В Херсоне у двух местных "наркоплантаторов" изъято канабиса на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

В Херсоне сотрудники полиции разоблачили двух "наркоплантаторов", которые наладили выращивание конопли с целью дальнейшего сбыта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Двое херсонцев в возрасте 20 и 49 лет выращивали марихуану элитных сортов. Для выращивания наркорастений злоумышленники использовали специальные удобрения и капельное орошение. По месту жительства фигурантов оперативники провели 10 обысков, во время которых изъяли 70 кустов конопли. Некоторые растения были высотой почти 3 метра. Кроме того, полицейские изъяли 5 кг готовой к сбыту марихуаны.

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По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Стоимость изъятых наркотиков оценивается 2 миллиона гривен.

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