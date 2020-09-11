Украинский посол в Минске Кизим, машину которого досмотрели пограничники, направил в МИД Беларуси ноту о нарушении Венской конвенции

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции сотрудниками Государственного пограничного комитета Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Радио Свобода" в посольстве Украины в Минске.

Ранее во время пересечения послом границы сотрудники пункта пропуска "Новая Гута" провели осмотр автомобиля дипломата. На обнародованном видео осмотра Кизим заявил, что считает действия пограничников нарушением пункта Венской конвенции, запрещающего осмотр личного багажа дипломата, и пообещал направить соответствующую ноту.

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что действия пограничников входят в стандартную процедуру пограничного контроля и не являются нарушением Венской конвенции.

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