ОП изменил фото, оставив одного Ермака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналист Ткач. СКРИНШОТ

В Фейсбуке Офиса Президента пост о визите украинской делегации в Берлин проиллюстрировали фотографией главы ОП Андрея Ермака и членов делегации на борту самолета. Вскоре фото заменили изображением одного Ермака.

На это обратил внимание журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал два скриншота одного и того же сообщения на фб-странице Офиса Президента.

"Два одинаковых сообщения. На первом фото со всей делегацией. Затем фото меняют, и теперь здесь один Ермак. Просто маленький штрих к портрету руководителя Офиса Президента", - написал Ткач.

Ранее в пятницу, 11 сентября Офис Президента сообщил, что украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки".

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина хочет привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников "нормандского формата", - Ермак





