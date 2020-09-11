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Деркач Андрей (133) Новиков (246) Порошенко (19477) СБУ (19456) Головань Игорь (110)

СБУ не открывает дело против Деркача, зато возбудило еще 15 дел против Порошенко, - адвокат Новиков

СБУ не открывает дело против Деркача, зато возбудило еще 15 дел против Порошенко, - адвокат Новиков

Служба безопасности Украины не расследует деятельность нардепа Деркача, которого в США официально считают агентом России. Зато против Петра Порошенко возбудили 15 новых бессмысленных дел.

Об этом заявил на брифинге адвокат пятого Президента Украины Порошенко Илья Новиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Адвокат отметил, что все предыдущие фейковые производства против Порошенко зашли в тупик, и теперь по команде из Офиса Президента силовики наплодили новые производства.

"Наиболее примечательное в последней активности СБУ - это не то, что заведены новые 15 дел в отношении Порошенко - мы к этому уже привыкли. А то, что не открыто ни одного уголовного производства против депутата Деркача. При том, что и Государственный Департамент, и Министерство финансов США Деркача четко, и я бы даже сказал, в несвойственной им четкой манере высказались о том, что они считают этого человека активным сотрудником российских спецслужб. На этом фоне особенно заметно, что СБУ эта ситуация не интересует", - отметил Новиков.

"Американские спецслужбы, американские дипломаты считают, что СБУ также в курсе этой ситуации. И тот факт, что по Деркачу, судя по всему, по крайней мере нам об этом не известно, не происходит никаких проверочных или следственных мероприятий, маркирует позицию руководства Украины, которая конечно же не может идти на пользу отношениям Украины и США". - подчеркнул Новиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его "российским агентом"

Адвокат отметил, что есть четкие доказательства координации преследования против Петра Порошенко между Офисом президента, ГБР, Офисом генпрокурора и людьми из команды Портнова.

"То, что было изложено относительно очень четких линий, которые прослеживаются в деятельности, которая координируется, мы в этом уверены - ГБР, СБУ, Офиса Генпрокурора и конкретно Печерского суда. За последний год у нас было много возможностей убедиться, что эти связи действительно существуют", - отмечает Новиков.

"Мы видим, что единственное решение, которое было принято по итогам того стыда, за которому мы наблюдали в июне-июле этого года при попытке избрать меру пресечения Порошенко, которая известно чем закончилась, закончилось диким скандалом. Единственное решение, которое было принято - это кадровое решение. Судя по тому что нам известно, сейчас господин Татаров выполняет тот функционал, который до него выполнял в Офисе Президента господин Смирнов. Мы считаем, что Татаров через свои связи как с Андреем Портновым, так судя по всему с Игорем Коломойским, сейчас занимает ключевую позицию в Офисе Президента Зеленского. И именно его работа маркирует эту координацию между тремя силами, которые участвуют в этих процессах, направляют их", - считает Новиков.

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Адвокат Игорь Головань в свою очередь отметил, что большинство из новых дел против Порошенко почему-то открыло полтавское управление СБУ. Головань также намекнул, что за львиной частью новых сфабрикованных производств стоят интересы бывших владельцев ПриватБанка.

"Гораздо больше года идет кампания по политическому преследованию лидера оппозиции Петра Порошенко. Еще в мае прошлого года начали фабриковаться разного рода уголовные производства, о которых мы в свое время говорили, что они абсолютно пустые, что там никаких нет правонарушений, целью являются политические преследования и содействие и работа в интересах государства-агрессора. Все эти производства, как мы и говорили, оказались фейками. Абсолютно все эти производства фактически зашли в тупик, и поэтому теперь власть, заказчики этих политических преследований не видят другого выхода в этой ситуации - единственный выход фабриковать новые ", - говорит Головань.

"Еще 4 сентября появилось ни много ни мало - 15 новых производств, направленных фактически против лидера оппозиционной политической силы пятого Президента Украины Петра Порошенко. Понятно, что эти 15 производств такие же пустые, как и десятки, которые были сфабрикованы до сих пор, но тот факт, что власть не остановилась, тот факт, что власть продолжает движение на политические преследования, сам факт начала так называемого расследования этих уголовных производств , он, по нашему мнению очень яркий. Обратил внимание на то, что в фабулах этих производств очень много говорится о банковской системе. Теперь уже очень ярко мы видим еще одного бенефициара этой деятельности - это очень похоже на прежних владельцев "ПриватБанка" по вопросам, связанным с его национализацией ", - говорит адвокат Головань.

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Топ комментарии
+68
у зеленой шмаркли комплекс неполноценности - перед х*уйлом оно лебезит, а Пороха боится и ненавидит..
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11.09.2020 19:59
+40
Зеленський з 1998 року прожив у Москві. Звісно що *****- його президент, та й кричати ;Чечня круто!; навчився...
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11.09.2020 20:01
+38
ще би на Зе так наклали, і на баканова.
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11.09.2020 20:01
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К зЕбилам:
СБУ не відкриває справу проти Деркача, зате порушило ще 15 справ проти Порошенка, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 3961

Намотайте на лишнюю хромосому!
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11.09.2020 21:12 Ответить
Ничё, Байден придёт - порядок наведёт
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12.09.2020 09:58 Ответить
Ну цеж не при Деркачі підірвали пять арсеналів та влаштували два котли!
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11.09.2020 21:17 Ответить
Лишнехромосом, ты уж с няшей№2 разбирайся! Даже она, не прошедшая квалификационную комисию, по заказу Народа Игоря Валерьяновича, под угрозами янелоха, ну ничего найти не смогла, только хрюканье лишнехромосомных свинособак, от моржовой звизды!!! =)))
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11.09.2020 21:29 Ответить
Можливо і за його фінансування. Ви правильно підмітили, що тоді ворог Деркач був тут в Україні і мав мандат депутата.
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11.09.2020 21:32 Ответить
Можна було б ще й відкрити справу за час роботи Порошенка в уряді Азірова.
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11.09.2020 21:22 Ответить
Осталось еще твой кариес на него повесить...
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11.09.2020 21:38 Ответить
Можно! А чому ні? Чому, у тебе питаю?
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11.09.2020 22:53 Ответить
ЗЕбилы 73% по давлением пропаганды с Г+Г которая с утра до ночи лила тонны грязи на Порошенко и под лозунгами "только бы не Порошеко", привели к власти откровенно кремлёвскую власть...
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11.09.2020 21:27 Ответить
У меня тоже были претензии к Порошенко, не скрою...
Но янелох, сотворил из Пороха Ангела!!! Услужливый янелох (зЕленский), во много раз опаснее врага!!! =(
Да, не смешно...
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11.09.2020 21:38 Ответить
Претензии к руководству страны должны быть всегда - это нормально. Если человек согласен со всем, то это не человек, а овощ. Человек разумный должен быть в состоянии выбрать из зол меньшее. У нас большая часть населения к этой категории не относится.
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11.09.2020 22:17 Ответить
Извините, но человек обязан выбирать добро!
Но увы, Вы правы...
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11.09.2020 22:57 Ответить
Абсолютного добра и зла нет - мир не состоит из белого и черного. Это в сказках все просто: есть Бог, есть дьявол, есть добро, а есть зло... А реальный мир устроен так, что всегда нужно выбирать меньшее из зол.
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11.09.2020 23:17 Ответить
Я в 2018 реально не знал, за кого буду голосовать. Я критиковал Супрун, я критиковал Луценко, я критиковал попытки снабжения Крыса и Ордло, я критиковал прогибы под Ахметку. Но чем ближе к выборам, тем больше я прозревал. Дерьмо на Порошенко лилось по всем каналам, а мои лугандонские родственники топили за Зелю, абы не Петро. Я возмущался, меня начали называть порохоботом... и сейчас я горжусь этим. В общем, порохоботом мне пришлось стать... Просто для того, чтобы к власти не пришло большее зло... К сожалению, не помогло.
Вот просто реально, если сопостовить, на что пришел, что оставил, Петя вне конкуренции. Да, это не Линкольн и не Вашингтон, но при его президентстве Запад узнал, что на карте мира есть Украина А это ой как важно! Не обладая ядерным оружием мы стали геополитическим игроком. И это нужно было закреплять... Но нет, пока не судьба. Петро был первым настоящим проукраинским президентом, настоящим.
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11.09.2020 23:35 Ответить
Профессор Ульяна Супрун в принципе лучший политик Украины в истории. Жаль, шмаркля остановил системные реформы медицины и заменил их говноподачкой-доплатой до конца 2020.
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12.09.2020 01:22 Ответить
Да нифига! Она совсем не политик. Она просто хороший управленец, и знает, как это должно работать в нормальной стране. К сожалению, я сразу этого не осознал. Да, на мой взгляд в первоначальном варианте с укрупнением районных больниц были проблемы. Но позже я понял, что это не с медициной проблемы, а с инфраструктурой. Возможно, стоило пересмотреть отдельные моменты реформы, но точно не стоило ее сворачивать, как это сделали зеленые гниды. Супрун заложила хороший фундамент и дала направление, но не срослось... На этот раз медицинская мафия победила.
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12.09.2020 01:46 Ответить
Дякую 73% дебілам, які привели до влади невдах-малоросів і старих комуняк -регіоналів, які розв*язали війну і довели країну до краху. Вже наїлися? Але почекайте, ще все попереду, як кажуть на заключення концерту клоунів буде ще відсутня старпьорам пенсія і можливо перепади з найголовнішим, бо дірку в бюджеті так і ніхто не залатав.
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11.09.2020 21:28 Ответить
не надо пропаганды...
это обычные советские люди, пролетариат, произошедший от обезьяны, безбожники и зрители ящика
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11.09.2020 23:59 Ответить
Вы зрите в корень, но кому от этого легче? Теперь я понимаю, почему фашисты сразу расстреливали комиссаров. Пытаться в чем то убедить людей, у которых промыты мозги - неблагодарная затея. Это уже не люди...
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12.09.2020 00:04 Ответить
Благодаря зебилам к власти дорвались недоумки и враги Украины. А Порох единственный през, который реально работал и решал серйозные вопросы. А зелень(которая против Пороха - моль зеленая) вовсю гадит на него, стараясь опорочить и думают, что будут круче. Это смешно!.
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11.09.2020 21:38 Ответить
Да "благодаря" этим дебилам (зЕбилам) и война началась - кто за овоща (хама) голосовал??? Боюсь и мертвечука засунут в президенты, или другого П###Раса, типа бойко...
Хромосома блин, мешает думать...
PS: Сейчас таракан3%, в Беларуси, развязывает войну против страны, путями профффесионала шапок!
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11.09.2020 22:02 Ответить
Порох не был идеален и также не все вопросы решал идеально. Но он никогда не играл на дихотомии "а вы попробуйте разберитесь, ******* я совсем тугой или фсбшный агент".
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12.09.2020 01:27 Ответить
Я смотрю сколько сраколизов петралексеевича ьаидят тут
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11.09.2020 22:02 Ответить
В силу своей полной не компетенции, блазень постоянно падает мордой в салат, его клоунское воображение в политике бессильно, купить доверие людей преследованием своего политического оппонента, вместо жесткой, бескомпромисной политики по отношению к террористическому кремлевскому режиму, а шоколад уже наказан народом, блазень должен благодарить шрколада, который подарил ему 73%, шо он еще хочет, скоро они поменяются местами.
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11.09.2020 22:06 Ответить
Если адвокат Новиков оперирует понятиями принятым в ФСБ РФ: "возбудить дело" вместо "начать досудебном расследование или криминальное производство" согласно КПК Украины - может ему ФСБ и КПК РФ ближе и понятнее? Оговорка по Фрейду?
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11.09.2020 22:17 Ответить
Оговорки по Фрейду могут быть только у европо-пиндосов так как у них "симметричные "комплексы ,а у нас горы мусора в мозгах.
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12.09.2020 17:41 Ответить
Какая же зеленая шмаркля сыкливая!
На хвост соли вы насыпите! Уроды моральные!
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11.09.2020 22:23 Ответить
СБУ не відкриває справу проти Деркача, зате порушило ще 15 справ проти Порошенка, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4593
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11.09.2020 22:32 Ответить
Мабуть наш призЕдент, погано відсмоктав тойстороні, що такі питання з'явилися...
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11.09.2020 23:15 Ответить
СБУ не відкриває справу проти Деркача, зате порушило ще 15 справ проти Порошенка, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 721
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11.09.2020 23:08 Ответить
СБУ не відкриває справу проти Деркача, зате порушило ще 15 справ проти Порошенка, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 1471
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11.09.2020 23:20 Ответить
Портнов б'ється в агонії та шизофренічному екстазі. Чому лише 15, а не 115?
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11.09.2020 23:49 Ответить
безбожники не могут быть судьями
они в принципе не могут докопаться до истины
тупо политический заказ за бюджетный счет
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12.09.2020 00:02 Ответить
СБУ нет...есть ФСБУ в Украине.
Баканов работает на агентов кремля на Деркача, Медведчука, Ермака. Потому уголовного дела против российского агента Деркача не будет.
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12.09.2020 01:06 Ответить
Украиной правят сейчас антиукраинская пророссийская власть.
капитулянты, и холуи кремля на БАНКОВОЙ.
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12.09.2020 01:50 Ответить
СБУ не открывает дело против Деркача, зато возбудило еще 15 дел против Порошенко, - адвокат Новиков

Чем 15 дел лучше одно, но только такое чтоб Барыга 100% сел
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12.09.2020 15:37 Ответить
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