Богдан получил повестку на допрос в ГБР на 14 сентября: "Могут же, когда хотят"
Экс-глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан сообщил, что получил повестку на допрос в Государственное бюро расследований на 11.00 понедельника, 14 сентября.
"Только вернулся в Киев и моментально (могут же, когда хотят), получил повестку на допрос в ГБР… Буду очень рад пообщаться с ними, а до этого приглашаю журналистов встретиться у ГБР в 10. Поговорим", - написал Богдан в пятницу на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
Он также дал ссылку на свой телеграм-канал, в котором опубликовал фотокопию повестки. Согласно документу, его вызывают в качестве свидетеля к старшему следователю по особо важным делам Главного следственного управления ГБР 14 сентября на 11.00.
Накануне Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило, что вызвало Богдана на допрос в качестве свидетеля. В ГБР отметили, что 9 сентября Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с РФ, обмена пленными и ряда других договоренностей, не предвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.
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Я понимаю что тебе обидно слышать правду....но это правда...и на нее не стоит обижаться...
оно тупое, как и все кацапи.
просто в спам етого дегенерата.
Надо же было выбрать такую гниду, что после общения с этим дерьмом автоматически становишься порохоботом.
Коломойський поганогого особистого юриста собі не вибрав би.
Це не яник, що користувався послугами тупих собачих ротів.
Ровно пять лет тому назад 08.09.2015 на Цензоре хайповали, троллили и смеялись все форумчане:
https://censor.net/news/351076/********************************************************************************************************
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А теперь точно также его обсирают...😃
Тільки не забувай, що це саме роблять гнилозубі з-за парєбріка. Бо їм насрати, чи буде лад в нашій країні.
Продовжуй наводити безлад за гроші "найсолодшого".
И когда один клоун бьет по голове другого клоуна это смешно...особенно после того как эти два клона лруг друга в десна целовали...😃
И еще прикольно наблюдать за зебилами типа тебя...
Спостерігач ти наш
Ти помітив новину про 77% опитаних - за викладання в школі українською мовою? Вчи мову, спостерігач.
Хоча навіщо вона в саратові?
зі стрічки новин - Теперь под контролем Медведчука и россиян: зам Венедиктовой получил от нее ключевые направления
Богдан не назвав гордону прізвище того хто подзвонив, але у ДБР він точно скаже і скаже ще більше. Цінність заяви Богдана для кримінальних справ проти зермаків в тому, що це сказав не якийсь там журналіст-розслідувач, якого клоуни зразу обізвали порохоботом, а екс-голова офісу президента. Він знає що каже і розуміє відповідальність за сказане, а ще більше розуміє, що сказане ним не пройде непоміченим повз увагу тих, хто в силу своїх професійних обов'язків зобов'язаний був почути.