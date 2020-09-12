Резников: Украина ничего не обещала, но в парламенте есть проект корректировки постановления о местных выборах
На переговорах политических советников "нормандской четверки" в Берлине украинская сторона не обещала пересмотреть постановление Верховной рады о проведении местных выборов. Однако, в парламенте действительно зарегистрирована инициатива, содержащая коррективы к постановлению.
Как передат Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава украинской делегации в Берлине, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.
Как пояснил Резников, было бы некорректно во время встречи политических советников обсуждать вмешательство в суверенитет украинского парламента.
"Никто не брал на себя обсуждать компетенции украинского парламента или вмешиваться в его суверенитет", - подчеркнул он.
Однако, по его словам, в парламенте в конце июля было зарегистрировано предложение по корректировке постановления о местных выборах, о чем были проинформированы представители России.
"Они проинформированы, что есть инициатива украинских депутатов, самостоятельная инициатива, не связанная ни с чьей позицией. Эта инициатива, если я не ошибаюсь, была предложена после начала режима прекращения огня, ее можно проверить на сайте ВР. Ни Козак, ни другие политические советники не собираются вмешиваться в суверенитет парламента", - добавил Резников.
Напомним, после переговоров советников "нормандской четверки" представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Верховную раду предложения по корректировке постановления о местных выборах.
Пожалуйста, подождите...
Є план приєднати Україну до Донбасу.
Прокиньтеся. Зеленським править *****.
І через нього править.................... НУ?
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников: Украина ничего не обещала, но в парламенте есть проект корректировки постановления о местных выборах.
Підтвердила не обіцяла. Ви там в ОПі або хрестик зніміть, або труси одягніть.
12 СЕНТЯБРЯ, 2020
Увольнение прозападных, проукраинских чиновников высшего класса продолжается и уже заканчивается, осталось их несколько всего.
https://gordonua.com/news/war/gordon-zelenskomu-vas-okruzhaet-ogromnoe-kolichestvo-predatelej-zaverbovannyh-rossiej-1518067.html
Даже Гордон уже не выдержал...
1. Антидержавний переворот в Україні від 21.04.2019: 90 %.
2. Відміна Конституції України на суверенній основі: 95%.
3. Утворення анархічних безладів по Україні: 75%.
4. Знищення державницького конституційного управління країною: 98%.
5. Розвал ЗСУ: 90%.
6. Перехід на федеральне підпорякування до РФ: 75%-95%.
7. Ануляція самого державотворення країни:... 100%.
Робимо ставки.
И Я ВЫИГРАЮ 100%!!!
Да уже даже инткитивно ясно кто повиснет на каштане - гомик-педофил предатель враг Украины и Родины Медведчук и его упоротая кампашка.
Плюс,коган укладываються в заказ - н всех включают. Не типично.
Но могут отметить для СП.
пацак-ермак присел и сказал-"КУ-уууу"
поэтому и начинается разноголосия и разночтения одного вывода от одной встречи...
как не крути а наживка заглочена... и документы в зраду поданы... и от вашей брехни ничего не зависит - рашка упорно толкает в свои объятия еще строптивую но уже по тихому проданную... рабу...
Чи це не обговорюється, як і повернення криму? Умови ставить загарбник? То це капітуляція.
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1304697423265255424 2 ч
На переговорах политических советников "нормандской четверки" в Берлине руководитель украинской делегации Андрей Ермак лично пообещал Дмитрию Козаку в присутствии Кирилла Дмитриева добиться внесения изменений в постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1304697425697935362 2 ч "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" в части отказа в проведении местных выборов на территории ОРДЛО до фактической передаче Украине контроля над всей протяженностью государственной границы. Хроника (обновление)