Станции киевского метрополитена "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыты из-за сообщения о минировании
Станции "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" Киевского метрополитена закрыты для пассажиров вместе с пересадочными узлами в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Фейсбук.
"Станция "Крещатик"+пересадка и станция "Площадь Льва Толстого"+пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.
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Истратили деньги киевлян на станцию и совести нет вообще . Почему киевляне не могут выйти на Львовскую площадь ?
Почему не могут?
Кто-то на земле не может поделить Львовскую площадь уже 20 лет . Центр города
- Та солдати все одно його не їдять..