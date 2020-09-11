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Зеленский наградил футболиста Зозулю орденом "За заслуги"

Зеленский наградил футболиста Зозулю орденом

Президент Владимир Зеленский наградил украинского нападающего клуба второго испанского дивизиона "Альбасете" Романа Зозулю орденом "За заслуги" III степени.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента.

Отмечается, что Зозуля получил награду за высокие спортивные достижения, а также личный вклад в развитие и популяризацию спорта в стране.

Ранее футболист был отмечен как волонтер медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность" за исключительные заслуги перед армией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За оскорбление украинского футболиста Зозули понесут наказание и испанские болельщики, и футбольный клуб, - Щерба

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Топ комментарии
+18
За Романа рад, но не уверен, что Роман в восторге от того, кто ему награду подписал...Роман, все-таки, патриот с большой буквы...
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11.09.2020 18:00
+14
Хоть тут не накосячил.
Правильно!
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11.09.2020 17:59
+9
Воштю шо завгодно аби тільки пропіаритись.
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11.09.2020 18:02
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Хоть тут не накосячил.
Правильно!
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11.09.2020 17:59 Ответить
Пусть теперь кто-нибудь скажет, что Зелебородько не сделал доброе дело
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11.09.2020 18:02 Ответить
ну хоть что-то.
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11.09.2020 18:02 Ответить
це добре діло)
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11.09.2020 18:53 Ответить
этот день надо сделать государственным праздником))
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11.09.2020 18:46 Ответить
Зачьотний піар хід.
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11.09.2020 19:01 Ответить
Воштю шо завгодно аби тільки пропіаритись.
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11.09.2020 18:02 Ответить
Зате Зозуля нашим хлопцям допоміг дуже багато. І мав через патріотичну позицію проблеми у деяких футбольних клубах, як український націоналіст. Його, Шовковського і тенісистка Сергія Стаховського особисто я вважаю не лише хорошими спортсменами, а й справжніми патріотами.
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11.09.2020 18:40 Ответить
За Романа рад, но не уверен, что Роман в восторге от того, кто ему награду подписал...Роман, все-таки, патриот с большой буквы...
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11.09.2020 18:00 Ответить
вот если б патриотичный мародёр подписал, то совсем другое дело, ыгы??
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11.09.2020 18:46 Ответить
Еще одно ***** отмародеренное с горящим пердаком в поисках тазика со льдом ...
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11.09.2020 18:53 Ответить
где?? тапком его, тапком!!
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11.09.2020 18:55 Ответить
Вітаю Романа!
Він заслужив цю нагороду!
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11.09.2020 18:01 Ответить
Футболисту нужно к гадалке срочно дурные совпадения бытуют.
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11.09.2020 18:06 Ответить
Это зрада, однозначно. Зеленский как ты мог??
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11.09.2020 18:06 Ответить
Та не переживайте. Нагороди, відкриття побудованого до нього та державна зрада. З цим він справляється.
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11.09.2020 18:12 Ответить
Зеблазень може , коли боіться кричалок ультрас 🤣
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11.09.2020 18:20 Ответить
Зеленый выродок действует абсолютно прагматично, для ватного лохтората у него есть фокины и кравчуки с их "братскими отношениями" с кацапоидами, а для того, чтобы получить голоса у проукраинского электората он делает подобные шаги, я бы на месте Зозули отказался бы принимать орден от твари, которая сдает интересы Украины, хотя понимаю, что он давно уже заслужил орден!
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11.09.2020 18:10 Ответить
а які інтереси України ще було не здано за 29 років..? дякую..
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11.09.2020 18:45 Ответить
Ватный рашистский длбб,дякувать будешь пригожина за фублевую зарплату ,негодяй
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11.09.2020 18:56 Ответить
проходять роки, але інтелеХтуальний рівень "гарикив" залишаються на рівні равликів\метеликів..
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11.09.2020 19:03 Ответить
за что конкретно, можно узнать?
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11.09.2020 18:15 Ответить
Зе-чмо понимает, что футбольные фанаты уже готовы кричать - "Спасибо жителям Кривбаса за президента ********* !"
подлизывается предатель...
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11.09.2020 18:15 Ответить
👍🏼👍🏼😂👏👏👏
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11.09.2020 18:19 Ответить
Кривбас також басейн, тільки криворіжський
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11.09.2020 18:56 Ответить
Футбольных фанатов - отсечь! Ну так от имени зеленого дурбецела написали. Не уверена, шо буба в курсе.
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11.09.2020 18:36 Ответить
Зозуля заслужив. А може і більше заслужив ніж медаль.
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11.09.2020 18:41 Ответить
Так, Зозуля, дійсно, заслужив! Але до чього тут віслюк оманський, який ненавидить все українське?! Шо, аби футбольні фанати його не ганьбили?! Я б, особисто, йому того ордена в сраку запхала!
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11.09.2020 19:04 Ответить
Перший раз правильно гарант вказав напрямок !
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11.09.2020 19:02 Ответить
Хто б тому гідранту тупорилому правильний напрямок вказав!
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11.09.2020 19:07 Ответить
Зозуля не возьмёт правильно сделает
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11.09.2020 19:25 Ответить
По-перше - звичайно Роман заслужив.
По-друге - я б на його місці з рук Зеленого Гавна нагороду не брав, хай по пошті ліпше пришлють.
По-третє - і тут Віслюк насрав: "...Зозуля отримав нагороду за високі спортивні досягнення, а також особистий внесок у розвиток і популяризацію спорту в країні.", а має звучати: "За допомогу та популяризацію ЗС України в світі та про донесення правди про збройну агресію РФ проти України до футбольної спільноти".
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12.09.2020 09:14 Ответить
 
 