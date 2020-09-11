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Вторые по риску заражения после врачей: в МВД обещают информировать о числе заболевших COVID-19 правоохранителей

Вторые по риску заражения после врачей: в МВД обещают информировать о числе заболевших COVID-19 правоохранителей

Среди сотрудников системы Министерства внутренних дел Украины в пятницу, 11 сентября, зафиксированы 93 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 11 сентября, зафиксировано 93 новых случаев лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни. Наибольшее количество больных - в Волынской, Закарпатской, Хмельницкой, Харьковской областях и в г. Киеве", - указывается в сообщении.

Всего с начала пандемии среди правоохранителей заболели 4010 человек, выздоровел 3581 человек.

В министерстве уточнили, что начнут информировать о количестве заболевших правоохранителей на постоянной основе.

"С марта 2020 года правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы, и они являются вторыми не только по степени риска заражения после врачей, но и по фактическому уровню заболеваемости", - подчеркивают в МВД.

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Топ комментарии
+3
Странно, кассирша АТБ за рабочий день, в закрытом помещении, контактирует с гораздо большим количеством людей, чем полицейский. Следовательно и риск заражения у нее не меньше , чем у стражей правопорядка. Какая то неувязочка.
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11.09.2020 17:44
+1
Вторые по риску заражения после врачей: в МВД обещают информировать о числе заболевших COVID-19 правоохранителей - Цензор.НЕТ 4634
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11.09.2020 17:24
+1
Я не понял, Аваков уже не самый супергерой, спасший Украину ?
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11.09.2020 17:27
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Страшно , если остановят .
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11.09.2020 17:23 Ответить
Вторые по риску заражения после врачей: в МВД обещают информировать о числе заболевших COVID-19 правоохранителей - Цензор.НЕТ 4634
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11.09.2020 17:24 Ответить
Я не понял, Аваков уже не самый супергерой, спасший Украину ?
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11.09.2020 17:27 Ответить
Тупим кацапам цього не зрозуміти. А як у вас там обнулений путан, ще супергерой?
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11.09.2020 17:32 Ответить
То шо, им теперь молоко за вредность будут давать?
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11.09.2020 17:35 Ответить
Ага, орлиного и талоны на усиленное питание.
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11.09.2020 17:45 Ответить
Странно, кассирша АТБ за рабочий день, в закрытом помещении, контактирует с гораздо большим количеством людей, чем полицейский. Следовательно и риск заражения у нее не меньше , чем у стражей правопорядка. Какая то неувязочка.
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11.09.2020 17:44 Ответить
Только собирался написать о кассирах в продуктовых магазинах и товаров первой необходимости (бытовая химия и т.д.).
Аваковцы просто повышения зарплаты требуют.
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11.09.2020 17:51 Ответить
Да они и так получают 50% доплаты короновирусной.
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11.09.2020 21:15 Ответить
И те и другие носят маски, тогда получается, что маски не выполняют функции сдерживания распространения коронавируса, зато создают ложное ощущение безопасности, а людям по прежнему полощут мозги.
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11.09.2020 17:45 Ответить
Ощущение безопасности?
Правильная медицинская маска, которую носят по правилам, снижает риск заражения на 15%.
85% возможности заразиться - это "ощущение безопасности?
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11.09.2020 17:59 Ответить
 
 