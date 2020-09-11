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Беларусь (7764) безвизовый режим (1547) Вышеградская четверка (85) Моравецкий Матеуш (285)

Вышеградская четверка выступает за безвизовый режим для белорусов - премьер Польши Моравецкий

Вышеградская четверка выступает за безвизовый режим для белорусов - премьер Польши Моравецкий

Страны Вышеградской группы, входящие в ЕС, заявили о готовности добиваться безвизового режима для въезда белорусов, поставят вопрос об этом на ближайшей встрече Евросовета

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интрфакс-Украина, об этом заявил в пятницу польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи с главами правительств Чехии, Словакии и Венгрии.

"Мы обсудили ситуацию в Беларуси. Мы все верим в то, что должны быть проведены свободные выборы, и что белорусский народ должен определять свое будущее. Мы осуждаем пытки и жестокое обращение с протестующими", - цитирует слова Моравецкого в твиттере его канцелярия.

"Мы хотим предложить безвизовый въезд для Беларуси. Этот пакет мы хотим предложить на заседании Евросовета", - заявил он.

В Вышеградскую группу входят Польша, Словакия, Венгрия и Чехия, встреча глав правительств группы прошла в Любляне в пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обсуждают с ЕС введение новых санкций против Беларуси

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Топ комментарии
+6
И чем они заслужили?
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11.09.2020 18:38
+6
Гуд. Больше поедет, меньше в паРашу будут ездить. Увидят и сравнят что такое Европа и что такое паРаша👍
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11.09.2020 18:38
+6
И за что белорусам такие преференции? Нам столько условий ставили пока безвиз дали, а этим любителям россии просто так? ..идиотизм.
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11.09.2020 18:49
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Я бы не спешил .
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11.09.2020 18:35 Ответить
Нарешті дійшло?
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11.09.2020 18:35 Ответить
За часів януковича путєн аж із кальсон вистрибував так намагався отримати безвіз для рашиків. Отримав велику дулю.
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11.09.2020 18:36 Ответить
еще Янукович был мелким бандосом на Донбассе, - путин хотел безвиз и в НАТО
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11.09.2020 18:38 Ответить
на початку 2000-х хотів просто вступити в НАТО,навіть допомогав НАТО логістикою(аеродром дав під самарою по дорозі в афган),хотів технологій воєних задармо)))
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11.09.2020 18:59 Ответить
Ну все хана колхознику, - за безвиз теперь точно выкинут на мороз!
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11.09.2020 18:37 Ответить
И чем они заслужили?
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11.09.2020 18:38 Ответить
заслужат, если колхозника и плешивого пошлют, - морковка
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11.09.2020 18:39 Ответить
стимул
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11.09.2020 19:01 Ответить
А никто здесь и не просит его и даже не пытается выслуживаться за это - просто народ нормально относиться к европейским ценностям, ведет себя относительно цивилизованно, хотя, конечно, на насилие ожидаема более жесткая реакция.
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11.09.2020 21:56 Ответить
Гуд. Больше поедет, меньше в паРашу будут ездить. Увидят и сравнят что такое Европа и что такое паРаша👍
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11.09.2020 18:38 Ответить
їздять,знають,а Польщі багато їх,на шведах теж,все знають
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11.09.2020 19:03 Ответить
Сумніваюсь я в цьому... Основна маса білорусів - "совки"... А "совок" відрізняється від інших людей тим, що внутрішньо не сприймає чужої системи цінностей... Так, він буде носить європейський одяг, буде їсти європейську їжу, слухать європейську музику, навіть може вивчить мову... Однак він продовжить ностальгувать за "сильною рукою", за "баріном"... Почитай Нєкрасова, "Кому на Руси жить хорошо". Там, у розділі "Горькое время - горькие песни", є розповідь "Про холопа примерного,- Якова верного". І це властиве не тільки кацапам - подібні приклади згадують римські мислителі... Почитай "Хижину дядечка Тома", Бічер-Стоу. Подивися американський фільм "Джанго"... Хайнлайна почитай - "Громадянин Галактики"... Там подібні приклади "рабської психології" викладені...
"Раб ненавидить не господаря, а раба, що зумів звільниться...". (Катон Старший).
Точно так само і білоруси... У них вже давно "хребет переламаний"... Надія лише на наступне покоління... Та й то, примарна...
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12.09.2020 03:59 Ответить
Это имеет смысл только после того как белорусы покинут таёжный союз
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11.09.2020 18:38 Ответить
раз и пожалуйста - митинги с цветочками и безвиз..
а воюющая Украина, прикрывающая ЕС от ОРДЫ добивалась этого 4-ре года...
так и Грузию в НАТО и ЕС примут..
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11.09.2020 18:38 Ответить
Достаточно было подудеть автомобильным клаксоном...
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11.09.2020 18:42 Ответить
Безвіз Україна добивалась 10(!!!) років.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCvPLXuOHrAhXpsIsKHQX_A-QQFjACegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-polytics%2F2225111-slah-do-bezvizu-desat-rokiv-nadij-i-trivog.html&usg=AOvVaw0cME_cfxWaU2u5OVsXveX1 Шлях до безвізу. Десять років надій і тривог - Укрінформ
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11.09.2020 18:44 Ответить
ну вот, правильно написал https://censor.net/ru/user/441517 выше..
нужно было в клаксоны гудеть..
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11.09.2020 18:47 Ответить
_Во многом именно пиз-за того беларусам хотят предложить, что уже видели что произошло с Грузией и Украиной. Кумулятивный эффект, начали немного быстрей европлуги реагировать. Некоторые быстрей.
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11.09.2020 18:48 Ответить
мы счастливы просто...
Украиной вымостили другим дорогу в Рай...
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11.09.2020 18:51 Ответить
А как вы думали ? Существует несколько способов добиваться своих целей . Можно жечь покрышки , а можно мирными демонстрациями требовать своих прав . Причем горящие покрышки на экране западного телезрителя несут отрицательные эммоции ибо ассоциируюцся з гопотой из антифа и марксистких молодежных движений - секс/наркотики/рок анд ролл. У Американцев , к примеру , покрышечные революции ассоциируюця с бунтами черных и левацкими призывами ликвидировать полицию .

.
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11.09.2020 19:27 Ответить
белорусы своими цветочками ничего не добьются успокойся и выдохни
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11.09.2020 19:31 Ответить
похоже вариант с покрышками не работает . посмотрим может у беларусов с цветочками получиться . поляки и чехи покрышек не жгли , но добились смены власти .
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11.09.2020 19:37 Ответить
вариант с покрышками работает, только надо набраться смелости чтобы его воспроизвести,но в Белоруссии уже поздно это делать,момент упущен, Лукашенко уже заручился поддержкой путина и в случае чего жестко подавит выступления,а тем более мирные митинги ему ни по чем. а сравнивать Польшу и Чехию с Белоруссией неуместно, это европа и совок две разные вселенные
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11.09.2020 19:43 Ответить
работает ? по итогу почти таже ситуация как в Беларуси .
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11.09.2020 20:07 Ответить
ну если ты считаешь что в России и Украине почти схожая ситуация то говорить нам не о чем
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11.09.2020 20:17 Ответить
Если ты считаешь что Беларусь и росия одно и тоже , то тогда действительно не о чем говорить .
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11.09.2020 20:25 Ответить
Как покрышки "сработали" в Украине, показали пленки Жвании - покрышки жгли одни, а группа Порошенко, Яценюка, Кличко, Мартыненко, Жвании, Левочкина, Фирташа, Бойко, Медведчука захватили власть в стране.
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11.09.2020 22:22 Ответить
Короновирус отменит безвиз((
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11.09.2020 18:43 Ответить
степанов,ты чтоли?
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11.09.2020 19:05 Ответить
Пока безвиз не дадут. Будут глубоко озабоченные.
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11.09.2020 18:46 Ответить
И за что белорусам такие преференции? Нам столько условий ставили пока безвиз дали, а этим любителям россии просто так? ..идиотизм.
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11.09.2020 18:49 Ответить
_Европа учится. Медленно и плохо, но учится. И начинает шевелиться немного быстрей. Это не плохо, а хорошо только.
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11.09.2020 18:55 Ответить
Беларусы заслужили . Нет что бы порадоваться за соседей , так вы по старой совецкой привычке начинаете им завидовать . Ни солидарности с народом который в одиночку , без поддержки противостоит рускому миру , так вы еще пытаетесь ущипнуть . Чем вы от руских тогда отличаетесь ?

..
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11.09.2020 19:13 Ответить
там что зелёные человечки есть? там что россия оттяпала кусок страны? там что есть русские военные которые воюют с регулярной белорусской армией? тогда о каком противостоянии речь?
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11.09.2020 19:20 Ответить
нет там народ выбрал президента , а ему сказали не положено . цивилизованные люди решили помочь народу и это правильно . "а там" новый избранный президент назвал зеленых человечков повстанцами , приказал перестать стрелять и вообще мир дружба жевачка и торговля с агрессором . или ты думаеш; европейцы совсем ничего не понимают ?

..
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11.09.2020 19:31 Ответить
В ЕС требуются срочно новые бесправные рабы. Украинцы уже наелись безвиза. Особенно пенсионеры на минималке.
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11.09.2020 18:55 Ответить
Більшість білорусів проросійські. Бачив їх часто на морі в Криму, з українцями спілкувались якщо поруч не було росіян. Як тільки з'являвся кацап, бульба вже коло нього. В Єгипті чи в Туреччині, там де традиційно відпочиває постсовок, українці з українцями, білоруси з москалями, і вихідці з данбасса там же.
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11.09.2020 18:58 Ответить
тоже самое можно сказать про выходцев из Украины - телевидение росийское , музыка шансон . Что меня удивило при пересадке на рейс в Парижском аэропорту Шарля ДеГолля , самые хамоватые оказались транзитные пассажиры из Киева . На просьбу дать пройти вперед чтобы не опоздать на рейс ответили а нам тожа нада лететь ... Хорошо еще что арабской наружности работник аэропорта понял ситуацию и помог миновать хамскую толпу .

...
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11.09.2020 19:10 Ответить
З вас нахабних, хамовитих і постійно п'яних кацапів навіть араби сміються.
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11.09.2020 19:26 Ответить
Билли-Русос, сидел бы ты дома !!!!!
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11.09.2020 20:43 Ответить
В ЕС требуются срочно новые бесправные рабы. Украинцы уже наелись безвиза. Особенно пенсионеры на минималке.
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11.09.2020 18:59 Ответить
вам насильно безвиз никто не предлагает можете отказаться если минималка не устраивает .
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11.09.2020 19:02 Ответить
Молодцы ! Вот что значит солидарность ! Пусть лукашисты сдохнут от злобы . Народ Беларуси достоин свободы , что бы не пели тут ватные тролли и их ЗЕслуги .
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11.09.2020 19:01 Ответить
Дебилы *** (с)
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11.09.2020 19:19 Ответить
зависть плохое чувство . радуйтесь за ближнего .
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11.09.2020 19:34 Ответить
Якби офіційна влада в Києві, з нашим досвідом проведення революцій, разом з Литвою і Польщею підтримала білоруську опозицію, то сьогодні ситуація в Білорусі була б зовсім іншою. А Таракан не розказував би, що «бойцы «Вагнера» просто зарабатывают деньги в Украине, я напоил их водицей и отпустил» і не лив би сльози про страждання росії: «… ну хватило россии, любой конфликт, Донбас этот, там Крым, Молдова даже там, везде, везде вот россия страдает».
https://www.youtube.com/watch?time_continue=184&v=5pRh15FRpfY&feature=emb_logo
Але для цього треба мати справжню українську владу. Ну а про революційний досвід янелоха можна анекдоти складати.
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11.09.2020 19:38 Ответить
конечно достижение,а ты думал белорусам просто так кто то безвиз даст?
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11.09.2020 19:44 Ответить
сначала надо снести лукашенка а потом уже и безвиз или ты думал лукашенко кто то безвиз выдаст? )
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11.09.2020 19:50 Ответить
Мы хотим предложить безвизовый въезд для Беларуси. Этот пакет мы хотим предложить на заседании Евросовета", - заявил он.Источник: https://censor.net/ru/n3218841

Да ладно, даже майдан не трэба???
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11.09.2020 20:19 Ответить
майдан был нужен чтобы выбрать Зеленского .
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11.09.2020 20:28 Ответить
 
 