Водитель фуры, устроивший ДТП на Киевщине в котором погибло 6 человек, взят под стражу, - Нацполиция

Полиция Киевщины задержала водителя, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Бориспольском районе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

В ведомстве напомнили, что 21-летний водитель грузовика "DAF" на трассе Киев-Харьков в Бориспольском районе области совершил ДТП с участием 3 автомобилей, в результате чего погибли 5 человек. Также в больницу доставили 20 человек, из которых 15 госпитализированы с разными телесными повреждениями.

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"Полиция задержала водителя грузового автомобиля в порядке ст. 208 УПК и он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении подозрения правонарушителю. Меру пресечения для задержанного водителя изберет суд", - отмечается в сообщении.

По факту же ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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