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нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1240)

Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак

Надеюсь, что советники лидеров стран

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется, что советники лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) смогут договориться о встрече глав своих государств.

"Я знаю, что наши партнеры и госпожа Меркель, и господин Макрон поддерживают идею проведения как можно скорее встречи лидеров. Безусловно, все говорят, и российская сторона, о том, что это важно бы сделать, когда большинство вопросов, о которых была достигнута договоренность в Париже, будут выполнены. Я могу вам сказать, что украинская сторона со своей стороны делает все возможное и даже невозможное. Поэтому… надеюсь, что такая договоренность будет достигнута", - сказал Ермак в комментарии, который обнародовал в эфире телеканал "Интер" в пятницу вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, переговоры делегаций стран-участниц "нормандского формата" на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и РФ проходят в пятницу в Берлине.

Читайте также: В Берлине начинаются переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки"

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Топ комментарии
+17
Твое дело бумажки на подпись таскать ,а не совать везде свое свинное рыло.
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11.09.2020 21:04
+17
Сцикло, як завжди сцться під диваном
Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак - Цензор.НЕТ 8731
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11.09.2020 21:12
+14
Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак - Цензор.НЕТ 5495
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11.09.2020 21:10
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Твое дело бумажки на подпись таскать ,а не совать везде свое свинное рыло.
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11.09.2020 21:04 Ответить
Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак - Цензор.НЕТ 5495
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11.09.2020 21:10 Ответить
Ермак не рви мошонку вы на кого ставите дебилы на лохократ ОРЛДО? так они в выборах не участвуют.. а на лохократ зедебилов так закончился ваш лохократ...на лохократ ОПЗЖ..ну ну прыгоАналов ну ну... один пустозвон встречи подвстречи бухание фуршеты а на деле все стоит и стояло раком...
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11.09.2020 21:19 Ответить
подпишись как
" дурак дураков 69" так гораздо точнее будет
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11.09.2020 22:07 Ответить
Удавись ермак,пока не помогли.
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11.09.2020 21:05 Ответить
Только вместе с членограем
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11.09.2020 21:16 Ответить
какая отвратительная рожа.
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11.09.2020 21:05 Ответить
https://censor.net/ru/user/474935 - это хлебало лучше
Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак - Цензор.НЕТ 9416
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11.09.2020 21:22 Ответить
Цей хоч не ліцемірний, всім виразом своєї харі, він мов каже:"Люди дивиться яка я тварина-ненажера, хрю..!"
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11.09.2020 21:34 Ответить
ОЦЕ ХРЯК.

73,22% мріяли про такого п'ять років.
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11.09.2020 22:05 Ответить
Нужно предложить было давно Западу одну формулу,мы отказываемся от срыма и даунбаса в обмен на членство в ЕС и Нато.Все вопрос решен.А дальше история сама все расставит по полкам.
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11.09.2020 21:06 Ответить
Плохая идея. Нас с членством в ЕС будут лет 20 мусолить, а за отказ от Донбасса и Крыма помощи не будет никакой и Московию уже ничем не удержишь.
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11.09.2020 21:14 Ответить
Так подписи одновременно по документом отказа и вступление в Ес и Нато.
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11.09.2020 21:25 Ответить
Подписать на отказ за пять минут можно, без проблем. А вот чтобы вступить, нужно принять массу законов и стандартов, согласованных с законодательством ЕС. Никто не пойдет для нас не нарушение процедуры вступления.
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11.09.2020 21:38 Ответить
Ну значит перед подписями провести все эти процедуры.Тут с вами я полностью согласен.
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11.09.2020 21:41 Ответить
В том то и дело, что принятие всех этих стандартов затянется лет на 20. Как ни странно, но интенсивнее всего разработка и принятие этих стандартов происходила при Янеке. А при Пете в стиле Пети - шаг вперед, два назад.
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11.09.2020 22:00 Ответить
Да , не видел ты этого... В 2014 году наши бойцы на блокпостах стояли в шлепках и рваных кроссовках. Какие натовские стандарты? Порошенко армию кормить, обувать, одевать начал. Это первый Президент, который после развала совка начал поднимать армию. По ассоциации немного сложнее. Действительно при Овоще велась работа, которая была начата при Кучме, а активизировалась при Ющенко, но после разговора с ****** возник риск разворота на 180 градусов. В итоге на 2014 год у нас более 60 прцентов товарообората приходилась на паРашу. Какие уж тут стандарты?
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11.09.2020 22:34 Ответить
А де сцикло? Знову нанюхане десь валяється?
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11.09.2020 21:10 Ответить
Сцикло, як завжди сцться під диваном
Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак - Цензор.НЕТ 8731
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11.09.2020 21:12 Ответить
Бо призвище Порошенко, від слова "порошок", який ти весь час нюхаєш!
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11.09.2020 21:36 Ответить
"Я знаю, что наши партнеры и госпожа Меркель, и господин" - Судя по употребленному обороту, "наши партнеры" - это путин и его шобло. Не терпится Ермаку побыстрее рапортовать о проделанной работе по развалу Украины непосредственно путину.Источник: https://censor.net/ru/n3218870
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11.09.2020 21:10 Ответить
І знов будуть обговорювати Україну без України. Геля не відважиться перенести "землетрус" поруч з ЗЄослом
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11.09.2020 21:12 Ответить
Мда. Доборолась Україна, до самого краю. Ляхи тебе підтримують, а хохли розпинають.
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11.09.2020 21:12 Ответить
Была договорённость в Париже об особом статусе ОРДЛО и изменении конституции по этому поводу. Это домашнее задание не выполнено. Ну ещё о проведении выборов в ОРДЛО там было. Раз ничего не выполнено, то Путя вряд ли будет заинтересован в этой встрече. Это не Пороху перед выборами условия ставить.
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11.09.2020 21:14 Ответить
Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак - Цензор.НЕТ 3442
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11.09.2020 21:16 Ответить
На этом снимке отчетливо видно , что Зеленский нарик конченный
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11.09.2020 21:27 Ответить
Особливий статус записаний. Тимчасово окупована територія. Дія статусу до 31.12.2020. В чому проблема?
Що там з Дебальцево? Фуйло війська вже вивів? Запоребрик відвалив? Збою забрав? Чи так и не виконав домашнього завдання?
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11.09.2020 21:27 Ответить
Зачем? Встреча ради встречи?😮
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11.09.2020 21:14 Ответить
В другой стране, мразь 🤢👿 Дерьмак сидел бы на нарах с конфискацией , А только в Украине секретут ,агент ******* , мегаворюга ,решает вопросы , не его компетенции 🤮
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11.09.2020 21:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/84299 - перекладаєш через вуйка Гугла ?
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11.09.2020 21:15 Ответить
Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак - Цензор.НЕТ 375
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11.09.2020 21:17 Ответить
Чепушилин и бывший агент СБУ Пусечник покинут ордло и ДПСУ перекроет границу - хороший сценарий.
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11.09.2020 21:19 Ответить
Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак - Цензор.НЕТ 2136
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11.09.2020 21:20 Ответить
А смысл этих встреч? Нагнуть Украину опять? Путин свои парадигмы не меняет никогда, совсем никогда. Франция и Германия - друзья Рашки и злейшие враги Украины в плане евроинтеграции.
Ну болтайте дальше. В Приднестровье 30 лет болтали, и все не доболтались.
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11.09.2020 21:20 Ответить
https://twitter.com/NicolasNiconoff
https://twitter.com/NicolasNiconoff
https://twitter.com/NicolasNiconoff


https://twitter.com/NicolasNiconoff
https://twitter.com/NicolasNiconoff
https://twitter.com/NicolasNiconoff
Mr.Nixxön

@NicolasNiconoff

·https://twitter.com/NicolasNiconoff/status/1304269967236497414 14 ч

Хочу купить новый пылесос. Кто знаком? Плюсы, минусы, подводные камни?
Сподіваюся, що радники лідерів країн "нормандської четвірки" в Берліні домовляться про зустріч глав держав, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2403
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11.09.2020 21:26 Ответить
Небритая морда предателя, говорит что они очень торопятся выполнить приказы Кремля. P.S. Интересно, если Зеля будет ходить в труселях , они так же будут делать ?
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11.09.2020 21:26 Ответить
А чё есть план? Или так побухать договоритесь?
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11.09.2020 21:29 Ответить
О Святой Писсуарий Завхоз- Шаманоглашатай
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11.09.2020 21:29 Ответить
Вы в пролете, Андрюша, в рашке уже заявили об отсутствии оснований для встречи лидеров нормандской четверки)
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11.09.2020 21:32 Ответить
Фашисты лишают бубочку фоток ....
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11.09.2020 21:45 Ответить
ЗАВХОЗ, ВЕЗДЕ ЗАВХОЗ! А где же гирдант, пардон, харант? Надо было мне не в Питерскую медбурсу поступать, а на завхозу учится. Прибыльное дело оказывается по нонешним временам. Да и где еще, как не у нас, завхоз страной может поруководить, а не сливными бачками и пипифаксом.
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11.09.2020 21:41 Ответить
Дерьмак обречён. Сдать кремлёвской крысе Украину у него не получается и не получится никогда. Мы не дадим....Поэтому для кремля Дерьмак становится обузой, которая может дать показания в Гааге...Из этого следует, что Дерьмаку надо менять пол, внешность и удирать куда - нибудь на край света, с Заполярье...Иначе ему "новичка" не избежать....Хотя.... "Новичка" ему, по - любому не избежать....
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11.09.2020 22:37 Ответить
 
 