ОП изменил фото, оставив одного Ермака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналист Ткач. СКРИНШОТ
В Фейсбуке Офиса Президента пост о визите украинской делегации в Берлин проиллюстрировали фотографией главы ОП Андрея Ермака и членов делегации на борту самолета. Вскоре фото заменили изображением одного Ермака.
На это обратил внимание журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.
Он опубликовал два скриншота одного и того же сообщения на фб-странице Офиса Президента.
"Два одинаковых сообщения. На первом фото со всей делегацией. Затем фото меняют, и теперь здесь один Ермак. Просто маленький штрих к портрету руководителя Офиса Президента", - написал Ткач.
Ранее в пятницу, 11 сентября Офис Президента сообщил, что украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки".
Читайте на Цензор.НЕТ: Украина хочет привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников "нормандского формата", - Ермак
Пожалуйста, подождите...
Виходить так, що на зустрічі Україна ніким не представлена.
Он что, обувь снял?
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1159872521051718?__cft__[0]=AZXio3J-KGNXMlRY9YERalhoz05I-qFtPxNHBgfusCqNYr71jjtpNoOTtNWRdfR1KqT833-37sDCsfy4S93vaxHDwlfUkueDgHJFejMe7V0_plI2h2f6VA5Yqxscd7dgTy8&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Кто ты такой? Ты завхоз блд.
В каком статусе ты на переговоры поехал? Кто тебе мандат выдал и полномочия? На основании чего? Какого хера офис Президента отчитывается не о Президенте, а о главе Офиса?
"Зеленский (ВАЗ) - мелкий политический деятель эпохи главы офиса Президента Украины А.Ермака (2020-2021 г.)".
Щоб знали, хто в країні госпідар..
сам ***... без ансам*** )))))
а що тоді "керівник офісу у складі делегації...".. чи то вони про "нелоха" написали а на фото його не має.. бо сситься))
кукурузником еще куда ни шло, велик...