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Власти Беларуси начали уголовное дело против члена координационного совета оппозиции Кравцова, бежавшего в Украину

Власти Беларуси начали уголовное дело против члена координационного совета оппозиции Кравцова, бежавшего в Украину
Фото: УКРИНФОРМ

Департамент финансовых расследований Беларуси возбудил уголовное дело в отношении члена координационного совета Ивана Кравцова, который сейчас находится в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.

В Департамента "возникли вопросы к деятельности отдельных представителей координационного совета", в частности, речь идет об Иване Кравцова.

Ведомство сообщает, что Кравцов является одним из фактических руководителей предприятия "Архитектурное бюро №35" и параллельно заместителем директора Минского часового завода.

С участием Кравцова якобы были проведены нелегальные операции по отмыванию и обналичиванию средств.

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В Департаменте отметили: "В течение четырех лет Кравцов вместе с партнером по бизнесу, своей давней знакомой, организовали схему по перечислению средств в адрес подконтрольной им фирмы. Ущерб составляет 400 000 белорусских рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 (хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями).

Ранее в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украине. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последнее время 15 граждан Беларуси попросили убежища в Украине, - ГПСУ

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Топ комментарии
+2
Что еще должно случиться, чтобы белорусы одели камуфляж и провонялись дымом?
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12.09.2020 08:18
+1
Цензор, а когда он БЕЖАЛ? Вы ничего не путаете???
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12.09.2020 01:26
+1
А нам яке діло? Головне - щоб Кравцов не почав розповідать про щасливе життя в "братньому союзі трьох слов"янських народів"... Ми такими "козачками засланими" вже ситі по горло... Хай розслідують справу, подають в Інтерпол на розшук, а там "будєм пасматрєть"... Думаю, до того часу "помре або ішак, або емір, або Ходжа Насреддін...". В нашому випадку або щось станеться з політичним режимом в Білорусі, або з теперішнім політичним режимом в Україні, або у Росії з"являться проблеми, і їй буде не до України, і не до Білорусі...
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12.09.2020 04:48
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73% избирателей Украины этому верят. Барыга-барыга
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12.09.2020 01:22 Ответить
Цензор, а когда он БЕЖАЛ? Вы ничего не путаете???
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12.09.2020 01:26 Ответить
А нам яке діло? Головне - щоб Кравцов не почав розповідать про щасливе життя в "братньому союзі трьох слов"янських народів"... Ми такими "козачками засланими" вже ситі по горло... Хай розслідують справу, подають в Інтерпол на розшук, а там "будєм пасматрєть"... Думаю, до того часу "помре або ішак, або емір, або Ходжа Насреддін...". В нашому випадку або щось станеться з політичним режимом в Білорусі, або з теперішнім політичним режимом в Україні, або у Росії з"являться проблеми, і їй буде не до України, і не до Білорусі...
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12.09.2020 04:48 Ответить
Беларусам надо приостановить с выходами на площади и разобраться в лидерах протестов. И беларусам подумать не стали ли они жертвами современных технологий управления и манипулирования массами ради шкурных интересов отдельных людей.
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12.09.2020 06:35 Ответить
Poskolku vlast Belorus jest nelegalnaja,tak i obvinenyje jest takyje ze nelegalnyje
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12.09.2020 07:42 Ответить
Что еще должно случиться, чтобы белорусы одели камуфляж и провонялись дымом?
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12.09.2020 08:18 Ответить
Не дымом, а порохом! Дым не поможет - там иная ситуация. Надо признать, что в Украине стартовая ситуация предреволюционных событий конца 2013 г. была более благоприятной. Украинцы хоть что-то могли в официальном поле. А белоруссы не могут ровным счетом НИЧЕГО. Все под тотальным контролем НКВД.
Поэтому там один выход только - всеобщее вооруженное восстание, свержение узурпатора и его публичная казнь по формату Чаушеско (вместе со всем выводком).
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12.09.2020 08:51 Ответить
Согласен. Да и у нас на следующем Майдане шины уже не понадобятся. То от снайперов за дымом прятались. А сейчас пусть уже они прячутся.
Но в Белоруси с гражданским оружием (да и с опытом) похуже, чем у нас.
Да Вы видите, как они себя ведут? Терпилы.
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12.09.2020 09:23 Ответить
Я хочу представить бунт в Хренлостане и не могу - все картинка вырисовывается: стоят мацкалы скопом в позе рака и мычат "Дай_нам_государь-кормилец..."
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12.09.2020 09:41 Ответить
Интересно, а сколько Таракану сот лет сидеть, если посчитать все что эта мразь украла?
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12.09.2020 08:47 Ответить
Это два утырка , которые сбежали из Беларуси и в Украине на вопрос чей крым , жуют сопли и не могут определится с ответом.Выдать их обратно беларусокадафи , пусть он их линчует ,не жалко.
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12.09.2020 09:22 Ответить
Я так любив лукашенка, не зважаючи на те, що він вдавав ватного мудака! А він справді виявився ватним мудаком. Яке розчарування! (с)
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12.09.2020 09:34 Ответить
Що за хамський стиль - "утік"? Втікають злочинці, а він вимушено виїхав. Ідіоти
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12.09.2020 09:49 Ответить
а что, они уже знают чей Крым?
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12.09.2020 10:02 Ответить
 
 