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В Киеве из-за вхождения в "оранжевую" зону с 14 сентября запретят плановые госпитализации

В Киеве из-за вхождения в

В Киеве из-за вхождения города в "оранжевую зону" эпидемиологической опасности с понедельника на 14 дней запретят плановые госпитализации в медучреждениях. Это предусмотрено ограничениями для административно-территориальных единиц, которые вошли в "оранжевую" зону.

В департаменте здравоохранения Киевской горгосадминистрации сообщили, что соответствующие письма департамент направит медучреждениям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня этот вопрос будет озвучен директором департамента на онлайн-совещании с руководителями больниц", - сообщили в департаменте.

Напомним, из-за увеличения количества больных COVID-19 Киев вошел в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности, поэтому в столице с 14 сентября снова введут ряд ограничений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве сегодня хватает коек для приема больных коронавирусом, - Кличко

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Топ комментарии
+7
Оригинально! Смертность от ковид весьма невысока, но мы добьём народ неоказанием помощи по другим болячкам. Спонсор этого решения - пенсионный фонд. Хотя и молодых тоже не прооперируем, пусть мрут
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11.09.2020 16:38
+1
Рёшеение незаконно кто его подписал итот кто его выполнит пойдут под суд. Сначала черезвычайное положение в верховной раде надо принять.это своеволие хуже анархии. Подовайте в суд за компенсацией.
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11.09.2020 16:57
+1
Похоже, зеленявые, таки решили отменить выборы в Киеве и на Западной Украине, под предлогом коронавируса. Не понимают, болезные, что без выборов будет революция. Революция будет, и если решат сфальсифицировать выборы.
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11.09.2020 20:02
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Оригинально! Смертность от ковид весьма невысока, но мы добьём народ неоказанием помощи по другим болячкам. Спонсор этого решения - пенсионный фонд. Хотя и молодых тоже не прооперируем, пусть мрут
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11.09.2020 16:38 Ответить
"Оранжевая зона" Киева уже с малиново- красным оттенком ( и то благодаря его столичному статусу., падающим рейтингам, дутому перемирию,. и политических игр. Банковая - Кличко., а то давно была "красной" как первомайская демонстрация времен СССР. Хотя до выборов "оранжевость" дотянуть будет по факту не возможно. Интересно как будет вещать об этом диктор "гидромедцентра" Виталя - речистый.Или на примере главнокомандующего перед инспекцией ДНРа , уйдет на больничный и скажет что ковид или живот заболел.
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11.09.2020 16:41 Ответить
Рёшеение незаконно кто его подписал итот кто его выполнит пойдут под суд. Сначала черезвычайное положение в верховной раде надо принять.это своеволие хуже анархии. Подовайте в суд за компенсацией.
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11.09.2020 16:57 Ответить
Похоже, зеленявые, таки решили отменить выборы в Киеве и на Западной Украине, под предлогом коронавируса. Не понимают, болезные, что без выборов будет революция. Революция будет, и если решат сфальсифицировать выборы.
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11.09.2020 20:02 Ответить
будет тебе револю-ция и конфиска-ция наворованого твоим петрухой шиколядным
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12.09.2020 02:22 Ответить
нехороші новини.



Это может повлиять на поиск вакцины.


"Антитела к коронавирусу снижаются всего через месяц, утверждается в новом исследовании, и это может стать ударом для надежд мира на поиск вакцины", - сообщает The Telegraph (перевод - https://www.inopressa.ru/article/11Sep2020/telegraph/antibody.html inopressa.ru ).

"По словам экспертов, понимание иммунной реакции на Covid-19 имеет фундаментальное значение для разработки эффективных методов лечения и профилактической вакцины. И если антитела со временем снижаются, это может означать, что иммунитет, создаваемый потенциальной вакциной, также исчезнет, что сделает ее менее эффективной или потребует повторной иммунизации", - говорится в статье.

"В новом исследовании ученые из Медицинской школы Нанкинского университета в Китае наблюдали за иммунной реакцией на Covid-19 у 19 пациентов со средней тяжестью течения болезни и у 7 тяжелых пациентов с коронавирусом в течение 7 недель с момента начала заболевания. Исследователи обнаружили, что у большинства пациентов вырабатывались антитела против вируса. Но лишь у небольшой части наблюдался мощный уровень нейтрализующей активности антител, а примерно у каждого пятого (20%) не наблюдалось никакого иммунного ответа", - передает издание.
"Исследование, опубликованное в PLOS Pathogens, также показало, что через три-четыре недели после выписки из больницы нейтрализующая активность антител у выздоровевших пациентов значительно снизилась", - констатирует газета.
"Понимание адаптивных реакций, при которых организм вырабатывает антитела, которые специфически связываются с Sars-CoV-2 у пациентов с Covid-19, дает фундаментальную информацию для разработки эффективных методов лечения и профилактических вакцин", - указывают исследователи.
"Предыдущее исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона, показало, что 60% из 96 участников исследования имели "мощный" иммунный ответ на Covid-19 на пике инфекции, но через 3 месяца этот показатель снижался до 17%", - говорится в публикации. (...)
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11.09.2020 21:11 Ответить
Вмирайте.
Лікують тільки ковідних. Вони зараз віпи.
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12.09.2020 00:13 Ответить
так твой шиколяднык с медсестрой с америки так нареформировали украинскую медицину шо дешево умереть надо ещё умудрится
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12.09.2020 02:27 Ответить
???
Новину прочитай, зебіл.
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12.09.2020 02:40 Ответить
Доктор Смерть - это о каждом зеленом министре.
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12.09.2020 09:41 Ответить
 
 