Дезертир ВСУ, перешедший на сторону террористов "ЛНР", заочно приговорен к 8 годам лишения свободы, - прокуратура
Суд заочно приговорил военнослужащего ВСУ по контракту за дезертирство и участие в террористической организации "ЛНР" к 8 годам лишения свободы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Доказано в суде, что в конце 2014 года солдат ВСУ, военнослужащий военной службы по контракту одной из воинских частей, не явился вовремя из увольнения на службу и выехал на территорию Российской Федерации. В дальнейшем, в сентябре 2015 года, он вступил в ряды террористической организации "ЛНР" и принимал участие в ее деятельности.
В течение сентября 2015 - февраля 2016 дезертир неоднократно публиковал на страницах в социальных сетях фотографии, где он изображен в военной форме незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", с оружием и боеприпасами, на фоне символики Российской Федерации и псевдореспублики "ЛНР". Также он хвастался своей принадлежностью к одному из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", а именно - т.н. "Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского".
Стороной обвинения доказано, что дезертир принимал участие в боевых столкновениях и других диверсионных мероприятиях членов террористической организации "ЛНР", направленных против военнослужащих ВСУ и других военных и правоохранительных формирований Украины, а также ее мирного населения.
Пожалуйста, подождите...
А, расстрелять: военкома призывавшего, сбушника проверявшего, рекомендовавшего дружбана, писавшего характеристику штабиста и генерала, утвердившего контракт на службу - СЛАБО?
ПС: попутно родственников до третьего колена выселить и разместить в поселке возле Кировограда на стоках шахт. Тоже профилактика.
Пять лет президентства.