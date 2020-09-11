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Киев (24762) Метрополитен (1006) минирование (1442)

Станции киевского метрополитена "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыты из-за сообщения о минировании

Станции киевского метрополитена

Станции "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" Киевского метрополитена закрыты для пассажиров вместе с пересадочными узлами в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Фейсбук.

"Станция "Крещатик"+пересадка и станция "Площадь Льва Толстого"+пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

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"Шо, опять?"
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11.09.2020 17:45 Ответить
А когда наконец достроят ВЫХОД НА ЛЬВОВСКУЮ ПЛОЩАДЬ ?

Истратили деньги киевлян на станцию и совести нет вообще . Почему киевляне не могут выйти на Львовскую площадь ?
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11.09.2020 17:49 Ответить
Да!
Почему не могут?
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11.09.2020 17:59 Ответить
Потому что станция полностью сделана , а выход на верх не построен
Кто-то на земле не может поделить Львовскую площадь уже 20 лет . Центр города
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11.09.2020 18:01 Ответить
Не переймайтесь пані , достроять , ви ж нею не користуєтесь !
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11.09.2020 18:08 Ответить
-Чому не додаєте у борщ лаврового листа..?
- Та солдати все одно його не їдять..
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11.09.2020 18:25 Ответить
Станції київського метрополітену "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого" закриті через повідомлення про мінування - Цензор.НЕТ 1298
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11.09.2020 18:06 Ответить
 
 