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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На переговорах достигнут прогресс в вопросе доступа представителей Красного Креста к удерживаемым на оккупированных территориях лицам, - Офис президента

На переговорах достигнут прогресс в вопросе доступа представителей Красного Креста к удерживаемым на оккупированных территориях лицам, - Офис президента

Одним из достижений переговоров 11 сентября в Берлине в "нормандском формате" на уровне политических советников стало решение о допуске представителей Красного креста.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Во время встречи большое внимание было уделено вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечение полного и беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к таким лицам.

Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемым лицам в ближайшее время.

Достигнута договоренность встретиться в формате советников лидеров стран - участниц "Нормандской четверки" в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей и подготовки Берлинского саммита в нормандской формате".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В вопросе освобождения удерживаемых лиц много зависит от доступа Красного Креста к местам их содержания, - представитель Киева на переговорах Третьякова

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Топ комментарии
+6
Горбачева еще введите в контактную группу, он тоже предложений накидает
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12.09.2020 00:25
+4
Да не только про тюрьму речь. Человек все таки понимает что свое имя потом не восстановить, жизнь когда то закончится и хочется что бы народ не ходил и не плевал на могилу. В отличии кстати КравчуАка.. этому лицемеру все как с гуся вода.. хоть плюнь в очи.. ( случись он и Медведчуку будет дифирамбы петь а то и Путину.. гнилой от природы...)
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12.09.2020 00:44
+4
Если бы предатели не слили операцию по вагнеровцам кацапам, то прогресс был бы на порядок большим.
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12.09.2020 00:57
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Горбачева еще введите в контактную группу, он тоже предложений накидает
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12.09.2020 00:25 Ответить
І це ще Зеленський не відкохав свиню...
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12.09.2020 00:26 Ответить
І не "відкохає"... Він не здатен... Його УЖЕ "кохає" кнур, "у всі дірки"... Кацапський... А звуть його - Єрмак... А "Блазень" тільки повискує...
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12.09.2020 07:32 Ответить
_Даже если и правда - просто смертельный яд немного подсластили. Чтобы жертву не спугнуть.
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12.09.2020 00:27 Ответить
Вот интресно - в какой стране раньше появится Чаушеску - в Беларуси или в Украине ?
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12.09.2020 00:29 Ответить
У меня складывается впечатление,что удерживаемые на той стороне служат заложниками на этой стороне. Сдаются гос.интересы,но в тоже время их ,халожников,выставляют как достижения. Как в Крыму , впереди женщины и дети,а у нас заложники. За их спинами и жизнями осуществляется предательство интересов
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12.09.2020 00:29 Ответить
Запретить проводить встречи в рамках Нормандского формата ДО ВЫБОРОВ
ЗАПРЕТИТЬ !!!
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12.09.2020 00:31 Ответить
Всех кто будет участвовать в таких встречах считать предателями Украины . Внести их в миротворец и объявить нелегитимными
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12.09.2020 00:32 Ответить
Аэропортам запретить выпускать самолеты на борту с предателями . Всех кто будет содействовать этой группе вносить в Базу миротворца
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12.09.2020 00:34 Ответить
"Одним из достижений переговоров"
Оголосіть увесь список досягнень, пжлста.Источник:https://censor.net/ru/n3218887
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12.09.2020 00:31 Ответить
«Якщо країна між війною і ганьбою вибирає ганьбу, вона отримає і війну, і ганьбу» - Черчель цього не говорив, тому Зеоманський вирішив перевірити це на Україні( ((
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12.09.2020 00:33 Ответить
_Он не проверить решил, а работает на врага и сам враг. Этим его действия (бездействие) объясняются.
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12.09.2020 00:37 Ответить
Кучма не зря отказался дальше участвовать в этом - опытный политик сидеть в тюрьме не хочет
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12.09.2020 00:38 Ответить
Да не только про тюрьму речь. Человек все таки понимает что свое имя потом не восстановить, жизнь когда то закончится и хочется что бы народ не ходил и не плевал на могилу. В отличии кстати КравчуАка.. этому лицемеру все как с гуся вода.. хоть плюнь в очи.. ( случись он и Медведчуку будет дифирамбы петь а то и Путину.. гнилой от природы...)
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12.09.2020 00:44 Ответить
Все статьи капитуляции будут прикрывать разговорами об достигнутых договоренностях об освобождении наших заложников. Да нет не освобождении, а об обмене их реальных бандитов и агентуры на случайных граждан ( за частую пророссийских или уголовный элемент). Но хочется напомнить еще раз, в распоряжении Путина , учитывая наших граждан проживающих в ОРДЛо, Крыму, Севастополе, ездящих в ОРДЛО, КРЫМ, РФ , Беларусь и т.д. в гости, на заработки, на отдых, по делам и т.д. до 8 миллионов ,менять не обменять.. Ну и что, сколько они нас на этой "морковке" перед носом держать смогут. Да вечно. Они будут держать, а наша власть будет пиариться . Взаимовыгодное сотрудничество.
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12.09.2020 00:39 Ответить
Если бы предатели не слили операцию по вагнеровцам кацапам, то прогресс был бы на порядок большим.
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12.09.2020 00:57 Ответить
Гитлер вообще не препятствовал Красному Кресту в вопросе посещения западных военнопленных в лагерях.
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12.09.2020 07:57 Ответить
 
 