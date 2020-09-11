Смертность от COVID-19 в Украине уменьшилась по сравнению с прошлой неделей в 1,4 раза, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 11 сентября в Украине зарегистрировано 3 076 случаев смертей среди пациентов с COVID-19. Количество смертей среди пациентов с COVID-19 уменьшилась в 1,4 раза по сравнению с прошлой неделей

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

"Показатель смертности - 8,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине - 2,1%. В поло-возрастной структуре умерших преобладали мужчины - 1 660 (54,0%) и лица в возрасте 50 лет и старше (92,0%)", - говорится в сообщении.

Показатели летальности, превышающие средний по Украине, зарегистрированы в:

Кировоградський области - (5,4%),

Закарпатський области - (3,3%),

Львивський области - (2,8%),

Чернивецький области - (2,6%),

Херсонський области - (2,4%),

Миколаивський области - (2,4%),

Полтавський области - (2,3%),

Ивано- Франковской области - (2,3%)

Днипропетровський области - (2,3%).

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Отмечается, что 80,6% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и т.п. У 52,1% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит или ожирение, и тому подобное.

93% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Среди умерших людей с COVID-19 было 104 медицинских работника из 22 регионов страны. Летальность среди медиков составила 0,8% и самая высокая была в Кировоградской (3,4%) и Николаевской (2,0%) областях. Среди умерших медиков преобладали женщины - 69 человек (66,3%) и лица 50 лет и старше (84,6%).

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Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2.

2 754 человека были госпитализированы в региональные учреждения здравоохранения, где получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.