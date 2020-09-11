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Новости Коронавирус и карантин
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День города (27) карантин (16728) Одесса (7739) Ляшко Виктор (1358) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Если после Дня города в Одессе вырастет заболеваемость COVID-19, могут быть открыты уголовные дела, - Ляшко

Если после Дня города в Одессе вырастет заболеваемость COVID-19, могут быть открыты уголовные дела, - Ляшко

Уголовные дела могут открыть, если через 2 недели после празднования Дня города в Одессе вырастет заболеваемость коронавирусом.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил во время выездного заседания парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видим празднование дня города (в Одессе. - Ред.), которое прошло с нарушениями противоэпидемических мер. Это празднование было зафиксировано силовыми ведомствами. В случае, если у нас будет отмечаться позитивная динамикам заболевания после завершения инкубационного периода с момента дня празднования, это может привести к определенным уголовным делам, которые будут открыты соответствующими органами, так как нарушалось постановление Кабмина, которое запрещало проводить массовые мероприятия", - сказал Ляшко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Тысячи одесситов и туристов без масок пришли на концерт ко Дню города. ВИДЕО

Он сообщил, что проблема с тестами на коронавирус в Одесской области решена.

"Было прерывание тестирования на один день в Одесской области, когда не было тестов для проведения амплификации. Это был вторник, один день не проводилось. Это вопрос был оперативно решен после общения руководителя лабораторного центра. Если бы он обратился к нам раньше, то прерывания вообще бы не было, мы бы эффективно перераспределили существующие тесты", - сказал Ляшко.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов о праздновании Дня города в Одессе: Через несколько дней мы увидим еще больший рост количества больных COVID-19

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Топ комментарии
+9
А какое отношение к уголовным делам имеет этот ветеринар?
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11.09.2020 20:15
+6
Винеоват, а уголовные дела на посетителей и хозяина кабака "Велюр" от шо в том Киеве уже открыли? Ну, от шоб пугать за Одессу? А как там с уголовкой по кафе в Хмельницков? На тех кто там в карантин суровый кофею попил уже скоро ждать вырок суда?
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11.09.2020 20:15
+5
И не говори, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сейчас заменяет всех, прокурора, судью, палача и тд )
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11.09.2020 20:29
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Не Ляшко, а какой-то товарищ Берия.
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11.09.2020 20:11 Ответить
И не говори, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сейчас заменяет всех, прокурора, судью, палача и тд )
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11.09.2020 20:29 Ответить
Почему вас не банят за откровенную чушь и мат?

Заболевших ковид очень много, но сейчас есть уже наработанные схемы лечения. Методом проб и ошибок, путём получения информации об эффективном лечении из стран особо пострадавших от ковид, на которых эта зараза обрушилась первыми , мы получили то, что , главное, умирает гораздо меньше людей, чем умерли в Италии, например. Но, тем не менее, последствия от перенесённого заболевания все ещё очень серьезны. Вас просят всего лишь не посещать массовые мероприятия, находиться в местах скопления людей в масках - это разве большая цена за здоровье? Вы можете, как угодно распоряжаться своей жизнью, но ровно до тех пор, пока не станете угрозой для здоровья окружающих. Держите свои слюни и кашель в маске- что здесь неясного?
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11.09.2020 21:18 Ответить
В том-то и дело, что Ляшко то запрещал, то разрешал, вместо того, чтобы сказать "всем в масках, на социальной дистанции и работайте". А он яйца мял и возомнил себя великим политиком.
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11.09.2020 21:46 Ответить
Никто не имел тогда рецептов, как правильно, и сейчас их нет. Но было выиграно время , За которое были закуплены ивл. Появились тесты , появились схемы лечения. Никто ничего не возомнил. Наоборот, ведёт себя скромно и адекватно.
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11.09.2020 22:41 Ответить
Какое отношение имеет санитарный врач Ляшко к схемам лечения? Его дело установить правила поведения людей, исходя из степени опасности и быстроты распространения болезни. Как только появилась информация из Китая (еще в декабре) о скорости распространения КОВИДа, для него как специалиста должно было быть ясно, какие ограничения и на какой срок вводить. А он как та обезьяна - или к умным, или к красивым. Сначала жесткий карантин, потом бизнес чуть надавил - и он поплыл: нельзя, но если надо, то можно. Как в анекдоте: - Товарищ старшина, а танки летают? - Нет, конечно. - А товарищ генерал сказал, что летают. - Да, летают, но так низенько-низенько. И насчет скромности. Анекдотично писать так о человеке, который во всеуслышание заявил, что готов идти в меры Киева.
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11.09.2020 23:36 Ответить
танюша, скоко получаєш за свою роботу ботом? Уміраєт гораздо мєньше людєй не через таких "умних" як ти чи ляшко. Хвороба це така, що не бере людей із здоровим імунітетом. А з слабким імунітетом у нас багато вимерло ще у минулі роки. погугль тривалість життя в Україні і зрівняй з Італією, Іспанією, А ще краще з Японією. Скільки вже я приводив аналізів статистики, скільки розповідав про викривлене (тенденційне) висвітлення ковіду, але таня гне своєї: всє далжни вєріть правітєльству. Як там температурний скринінг? Гляди ж: пий вчасно парацетамол, шоб не вище 37 була ( жарт звичайно, бо ще справді наковтаєшся, а мене тоді совість мучитеме).
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11.09.2020 21:48 Ответить
А як їм не вмирати - зі слабким імунітетом чи сильним, як перекрили доступ до медобслуговування?
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11.09.2020 22:42 Ответить
пояснюю тим, хто в танку: людям із слабким і мунітетом, хронічними болячками дуже важко і при найкращій системі охорони здоровья. Бо як сказав мій покійний свояк незадовго до смерті (гепатит С): і лікуватись є за шо, та нема чого лікувати (печінка пропала зовсім).
Я пізніше цікавився тією темою і прочитав підтвердження крутого амриканського спеца саме по гепатиту С. Ось його слова (по памяті): перш ніж боротися з гепатитом С, слід побороти алкогольне ураження печінки. Якби ж ми всі та знали...
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11.09.2020 22:55 Ответить
Згода, там сувора дієта взагалі, та я трохи про інше.
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11.09.2020 23:07 Ответить
А если снизится, то организаторов премируют?
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11.09.2020 20:11 Ответить
В последнем слове Вы с буквой ошиблись. Вместо "п" нужно "к".
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11.09.2020 21:48 Ответить
тогда бы лучше Ляшко посадить
кто-то ж должен сесть и если повысится
но и если снизится - тоже
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11.09.2020 22:07 Ответить
труху трясут на хрусты
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11.09.2020 20:14 Ответить
так во всей стране прирост в 100 раз по сравнению с превентивным карантином...и тестов нет.там в киеве никого привлекать не надо?а мацковский патриархрт шо,даже испугом не отделается?
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11.09.2020 20:14 Ответить
Винеоват, а уголовные дела на посетителей и хозяина кабака "Велюр" от шо в том Киеве уже открыли? Ну, от шоб пугать за Одессу? А как там с уголовкой по кафе в Хмельницков? На тех кто там в карантин суровый кофею попил уже скоро ждать вырок суда?
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11.09.2020 20:15 Ответить
А какое отношение к уголовным делам имеет этот ветеринар?
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11.09.2020 20:15 Ответить
Да по вам уже клеймо ставить не где!! за каждый насморк пишут свой сраный Ковид..
Что?!!!
деньги чужие просрали а отчитаться то нужно Да?! ато сами пойдете под статью!
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11.09.2020 20:21 Ответить
Против тех кто разтащил бабло антикоронавирусного фонда? Давно пора!!!!
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11.09.2020 20:21 Ответить
он будет открывать уголовные дела, ветеринар власть наверное захватил в Украине
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11.09.2020 20:24 Ответить
Неизвестные проникли в министерство образования, спилили дверь и рылись в документах. Если обнаружат ковид в документах, кто будет нести ответственность?
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11.09.2020 20:30 Ответить
У Ляшка влажные мечты, статистика как была, такою и будет, если конечно искусственно не увеличит.
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11.09.2020 20:37 Ответить
Її ще применшувати будуть.
Кількість хворих перевалила за 3000, а ти кажеш - не збільшується. Ага !
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11.09.2020 20:39 Ответить
Я за Зеленского, но этого клоуна с его коронавирусом неперевариваю.
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11.09.2020 20:41 Ответить
То ти за капітуляцію ? За медвечуківців та ригів при владі ?
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11.09.2020 20:42 Ответить
Я не за Мертвечука, и не за капитуляцию.
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11.09.2020 20:49 Ответить
А Зеля ЗА. А ти ЗА нього.
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11.09.2020 21:00 Ответить
Я вам заздрю, коли ж ви встигаєте їх всіх порахувати?
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11.09.2020 20:55 Ответить
Ай....Ви вмієте відкривати справи лише проти Порошенка.
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11.09.2020 20:38 Ответить
Когда ему уже песта?'''
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11.09.2020 20:48 Ответить
А він хто такий? Він взагалі ким себе уявив?
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11.09.2020 20:50 Ответить
а у зеленых все и ***********, и прокуроры и судьи. Каждый Зе-недоумок мнит себя пупом Земли
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11.09.2020 20:55 Ответить
Ніким, просто попередив. Щоб потім не казали, що не знали.
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11.09.2020 21:06 Ответить
А за растраченный антивирусный фонд кто на нары пойдет? Тоже мер Одессы?
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11.09.2020 20:53 Ответить
А при чому тут фонд? Не від недостатку фонду після святкування підпригне статистика.
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11.09.2020 21:05 Ответить
То свято винувато? То вируса в Одеcі до нього не було? То що зелені крадії це байдуже? Гарна логіка у зебілів
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11.09.2020 22:02 Ответить
Ти на завданні чи тебе так школа не доклепала?
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11.09.2020 22:08 Ответить
Что бі не обидеть. Просто вали на хрен, шелупонь
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11.09.2020 23:25 Ответить
Як ти точно про себе, головне правильно і самокритично.
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12.09.2020 03:10 Ответить
Ты какого долбатория выкидыш? Уровень интеллекта младшая обоссаная группа недоношенных ублюдков
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12.09.2020 04:31 Ответить
Ти ще жодного висєра не родив по темі, зато на особистості тільки сереш, що є доказом того, що саме ти русськохромосомний викидень
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12.09.2020 09:42 Ответить
Песты ему не изеГзать,настигнет...
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11.09.2020 21:00 Ответить
Ляжко, поглянь в дзеркало та побачиш ліки, якими можна лякати короновірус.
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11.09.2020 21:04 Ответить
Еще одно тупое создание
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11.09.2020 21:20 Ответить
А якщо не виростуть?Що тоді з тобою робити?
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11.09.2020 21:30 Ответить
Этот пучеглазый абсолютный тупак. То прогибается перед бизнесом, то изображает из себя защитника простых смертных. Дерьмо.
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11.09.2020 21:42 Ответить
Ляшко и Степанов, вы не боитесь ответственности за то, что вы натворили?
Зеленского и его коМАНДУ свежих, не протухших лиц, тоже это касается.
Вы на какую помойку ведёте страну, твари?
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11.09.2020 21:51 Ответить
Скільки раз пояснювати ляшкам-степашкам: ефективість роботи лікарів - зменшення саме смертності від того чи іншого захворювання. Не кількість виявлених. Не кількість лежачих в лікарнях чи в реанімаціях. Не кількість амбулаторних пацієнтів. Лише абсолютний показник смертності.
І не лише від ковіду. Від інших хвороб також. Якщо менше вмирає від різних хвороб людей не похилого віку, значить мінздрав справляється із своїми обовязками. Збільшується смертність - не справляється.
При такому критерії лікарі заспівають трохи іншу пісню: що вони не винуваті в рекламі алкоголю, табаку. Що органи захисту і безпеки харчових продуктів та товарів ширвжитку не виконують зовсім своїх функцій. Що екологи закривають очі на шкідливі виробництва. І то буде правда.
Але якби у владі були саме слуги українського народа (а не слуги урода як зараз), то за всі ці речі вони б питали у міністрів, а ті б у своїх підлеглих. А позаяк у владі лише сосни та лісоруби, то й результат саме такий.
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11.09.2020 21:57 Ответить
Ещё в феврале этого года , в один вечер у меня подскочила температура до 39 и появился сухой кашель . Выпил ацетилсалицилку , лёг спать , проснулся ночью , от жажды , - еле встал , попил воды , померял температуру - 38 с чем-то , выпил ещё таблетку аспирина и лёг спать . Наутро температуры почти не было , и днём она повышалась немного . На следующий день я уже вышел на работу ... . Што это было , я так и не понял . Скорей всего какой-то грипп . ( Кашель прошёл сам-собой через две недели ) .
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11.09.2020 22:19 Ответить
А якщо ні, на кого відкриють?
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11.09.2020 22:52 Ответить
Не на Труханова точно...
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11.09.2020 23:47 Ответить
 
 