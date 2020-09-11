Зеленский наградил футболиста Зозулю орденом "За заслуги"
Президент Владимир Зеленский наградил украинского нападающего клуба второго испанского дивизиона "Альбасете" Романа Зозулю орденом "За заслуги" III степени.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента.
Отмечается, что Зозуля получил награду за высокие спортивные достижения, а также личный вклад в развитие и популяризацию спорта в стране.
Ранее футболист был отмечен как волонтер медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность" за исключительные заслуги перед армией.
Топ комментарии
+18 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий11.09.2020 18:00
+14 Piter Garin
показать весь комментарий11.09.2020 17:59
+9 5 копійок
показать весь комментарий11.09.2020 18:02
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Правильно!
Він заслужив цю нагороду!
подлизывается предатель...
По-друге - я б на його місці з рук Зеленого Гавна нагороду не брав, хай по пошті ліпше пришлють.
По-третє - і тут Віслюк насрав: "...Зозуля отримав нагороду за високі спортивні досягнення, а також особистий внесок у розвиток і популяризацію спорту в країні.", а має звучати: "За допомогу та популяризацію ЗС України в світі та про донесення правди про збройну агресію РФ проти України до футбольної спільноти".