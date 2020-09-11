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Новости ДТП
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ДТП (7452) Киевская область (3918)

Водитель фуры, устроивший ДТП на Киевщине в котором погибло 6 человек, взят под стражу, - Нацполиция

Водитель фуры, устроивший ДТП на Киевщине в котором погибло 6 человек, взят под стражу, - Нацполиция

Полиция Киевщины задержала водителя, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Бориспольском районе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

В ведомстве напомнили, что 21-летний водитель грузовика "DAF" на трассе Киев-Харьков в Бориспольском районе области совершил ДТП с участием 3 автомобилей, в результате чего погибли 5 человек. Также в больницу доставили 20 человек, из которых 15 госпитализированы с разными телесными повреждениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабное ДТП на Киевщине: число жертв возросло до шести человек, трое в очень тяжелом состоянии. ВИДЕО

"Полиция задержала водителя грузового автомобиля в порядке ст. 208 УПК и он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении подозрения правонарушителю. Меру пресечения для задержанного водителя изберет суд", - отмечается в сообщении.

По факту же ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабное ДТП с пятью погибшими в Киевской области: открыто уголовное производство. ФОТО

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Топ комментарии
+8
Думаю, нельзя 21-летним водителям разрешать управлять фурами. Мало опыта, ветер в голове и т.д.
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11.09.2020 19:49
+7
В ведомстве напомнили, что 21-летний водитель....

=============
Кто посадил щенка в кабину фуры??? У него не более 3-х лет стажа...Он должен был еще лет 5 минимум газон водить
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11.09.2020 19:39
+6
в 21 страха нет - есть азерт и жажда денег... а страх приходит с опытом....
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11.09.2020 19:33
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Стрёмное дело фуры водить: сегодня за рулём, завтра в тюряге...
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11.09.2020 19:31 Ответить
в 21 страха нет - есть азерт и жажда денег... а страх приходит с опытом....
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11.09.2020 19:33 Ответить
Водій фури не винен! Відбійник не витримав удар фури і зламався, а це порушення державних будівельних норм, згідно з якими навіть одинарний відбійник має витримувати удар вантажівки з вантажем! Саджати потрібно керівників Укравтодору які прий
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11.09.2020 20:20 Ответить
Саджати потрібно чиновників Укравтодору і підрялників які побудували абсолютно нікчемний відбійник, який два рази не зупинив вантажівку!
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11.09.2020 20:22 Ответить
https://youtu.be/3O6gdKa91Gs
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11.09.2020 20:44 Ответить
Зовсім дах поїхав чи що? А як він на зустрічній опинився? Не винен...
Любий відбійник має межу спротиву силі удару. На мордяку Дафа подивись - це з якою силою він втелішився у відбійник!.
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11.09.2020 22:05 Ответить
Водія фури, що влаштував ДТП на Київщині, в якій загинуло 6 осіб, взято під варту, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3734
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11.09.2020 22:18 Ответить
Так а він реально винен, чи єдиний з водіїв, хто вижив, в тому йому таке?
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11.09.2020 19:35 Ответить
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.Источник: https://censor.net/ru/n3218850 А ПОЧЕМУ НЕ ЛИШАТЬ ПОЖИЗНЕННО ПРАВА УПРАВЛЯТЬ?????
Сколько ещё этот законодательный бардак булет продолжаться
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11.09.2020 19:36 Ответить
В ведомстве напомнили, что 21-летний водитель....

=============
Кто посадил щенка в кабину фуры??? У него не более 3-х лет стажа...Он должен был еще лет 5 минимум газон водить
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11.09.2020 19:39 Ответить
Де ты его найдёшь, тот газон? Когда в последний раз видел?
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11.09.2020 19:50 Ответить
Ну не 53 же или 51 имел в виду... Хорошо а 130 пойдет зилок...? еще много бегает, хоть и зила уже нет...
Та мало ли иномарок больше 3,5 тотн но без прицепа...
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11.09.2020 19:56 Ответить
деньги !!
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11.09.2020 20:05 Ответить
Виноват также тот кто его допустил на эту ответственную работу без опыта
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11.09.2020 23:58 Ответить
На такую работу малолетку не возьмут даже с деньгами папы...больше на семейный подряд похоже...
мама хозяйка конторы ...муж, брат, сыновья, племянники, кумовья водят....
Кто то посчитал, что малый созрел и ему можно доверить руль... А малый не мажор на лексусе и хотел заработать сам свое....А как оказалось рано...техника не для малолеток...с ним должен был пенсионер покататься в паре еще пару лет...А затем передать под свою моральную ответственность машину...
К сожалению в данной ситуации суд не разберется...влепит больше чем Зайцевой
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12.09.2020 21:23 Ответить
водилу фуры на месте порешить надо бы , сученок груз спасал , нет чеб в кювет уйти и никому не навредить ,
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11.09.2020 19:40 Ответить
там 2 полосы в одном направлении...какой груз...мог просто убрать ногу с газа... заснул наверное и вывернул влево...
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11.09.2020 20:31 Ответить
невже на наших дорогах можна заснути?
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11.09.2020 20:56 Ответить
мона, но не на всіх. Бориспільська траса кажуть доглядається.
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11.09.2020 22:07 Ответить
Как 2 пальца обоссать....даже в урале по дороге раскоцаной в хлам...
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Вез боеприпасы на полигон...раз 5 или 6 бойца за рулем толкал...и руль перехватывал...тот носом начинал клевать и хоть ты его убей...самое страшное, что он не чувствует когда засыпает...вроде глаза открыты..но начинает наклоняться и давить на газ....
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12.09.2020 21:11 Ответить
Порешить надо было того кто ему дозволил управлять в таком возрасте без опыта
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11.09.2020 23:54 Ответить
Реально виноват, или козел отпущения?
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11.09.2020 19:41 Ответить
Думаю, нельзя 21-летним водителям разрешать управлять фурами. Мало опыта, ветер в голове и т.д.
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11.09.2020 19:49 Ответить
Дорога 2 полосная небось была?
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11.09.2020 19:55 Ответить
По две, разлелённые двойным отбойником..
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11.09.2020 19:59 Ответить
 
 