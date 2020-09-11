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Дезертир ВСУ, перешедший на сторону террористов "ЛНР", заочно приговорен к 8 годам лишения свободы, - прокуратура

Дезертир ВСУ, перешедший на сторону террористов

Суд заочно приговорил военнослужащего ВСУ по контракту за дезертирство и участие в террористической организации "ЛНР" к 8 годам лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Доказано в суде, что в конце 2014 года солдат ВСУ, военнослужащий военной службы по контракту одной из воинских частей, не явился вовремя из увольнения на службу и выехал на территорию Российской Федерации. В дальнейшем, в сентябре 2015 года, он вступил в ряды террористической организации "ЛНР" и принимал участие в ее деятельности.

В течение сентября 2015 - февраля 2016 дезертир неоднократно публиковал на страницах в социальных сетях фотографии, где он изображен в военной форме незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", с оружием и боеприпасами, на фоне символики Российской Федерации и псевдореспублики "ЛНР". Также он хвастался своей принадлежностью к одному из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", а именно - т.н. "Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащего приговорили к 7 годам лишения свободы за дезертирство и убийство брата, - военная прокуратура

Стороной обвинения доказано, что дезертир принимал участие в боевых столкновениях и других диверсионных мероприятиях членов террористической организации "ЛНР", направленных против военнослужащих ВСУ и других военных и правоохранительных формирований Украины, а также ее мирного населения.

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Топ комментарии
+16
Снайперам ВСУ, - ДОБРОЙ ОХОТЫ!
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11.09.2020 21:42
+7
підтримую побажання
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11.09.2020 22:02
+5
расстрелять падлу...
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11.09.2020 21:52
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Снайперам ВСУ, - ДОБРОЙ ОХОТЫ!
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11.09.2020 21:42 Ответить
підтримую побажання
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11.09.2020 22:02 Ответить
КТО ЭТОТ ДЕЗЕРТИР ? Фамилия,имя ? ИЛИ это секретный агент зеленого оманского осла ? Лишь бы пукнуть в лужу !!!
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11.09.2020 22:27 Ответить
а то соседи, знакомые и некоторые родственники думают, что пропал без вести, а то и погиб героически, но командиры правду скрывают
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12.09.2020 10:25 Ответить
расстрелять падлу...
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11.09.2020 21:52 Ответить
пока только заочно.
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11.09.2020 22:04 Ответить
Кацап, то клініка, яка не лікується.
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11.09.2020 21:58 Ответить
_На сторону оккупантов, а не "террористов днр". Кретины! Война с оккупантами, а не какими-то т. н. днр.
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11.09.2020 21:59 Ответить
Суки, вы Штепу шесть лет посадить не можете!!!
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11.09.2020 22:11 Ответить
Вы, наверное, будете удивлены, но она кандидат в мэры Словянска и ее банерами завешены улицы города.
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11.09.2020 22:15 Ответить
Дякую, а то я не знав!
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11.09.2020 22:16 Ответить
при Петре Алексеиче она сидела, а Зе её выпустил, ну ничего скоро Алексеич снова станет президентом и её посадит, просто надо подождать.)
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11.09.2020 22:19 Ответить
При Петре Лексеече все сидели! )
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11.09.2020 22:21 Ответить
Ещё в 2017 году ей назначили домашний арест вместо содержания под стражей и он уже истёк по сроку. Что ты мозги пудришь взбросами своими.
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12.09.2020 09:31 Ответить
Не понимаешь разницу между "не могут" и "не хотят"?
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11.09.2020 22:31 Ответить
Дезертира ЗСУ, перевертня -выродка який перейшов на бік лютих ворогів кривавих нелюдей убивць терористів з окупованої кремлем бандитської резервації "орло -лугандонія", заочно засуджено до 8 років позбавлення волі. А навіщо засуджено ? Кремлівські агенти - яничари крава.. і фока.. казали що точно скоро вже всім кремлівським убивцям буде амністія повага да пошана ...Це тільки українські патріоти масово сидят по в'язницям, патріоти які сильно заважають і не дадуть продажним "московським слугам" ЗЕбілам підвести під капітуляцію свою и нашу рідну Україну на милість проклятої ворожої паРаші.
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12.09.2020 04:20 Ответить
В ОПУ сидить і чотириразовий дезертир і кріт-агент ФСБ який здав вагнерівців Путіну, і діла до них нікому не має. Дурість це наше вундерваффе.
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12.09.2020 08:07 Ответить
Это не дурость - это измена.
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12.09.2020 11:00 Ответить
НЕ смешите, за "дезертирство во время войны" 8 лет тюрьмы? - да вы гоните?
А, расстрелять: военкома призывавшего, сбушника проверявшего, рекомендовавшего дружбана, писавшего характеристику штабиста и генерала, утвердившего контракт на службу - СЛАБО?
ПС: попутно родственников до третьего колена выселить и разместить в поселке возле Кировограда на стоках шахт. Тоже профилактика.
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12.09.2020 09:47 Ответить
А сколько тогда надо дать четырежды уклонисту?
Пять лет президентства.
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12.09.2020 10:59 Ответить
 
 