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плагиат (133) Минобразования (1731) НАЗЯВО (13) Шкарлет (297)

Шкарлет заявил, что обжалует решение Нацагентства качества высшего образования по плагиату: "У меня есть много вопросов к решению"

Шкарлет заявил, что обжалует решение Нацагентства качества высшего образования по плагиату:

Врио министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что будет обжаловать решение Комитета по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, который нашел плагиат в его научных работах.

Об этом Шкарлет рассказал в комментарии "Украинской правде. Жизнь", передает Цензор.НЕТ.

"У меня есть много вопросов к решению Комитета по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (текст самого решения не предоставлен). А также относительно состава комитета, методов и принципов его (решения. Ред.) принятия. И, прежде всего, относительно объективности и беспристрастности самого процесса, который стал настолько политизированным, что нечего и рассчитывать на честный вывод. Поэтому это решение, которое, хочу подчеркнуть, носит сугубо рекомендательный характер, будет обжаловано мной в законном порядке" , - отметил глава министерства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В работах врио министра образования Шкарлета есть плагиат, - комитет по этике Нацагентства качества высшего образования

Напомним, кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: "27% текста его монографии - это заимствования". Вместе с тем, Шкарлет заявил о своих работах: "Я уверенно заявляю, что никакого плагиата нет". 11 сентября комитет по этике Нацагентства качества высшего образования признал, что в работах врио министра образования Шкарлета есть плагиат.

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Топ комментарии
+6
Шкарлет заявив, що оскаржить рішення Нацагентства з якості вищої освіти щодо плагіату: "У мене є багато питань до рішення" - Цензор.НЕТ 118
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11.09.2020 17:00
+2
а РЫЛО у этого плагиата-----ХИТРОЕ при хитрое,а глазенки его так и бегают,у-у-у двоечник !!!!!!
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11.09.2020 17:50
+1
Шкарлет заявил, что обжалует / Из-за какого то плагиата обидели маленького. Вон министр культуры Ткаченко спи...л целую киностудию в Одессе, старшОй в СБУ Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, глава Кировоградской ОГА, попавшийся при получении взятки, был назначен при личном участии президента Зеленского. Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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11.09.2020 17:03
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Шкарлет заявив, що оскаржить рішення Нацагентства з якості вищої освіти щодо плагіату: "У мене є багато питань до рішення" - Цензор.НЕТ 118
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11.09.2020 17:00 Ответить
https://twitter.com/Bilochk

https://twitter.com/Bilochk книжковий гризун @Bilochk

https://twitter.com/Bilochk https://twitter.com/Bilochk



У день, коли Шкарлета призначили т.в.о. міністра освіти, ми звернулися в НАЗЯВО щодо перевірки його робіт на предмет доброчесності і зареєстрували ЗП, який забороняє визнаним плагіаторам займати посади в Кабміні, державній службі і бути ректорами. (лунає відьмівське хихотіння).

Ми їм блть такий кадровий голод створимо, що земля горітиме)
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11.09.2020 22:01 Ответить
Шкарлет заявил, что обжалует / Из-за какого то плагиата обидели маленького. Вон министр культуры Ткаченко спи...л целую киностудию в Одессе, старшОй в СБУ Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, глава Кировоградской ОГА, попавшийся при получении взятки, был назначен при личном участии президента Зеленского. Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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11.09.2020 17:03 Ответить
а РЫЛО у этого плагиата-----ХИТРОЕ при хитрое,а глазенки его так и бегают,у-у-у двоечник !!!!!!
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11.09.2020 17:50 Ответить
таким образом сам факт плагиата он не отрицает !!!!!!!
вопросы по составу комитета, методам, беспристрастности и др. ерунде ...
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11.09.2020 17:11 Ответить
так главная проблема ведь не то что шкралет плагиатор а то что он ускомирный мудень.
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11.09.2020 17:36 Ответить
Сам факт плагиата не отрицает, НО - "мы абиделись"? И ведь "это" - министр ОБРАЗОВАНИЯ(ну почти)..
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11.09.2020 17:41 Ответить
Бездарь и вор имей мужество признать акт воровства чужих мыслей и идей!! козлина ты януковича , а не министр МОН!
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11.09.2020 18:18 Ответить
Какие претензии к Шкарлету? Пусть отвечает тот, кто эту диссертацию писал. А Шкарлет лишь платил. Обычная схема для этих министров, чиновников и прочих "ученых".
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11.09.2020 20:03 Ответить
 
 