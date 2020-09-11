Трое курсанток, которых сбил на авто пьяный майор ВСУ Холодный отказались получать от него компенсации
Курсантки Украинской военно-медицинской академии, которые получили тяжелые травмы в результате аварии с участием майора ВСУ Владимира Холодного, который не справился с управлением и наехал на них, отказались от компенсации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.
Об єтом заявили сами пострадавшие Александра Гуй, Татьяна Николаева и Галина Николин во время брифинга на территории Главного военного клинического госпиталя, где проходят лечение.
Курсантка Гуй заявила: "Они (семья военнослужащего) предлагают нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть жена онкобольная и ребенок. То есть, его семья не виновата и не должна нести это бремя".
Плюс у меня сняли некроз, а как оно буди заживать, никто не знает. Плюс у меня поломаны кости. Аппарат стоит внешней фиксации. Его также надо будет снимать, ставить пластину, накладывать кожу. Еще много всего. И все будет хорошо".
Николаева подчеркнула: "Я понимаю, что все будет хорошо, потому что" а как иначе? ". Уже произошло и произошло. Возврата уже назад нет. Будем людьми нового поколения - будем киборгами. Вот и все".
Галина Николин отметила: "Действиями прокурора довольна, но я не довольна действиями следователя. Следователь звонил, сказал: "я следователь Александр", и ни разу не пришел, чтобы взять показания. Я понимаю, что у человека есть другая работа, и не только есть наше дело, но ... То сть следователя мы вообще не видели ".
Николин также отметила, что была проведена транспортная экспертиза. И было установлено, что транспортное средство - исправно.
Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой .Двум пострадавшим курсанткам ампутировали по ноге еще одну - прооперировали, у нее сломаны обе ноги.
26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора медицинской службы Владимира Холодного под стражу.
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По статистике потерпевшие в 80% случаев ОТКАЗЫВАЮТСЯ от добровольного возмещения в пользу возмещения по судебным искам, которое в разы больше и для виновника как финансовое наказание намного больнее.
Обычная практика. То ты просто от судебной практики далек и не соображаешь в этом деле.
Але дівчата виявились гарними людьми.
Им и так много помогают, а этого козла послали.
Чем оно думало, скотина, у него жена онкобольная и ребенок есть.
А судьбу тупого быдляка Холодного, искалечившего по пьяни замечательных молодых девушек, пусть решает по Закону объективный и беспристрастный суд.
У тому числі, й мої.
Я за те, щоб цим дівчатам заплатили мої гроші.
Они отказались от компенсации по добровольному возмещению, которое засчитывается как смягчающее на суде (а это и нафиг не нужно при том деянии, что совершил виновник - должен отвечать на всю катушку со всеми отягчающими) или вообще может оборзел и требовал взамен отказ от претензий.
Но деньги свои пострадавшие и так получат по своим искам - раз в 5 больше минимум + самому виновнику такой вариант встанет в сумму раз в 10 дороже по всем расходам.
Все правильно они сделали и сразу видно, что у них уже есть грамотный юрист.
Скорейшего выздоровления девчонкам. А подонку- нары по максимуму.
Просто с виновника почти всегда выгоднее выжимать деньги по судебным искам. Причем за вред здоровью + возмещение затрат на лечение отдельный иск. Утраченный заработок и упущенная выгода - второй иск. Моральный ущерб - третий иск. По отдельным искам суды существенно больший процент от суммы иска подтверждают. А вообще требовать деньги по искам минимум в 3 раза выгоднее. Хотя дольше и хлопотное, но и наказание виновнику - не дай боже: все расходы на дорогих юристов оплатит тоже он (а эти расходы часто равны суммам иска).
https://focus.ua/ukraine/462106-eto_byla_boynia_pianyi_maior_ugrozhal_kursantkam_na_kotorykh_sovershil_naezd
https://kiev.segodnya.ua/kiev/kaccidents/otec-postradavshey-v-gromkom-dtp-kursantki-eto-byla-boynya-1472998.html
Та щось мутновата сторіз.
Там сказано: «рассказал Николай, ссылаясь на слова очевидцев ДТП.»
https://kiev.segodnya.ua/kiev/kaccidents/otec-postradavshey-v-gromkom-dtp-kursantki-eto-byla-boynya-1472998.html
Тобто це не слова ОЧЕВИДЦЯ.
https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a1129363-naekhal-s-tretej-popytki-chto-hovorjat-roditeli-kursantok-kotorykh-sbil-pjanyj-major
Говорит МАТЬ ОДНОЙ ИЗ КУРСАНТОК.
"Ее дочь Татьяна сразу после операции рассказала матери, что майор Холодный что-то праздновал на территории воинской части и сел за руль очень пьяным. Первую его попытку наехать на группу студенток они восприняли как шутку и просто отскочили. Им удалось уклониться от машины и во второй раз, когда пьяный военный повторил свой маневр. В результате третьей попытки он все-таки сбил девушек."
Так что видеть подонку, за которого ты вписываешься, не пересидеть. За НАМЕРЕННОЕ нанесение тяжких телесных повреждений. Если не за покушение на убийство.
А теперь закрой варежку, кацап.
Так почему БЛ? семья не должна страдать?!
Нифига ничего не пропало. Во-первых есть компенсации по ОСАГО.
Во-вторых предъявить свои иски (которые не покрыты лимитом ОСАГО или не входят в него) по возмещению к виновнику девчонки имеют право в течение ТРЕХ лет - это общее правило сроков давности по судебным искам (этот срок может быть и продлен).
То есть, если девчонки передумают - им совершенно никто не помешает подать свои иски в любой момент в течение 3-х лет. Также с учетом возмещения за возможные осложнения, которые могут произойти в течение 3-х лет. Это заявление на дополнительные возмещения по ОСАГО (если лимит не вычерпан) или к виновнику (если вычерпан).
Но с этим майором... Во-первых, если он еще не застрелился - лишение всего и всех наград счетов и денег. Все кто его продвигал по службе - должны ответить! Если не заметили - значит тупые! А это - профнепригодность на войне!
А майор - говно, которое прибилось к армии! Ведь был же пистолет, и время было поразмыслить и сделать...
- берите, обдерите эту сволочь до копейки.
Откажитесь, вспомните мои слова: урод получит 6 лет условно, из них 2 посидит под следствием на подписке о невыезде и выйдет на свободу.