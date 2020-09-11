По факту отказа обслуживать хасидов в кафе Умани полиция начала уголовное производство

Полицейские открыли уголовное производство по статье о нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям после того, как владелец одного из кафе в г.Умань Черкасской области разместил табличку, что не обслуживает хасидов в заведении.

как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте полиции Черкасской области.

"11 сентября в Уманский отдел полиции поступило сообщение от исполнительного директора Объединенной Еврейской общины Украины о том, что неизвестный в одном из кафе города Умани разместил табличку на трех разных языках с информацией, что хасиды в этом заведении не обслуживаются. По словам заявителя, табличка показывает предвзятое отношение к брацлавским хасидам. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что табличку установил хозяин кафе. Свой поступок мужчина объяснил тем, что разместил данную информацию с целью нераспространения вируса Covid-19", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты и направлены на соответствующее экспертное исследование.

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