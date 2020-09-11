Водитель фуры, устроивший ДТП на Киевщине в котором погибло 6 человек, взят под стражу, - Нацполиция
Полиция Киевщины задержала водителя, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Бориспольском районе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
В ведомстве напомнили, что 21-летний водитель грузовика "DAF" на трассе Киев-Харьков в Бориспольском районе области совершил ДТП с участием 3 автомобилей, в результате чего погибли 5 человек. Также в больницу доставили 20 человек, из которых 15 госпитализированы с разными телесными повреждениями.
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"Полиция задержала водителя грузового автомобиля в порядке ст. 208 УПК и он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении подозрения правонарушителю. Меру пресечения для задержанного водителя изберет суд", - отмечается в сообщении.
По факту же ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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Любий відбійник має межу спротиву силі удару. На мордяку Дафа подивись - це з якою силою він втелішився у відбійник!.
Сколько ещё этот законодательный бардак булет продолжаться
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Кто посадил щенка в кабину фуры??? У него не более 3-х лет стажа...Он должен был еще лет 5 минимум газон водить
Та мало ли иномарок больше 3,5 тотн но без прицепа...
мама хозяйка конторы ...муж, брат, сыновья, племянники, кумовья водят....
Кто то посчитал, что малый созрел и ему можно доверить руль... А малый не мажор на лексусе и хотел заработать сам свое....А как оказалось рано...техника не для малолеток...с ним должен был пенсионер покататься в паре еще пару лет...А затем передать под свою моральную ответственность машину...
К сожалению в данной ситуации суд не разберется...влепит больше чем Зайцевой
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Вез боеприпасы на полигон...раз 5 или 6 бойца за рулем толкал...и руль перехватывал...тот носом начинал клевать и хоть ты его убей...самое страшное, что он не чувствует когда засыпает...вроде глаза открыты..но начинает наклоняться и давить на газ....