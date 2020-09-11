Зеленский наградил футболиста Зозулю орденом "За заслуги"

Президент Владимир Зеленский наградил украинского нападающего клуба второго испанского дивизиона "Альбасете" Романа Зозулю орденом "За заслуги" III степени.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента.

Отмечается, что Зозуля получил награду за высокие спортивные достижения, а также личный вклад в развитие и популяризацию спорта в стране.

Ранее футболист был отмечен как волонтер медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность" за исключительные заслуги перед армией.

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