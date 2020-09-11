РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11746 посетителей онлайн
Новости Силовики
3 016 21
наркотики (2099) Нацполиция (16188) правоохранительные органы (2958) силовики (2797) Херсонщина (4381) марихуана (135)

В Херсоне у двух местных "наркоплантаторов" изъято канабиса на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

В Херсоне сотрудники полиции разоблачили двух "наркоплантаторов", которые наладили выращивание конопли с целью дальнейшего сбыта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Херсоне у двух местных наркоплантаторов изъято канабиса на 2 млн грн, - Нацполиция 01

Двое херсонцев в возрасте 20 и 49 лет выращивали марихуану элитных сортов. Для выращивания наркорастений злоумышленники использовали специальные удобрения и капельное орошение. По месту жительства фигурантов оперативники провели 10 обысков, во время которых изъяли 70 кустов конопли. Некоторые растения были высотой почти 3 метра. Кроме того, полицейские изъяли 5 кг готовой к сбыту марихуаны.

В Херсоне у двух местных наркоплантаторов изъято канабиса на 2 млн грн, - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция ликвидировала на Киевщине спрятанную в лесу возле болота крупную плантацию элитной конопли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


В Херсоне у двух местных наркоплантаторов изъято канабиса на 2 млн грн, - Нацполиция 03

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Стоимость изъятых наркотиков оценивается 2 миллиона гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Херсонщине выявлена плантация марихуаны, изъято наркотиков на 20 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
В цивілізованих країнах то давно вже ліки, тільки у нас ще борються з канабісом.
Ганьба!
показать весь комментарий
11.09.2020 17:18
+6
В Каліфорнії монахині курять його.Правда ослаблений.А в нас це гроші для правоохоронців.Можна ж його легалізувати і контролювати.Краще би боролися зі спайсами і солями.
показать весь комментарий
11.09.2020 17:36
+5
https://censor.net/ru/user/86312 Закладки це не канабіс,а спайс,солі чи інше лайно.З цим ніхто не бореться.Можна легалізувати і контролювати продаж канабісу.
показать весь комментарий
11.09.2020 17:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В цивілізованих країнах то давно вже ліки, тільки у нас ще борються з канабісом.
Ганьба!
показать весь комментарий
11.09.2020 17:18 Ответить
Возле нашего дома стоят гаражи . Видел , как трое прямоходящих вырывали бурьян вокруг них . Искали закладку . Лекарство ?
показать весь комментарий
11.09.2020 17:21 Ответить
Бро так закладку ищут только конченые нарики которые или на солях или на метадоне ..Они даже ищут закладки не зная есть она или нет просто наугад ,в клумбах трубах в заборах
показать весь комментарий
11.09.2020 17:31 Ответить
https://censor.net/ru/user/86312 Закладки це не канабіс,а спайс,солі чи інше лайно.З цим ніхто не бореться.Можна легалізувати і контролювати продаж канабісу.
показать весь комментарий
11.09.2020 17:37 Ответить
Наша молодежь и так с вавой в голове . У тебя есть дети ?
показать весь комментарий
11.09.2020 17:40 Ответить
https://censor.net/ru/user/86312 Ваші діти.якщо захочуть і так його куплять.Ще й можуть мати кримінальну відповідальність.Причому можуть,цілу торбу купити.А я пропоную це відрегулювати законно.Щоб на ньому не заробляли різні в пагонах.
показать весь комментарий
11.09.2020 17:43 Ответить
Если человек захочет стать алкашем или нариком то это его выбор и он им станет
показать весь комментарий
11.09.2020 17:45 Ответить
А когда он придёт под кайфом , что ты ему скажешь ? Неважно . Он ответит , папа всё в законе .
показать весь комментарий
11.09.2020 17:55 Ответить
а под кайфом ето под воздействием чего? Алкоголя?
Запретить алкоголь!!!
показать весь комментарий
11.09.2020 17:58 Ответить
Полиция нафига ..Нарика и сам пополам переламаю только ж это перебор будет
показать весь комментарий
11.09.2020 18:02 Ответить
за гаражами еще и бухают.
почему с алкоголем не борятся так же?
показать весь комментарий
11.09.2020 17:57 Ответить
Может люди для собственного употребления готовили, от высокого давления. А их сразу в каталажку. Нехорошо!
показать весь комментарий
11.09.2020 17:19 Ответить
До 10 кустов сажай и каталажка тебе не грозит ..до 10 кустов не УК а Админ кодекс а там штрафом обычно обходятся ...И даже если нагрянули с обыском тотсразу на протокол заявляеш что добровольно сдаеш все или даже соберался завтра здать все ..А добровольная здача анулирует ответственность по 310 ст УК
показать весь комментарий
11.09.2020 17:36 Ответить
Нужно запомнить статью и взять информацию на заметку .
показать весь комментарий
11.09.2020 21:05 Ответить
В Каліфорнії монахині курять його.Правда ослаблений.А в нас це гроші для правоохоронців.Можна ж його легалізувати і контролювати.Краще би боролися зі спайсами і солями.
показать весь комментарий
11.09.2020 17:36 Ответить
ст.310(незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. То есть опиумный мак можно выращивать, а тот с которым пекут пироги нельзя? Полный абсурд, как запрет на выращивание конопли обыкновенной ненаркосодержащей, именуемой в народе бурьян.
показать весь комментарий
11.09.2020 17:41 Ответить
Ну сами семена мака без наркоты а от в коробочках ее полно ..Выведи сорт чтоб мак рос без алкалоидов и тебе ничего не угрожает правда после экспертизы
показать весь комментарий
11.09.2020 17:47 Ответить
«Вместо того, чтобы поедать таблетки с пяти-шести рецептов, я пошла по естественному пути, стала курить марихуану» - Мелисса Этеридж.
показать весь комментарий
11.09.2020 17:55 Ответить
ммда.... и лето такое жаркое было, там, наверное, такие арбузы выросли....
показать весь комментарий
11.09.2020 18:51 Ответить
Какая чушь. В Америке марихуана легализована в 16 штатах. Спокойно и цивилизованно можно на этом деньги зарабатывать.
показать весь комментарий
11.09.2020 19:11 Ответить
Так, пожалуйста, статистику по Херсону:
грабежи - всего, грабежи - раскрытые %
разбои - то же
квартирные кражи - аналогично
угоны (незаконное завладение) - прошу
Когда полиция в Херсоне перестанет заниматься хeрнёй?
Лучше бы поувольняли сепаров из полиции. Полиция ХО - сепар на сепаре сидит, и сепаром погоняет. Только и знают взятки брать.
показать весь комментарий
11.09.2020 19:34 Ответить
 
 