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Ткач Михаил (131) Ермак Андрей (1240) Офис Президента (1774)

ОП изменил фото, оставив одного Ермака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналист Ткач. СКРИНШОТ

ОП изменил фото, оставив одного Ермака:

В Фейсбуке Офиса Президента пост о визите украинской делегации в Берлин проиллюстрировали фотографией главы ОП Андрея Ермака и членов делегации на борту самолета. Вскоре фото заменили изображением одного Ермака.

На это обратил внимание журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал два скриншота одного и того же сообщения на фб-странице Офиса Президента.

"Два одинаковых сообщения. На первом фото со всей делегацией. Затем фото меняют, и теперь здесь один Ермак. Просто маленький штрих к портрету руководителя Офиса Президента", - написал Ткач.

Ранее в пятницу, 11 сентября Офис Президента сообщил, что украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки".

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина хочет привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников "нормандского формата", - Ермак

ОП изменил фото, оставив одного Ермака: маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента, - журналист Ткач 01
ОП изменил фото, оставив одного Ермака: маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента, - журналист Ткач 02
ОП изменил фото, оставив одного Ермака: маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента, - журналист Ткач 03

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Топ комментарии
+47
ОП изменил фото, оставив одного Ермака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 7538
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11.09.2020 16:48
+34
у жлоба єрмака - манія величі.
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11.09.2020 16:45
+31
Ну так Єрмак керує зараз Україною. Просто Зеленський- малодухий. Він просто пичка для фоток. А керують за нього.
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11.09.2020 16:43
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и?
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11.09.2020 16:41 Ответить
а хз
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11.09.2020 16:42 Ответить
Ну как же - сраная шоха вершиной карьеры которого был подгон шлюх на корпоративы теперь важный гасударственний деятель. И стадо тупого зебилья наголосовавшего єтот срам....
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11.09.2020 17:29 Ответить
А ЧЛ5НИСТЫЕ ЧЛЕНЫ ЕТО ХТО??? список в студию Госпогранцы система Граница Кордон огласите список Аваков давай...
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11.09.2020 17:32 Ответить
та ермак знов не взяв з собою "собачку говорящую"
ОП змінив фото, залишивши самого Єрмака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 9385
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11.09.2020 18:17 Ответить
у жлоба єрмака - манія величі.
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11.09.2020 16:45 Ответить
сигнал у Кремль - КОЗИР -ЮСТАСУ - Я ОДІН САВСЄМ ОДІН
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11.09.2020 16:48 Ответить
ПОДСТИЛКИ!!!!!
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11.09.2020 17:41 Ответить
Бенефис -- спектакль одного из выступающих актёров.

ОП змінив фото, залишивши самого Єрмака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 522
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11.09.2020 17:53 Ответить
Это называется - амбиции, только и всего
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11.09.2020 16:42 Ответить
У завхоза- грушніка? Який, чомусь, представляє інтереси України.
Виходить так, що на зустрічі Україна ніким не представлена.
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11.09.2020 17:35 Ответить
Ну так Єрмак керує зараз Україною. Просто Зеленський- малодухий. Він просто пичка для фоток. А керують за нього.
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11.09.2020 16:43 Ответить
Зе їзде клоуном по Україні, меле усяку ахінєю, поки робляться круті діла.
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11.09.2020 17:16 Ответить
це називається - ПРовал блізок!
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11.09.2020 16:44 Ответить
На шоу скобєєвосоловьйових прізвище Єрмак табу , як думаєте чому?
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11.09.2020 16:45 Ответить
шоб не спугнуть і не зглазить.
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11.09.2020 17:18 Ответить
Правильно. Зачем показывать сантехника и электрика.
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11.09.2020 16:46 Ответить
ОП изменил фото, оставив одного Ермака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 7538
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11.09.2020 16:48 Ответить
Малорроссы верят, что клоун на что-то влияет, кроме своего квартала
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11.09.2020 16:51 Ответить
квартал не его, а Хорошковского и братьев Шиферов
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11.09.2020 17:21 Ответить
бедняга . заставили фаткаться . еще и вместо Плейбоя дали какую то книжку без картинок
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11.09.2020 16:51 Ответить
ЗеДятлы, и другие умственно ущербные, скажите, а вот этот завхоз или как сейчас модно говорить - саплай менеджер ОПУ в Берлин за лампочками для ОПУ полетел или за пипифаксом? И почему за мой счет это дерьмо летает на таких самолетах?
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11.09.2020 16:52 Ответить
Левое кресло побольше, вот Ермака и зацепило. А вообще пусть летают обычными рейсами, тоже мне "персона".
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11.09.2020 16:52 Ответить
А почему он в маске, если он один.
Он что, обувь снял?
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11.09.2020 16:53 Ответить
І портянки розвішав
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11.09.2020 17:01 Ответить
Може, взагалі, в лаптях.
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11.09.2020 17:03 Ответить
не сообразили сразу, теперь фотошопом уберут и маску
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11.09.2020 18:43 Ответить
Вот он и будет КОЗЛОМ, козлом отпущения.
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11.09.2020 16:53 Ответить
Он - нет. А вот лягушенок зе - да!
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11.09.2020 20:43 Ответить
а у них намордники другого цвета .некошерно выглядит
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11.09.2020 16:57 Ответить
Он просто гавнюк 😀😀😀
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11.09.2020 17:00 Ответить
Українська держава надає приватний літак ворожому агенту для поїздки на перемовини, де він здає цю саму державу ворогу на якого працює.
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11.09.2020 17:01 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXio3J-KGNXMlRY9YERalhoz05I-qFtPxNHBgfusCqNYr71jjtpNoOTtNWRdfR1KqT833-37sDCsfy4S93vaxHDwlfUkueDgHJFejMe7V0_plI2h2f6VA5Yqxscd7dgTy8&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1159872521051718?__cft__[0]=AZXio3J-KGNXMlRY9YERalhoz05I-qFtPxNHBgfusCqNYr71jjtpNoOTtNWRdfR1KqT833-37sDCsfy4S93vaxHDwlfUkueDgHJFejMe7V0_plI2h2f6VA5Yqxscd7dgTy8&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Кто ты такой? Ты завхоз блд.

В каком статусе ты на переговоры поехал? Кто тебе мандат выдал и полномочия? На основании чего? Какого хера офис Президента отчитывается не о Президенте, а о главе Офиса?
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11.09.2020 17:13 Ответить
ой, туфта.
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11.09.2020 17:26 Ответить
Кто осла водит...того и фото...😃
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11.09.2020 17:30 Ответить
Где-то попадалось недавно: "запомни - "ослаблять" - это глагол, а не юля мендель.."
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11.09.2020 17:44 Ответить
дима -пирамидка обманул целую страну -подсунув клоуна -управляемого ОПЗЖ И ЛУБЯНКОЙ
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11.09.2020 17:39 Ответить
Пройдёт время и про на пол шестого преЗедента будут писать примерно так:
"Зеленский (ВАЗ) - мелкий политический деятель эпохи главы офиса Президента Украины А.Ермака (2020-2021 г.)".
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11.09.2020 17:42 Ответить
😀😀😀
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11.09.2020 17:51 Ответить
Єрмак так би і Зелю затер.
Щоб знали, хто в країні госпідар..
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11.09.2020 17:45 Ответить
**
сам ***... без ансам*** )))))
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11.09.2020 17:47 Ответить
Заголовок не соответствует фото,и поэтому поменяли.Они ведь не написали,что украинская делегация, во главе с Резниковым летит в Берлин. Подчеркнули ,что именно глава ОП летит в составе делегации. Поэтому делегацию попросили " выйти", чтобы не портила значимость и важность Ермака.)
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11.09.2020 18:17 Ответить
як це "не написали"..?))
а що тоді "керівник офісу у складі делегації...".. чи то вони про "нелоха" написали а на фото його не має.. бо сситься))
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11.09.2020 18:20 Ответить
похоже Ермак (по сути техническитй секретарь) почувствовал себя № 1 в стране, На президентском самолете он летит на международные переговоры, в то время как президент зе катается по сельским клубам страны....
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11.09.2020 18:22 Ответить
Дело у президента сегодня неотложное и важное. Наградить футболиста Зозулю ОП змінив фото, залишивши самого Єрмака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 9079
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11.09.2020 18:33 Ответить
Ничего нового!Помнится Сталин тоже поначалу в правительстве В.И.Ленина занимал неприметную должность секретаря(тоже самое что начальник офиса ) и командовал машинистками и тоже ,до поры времени тихо сидел .... !!! Но потом оказалось что это он самый главный в СССР и вся абсолютная власть у него в руках!!!!
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11.09.2020 18:22 Ответить
Не понятно, с какого перепугу эти слуги слуг за наш с вами счет путешествуют отдельным авиалайнером? Этим клеркам самое место в рейсовом салоне. С портфельчиком и последующим отчетом перед народом. Слуги явно утрачивают нюх. Опять нам восстанавливать ?
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11.09.2020 18:27 Ответить
потому что слуги народа не должны так летать накануне выборов
кукурузником еще куда ни шло, велик...
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11.09.2020 18:45 Ответить
Изменив фото, оффыс ПреЗЕдента убрал такой себе раздражитель,а именно то, что борт (самолет) Президентский, вы не видете роскошь-отделку, нижняя подсветка кресел.
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11.09.2020 18:58 Ответить
Пока всі бухають він працює.
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11.09.2020 19:05 Ответить
Один и в маске, типа в пустом самолете заработался не бережет себя.
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11.09.2020 19:10 Ответить
Всігда бить в маскє - судьбааа маааяя!
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11.09.2020 19:47 Ответить
альфонс д"Ермак безумно любит себя и отвечает себе тем же.. а глупая Зеля смотрит ему, многоопытному (так ей кажется), в рот и всему, сказанному им, верит.. дурочка.. ессно, потом тот окажется "козлом, забравшим лучшие годы её жизни"..(
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11.09.2020 19:19 Ответить
Зермаку хотелось еще и фоток в Берлин привезти про мир,дружбу,фестиваль,на которых сепары наши позиции инспектируют,но видно не судьба.
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11.09.2020 19:21 Ответить
Огидна пика наркомана. Коли ти залишеш нас та згинеш?
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11.09.2020 19:21 Ответить
Ермака не чіпайте - лайном замажетесь, не відмиєтеся...
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11.09.2020 19:24 Ответить
прем'єра нівілювали, зате голова ОП став другою людиною в країні. В нас що Конституцію вже змінили?
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11.09.2020 19:54 Ответить
Вобще-то не вторым, а первым. Ты ЗЕлупелло на фотографиях видишь?
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11.09.2020 20:26 Ответить
Чому зовнішньою політикою країни займажться завхоз, можливо фєдєрастовий шпигун???
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11.09.2020 20:35 Ответить
Трудновато будет выдать капитуляцию за мир, но уверен гауляйтер Украины Ермак-Козырь справится, тем более у него такие помощники, как кравчук и фокин, эти вообще все что угодно выдадут за все, что нужно.
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11.09.2020 20:41 Ответить
НУ ПРОСТО ТРУДЯГА !!!! АЖ НА СЛЕЗУ ПРОБИВАЕТ !!
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11.09.2020 20:49 Ответить
 
 