....
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11.09.2020 17:08 Ответить
Успехов.
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11.09.2020 17:12 Ответить
И тебе болезному не хворать...
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11.09.2020 17:13 Ответить
Він мене колись, як тільки з"явився, почав "учить розуму"... Я до нього придивився, обізвав "душевним сфінктером". Образився, став істерить... "Присадив"... Тепер затух, не ***********...
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11.09.2020 18:28 Ответить
ви с кацапам поговорили.
оно тупое, как и все кацапи.
просто в спам етого дегенерата.
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11.09.2020 17:13 Ответить
Шо?! Тоже порохобот!
Надо же было выбрать такую гниду, что после общения с этим дерьмом автоматически становишься порохоботом.
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11.09.2020 16:06 Ответить
Нуну.
Коломойський поганогого особистого юриста собі не вибрав би.
Це не яник, що користувався послугами тупих собачих ротів.
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11.09.2020 16:07 Ответить
пока точно не погятно что это будет, было лишь первое интервью, перед следаком будет снова общатся с журналюгами и тогда можно будет сделать вывод что это было -война или просто нервы пощекотал.как по мне будет жаль если он остановится и не поджарит пердаки бубочки и Компании.
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11.09.2020 17:27 Ответить
Если существуют 12 пунктов договоренности с РФ, то надо вызывать Ермака в ГБР
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11.09.2020 16:07 Ответить
Предлагаю вспомнить.
Ровно пять лет тому назад 08.09.2015 на Цензоре хайповали, троллили и смеялись все форумчане:
https://censor.net/news/351076/********************************************************************************************************
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11.09.2020 16:10 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/351098/priklyucheniya_arslana_yatsenyukaeva_v_chechne_podborka_luchshih_fotojab
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11.09.2020 16:11 Ответить
Зеленський настількі гівно, що поруч з ним навіть такі як Богдан здаються позитивними героями.
Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня: "Можуть же, коли хочуть" - Цензор.НЕТ 7243
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11.09.2020 16:16 Ответить
Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня: "Можуть же, коли хочуть" - Цензор.НЕТ 2114

...
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11.09.2020 16:27 Ответить
А как зебилы пели дифирамбы этому багдану в 2019-м...как пели...любо дорого посмотреть было...
А теперь точно также его обсирают...😃
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11.09.2020 16:19 Ответить
совсем недавно как было? а теперь сам...
Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня: "Можуть же, коли хочуть" - Цензор.НЕТ 656
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11.09.2020 16:29 Ответить
І також, як і поросєночкіни, Рівняли з гівном, а тепер на руках носять. Чи не так?
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11.09.2020 16:32 Ответить
😃Скажу тебе как порохобот...честно и откровенно...богдан как был гавном так гавном и остался...и всегда им будет...
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11.09.2020 16:34 Ответить
Что гавно, то гавно. С этим даже спорить смысла нет. Но дураком я его никогда не считал. И корочки юриста у него вряд ли купленные, в отличие от Зели. Как ниже кто-то заметил, олигархи плохих юристов возле себя не держат. И если он себе позволяет делать такие заявления, то ему явно есть, что сказать. Я не удивлюсь, если у него есть такая информация, с помощью которой он крепко держит Зелю за яйца. Возможно, он даже сам толкал Зелю на что-то, а потом документировал. Может, и прослушки в различных кабинетах - его рук дело. В общем, запасаемся попкорном - должно быть очень интересно.
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11.09.2020 18:46 Ответить
Но то что он макает осла мордой в дерьмо мне нравится...😃
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11.09.2020 16:35 Ответить
Це все, на що ви здатні. Мабуть ще й поважаєш себе...
Тільки не забувай, що це саме роблять гнилозубі з-за парєбріка. Бо їм насрати, чи буде лад в нашій країні.
Продовжуй наводити безлад за гроші "найсолодшого".
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11.09.2020 16:41 Ответить
😃 Я люблю цирк...и ничего не могу с собой поделать..
И когда один клоун бьет по голове другого клоуна это смешно...особенно после того как эти два клона лруг друга в десна целовали...😃
И еще прикольно наблюдать за зебилами типа тебя...
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11.09.2020 16:45 Ответить
Прікольно наблюдать?
Спостерігач ти наш
Ти помітив новину про 77% опитаних - за викладання в школі українською мовою? Вчи мову, спостерігач.
Хоча навіщо вона в саратові?
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11.09.2020 17:09 Ответить
А кто тебе зебилу сказал что я ее не знаю??
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11.09.2020 17:10 Ответить
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11.09.2020 17:11 Ответить
Это туда ты зебил пошел?? Ну иди...не буду тебя задерживать...😃
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11.09.2020 17:13 Ответить
Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня: "Можуть же, коли хочуть" - Цензор.НЕТ 593Не знав, що https://censor.net/ru/user/413106 має дані про таємне голосування на виборах президента України. Може ще придумаєш покарання за нетаке голосування? Про демократію чуло що небуть? Чи з совка ще не вилізло? А може взагалі - з фашистськоі секти?
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11.09.2020 17:24 Ответить
Ага,фашисты мы -так что зесрань вместе жабой выгребет по полной
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11.09.2020 18:08 Ответить
Усохни, кацапченя
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11.09.2020 18:43 Ответить
Уявляєте дружбан Портнов у Богдана , Портнов працює на розвал правової системи Єрмака , Богдан пішов війною на Єрамка , у цей час Портнов з Єрмаком та Мертвечуком швиденько поставли Венедіктовій смотрящего прокурора ...
зі стрічки новин - Теперь под контролем Медведчука и россиян: зам Венедиктовой получил от нее ключевые направления
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11.09.2020 16:32 Ответить
"Человек который совершил этот телефоний звонок он фактически признался, что он его совершил. Я знаю кто звонил и знаю куда звонил и кому", - сказав Богдан про злив операції "вагнерівців" в інтерв'ю Гордону, на відео з хв. 1:52:30 https://www.youtube.com/watch?v=ogGK8rjDqJE&t=9769s .
Богдан не назвав гордону прізвище того хто подзвонив, але у ДБР він точно скаже і скаже ще більше. Цінність заяви Богдана для кримінальних справ проти зермаків в тому, що це сказав не якийсь там журналіст-розслідувач, якого клоуни зразу обізвали порохоботом, а екс-голова офісу президента. Він знає що каже і розуміє відповідальність за сказане, а ще більше розуміє, що сказане ним не пройде непоміченим повз увагу тих, хто в силу своїх професійних обов'язків зобов'язаний був почути.
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11.09.2020 16:35 Ответить
тільки гра Богдана для усіх загадка , його мета ...
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11.09.2020 16:41 Ответить
Чи зробив це Богдан з міркувань протидіяти реваншистам, чи як помста Єрмаку важко сказати, бо вночі 11 серпня згоріло зразу дві автівки Богдана і у підпалі він звинуватив співробітників ОПи. Нам пересічним громадянам це не важливо, важливо інше. З з його інтерв'ю стало відомо про злочини президента і його найближчого оточення що трактуються як державна зрада.
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11.09.2020 16:50 Ответить
вопрос - а что с этим сказаным следак делать будет? даст ходу себе или заяве?
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11.09.2020 17:36 Ответить
Зермаки у владі не вічні, а стаття державна зрада не має строку давності.
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11.09.2020 18:29 Ответить
Похоже, что намечается снятие Ермаковича с должности.
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11.09.2020 17:01 Ответить
Кстати... В своем интервью он говорил, что никому не говорил, что в тот день ему спалили ДВЕ машины... А в коментах, в статьях про сожженную Теслу, была инфа именно про две машины...
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11.09.2020 17:08 Ответить
"Нацкорпус" нужно было пригласить!
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11.09.2020 17:33 Ответить
андрій йосипович хоче познайомитись із наступниками свого кореша Труби. Андрій, обережно. там сидять тільки "чувачки" "чувачки", вони як родичі свого великого "Чувака" Абакумова приколів не розуміють. в країні плетуть змови. а тут приколи.
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11.09.2020 17:46 Ответить
Богдан отримав повістку на допит у ДБР на 14 вересня: "Можуть же, коли хочуть" - Цензор.НЕТ 3158
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11.09.2020 20:07 Ответить
Учитывая, что Богдан был адвокатом Коломоя, кажется мне, что ГБР откушает говна по полной программе.
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11.09.2020 20:41 Ответить
 
 