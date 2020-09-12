Власти Беларуси начали уголовное дело против члена координационного совета оппозиции Кравцова, бежавшего в Украину
Департамент финансовых расследований Беларуси возбудил уголовное дело в отношении члена координационного совета Ивана Кравцова, который сейчас находится в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.
В Департамента "возникли вопросы к деятельности отдельных представителей координационного совета", в частности, речь идет об Иване Кравцова.
Ведомство сообщает, что Кравцов является одним из фактических руководителей предприятия "Архитектурное бюро №35" и параллельно заместителем директора Минского часового завода.
С участием Кравцова якобы были проведены нелегальные операции по отмыванию и обналичиванию средств.
В Департаменте отметили: "В течение четырех лет Кравцов вместе с партнером по бизнесу, своей давней знакомой, организовали схему по перечислению средств в адрес подконтрольной им фирмы. Ущерб составляет 400 000 белорусских рублей.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 (хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями).
Ранее в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украине. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
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Поэтому там один выход только - всеобщее вооруженное восстание, свержение узурпатора и его публичная казнь по формату Чаушеско (вместе со всем выводком).
Но в Белоруси с гражданским оружием (да и с опытом) похуже, чем у нас.
Да Вы видите, как они себя ведут? Терпилы.