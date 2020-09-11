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Минюст (1720) ремонт (1177) СИЗО (1332) Малюська Денис (322)

За полученные от платных камер в СИЗО деньги удалось отремонтировать 8 бесплатных камер, - Малюська. ИНФОГРАФИКА

За полученные от платных камер в СИЗО деньги удалось отремонтировать 8 бесплатных камер, - Малюська. ИНФОГРАФИКА

На полученные от платных камер деньги отремонтировали бесплатные камеры в СИЗО Киева, Сум и Николаева.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Платные камеры стали одним из источников финансирования улучшения общих условий в СИЗО, так как в госбюджете средств на это не предусмотрено. Деньги от таких платных услуг идут в специальный фонд следственного изолятора, из которого и финансируются текущие и капитальные ремонты в нем", - отметил Малюська.

За 5 месяцев существования платных камер за полученные средства удалось отремонтировать 8 камер. Всего на ремонт потратили 239 709 грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: На платных камерах в СИЗО заработали почти полмиллиона, - Минюст. ИНФОГРАФИКА

"Больше всего таких помещений обустроили в Киевском СИЗО: 2 камеры по 12 мест и 4 камеры по 3 места. Потратили на эти ремонты 215 767 грн. Еще одну камеру на 12 мест обустроили в Сумском СИЗО за 17 973 грн. Кроме того, за 5 968 грн одноместное бесплатное помещение отремонтировали в Николаевском СИЗО", - сказано в сообщении Минюста.

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"Условия пребывания задержанных в платных и бесплатных камерах все же несколько отличаются. Ведь в улучшенных помещениях лучше санузел, телевизор и кровати. И площадь самой камеры на одного человека больше. Однако важно, что на улучшение условий в бесплатных помещениях не было потрачено ни копейки средств налогоплательщиков", - добавил Малюська.

За полученные от платных камер в СИЗО деньги удалось отремонтировать 8 бесплатных камер, - Малюська 01

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Топ комментарии
+4
А 10 млрд гривен, которые проиграл в суде минюст Суркисам, сколько камер можно отремонтировать?
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11.09.2020 22:38
+3
Малюська, зроби с СІЗО п'яти зіркові отелі! Відкриєш казино і станеш незалежним від Зельонкіна політиком
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11.09.2020 22:35
+3
Бо велику дурість подолає супер-дурість!
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11.09.2020 22:37
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Малюська, зроби с СІЗО п'яти зіркові отелі! Відкриєш казино і станеш незалежним від Зельонкіна політиком
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11.09.2020 22:35 Ответить
Бо велику дурість подолає супер-дурість!
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11.09.2020 22:37 Ответить
себе шконки готовят?
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11.09.2020 22:51 Ответить
уберите этого придурка,стыдно
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11.09.2020 23:11 Ответить
На СТОЛЬКО СИ всего 8? От интересно, он себе ТОВ организовал и лично эти камеры сдаёт или его жена на решепшене работает?
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11.09.2020 22:37 Ответить
А 10 млрд гривен, которые проиграл в суде минюст Суркисам, сколько камер можно отремонтировать?
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11.09.2020 22:38 Ответить
Слышь типа министр...а куда идут бабки с производств которые есть на каждой зоне ты нам не расскажешь???
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11.09.2020 22:39 Ответить
На зарплаты петухам.
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12.09.2020 12:05 Ответить
А сколько всего министров и остальной зелени? На фон сообщений о том, что Украина согласилась пересмотреть проведение выборов в ОРДЛО, темп ремонта было бы неплохо ускорить.
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11.09.2020 22:43 Ответить
Не, они тюрьмы распродают. Говорят, заключенных нет.
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12.09.2020 06:51 Ответить
А сколько потратили на платные камеры,где взяли непредусмотренные,на это, вашим бюджетом средства,и сколько налогов вы заплатили с прибыли?
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11.09.2020 22:45 Ответить
Офигеть !!!!Так к 3020 году мы все камеры отремонтируем !!!
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11.09.2020 22:47 Ответить
то есть,остальные две
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12.09.2020 12:06 Ответить
Следующий шаг это сокращение сроков за бабло, продажа индульгенций и лицензии на убийства. Перед законом все равны, но некоторые ровнее..
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11.09.2020 23:00 Ответить
развитие идеи:
- переименовать продажньіх судей в "платньіх"
- услуга платного допроса (с чаем и пирожинками)
- услуга личного следователя...
- а платного прокурора можно вообще совместить с адвокатом
красота же!
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11.09.2020 23:18 Ответить
А сколько бабла по дороге "испарилось"?
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11.09.2020 23:29 Ответить
99%
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12.09.2020 11:59 Ответить
Манюська..продай свои пинджаки и отремонтируй 80-т камер...
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11.09.2020 23:44 Ответить
ремонтуй для зебень. Скоро.
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12.09.2020 03:52 Ответить
Что это за такая страсть у человека к тюрьмам и камерам?
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12.09.2020 07:08 Ответить
ввести смертную казнь и брать бабки за помилование............ООООООООООООООО!!!!!!
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12.09.2020 07:19 Ответить
только взяточники,пусть платять и много,вернее все что есть.
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12.09.2020 11:58 Ответить
Голову тыб себе отремонтировал .
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12.09.2020 11:55 Ответить
 
 