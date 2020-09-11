РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4594 посетителя онлайн
Новости
3 843 15
информация (378) Минобразования (1731) взлом (83)

Минобразования заявило о проникновении неизвестных в здание министерства: делали фото служебных документов

Минобразования заявило о проникновении неизвестных в здание министерства: делали фото служебных документов

Министерство образования и науки обратилось в правоохранительные органы в связи с проникновением неизвестных лиц в здание министерства в конце августа.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобразования, передает Цензор.НЕТ.

"В конце августа ночью в Министерство образования и науки Украины проникли неизвестные и направились к одной из приемных кабинета здания МОН.

В пристройке здания МОН ведется видеофиксация, и на записи было видно, как неизвестные лица путем незаконных действий попали в приемную, а потом и в самом кабинет. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как лица смотрели бумаги, делали фото служебных документов и рыскали в помещении. Из здания Министерства неизвестные вышли через 15 минут после того, как покинули кабинет.

МОН считает, что лица, которые незаконно проникли в помещение Министерства, воспользовались своим служебным положением и совершили превышение власти или служебных полномочий. Не исключается возможность, что неустановленные лица будут пытаться использовать незаконно полученные служебные документы в противоправных целях, в т.ч. с целью нанесения вреда государственным интересам в сфере образования, а также с целью дискредитации работников МОН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобразования предупреждает, что директору школы грозит лишение свободы, если нарушение карантина повлекло смерть школьника

Министерство направило в правоохранительные органы заявление об уголовном правонарушении в целях внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Сейчас МОН ожидает принятия соответствующими правоохранительными органами решения о начале досудебного расследования по изложенным фактам.

Надеемся на скорейшую реакцию на обращение и объективное расследование. В связи с этим при случае информируем, что деятельность Министерства строится на принципах законности, прозрачности и открытости для общества. В случае необходимости получения информации о деятельности Министерства, пожалуйста, обращайтесь открыто, не пряча лицо за масками в ночное время. Мы всегда готовы к диалогу и плодотворному сотрудничеству!" -говорится в сообщении министерства.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Сфоткали методички від патрушева
показать весь комментарий
11.09.2020 17:13
+4
вже середина вересня. два тижні думали чи про то казать? чи думали як казать?
показать весь комментарий
11.09.2020 17:13
+2
Да там в Минобразовании сидят слуги сатаны, слуги барановируса и сатанячей зеленой власти, которая убивает украинцев своими карантинами, вакцинами и всякой хренью. Геть суки, дайте людям нормально жить, рогатые черти.
показать весь комментарий
11.09.2020 17:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Схватили за ж@пу коррупционеров и коррупционеры решили обставиться подобными баснями.
показать весь комментарий
11.09.2020 17:01 Ответить
Да там в Минобразовании сидят слуги сатаны, слуги барановируса и сатанячей зеленой власти, которая убивает украинцев своими карантинами, вакцинами и всякой хренью. Геть суки, дайте людям нормально жить, рогатые черти.
показать весь комментарий
11.09.2020 17:15 Ответить
ну что вы, откуда коррупционеры в честнейшей зеленой власти?

(у зельоных коррупционером считается только тот, кто украл у Украины свыше ста миллионов гривен, остальные называются пташата)
показать весь комментарий
11.09.2020 19:47 Ответить
Сфоткали методички від патрушева
показать весь комментарий
11.09.2020 17:13 Ответить
вже середина вересня. два тижні думали чи про то казать? чи думали як казать?
показать весь комментарий
11.09.2020 17:13 Ответить
на стол хоть не насрали?
показать весь комментарий
11.09.2020 17:42 Ответить
в конце августа вломились... в середине сентября обнародовали и... надеемся на скорейшую реакцию на обращение.. ????
показать весь комментарий
11.09.2020 17:52 Ответить
Це вже якийсь зелений анєхдот - а де ж була охорона?
показать весь комментарий
11.09.2020 18:23 Ответить
Маланские спецслужбы без санкции суда. Хотели сжечь машину министра. А тут опа, прокололись, зеленый министр за свой счет 100 видеокамер поставил, чтобы контролировать подходы, когда он взятки берёт, и не сказал ничего никому. А тихари ломанулись документы копировать.

Вообще это скандал. После такого министр и председатель ведомства, чьи были тихари, идёт в отставку, чтобы не посадили. Но наши предпочтут болтаться на столбах вместе с Зеленчским
показать весь комментарий
11.09.2020 19:43 Ответить
Самое секретное министерство с самыми жуткими тайнами.
показать весь комментарий
11.09.2020 20:04 Ответить
Шкарлет заказал кино в "Студии 95 Квартал". Рабочее название "Плагиат подкинули или деньги на дорогое авто преподаватели мне отдолжили"
показать весь комментарий
11.09.2020 20:34 Ответить
Державній службі охорони нема коли міністерства охороняти, вони в Крим мертвечука возять.
показать весь комментарий
11.09.2020 23:24 Ответить
Єресь! В будівлю МОН не так просто проникнути, там охорона і металеві огорожі на вікнах!
показать весь комментарий
12.09.2020 00:55 Ответить
 
 