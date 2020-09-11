Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется, что советники лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) смогут договориться о встрече глав своих государств.
"Я знаю, что наши партнеры и госпожа Меркель, и господин Макрон поддерживают идею проведения как можно скорее встречи лидеров. Безусловно, все говорят, и российская сторона, о том, что это важно бы сделать, когда большинство вопросов, о которых была достигнута договоренность в Париже, будут выполнены. Я могу вам сказать, что украинская сторона со своей стороны делает все возможное и даже невозможное. Поэтому… надеюсь, что такая договоренность будет достигнута", - сказал Ермак в комментарии, который обнародовал в эфире телеканал "Интер" в пятницу вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, переговоры делегаций стран-участниц "нормандского формата" на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и РФ проходят в пятницу в Берлине.
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" дурак дураков 69" так гораздо точнее будет
73,22% мріяли про такого п'ять років.
Що там з Дебальцево? Фуйло війська вже вивів? Запоребрик відвалив? Збою забрав? Чи так и не виконав домашнього завдання?
Ну болтайте дальше. В Приднестровье 30 лет болтали, и все не доболтались.
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Mr.Nixxön
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·https://twitter.com/NicolasNiconoff/status/1304269967236497414 14 ч
Хочу купить новый пылесос. Кто знаком? Плюсы, минусы, подводные камни?