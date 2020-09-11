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132 новых случая инфицирования коронавирусом зафиксировано в Ривненской области, - глава ОГА Коваль

132 новых случая инфицирования коронавирусом зафиксировано в Ривненской области, - глава ОГА Коваль

В Ривненской области зафиксировали 132 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 10369 инфицированных.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Ривненской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 11 сентября на Ривненщине зарегистрировано 132 новых случая заболевания COVID-19", – отметил Коваль.

Глава ОГА отметил, что возраст заболевших от 5 до 83 лет.

Кроме того, он добавил, что от COVID-19 умерли 142 человека.

"Преодолели болезнь 7620 человек. Выздоровели 144 жителя области", – написал Коваль.

Также он добавил, что в работе лабораторий области остается 472 образца. За сутки сделано 987 ПЦР и 1711 ИФА тестов на коронавирус.

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