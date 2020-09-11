Она кричала: "Вы - преступники, вас всех ждет тюрьма! Я никуда не поеду из Беларуси!" - соратники Колесниковой о том, как ее пытались заставить уехать в Украину
Выехавшие в Украину соратники белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, в компании которых ее пытались заставить покинуть страну, рассказали о подробностях случившегося.
Об этом Родненков и Кравцов рассказали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Родненкова, его, Кравцова и Колесникову задержали в одно и то же утро. Их разделили и целый день катали по разным отделения полиции, а вечером вывезли на границу.
"Нас в 22:30 по отдельности погрузили всех в разные машины, и в компании габаритных людей в черной одежде, в черных масках, в черных кепках. Я из этой машины вышел в следующий раз только на нейтральной территории", - рассказал Родненков.
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"Нам оформили документы, нам оформили страховки, нам сделали билеты в Турцию для меня и Антона и в Мюнхен через Вену для Марии Колесниковой", - добавил Кравцов.
"Мы въехали на территорию пункта. Они продемонстрировали эти паспорта пограничнику, он сверил паспорт Марии Колесниковой с лицом человека в маске, сказал "Спасибо, все понятно", сверил паспорт Антона с лицом человека в маске, сказал "Спасибо, все понятно", сверил мой паспорт с моим лицом, и нас пропустили через границу", - рассказал он.
Когда всех троих посадили в одну машину, и велели Кравцову быстро ехать к украинской границе, Мария Колесникова порвала свой паспорт в клочья и через окно выбралась из автомобиля.
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"Мария открыла другое окно, и из него элегантным образом выбралась и пошла в сторону белорусской границы", - рассказал Родненков.
"Она кричала: "Вы - преступники, вас всех ждет тюрьма! Я никуда не поеду из Беларуси!", - добавил Кравцов.
По словам соратников Колесниковой, она пешком вернулась к границе Беларуси, и там ее забрал человек в камуфляже и увел обратно в микроавтобус.
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Родненков и Кравцов после этого отправились к границе Украины и теперь находятся в нашей стране.
Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.
Пожалуйста, подождите...
Как она ею распорядилась? Ну, если коротко, то бездарно просрала
https://kungurov.livejournal.com/277407.html Хочешь понимать политику? Прочти это!
Марию Колесникову (на фото в шарфике), которая воспринималась в качестве зиц-председателя этого неуклюжего Координационного Совета, «нелегитимные» каратели сегодя схватили в центре Минска и увезли в «нелегитимные» застенки. Вы хотели диалог? Ну, вот вам и диалог. Со следователем. Или вы рассчитывали на что-то иное, беспомощные розовые эльфы?
Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
Преображенский: Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе. Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.
давай, поделись твоими фантазиями
она - не народный лидер протестов, реальные лидеры в тюрьмах (см. интервью с санниковым)
ответ - ни на что
протестующие проиграли
а она из-за своей тупости теперь будет подвергаться пыткам и, может быть, умрет
все
и народ за нее не вступится
у бульбафюрера одна цель - удержать власть
и для этого он готов на все
реально на все, в т.ч. сдать свою страну путину
так вот - пока что он справляется, удерживает власть
а протестующие - наоборот, буксуют и сливаются (точнее, сливаются случайные люди, оказавшиеся во главе протестов)
лука что ли нелегитимен? ну, в глазах митингующих - да... но сколько их в % от всего населения - хз
есть там и поддержка батьки, есть
плюс к тому же - например, мадуро и асад нелегитимны - и ниче, продолжают править
Решта - Тіхановська,Координаційна Рада,весь білоруський протест -це БЕЗНАДЬОГА.
обычные титуханы уже справляются
Нда... Полный неадекват. Как и все это их флэшмобное гуляние по улицам.
Нет, тюрьма и пытки ждут тебя, Колесникова. А псов режима... может быть, и никогда, раз вы такие глупые...
https://twitter.com/Buggy__Bugler
Чокнутый горнист
@Buggy__Bugler
·https://twitter.com/Buggy__Bugler/status/1304468698233794561 1 ч
Члена Координационного совета белорусской оппозиции Кравцова спросили в Украине: "Чей Крым?" В ответ раздалось мычание: "Мыыы, гыыы, де-юре, де-факто, и воопче, я не политик". У меня вопрос, какого хрена ты в Украину поперся, а не к де-юре и де-факто своим братишкам на Россию?
мы сталкиваемся с парадоксом. Диктатор Лукашенко, режим Лукашенко в лице контролируемого им госаппарата - политический субъект и субъект управления. Но альтернативный (революционный) субъект, к которому должен совершаться трансферт власти, ОТСУТСТВУЕТ. Толпы по проспектам могут бродить, скандируя «Уходи, Уходи!», бесконечно долго, но пока не возникнет политический субъект, претендующий на власть, никто никуда не уйдет. Именно эта довольно редкая в истории ситуация субъектного вакуума является определяющей в дальнейшей судьбе Республики Беларусь.
https://kungurov.livejournal.com/277407.html
К слову, как там ваши братья ну, я имею в виду северных безхвостых и агресивных макак? "Помогают" вам, по братски?
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и я элементарно могу доказать, что ты тяжко бредишь
если бы она реально была "символом и героем беларуси", то народ бы за нее вступился
но этого не и близко... и не будет
Навальный пришел в себя и говорит..: Чуваки, я новый крысадэнт РАБссии, отпустите в туалет... мне с Путлером надо по мобиле речуху сказать Меркель подхолит и говорит: Ликсей успокойся,ты уже в Кремле....
Легко...,украинцы по=фене ни бум бум...
Как могут пограничники Украины (или другой страны) пропустить на территорию Украины человека, который на вопрос пограничника "Цель поездки?" отвечает, что он не хочет никуда въезжать?
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Їх шо, в Мокшандію вивозили? Чи по українських відділках поліції катали?
Бо в Бєларусі, як відомо, поліції нема, - там і досі міліція.
Такий жирний ляпсус змушує з недовірою ставитися до цієї новини.
Джерело: https://censor.net/ua/n3218876