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уголовное дело (2436) Умань (360) хасиды (255)

По факту отказа обслуживать хасидов в кафе Умани полиция начала уголовное производство

По факту отказа обслуживать хасидов в кафе Умани полиция начала уголовное производство

Полицейские открыли уголовное производство по статье о нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям после того, как владелец одного из кафе в г.Умань Черкасской области разместил табличку, что не обслуживает хасидов в заведении.

как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте полиции Черкасской области.

"11 сентября в Уманский отдел полиции поступило сообщение от исполнительного директора Объединенной Еврейской общины Украины о том, что неизвестный в одном из кафе города Умани разместил табличку на трех разных языках с информацией, что хасиды в этом заведении не обслуживаются. По словам заявителя, табличка показывает предвзятое отношение к брацлавским хасидам. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что табличку установил хозяин кафе. Свой поступок мужчина объяснил тем, что разместил данную информацию с целью нераспространения вируса Covid-19", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты и направлены на соответствующее экспертное исследование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Хасиды не обслуживаются!" - провокационную табличку обнаружили на магазине в Умани. ФОТО

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Топ комментарии
+24
От дурний... Написав-би, на табличці: "Увага" Кращі страви з свинини! Перші, другі страви, салати, десерти...У нас навіть тістечка печуться на якісному смальці з домашніх свиней!", і все, ні один хасид не зайшов-би...
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11.09.2020 19:09
+23
Зневажливе ставлення виникло не на порожньому місці.
Бо вони поводять себе як свині.
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11.09.2020 19:03
+9
от такий собі ************ по уманськи
а якщо я на дверях свого помешкання повішаю табличку "євгєям вхід заборонено", то мене також притягнуть?
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11.09.2020 19:02
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Кримінальна справа по цивільній темі? Ви здуріли гебрейські сраколизи.
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11.09.2020 20:09 Ответить
Написав б -"кошегних кугочек нєту! Тільки свинина!"
У все б було файно..))
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11.09.2020 20:27 Ответить
Брєд собачий, влада сама цю паніку з короновірусом впровадила, а тепер люди з бізнесу винуваті.
Там расизмом і антисемітизмом не пахне, зате Параша Тудей цю новину РОЗВАНЯЄ по всьому світі Перекваліфікуйте справу у адміністративне порушення гниди.
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11.09.2020 20:42 Ответить
Ще й як пахне. Але це скоріше провокація. Бо жодний аїд таку фігню писати не буде. А українці букв таких навіть не знають, не те щоб грамотно речення зкумекати (навіть гуглом, можете власноруч перевірити). А от фсб-шні провокатори могли наставити як писати.
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11.09.2020 22:33 Ответить
И всем пох что хасиды НИКОГДА не пойдут в кафе на котором нет знака кашрута...
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11.09.2020 20:57 Ответить
Підуть. Води купити наприклад....
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11.09.2020 22:27 Ответить
Может канадские и пойдут , а израильские типа не могут служить даже в ЦАХАЛе , бо не доверяют армейскому кашруту .
Мол какая гарантия , что эта бутылка воды не хранилась в одной секции холодильника со свининой или с кальмарами ?!

Точно , что *********** провокация , бо обычный уманец написал бы
לא קשר
и всё ...
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12.09.2020 00:45 Ответить
Армейское питание - не совсем пример. Вода в ПЕТ-бутылке например кошерна. А еще за сигаретками могут заходить.
Конечно провокация. Обычный уманец букв таких не знает, гугл переводчик не поможет.
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12.09.2020 01:20 Ответить
Так они ещё и курят?
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12.09.2020 07:01 Ответить
Лет 30 назад их автобусы делали стоянку на парковке возле дома. Там я с ними и познакомился. Съездили вместе на базар - они воду и фрукты ящиками покупали сразу на весь автобус. Ребята прикольные, веселые, харизматичные. Разве что руками из такси размахивали уж слишком, боялся чтобы не задело встречным траффиком. Тогда тоже удивился, что некоторые курят. Называется сходил бутылки из-под молока сдавать, чтобы копеечку выручить, а вернулся с несколькими линкольнами.
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13.09.2020 23:50 Ответить
לא כשר
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12.09.2020 01:22 Ответить
да-да ...
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12.09.2020 13:15 Ответить
есть прямой запрет...
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12.09.2020 19:44 Ответить
Хто власник закладу...Треба розголос і всеукраїнська підтримка...по крайній мірі пейсаті би свого не залишили у біді...
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11.09.2020 21:13 Ответить
Уверен , что такую хрень не мог написать кто-либо , кто живёт в Умани и уже долгие годы каждую осень наблюдает хасидов .
Похоже очень на провокацию ********** . Бо самое простое , что отпугнёт хасидов раз и навсегда , так написать : "НЕ КАШЕРНО" ... и уж где-где , а уманчане уже давно изучили повадки "пингвинов" .
Оне от израильской армии отмазываются под тем предлогом , шо не доверяют армескому кашруту . Хасид скорее пойдёт на трассу снять путану , чем зайдёт в кафе шобы покушать !!!
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12.09.2020 00:36 Ответить
А если они когда жрут ещё и жутко беспредельничают: срут, плюют ну просто гадят по полной. Так что из за того что они хасиды- иудеи а не украинские православные термоса им всё позволено ?
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12.09.2020 03:58 Ответить
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