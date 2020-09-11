Расследование дела "минера", угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, завершено и направлено в суд, - прокуратура

Киевской местной прокуратурой № 4 направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который 1 июня 2020 угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина изготовил муляж взрывного устройства и пришел с ним на мост Метро, ​​откуда позвонил по спецлинии 102 и сообщил о готовящемся взрыве.

Для недопущения возможной гибели людей было приостановлено движение автомобилей по мосту Метро до задержания псевдоминера. Также в результате происшествия было отменено движение 69 поездов Киевского метрополитена. Во время задержания подозреваемого никто не пострадал.

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Обвинительный акт в отношении минера направлен в суд для рассмотрения по существу. За совершенное "минеру" грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый находится под круглосуточным домашним арестом.