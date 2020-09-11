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Новости Революция в Беларуси
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Беларусь (7764) шоу Шустера (315) Колесникова Мария (36)

Она кричала: "Вы - преступники, вас всех ждет тюрьма! Я никуда не поеду из Беларуси!" - соратники Колесниковой о том, как ее пытались заставить уехать в Украину

Она кричала:

Выехавшие в Украину соратники белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, в компании которых ее пытались заставить покинуть страну, рассказали о подробностях случившегося.

Об этом Родненков и Кравцов рассказали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Родненкова, его, Кравцова и Колесникову задержали в одно и то же утро. Их разделили и целый день катали по разным отделения полиции, а вечером вывезли на границу.

"Нас в 22:30 по отдельности погрузили всех в разные машины, и в компании габаритных людей в черной одежде, в черных масках, в черных кепках. Я из этой машины вышел в следующий раз только на нейтральной территории", - рассказал Родненков.

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"Нам оформили документы, нам оформили страховки, нам сделали билеты в Турцию для меня и Антона и в Мюнхен через Вену для Марии Колесниковой", - добавил Кравцов.

"Мы въехали на территорию пункта. Они продемонстрировали эти паспорта пограничнику, он сверил паспорт Марии Колесниковой с лицом человека в маске, сказал "Спасибо, все понятно", сверил паспорт Антона с лицом человека в маске, сказал "Спасибо, все понятно", сверил мой паспорт с моим лицом, и нас пропустили через границу", - рассказал он.

Когда всех троих посадили в одну машину, и велели Кравцову быстро ехать к украинской границе, Мария Колесникова порвала свой паспорт в клочья и через окно выбралась из автомобиля.

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"Мария открыла другое окно, и из него элегантным образом выбралась и пошла в сторону белорусской границы", - рассказал Родненков.

"Она кричала: "Вы - преступники, вас всех ждет тюрьма! Я никуда не поеду из Беларуси!", - добавил Кравцов.

По словам соратников Колесниковой, она пешком вернулась к границе Беларуси, и там ее забрал человек в камуфляже и увел обратно в микроавтобус.

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Родненков и Кравцов после этого отправились к границе Украины и теперь находятся в нашей стране.

Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

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Топ комментарии
+9
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Чокнутый горнист

@Buggy__Bugler

·https://twitter.com/Buggy__Bugler/status/1304468698233794561 1 ч

Члена Координационного совета белорусской оппозиции Кравцова спросили в Украине: "Чей Крым?" В ответ раздалось мычание: "Мыыы, гыыы, де-юре, де-факто, и воопче, я не политик". У меня вопрос, какого хрена ты в Украину поперся, а не к де-юре и де-факто своим братишкам на Россию?
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11.09.2020 22:07
+8
Ну она то с яйцами оказалась, в отличии от вас.
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11.09.2020 21:58
+5
Крысы Мавзолейные,дважды бравшие Чечню...Белорусь вас утянет на ДНО где лежит подлодка Курск и СССР.
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11.09.2020 22:03
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Она кричала: "Вы - преступники, вас всех ждет тюрьма! Я никуда не поеду из Беларуси!" - соратники Колесниковой о том, как ее пытались заставить уехать в Украину - Цензор.НЕТ 1386
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11.09.2020 21:52 Ответить
Почему друзья-оппозиционеры бросили свою боевую подругу?
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11.09.2020 21:55 Ответить
Тихановская получила колоссальный объем легитимности в ходе процедуры голосования. Еще раз подчеркиваю, что конкретные проценты или количество бюллетеней гармошками, итоговые протоколы с печатями значения не имеют. Для легитимности важно ОТНОШЕНИЕ социума к факту, а не сам факт. Массы восприняли как факт победу Тихановской. Космические по масштабу фальсификации только убедили людей в том, что победила популярная жена блогера (или жена популярного блогера), а Таракан - узурпатор. Его легитимность обвалилась, перейдя в распоряжение Тихановской.

Как она ею распорядилась? Ну, если коротко, то бездарно просрала

https://kungurov.livejournal.com/277407.html Хочешь понимать политику? Прочти это!



Марию Колесникову (на фото в шарфике), которая воспринималась в качестве зиц-председателя этого неуклюжего Координационного Совета, «нелегитимные» каратели сегодя схватили в центре Минска и увезли в «нелегитимные» застенки. Вы хотели диалог? Ну, вот вам и диалог. Со следователем. Или вы рассчитывали на что-то иное, беспомощные розовые эльфы?
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12.09.2020 09:42 Ответить
Преображенский: Если вы заботитесь о своём пищеварении - мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
Преображенский: Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе. Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.
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12.09.2020 09:47 Ответить
Ну она то с яйцами оказалась, в отличии от вас.
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11.09.2020 21:58 Ответить
вас это те которые к нам убежали?
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11.09.2020 22:00 Ответить
которые убежали(куда? дело десятое) в этой ситуации. Я их не обвиняю, просто -факт.
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11.09.2020 22:05 Ответить
На@уевертили и свалили за инструкциями, а простых работяг гамселят на митингах.
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11.09.2020 22:07 Ответить
А инструкции с самовывозом? Или уже давно есть возможность получать их как-то не выезжая?)) Хватит писать кремлёвскую чушь-пропаганду.
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11.09.2020 22:11 Ответить
Ну так не пиши... Хто тобі заважає?
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12.09.2020 06:08 Ответить
скорее с отсутствием мозгов
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11.09.2020 22:04 Ответить
Судя потому, что она не дала реализовать планы Лукашенко (просчитав их и выбрав единственное возможное решение в этой ситуации, чтобы не выдворили из страны)- с мозгами у неё всё в порядке.
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11.09.2020 22:08 Ответить
ну и какие же планы Луки она сорвала?
давай, поделись твоими фантазиями
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11.09.2020 22:12 Ответить
Её насильно вывозили или ты в танке?
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11.09.2020 22:13 Ответить
и на что влияет ее невывоз?

она - не народный лидер протестов, реальные лидеры в тюрьмах (см. интервью с санниковым)
ответ - ни на что
протестующие проиграли
а она из-за своей тупости теперь будет подвергаться пыткам и, может быть, умрет
все
и народ за нее не вступится
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11.09.2020 22:16 Ответить
Лукашенко делает много всего неадекватного. Кто его теперь поймет, чем он руководствуется принимая свои глупые решения. Он управляется собственным страхом, поэтому неадекватен. Логики в его действиях искать глупо.
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11.09.2020 22:20 Ответить
перевод темы на луку...

у бульбафюрера одна цель - удержать власть
и для этого он готов на все
реально на все, в т.ч. сдать свою страну путину
так вот - пока что он справляется, удерживает власть
а протестующие - наоборот, буксуют и сливаются (точнее, сливаются случайные люди, оказавшиеся во главе протестов)
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11.09.2020 22:24 Ответить
Та сидить вона зараз, у "теплому місці", під наглядом ФСБ, жере смачно, п"є солодко, і сміється з тих "лохів", які за неї тут "горло деруть", а в Мінську - голови під мєнтовські кийки підставляють...
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12.09.2020 06:10 Ответить
Нелегитимен.
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12.09.2020 00:00 Ответить
это к чему комментарий?
лука что ли нелегитимен? ну, в глазах митингующих - да... но сколько их в % от всего населения - хз
есть там и поддержка батьки, есть
плюс к тому же - например, мадуро и асад нелегитимны - и ниче, продолжают править
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12.09.2020 00:11 Ответить
Власне лише Колеснікова має трішки мізки...Можливо Інтуїтивно знає,що робити..
Решта - Тіхановська,Координаційна Рада,весь білоруський протест -це БЕЗНАДЬОГА.
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12.09.2020 09:46 Ответить
Спектакль с продолжением...Серия №2...Вова,на меня наехали оппозицинеры,спасай вова...Саша,спецназ Вымпел уже в пути...
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11.09.2020 22:01 Ответить
да ладно - вымпел
обычные титуханы уже справляются
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11.09.2020 22:05 Ответить
Крысы Мавзолейные,дважды бравшие Чечню...Белорусь вас утянет на ДНО где лежит подлодка Курск и СССР.
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11.09.2020 22:03 Ответить
Колеснікова? А не родичка вона нашего картавого короля печенек і хокея?
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11.09.2020 22:03 Ответить
...вас всех ждет тюрьма!

Нда... Полный неадекват. Как и все это их флэшмобное гуляние по улицам.
Нет, тюрьма и пытки ждут тебя, Колесникова. А псов режима... может быть, и никогда, раз вы такие глупые...
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11.09.2020 22:03 Ответить
https://twitter.com/Buggy__Bugler
https://twitter.com/Buggy__Bugler

Чокнутый горнист

@Buggy__Bugler

·https://twitter.com/Buggy__Bugler/status/1304468698233794561 1 ч

Члена Координационного совета белорусской оппозиции Кравцова спросили в Украине: "Чей Крым?" В ответ раздалось мычание: "Мыыы, гыыы, де-юре, де-факто, и воопче, я не политик". У меня вопрос, какого хрена ты в Украину поперся, а не к де-юре и де-факто своим братишкам на Россию?
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11.09.2020 22:07 Ответить
ось і маємо в результаті...Білоруський протест "за все хороше проти всього поганого"...
мы сталкиваемся с парадоксом. Диктатор Лукашенко, режим Лукашенко в лице контролируемого им госаппарата - политический субъект и субъект управления. Но альтернативный (революционный) субъект, к которому должен совершаться трансферт власти, ОТСУТСТВУЕТ. Толпы по проспектам могут бродить, скандируя «Уходи, Уходи!», бесконечно долго, но пока не возникнет политический субъект, претендующий на власть, никто никуда не уйдет. Именно эта довольно редкая в истории ситуация субъектного вакуума является определяющей в дальнейшей судьбе Республики Беларусь.

https://kungurov.livejournal.com/277407.html
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12.09.2020 09:49 Ответить
Спецназ Лукашеску поедет в Хабаровск,спасать Майдан РАБссии от японцев и китайцев...услуга за услугу
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11.09.2020 22:07 Ответить
Я прямо от шас зарыдаю от умиления.
К слову, как там ваши братья ну, я имею в виду северных безхвостых и агресивных макак? "Помогают" вам, по братски?
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11.09.2020 22:09 Ответить
Эта женщина уже стала символом и героем беларуси.
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11.09.2020 22:13 Ответить
исключительно в фантазиях диванных хомяков
---
и я элементарно могу доказать, что ты тяжко бредишь
если бы она реально была "символом и героем беларуси", то народ бы за нее вступился
но этого не и близко... и не будет
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11.09.2020 22:21 Ответить
В стиле черного юмора...
Навальный пришел в себя и говорит..: Чуваки, я новый крысадэнт РАБссии, отпустите в туалет... мне с Путлером надо по мобиле речуху сказать Меркель подхолит и говорит: Ликсей успокойся,ты уже в Кремле....
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11.09.2020 22:15 Ответить
У неё характер Надюхи Савченко...
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11.09.2020 22:17 Ответить
щаас ещё голодать начнёт! хоть бы у таракана бульбы хватило
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11.09.2020 22:29 Ответить
Де ж тіки та поділася - шось її не чути.
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11.09.2020 23:21 Ответить
Колесникова была начальником штаба Бабарики
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11.09.2020 22:21 Ответить
Третья серия спектакля будет интересней...Путлер вылезет из Бункера и встретит Таракана с почестями...14 кажись назначена стрелка двух баранов..
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11.09.2020 22:24 Ответить
В ООН решили провести такой тест. В темной комнате поставили табуретку, вбили гвоздь, чтобы торчал острой частью вверх, и по очереди посадили на эту табуретку срусского, украинца и белоруса. сРусский сел на гвоздь, вскочил и давай матом ругаться. Украинец сел на гвоздь, вскочил, набил морду срускому, нащупал гвоздь, вытащил его и положил в карман: "В хозяйстве пригодится". Белорус сел на гвоздь, привстал и со словами "А можа, так и трэба?" снова сел.
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11.09.2020 22:25 Ответить
Спецыялісты ААН новы цвік ўстанавілі. Ці вы думаеце, што ў ААН лішняга цвіку не знайшлі?
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11.09.2020 22:40 Ответить
I у'краiнец яго зноу' не у'крау' - як казау' Станiслау'скi " не верю".
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11.09.2020 22:46 Ответить
Другі скраў Бацька Лука з Міколкам, і працягнуў іх красці ўсе наступныя 26 гадоў.
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12.09.2020 07:36 Ответить
по последним данным делегация одной гордой и независимой страны вынесла весь запас гвоздей из ООН . привычка ! та что шапочки спортивные в Давосе тырила .
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11.09.2020 23:42 Ответить
Документы в студию, с последними данными, ну или ссылку на эти последнии данные предоставь.
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12.09.2020 07:39 Ответить
Гвозди вот этот член делегации одной гордой и независимой страны вынес? так Минфин США за это им плотно занялся.
Вона кричала: "Ви - злочинці, вас всіх чекає в'язниця! Я нікуди не поїду з Білорусі!" - соратники Колесникової про те, як її намагалися змусити виїхати в Україну - Цензор.НЕТ 162
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12.09.2020 08:00 Ответить
А вот и фото всей делегации.
Вона кричала: "Ви - злочинці, вас всіх чекає в'язниця! Я нікуди не поїду з Білорусі!" - соратники Колесникової про те, як її намагалися змусити виїхати в Україну - Цензор.НЕТ 5472
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12.09.2020 08:01 Ответить
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11.09.2020 22:47 Ответить
то что гвоздь украл верю , то что морду набил сомневаюсь .
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11.09.2020 23:40 Ответить
Правильно... Там і цвяха не було... Бо ще до того москаль його вкрав, разом з табуретом, і пропив... (Як покрали туалетний папір і лампочки, коли вас з ПАСЕ виганяли...).
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12.09.2020 06:06 Ответить
Все це результат того, що Білорусь загнали у пастку «русского міра».
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11.09.2020 22:29 Ответить
https://censor.net/ru/user/397186 без мозгов, не буду тут вату расстраивать, но мы-белорусы уже победили, осталось около недели до кончины Таракана, а скоро вслед и ***** чуть попозже.
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11.09.2020 22:30 Ответить
Сміяться у якому місці?...
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12.09.2020 06:14 Ответить
Далеко не всякий мужик способен на такое, есть у неё стержень, молодец!!!
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11.09.2020 22:31 Ответить
Чем отличаются рюсский от украинца,спрашивают у армянского радио Миши Галустяна...
Легко...,украинцы по=фене ни бум бум...
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11.09.2020 22:32 Ответить
Как сказать. Ботать по фене это одесский идиш жаргон. Одесса - Украина или нет?
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12.09.2020 15:31 Ответить
***** терміново ліпить потерпілих опозиціонерів на заміну самозванцю.
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11.09.2020 23:09 Ответить
"пытались заставить уехать в Украину"

Как могут пограничники Украины (или другой страны) пропустить на территорию Украины человека, который на вопрос пограничника "Цель поездки?" отвечает, что он не хочет никуда въезжать?
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12.09.2020 00:30 Ответить
Я слыхал другую версию. Вся троица действительно намеревалась выехать в Украину и прибыла на пропускной пункт. Но когда начались проблемы с пограничнками и Колесникова поняла что она вряд ли сумеет выехать, то соориентировавшись начала кричать что не покинет Беларусь и быстренько порвала паспорт. Пограничники опешили от такой сверхнаглости, чем воспользовались Кравцов и Родненков, которые вскочили в машину и нажали на газ.
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12.09.2020 15:26 Ответить
Штепа тоже кричала и снова лезет в командиры.
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12.09.2020 16:13 Ответить
За словами Роднєнкова, його, Кравцова і Колесникову затримали в один і той же ранок. Їх розділили і цілий день катали по різних відділеннях поліції, а ввечері вивезли на кордон.
************
Їх шо, в Мокшандію вивозили? Чи по українських відділках поліції катали?
Бо в Бєларусі, як відомо, поліції нема, - там і досі міліція.
Такий жирний ляпсус змушує з недовірою ставитися до цієї новини.

Вона кричала: "Ви - злочинці, вас всіх чекає в'язниця! Я нікуди не поїду з Білорусі!" - соратники Колесникової про те, як її намагалися змусити виїхати в Україну - Цензор.НЕТ 2914
Джерело: https://censor.net/ua/n3218876
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12.09.2020 16:28 Ответить
 
 