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ЕБРР (253) Укрзализныця (2685)

Набсовет "Укрзализныци" сорвал кредит ЕБРР на закупку вагонов и нанес убытки государству на 85 млн грн, – Рязанцев

Набсовет

Наблюдательный совет "Укрзализныци" сорвал получение госкомпанией кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита.

 Об этом заявил экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.

По его словам, ситуация с использованием кредита от ЕБРР для "Укрзализныци" на строительство и обновление вагонного парка растянулась на три года, но в конечном итоге наблюдательный совет компании принял решения не продлевать действие договора с банком.

"Почему-то, после назначения исполняющим обязанности председателя правления Ивана Юрыка, наблюдательный совет голосует за то, чтобы мы не пролонгировали этот договор (кредитный договор между УЗ и ЕБРР на закупку новых вагонов – ред.). Это было в апреле 2020 года. А непродление, то есть, непролонгация данного договора отменяет обязанность Европейского банка реконструкции и развития выделять денежные средства УЗ на приобретение вагонов", - рассказал Рязанцев.

Он также отметил, что в результате УЗ не получило средств на обновление вагонного парка, и при этом еще вынуждена заплатить ЕБРР 85 млн грн комиссии за неиспользование средств кредита.

"То есть, мы отказываемся, при этом за три года заплатив им комиссию за пользование невыбранным остатком кредитных средств. Эта сумма составляет ни много, ни мало – 85 миллионов гривен", - сказал Рязанцев.
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Топ комментарии
+4
в том то и дело - кредит взяли но им попользовались кто угодно но не укрзализниця, а по окончании переложили на плечи мудрого нарида, который выбрал членограя в надежде что если что поменяет на другого а эта мразина так и не приняла закон об импичменте и не говорите что в Раде не было за него голосов - большинство в нашей парламенско-президентско враде бы проголосовало .... так как скажет достойный книжек зеклоун-членограй
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11.09.2020 16:51
+2
Яка ярунда. Хіба то свої гроші? То наші, громади України. Їм їх не шкода.
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11.09.2020 19:09
+2
неустойка
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11.09.2020 21:28
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Правила форума Совет форумчан
Кредита не брали , а за що платити ?
вынуждена заплатить **** 85 млн грн комиссии за неиспользование средств кредита.Источник: https://censor.net/ru/n3218812
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11.09.2020 16:38 Ответить
Та ладно, как Зе-зрада пойдет! Налитай!
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11.09.2020 16:44 Ответить
в том то и дело - кредит взяли но им попользовались кто угодно но не укрзализниця, а по окончании переложили на плечи мудрого нарида, который выбрал членограя в надежде что если что поменяет на другого а эта мразина так и не приняла закон об импичменте и не говорите что в Раде не было за него голосов - большинство в нашей парламенско-президентско враде бы проголосовало .... так как скажет достойный книжек зеклоун-членограй
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11.09.2020 16:51 Ответить
неустойка
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11.09.2020 21:28 Ответить
Наглядова рада "Укрзалізниці" зірвала кредит ЄБРР на закупівлю вагонів і завдала збитки державі на 85 млн грн, - Рязанцев - Цензор.НЕТ 5511
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11.09.2020 16:47 Ответить
Это Лещенко не для женщин, а для себя! Мазахист.
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12.09.2020 02:02 Ответить
О! Это уже абсолютно новый, прогрессивный способ *********! Браво!
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11.09.2020 16:50 Ответить
Яка ярунда. Хіба то свої гроші? То наші, громади України. Їм їх не шкода.
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11.09.2020 19:09 Ответить
И не кому не чего не будет! Иностранные наблюдатели, вне Украинских законов. Им можно всё уничтожать, помогать красть поставившим их, и максимальное наказание, уйти в отставку с выплатой Украиной неустойки, за прерванный контракт. Спасибо Порошенко за придуманную схему в 2015 году. Хотя он думал не о них, а о себе, ведь чем больше влиятельных, "Помажешь воровством"- тем легче уходить от ответственности.
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12.09.2020 02:11 Ответить
не кому

"никому ничего не будет" пишется именно так.
кацапе, свій кацапо-ординський суржик потрібно знати краще. Порошенко мабуть тобі в голові насрав, недолуге.))
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15.09.2020 07:37 Ответить
Сыранул? Порохобот. А суть иностранных наблюдателей не изменится, они на себя и своих хозяев работают и против Украины. Представь себя наблюдателем в российской компании, и на кого ты будешь работать? На них, или против них? Суть то одинаковая.
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15.09.2020 23:58 Ответить
 
 