РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4593 посетителя онлайн
Новости Местные выборы-2020
7 072 29
агитация (496) КИУ (383) местные выборы (2751) Кошель Алексей (34)

Из-за ошибки законодателей в Избирательном кодексе вся агитационная компания местных выборов под угрозой срыва, - КИУ

Из-за ошибки законодателей в Избирательном кодексе вся агитационная компания местных выборов под угрозой срыва, - КИУ

Агитационная кампания на этих местных выборах может сорваться, так как законодатели допустили ошибку в Избирательном кодексе. Они перепутали прожиточный минимум с необлагаемым минимумом, поэтому политикам запретили тратить на агитацию больше чем одну гривну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на брифинге 11 сентября, сообщает "Укринформ".

Он рассказал, что 15 сентября в Украине появятся первые официальные кандидаты на местных выборах, которые не смогут вести полноценную агитационную кампанию. Им это не позволит сделать нынешняя редакция Избирательного Кодекса. Так, в части 6 статьи 57 прописано, что стоимость агитационных материалов не должна превышать 6% необлагаемого минимума доходов граждан. Необлагаемый минимум сейчас составляет 17 гривен. 6% от него - это 1 грн 2 коп.

Кошель объясняет, что законодатель просто перепутал необлагаемый минимум и прожиточный минимум, который составляет 2189 грн.

В КИУ отмечают, что к избирательной агитации относятся плакаты, открытки, календари, блокноты, ручки, зажигалки, спички, бейджи, USB-флешки, футболки, зонтики и шарфы.

"Таким образом, после официальной регистрации кандидат не сможет заплатить за открытку, плакат, блокнот, ручку, любую другую форму ведения агитации сумму большую чем 1 грн 02 коп.", - отмечает Кошель.

В КИУ отмечают, что из-за таких правила политики или не смогут проводить агитацию, или же перенесут свою кампанию в "тень", когда агитировать за счет различных благотворительных фондов, которые юридически не будут иметь никакого отношения к кандидату.

Например, по словам Кошеля, кандидат не сможет раздать листовки с программой партии и справочной информацией, потому что они дороже одной гривну и закон будет расценивать это как форму подкупа.

В КИУ призывают парламент уже на следующей сессионной неделе принять технические изменения в Избирательный кодекс и исправить ошибку.

Кроме того, в КИУ считают, что после исправления этой ошибки парламентариям стоит также параллельно убрать из перечня агитации шарфы, зонтики, или USB-флешки, потому что они могут становиться формой подкупа.

"... те же флешки с символикой партии или кандидата для кого-то из избирателей будут просто агитационным материалом, а для кого-то - какой выгодой", - рассказал Кошель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КИУ: Представитель ОПЗЖ сорвал "нарезку" округов на выборах в Киеве (обновлено)

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
зе-вибори ...
новиє ліца ...
прахвєсіонали ...
показать весь комментарий
12.09.2020 02:24
+8
чёт не пойму?? как законодатели могли сделать ошибку??если эти же законодатели по факту и являются ОШИБКОЙ!!(смешно!!получается!! что:ошибка родила ошибку!!)
показать весь комментарий
12.09.2020 02:06
+6
Так то ж супер! Хай зекономлені гроші віддадуть на ЗСУ. Дитячі будинки( без указання на партійні символи)
показать весь комментарий
12.09.2020 01:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так то ж супер! Хай зекономлені гроші віддадуть на ЗСУ. Дитячі будинки( без указання на партійні символи)
показать весь комментарий
12.09.2020 01:48 Ответить
І меньше будуть людям мозги промивать. Це допожче грошей, спокій.
показать весь комментарий
12.09.2020 03:17 Ответить
Так они имеют право потратить на агитационные материалы 126 грн., вместо 1 грн.? Ну это меняет дело! ))
Похоже кто-то боится местных выборов.
показать весь комментарий
12.09.2020 01:50 Ответить
Нехай они на гондонах свои избирательные рожи рекламируют.
Думаю в 1грн 02коп на одном изделии - вполне уложатся.
показать весь комментарий
12.09.2020 10:47 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2020 01:50 Ответить
дебилы
показать весь комментарий
12.09.2020 01:55 Ответить
чёт не пойму?? как законодатели могли сделать ошибку??если эти же законодатели по факту и являются ОШИБКОЙ!!(смешно!!получается!! что:ошибка родила ошибку!!)
показать весь комментарий
12.09.2020 02:06 Ответить
Чого дивуватися? Он Раска Федераска - сама "ашіпка", ще й вродила 140 млн "ашіпак"!
показать весь комментарий
12.09.2020 06:35 Ответить
зе-вибори ...
новиє ліца ...
прахвєсіонали ...
показать весь комментарий
12.09.2020 02:24 Ответить
Як сліпі котята вчаться жити.
показать весь комментарий
12.09.2020 03:19 Ответить
"имеют право на ошибку"
показать весь комментарий
12.09.2020 08:02 Ответить
Ага,і чогось лише вони. Іншим одразу наказаніє положено.
показать весь комментарий
12.09.2020 10:03 Ответить
_Готовятся взломать закон и экстренно присобачить положение о "выборах" на оккупированной территории, под дулами оккупантов.
показать весь комментарий
12.09.2020 02:36 Ответить
Так вон оно чё Мери Жопинс Верещак в Киев не прилетела. Бабла не хватило 🤡
показать весь комментарий
12.09.2020 05:57 Ответить
МАЙЖЕ ВСІ наші політикани більше 1 грв і не коштують..
показать весь комментарий
12.09.2020 06:41 Ответить
вибачаюсь, шановні редактори, але цю новину жваво обговорили українські ЗМІ вже давно
я слухав цю тему по радіо НВ в автомобілі ледве не тиждень тому
показать весь комментарий
12.09.2020 07:29 Ответить
Погодьтесь, після Майдану навіть мови не могло бути про реванш. Всі розуміли, що Партія регіонів або довиздихає самостійно, або буде страчена. За 5 років царювання Сивого Кнура і його шапіто Медведчук - друга сила в Україні. І тепер нам загрожують два реванші - ОПЗЖ і ПЄСуарів.
показать весь комментарий
12.09.2020 07:57 Ответить
Ти забув про реванш зубожілих дебілів, які голосують поприколу. Ілі оні нєпрічьом?
показать весь комментарий
12.09.2020 08:17 Ответить
А хто ще сумнівався що команда СН, це команда ДУРНИКІВ?
показать весь комментарий
12.09.2020 08:35 Ответить
а 6% від прожиткового мінімуму не на багато більше-----аж 131,34 грн.
показать весь комментарий
12.09.2020 10:48 Ответить
турборежим рулит, слава трускавцу
показать весь комментарий
12.09.2020 08:44 Ответить
Вот и у знаем, кто реально имеет поддержку, без раздачи гречки и календариков.
показать весь комментарий
12.09.2020 08:48 Ответить
Складається враження, що постанову про вибори готували дурні, а насправді цинічні мерзотники. Заклали міну яка має вибухнути в чітко визначений час, щоб мати привід зкоригувати закон.
І ось цей час настав. Під ширмою збільшення фінансування буде змінено постанову, а щоб двічі не вставати то заодно в постанові пропишуть і можливість проведення виборів в ОРДЛО. ЗеПіпл схаває і радісно плескатиме в долоньки.
показать весь комментарий
12.09.2020 09:01 Ответить
почему сразу ошибка, на это и рассчитано было, на финансирование кандидатов хрен знает кем, хрен знает за какие шиши..., большинство так и не поняло, где оказались, когда кто-то на эстраде достает из шляпы кроликов, другие чистят ваши карманы, крадут ваше будущее и меняют ваш адрес...
показать весь комментарий
12.09.2020 09:46 Ответить
Пускай на метровых отрезках туалетной бумаги свои агитки раздают. И в новый закон впишутся и людям польза и для экологии хорошо.
показать весь комментарий
12.09.2020 10:46 Ответить
обладатели трускавецких дипломов рулят
показать весь комментарий
12.09.2020 11:15 Ответить
Ха-Ха-Ха! Такого еще не было! Они оказываются не только говорить, но и считать не умеют! Таких бездарей в руководстве Украины еще не было!
показать весь комментарий
12.09.2020 18:06 Ответить
Через помилки законодавців у Виборчому кодексі вся агітаційна кампанія місцевих виборів під загрозою зриву, - КВУ - Цензор.НЕТ 3916
показать весь комментарий
13.09.2020 00:22 Ответить
 
 