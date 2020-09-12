Украина в Париже подтвердила, что может изменить постановление о выборах на Донбассе
В ходе встречи политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже 11 сентября украинская делегация отметила возможность внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов.
Об этом заявил после встречи представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня на встрече было отмечено, что на рассмотрении украинского парламента находится проект о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию п.4. в отношении которого столько шумных спекуляций. Предложенная редакция полностью соответствует Минскому комплексу мер", - сказал Костин.
По словам Костина, представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук, обратившись к украинскому парламенту, поставил вопрос об анализе п.4 постановления о назначении местных выборов.
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"Я надеюсь, что в процессе рассмотрения проекта Кравчук сможет выступить перед парламентом, принести свои аргументы чтобы продемонстрировать, что Украина привержена выполнению Минских соглашений", - сказал Костин.
Ранее приглашенные в ТКГ представители ОРДО и ОРЛО обвинили Украину в нарушении Минских соглашений после назначения местных выборов, требуя их проведения также в ОРДО и ОРЛО.
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Проект постановления о внесении изменений в постановление о проведении местных выборов был внесен народным депутатом Александром Качурой.
Согласно этому проекту, "Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в определенные законами порядке и сроки при условии: полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".
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Пожалуйста, подождите...
А теперь подумайте, чего стоят ваши рассуждения о невозможности выборов "Без присутствия Украины на границе,списков,переписи,прапора над Гос.администрациями,агитации и свободного доступа и прочей предвыборной лабуды", если этого п.4 не будет в постановлении о местных выборов. После этого можно будет ВСЁ!
"...украинская делегация отметила возможность(?) внесения изменений в постановление..."
"Сегодня на встрече было отмечено, что на рассмотрении(?) украинского парламента находится проект..."
В сухом остатке- если Украина выбрала для себя стратегию "затягивания времени"(а она её выбрала- ещё с времён Порошенко), то эти новости логично вписываются в эту тактику. И взгляд на них, через эту призму, воспринимаются несколько иначе, и даже логичными. Фишка в том, что есть давление на Украину по "Минску" и чтобы, и дальше сохранить поддержку от Запада и продления санкций против РФ нужно предпринимать мнимые намерения. Т.к. начнутся дискуссии, потом протесты, блокирование трибун в Раде, и прочее-прочее... в итоге, уйдет ещё тонна времени- санкции продлеваются дальше, а пердак у РФ продолжает полыхать, а выполнить требования РФ, увы, не дают(а мы так хотели ). Дальше опять наезд со стороны Запада и опять какие-нибудь "обещалки" и так еще годок-другой. А там глядишь и ситуация подскажет как отпетлять от "минских".
А Зебил будет как бы и ни при чем.
капитулянты, и холуи кремля на БАНКОВОЙ.
Повне відчуття, що йому вирізали мозок при ЦИРКумцизію
Потужна промова шостого президента України Володимира Олександровича Зеленського, в простолюдді - шістка, або (шестьорка)
2020 рік
«Дякую, а... дякую, до всім бажаю успіху, це найголовніше, мені здається я дуже коротко ви знаєте... я є сьогодні перше в своєму житті був, ге, тут... в Житомирській політехніці.
Ви знаєте дуже чудовий-чудовий університет що я побачив-побачив та... так ми звикли ми всі навчались в університетах ааа по-перше я побачив... а.. державний університет і коли ми бачимо саме словосполучення «державний університет» і заходимо потім... що ми бачимо-бачимо... сьогодні я побачив.... таке відчуття ********, приватний, щось не наше. І тому я вражений, дуже задоволений просто... як громадянин України що є такий університет.
Але найголовніше що я побачив там окрім ціх умов про які можна дуже багато говорити, пишатися, детально і довго, не буду витрачати час.
Я побачив найголовніше: я побачив однакова... єєє...розумних, студентів та викладачів. Однакова енергійних, однакова молодих, однакова інтелектуальних і однакова задоволених і в цілому це що? Це однаково щасливих. Є... Вікторе я всім бажаю але вам хочу особисто сказати: після всього що я бачив і тещ... тещо не вигадаєш і... знаєте так підготувати так д-до.. є-єє... спеціально до приїзда президента. Тобто воно - Є. Я хочу вам сказати що ви... мені здається ви зробили щасливими студентів Житомирської політехніки. Я вам бажаю щоб ви зробили так для всіх мешканців Житомира. І тоді, апелюючи до вашої промови, і тоді вам не буде соромно.»
Не питаючись в народу намагається здати державу фуйлу.
Після Майдану якраз обговорювали це питання. Що історія може повторитись.
В 1919 р теж назбиралось багацько какіх разніц, тому червона наволоч швидко захопила Україну.
Есть ли понимание того, какую ловушку готовит Украине ЗЕ команда - настивая на подписании мира на кремлёвских условиях?
Сейчас по всей линии фронта московиты проводят минирование и укрепление своих фортификационных сооружений, доставку боеприпасов и техники.
Украина в это время отводит свои войска на не укреплённые позиции и какие команды будут идти в войска в случае обострения - никто не знает.
Если благодаря усилиям патриотов подписание мира на условиях москвы будет сорвано, то в этот момент оккупанты перейдут в наступление пытаясь оформить новый Илловайск с массой жертв с украинской стороны, что бы вызвать большой общественный резонанс.
Олигархические СМИ будут обвинять во всём происходящем - "нациков".
По итогу Украине предложат подписать мир на ещё более унизительных условиях.
Без украинской власти в Киеве - всё очень сложно.
А почему преЗЕдент так торопится до 2021 года втянуть ОРДЛО в Украину?
А кто вообще сказал, что Украине нужно это ОРДЛО?
Украине - нужна ПОБЕДА над Мордором.
А ОРДЛО это всего лишь ИНСТРУМЕНТ в достижении этой цели.
Это ИНСТРУМЕНТ, который позволяет держать раSSею под санкциями и неспеша выцеживать из неё жизнь.
Прошло всего 6 лет и уже всем видно (даже жителям рашки), что это уже не страна 2014 года, пройдёт ещё 6 лет и они сами всё все вернут, ещё и доплатят.
О.Генри "Вождь краснокожих" помните?
Так, шо Украине спешить заканчивать "войну" - стратегически не выгодно.
Но создаётся впечатление, что преЗЕдент за какой то очень приличный гешефт, очень торопится затянуть ОРДЛО в Украину на условиях Х-ла (снять затраты по содержанию ОРДЛО с Рашки и переложить их на Украину), а следующим этапом будет снятие санкций с Мордора.
Интересно, кто там в доле?
Народ украины кроме права заплатить за ОРДЛО, что получит?
Лошьё, которое обожает Ваву ЗЕ - будет этой херне аплодировать, а государство Украина за это будет платить.
Владимир Александрович, ПОЧЁМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА? Сколько стоит "мир" с расеей (продажа стратегических интересов Украины)?
Я вам сейчас скажу - 100 000 000 000$, хотя конечно же торг всегда уместен, о каком дисконте договорились - вопрос открытый, но цифра звучала - СТО МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ:
https://www.google.com/amp/s/hromadske.ua/ru/amp/posts/kolomojskij-ukraina-mozhet-vzyat-dollar100-mlrd-u-rossii-oni-hotyat-nam-ih-dat
Есть ли понимание того, какую ловушку готовит Украине ЗЕ команда - настивая на подписании мира на кремлёвских условиях?
Сейчас по всей линии фронта московиты проводят минирование и укрепление своих фортификационных сооружений, доставку боеприпасов и техники.
Украина в это время отводит свои войска на не укреплённые позиции и какие команды будут идти в войска в случае обострения - никто не знает.
Если благодаря усилиям патриотов подписание мира на условиях москвы будет сорвано, то в этот момент оккупанты перейдут в наступление пытаясь оформить новый Илловайск с массой жертв с украинской стороны, что бы вызвать большой общественный резонанс.
Олигархические СМИ будут обвинять во всём происходящем - "нациков".
По итогу Украине предложат подписать мир на ещё более унизительных условиях.
Без украинской власти в Киеве - всё очень сложно.
А почему преЗЕдент так торопится до 2021 года втянуть ОРДЛО в Украину?
А кто вообще сказал, что Украине нужно это ОРДЛО?
Украине - нужна ПОБЕДА над Мордором.
А ОРДЛО это всего лишь ИНСТРУМЕНТ в достижении этой цели.
Это ИНСТРУМЕНТ, который позволяет держать раSSею под санкциями и неспеша выцеживать из неё жизнь.
Прошло всего 6 лет и уже всем видно (даже жителям рашки), что это уже не страна 2014 года, пройдёт ещё 6 лет и они сами всё все вернут, ещё и доплатят.
О.Генри "Вождь краснокожих" помните?
Так, шо Украине спешить заканчивать "войну" - стратегически не выгодно.
Но создаётся впечатление, что преЗЕдент за какой то очень приличный гешефт, очень торопится затянуть ОРДЛО в Украину на условиях Х-ла (снять затраты по содержанию ОРДЛО с Рашки и переложить их на Украину), а следующим этапом будет снятие санкций с Мордора.
Интересно, кто там в доле?
Народ украины кроме права заплатить за ОРДЛО, что получит?
Лошьё, которое обожает Ваву ЗЕ - будет этой херне аплодировать, а государство Украина за это будет платить.
Владимир Александрович, ПОЧЁМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА? Сколько стоит "мир" с расеей (продажа стратегических интересов Украины)?
Я вам сейчас скажу - 100 000 000 000$, хотя конечно же торг всегда уместен, о каком дисконте договорились - вопрос открытый, но цифра звучала - СТО МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ:
https://www.google.com/amp/s/hromadske.ua/ru/amp/posts/kolomojskij-ukraina-mozhet-vzyat-dollar100-mlrd-u-rossii-oni-hotyat-nam-ih-dat
Але пророча назва "хунта"...
Та утікать; не втечете
І не сховаєтеся; всюди
Вас найде правда-мста; а люде
Підстережуть вас на тоте ж,
Уловлять і судить не будуть,
В кайдани туго окують,
В село на зрище приведуть,
І на хресті отім без ката
І без царя вас, біснуватих,
Розтнуть, розірвуть, розіпнуть,
І вашей кровію, собаки,
Собак напоять...
Дуже, дуже примітивно.
а в тебе більш не встане.
Майдану !!!!
А то, что несет непонятно кто с непонятно какими полномочиями - ето не Украина.