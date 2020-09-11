За полученные от платных камер в СИЗО деньги удалось отремонтировать 8 бесплатных камер, - Малюська. ИНФОГРАФИКА

На полученные от платных камер деньги отремонтировали бесплатные камеры в СИЗО Киева, Сум и Николаева.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Платные камеры стали одним из источников финансирования улучшения общих условий в СИЗО, так как в госбюджете средств на это не предусмотрено. Деньги от таких платных услуг идут в специальный фонд следственного изолятора, из которого и финансируются текущие и капитальные ремонты в нем", - отметил Малюська.

За 5 месяцев существования платных камер за полученные средства удалось отремонтировать 8 камер. Всего на ремонт потратили 239 709 грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: На платных камерах в СИЗО заработали почти полмиллиона, - Минюст. ИНФОГРАФИКА

"Больше всего таких помещений обустроили в Киевском СИЗО: 2 камеры по 12 мест и 4 камеры по 3 места. Потратили на эти ремонты 215 767 грн. Еще одну камеру на 12 мест обустроили в Сумском СИЗО за 17 973 грн. Кроме того, за 5 968 грн одноместное бесплатное помещение отремонтировали в Николаевском СИЗО", - сказано в сообщении Минюста.

Также на Цензор.НЕТ: В Запорожском СИЗО один из заключенных выкупил для себя все места в камере повышенного комфорта

"Условия пребывания задержанных в платных и бесплатных камерах все же несколько отличаются. Ведь в улучшенных помещениях лучше санузел, телевизор и кровати. И площадь самой камеры на одного человека больше. Однако важно, что на улучшение условий в бесплатных помещениях не было потрачено ни копейки средств налогоплательщиков", - добавил Малюська.