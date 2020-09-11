Станции киевского метрополитена "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыты из-за сообщения о минировании

Станции "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" Киевского метрополитена закрыты для пассажиров вместе с пересадочными узлами в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Фейсбук.

"Станция "Крещатик"+пересадка и станция "Площадь Льва Толстого"+пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

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