Если после Дня города в Одессе вырастет заболеваемость COVID-19, могут быть открыты уголовные дела, - Ляшко
Уголовные дела могут открыть, если через 2 недели после празднования Дня города в Одессе вырастет заболеваемость коронавирусом.
Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил во время выездного заседания парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы видим празднование дня города (в Одессе. - Ред.), которое прошло с нарушениями противоэпидемических мер. Это празднование было зафиксировано силовыми ведомствами. В случае, если у нас будет отмечаться позитивная динамикам заболевания после завершения инкубационного периода с момента дня празднования, это может привести к определенным уголовным делам, которые будут открыты соответствующими органами, так как нарушалось постановление Кабмина, которое запрещало проводить массовые мероприятия", - сказал Ляшко.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Тысячи одесситов и туристов без масок пришли на концерт ко Дню города. ВИДЕО
Он сообщил, что проблема с тестами на коронавирус в Одесской области решена.
"Было прерывание тестирования на один день в Одесской области, когда не было тестов для проведения амплификации. Это был вторник, один день не проводилось. Это вопрос был оперативно решен после общения руководителя лабораторного центра. Если бы он обратился к нам раньше, то прерывания вообще бы не было, мы бы эффективно перераспределили существующие тесты", - сказал Ляшко.
Также на Цензор.НЕТ: Степанов о праздновании Дня города в Одессе: Через несколько дней мы увидим еще больший рост количества больных COVID-19
Пожалуйста, подождите...
Заболевших ковид очень много, но сейчас есть уже наработанные схемы лечения. Методом проб и ошибок, путём получения информации об эффективном лечении из стран особо пострадавших от ковид, на которых эта зараза обрушилась первыми , мы получили то, что , главное, умирает гораздо меньше людей, чем умерли в Италии, например. Но, тем не менее, последствия от перенесённого заболевания все ещё очень серьезны. Вас просят всего лишь не посещать массовые мероприятия, находиться в местах скопления людей в масках - это разве большая цена за здоровье? Вы можете, как угодно распоряжаться своей жизнью, но ровно до тех пор, пока не станете угрозой для здоровья окружающих. Держите свои слюни и кашель в маске- что здесь неясного?
Я пізніше цікавився тією темою і прочитав підтвердження крутого амриканського спеца саме по гепатиту С. Ось його слова (по памяті): перш ніж боротися з гепатитом С, слід побороти алкогольне ураження печінки. Якби ж ми всі та знали...
кто-то ж должен сесть и если повысится
но и если снизится - тоже
Что?!!!
деньги чужие просрали а отчитаться то нужно Да?! ато сами пойдете под статью!
Кількість хворих перевалила за 3000, а ти кажеш - не збільшується. Ага !
Зеленского и его коМАНДУ свежих, не протухших лиц, тоже это касается.
Вы на какую помойку ведёте страну, твари?
І не лише від ковіду. Від інших хвороб також. Якщо менше вмирає від різних хвороб людей не похилого віку, значить мінздрав справляється із своїми обовязками. Збільшується смертність - не справляється.
При такому критерії лікарі заспівають трохи іншу пісню: що вони не винуваті в рекламі алкоголю, табаку. Що органи захисту і безпеки харчових продуктів та товарів ширвжитку не виконують зовсім своїх функцій. Що екологи закривають очі на шкідливі виробництва. І то буде правда.
Але якби у владі були саме слуги українського народа (а не слуги урода як зараз), то за всі ці речі вони б питали у міністрів, а ті б у своїх підлеглих. А позаяк у владі лише сосни та лісоруби, то й результат саме такий.