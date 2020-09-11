Украинский посол в Минске Кизим, машину которого досмотрели пограничники, направил в МИД Беларуси ноту о нарушении Венской конвенции
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции сотрудниками Государственного пограничного комитета Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Радио Свобода" в посольстве Украины в Минске.
Ранее во время пересечения послом границы сотрудники пункта пропуска "Новая Гута" провели осмотр автомобиля дипломата. На обнародованном видео осмотра Кизим заявил, что считает действия пограничников нарушением пункта Венской конвенции, запрещающего осмотр личного багажа дипломата, и пообещал направить соответствующую ноту.
В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что действия пограничников входят в стандартную процедуру пограничного контроля и не являются нарушением Венской конвенции.
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или это легитимизация дефакто?
а в тазике есть?
украинский посол хде?
К тому же осмотр автомобиля, не посла. И осмотр, а не обыск.
Статья 36
1. Государство пребывания, в соответствии с принятыми им законами и правилами, разрешает ввозить и освобождает от всех таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов, за исключением складских сборов, сборов за перевозку и подобного рода услуги:
a) предметы, предназначенные для официального пользования представительства;
b) предметы, предназначенные для личного пользования дипломатического агента или членов его семьи, живущих вместе с ним, включая предметы, предназначенные для его обзаведения.
2. Личный багаж дипломатического агента освобождается от досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он содержит предметы, на которые не распространяются изъятия, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, или предметы, ввоз или вывоз которых запрещен законом или регулируется карантинными правилами государства пребывания. Такой досмотр должен производиться только в присутствии дипломатического агента или его уполномоченного представителя.