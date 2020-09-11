Вышеградская четверка выступает за безвизовый режим для белорусов - премьер Польши Моравецкий
Страны Вышеградской группы, входящие в ЕС, заявили о готовности добиваться безвизового режима для въезда белорусов, поставят вопрос об этом на ближайшей встрече Евросовета
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интрфакс-Украина, об этом заявил в пятницу польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи с главами правительств Чехии, Словакии и Венгрии.
"Мы обсудили ситуацию в Беларуси. Мы все верим в то, что должны быть проведены свободные выборы, и что белорусский народ должен определять свое будущее. Мы осуждаем пытки и жестокое обращение с протестующими", - цитирует слова Моравецкого в твиттере его канцелярия.
"Мы хотим предложить безвизовый въезд для Беларуси. Этот пакет мы хотим предложить на заседании Евросовета", - заявил он.
В Вышеградскую группу входят Польша, Словакия, Венгрия и Чехия, встреча глав правительств группы прошла в Любляне в пятницу.
Пожалуйста, подождите...
"Раб ненавидить не господаря, а раба, що зумів звільниться...". (Катон Старший).
Точно так само і білоруси... У них вже давно "хребет переламаний"... Надія лише на наступне покоління... Та й то, примарна...
а воюющая Украина, прикрывающая ЕС от ОРДЫ добивалась этого 4-ре года...
так и Грузию в НАТО и ЕС примут..
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCvPLXuOHrAhXpsIsKHQX_A-QQFjACegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-polytics%2F2225111-slah-do-bezvizu-desat-rokiv-nadij-i-trivog.html&usg=AOvVaw0cME_cfxWaU2u5OVsXveX1 Шлях до безвізу. Десять років надій і тривог - Укрінформ
нужно было в клаксоны гудеть..
Украиной вымостили другим дорогу в Рай...
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=184&v=5pRh15FRpfY&feature=emb_logo
Але для цього треба мати справжню українську владу. Ну а про революційний досвід янелоха можна анекдоти складати.
Да ладно, даже майдан не трэба???