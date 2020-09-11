Государственная регуляторная служба: унификация платы за порожний пробег - это очередное повышение тарифов
Предложенная Мининфраструктуры унификация тарифов за перевозку порожних вагонов является очередным повышением тарифов на железнодорожные перевозки.
К такому выводу пришла Государственная регуляторная служба Украины, сообщается в письме службы к премьер-министру Украины.
В ГРС сообщили, что предоставленный им для согласования проект приказа Министерства инфраструктуры "О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги", которым министерство предлагает осуществить унификацию тарифов на перевозки порожних вагонов, имеет целью повышение стоимости железнодорожных перевозок.
"По результатам рассмотрения проекта приказа, а также анализа его регуляторного влияния, ГРС установила, что по сути, основной целью проекта приказа не является унификация перевозки порожних вагонов, а очередное повышение стоимости железнодорожных перевозок", - отмечается в заключении.
По подсчетам ГРС, вследствие введения в действие этого приказа стоимость железнодорожных перевозок вырастет на 2,3% в текущем году, и на 9,1% - в следующем.
При этом в службе отметили, что повышение тарифов будет полностью возложено на отечественных производителей, которые пользуются услугами железной дороги, и приведет к росту цен на их продукцию для конечного потребителя, а также сокращению промышленного производства и экспорта в целом.
Напомним, ранее "Укрметаллургпром" обратился к НАБУ и Нацполиции по поводу коррупционных схем в "Укрзализныце", связанных с перевозкой грузов на особых условиях, предусматривающих 20% доплату за ускоренную перевозку грузов, в результате чего потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов.
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Група «1+1 медіа» олігарха Ігоря Коломойського управлятиме «Українським медіа холдингом» олігарха-втікача Сергія Курченка, який арештували в межах кримінальної справи.
Про це https://arma.gov.ua/news/typical/arma-obralo-peremojtsya-konkursu-z-vidboru-upravitelya-umh повідомляє Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних і інших злочинів (АРМА).
Тендерний комітет агентства обрав ТОВ «1+1 Інтернет», що входить до групи «1+1 медіа», бо компанія запропонувала найкращі умови управління.
«Зокрема найвищу суму гарантованих щомісячних перерахувань до державного бюджету у розмірі 5 млн грн, а також прогнозовані надходження до держбюджету у сумі майже 8 млн грн щомісяця», - йдеться у повідомленні.
Водночас компанія Коломойського має ще погодити цю угоду в Антимонопольному комітеті - відомство має визначити, чи допустимою буде концентрація активів. Якщо простими словами: чи не отримає «1+1 Інтернет» монопольне становище на ринку, якщо розширить свої можливості завдяки новим медіа в управлінні.
Що передувало цьому рішенню?
Сам Коломойський https://www.unian.ua/economics/finance/biznesmen-igor-kolomoyskiy-zvinuvachuye-radnika-glavi-op-podolyaka-v-tisku-na-arma-aktivi-umh-oligarha-kurchenko-hochut-viddati-v-upravlinnya-kompaniji-kurchenka-novini-ukrajina-11141180.html?_ga=2.245514244.1605773160.1599741197-1610617991.1599741197 звинуватив радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у тиску на АРМА, щоби агентство віддало арештований холдинг Курченка в управління компанії Курченка.
А ще раніше, в квітні 2020 року, видання «Наші гроші» http://nashigroshi.org/2020/04/24/pavlenkoheyt-zlyv-perepysok-zamholovy-arma-i-yoho-komentari-shchodo-ts-oho/?fbclid=IwAR2QTT0NpcM3saCEDlidFHUQH8FGn5-eXp4wdK3uZ3gbUpge7HXRccR-fCY повідомляло про злиття листування заступника глави АРМА, яке може свідчити про те, що вибір управителя для УМХ узгоджується в Офісі президента Зеленського.
Що за активи Курченка?
У межах кримінальної справи про ухилення від сплати податків та інші злочини прокуратура через суд арештувала активи Курченка, зокрема «Український медіа холдинг». У вересня 2019 року рішенням суду його передали до АРМА.
Так, в управління агентства передали майно, майнові та корпоративні права групи «Український медіа холдинг» (UMH), радіостанції «Голос столиці», Lounge FM і Radio Next, «Авторадіо», «Ретро ФМ»; юридичні особи порталів Bigmir.net, I.ua, Tochka.net; видавничий дім УМХ і його видання «Теленеделя», «Аргументы и факты в Украине», «КП в Украине», «Корреспондент», «Деньги.ua», «Команда», «За рулем»; друкарню «Укрполіграфмедіа», низку рекламних агенцій і сейлзхаусів, мереж розповсюдження преси