Все протоколы, которые полиция составила на учителей Тернополя, будут обжалованы, - мэр города Надал
Городской председатель Тернополя Сергей Надал заявил о намерении обжаловать протоколы, которые полиция составила на директоров городских школ, где идет обучение.
Как передает Цензор.НЕТ., об этом Надал заявил в эфире программы Свобода Слова Савика Шустера
"Учителя не останутся сами. Все они имеют юридические сопровождение, мы работаем совместно с юридической компанией. Протоколы, которые составила полиция - незаконны, все это мы будем оспаривать в суде, поскольку ни в одном документе нет прямого запрета на работу школ. Мы учли все рекомендации МЗ. В классах учится по 15-25 детей, они разделены на группы. Один день дети учатся дома, один - в школе", - рассказал Надал.
По его словам, в Тернополе сейчас родители не обязаны отдавать детей в школу. Они имеют право выбора: или их ребенок идет в школу, или учится дистанционно.
"Большинство родителей, а это 80-90%, подтвердили, что они хотят, чтобы дети ходили в школу, садик, а сами родители ходили бы на работу, зарабатывали деньги. Важно, что исключительно за счет городского бюджета мы обеспечили школы всем необходимым: термометрами, дезинфекторами, бумажными полотенцами, развели ученические потоки в школах, максимально соблюдая меры эпидемической безопасности", - отметил он, комментируя работу учебных заведений города.
Как сообщалось, полиция составила более 30 протоколов на директоров учебных заведений, вопреки решению о введении в Тернополе и некоторых районах области "красной" зоны не закрыли школы для посещения учениками.
По состоянию на 11 сентября на Тернопольщине зафиксировано 8360 случаев инфицирования коронавирусом (за последние сутки - 245 человек). Всего умерли 99 человек, выздоровели - 3835.
Пожалуйста, подождите...
Умственно полноценные дети УСПЕШНО учатся дома и намного более продуктивнее, чем в школе.
Вот только сейчас вскрылось то, что большая часть тех, кто ходит в обычную школу должны учиться в спецшколе для умственно отсталых детей.
ментам дали команду сверху выписать = рядовые выписали. а за что им пофигу. короновирус или нарушение ПДД или еще чего. пока в судах не начнут вешать незаконные штрафы на тех кто их выписал ничего не поменяется
именно - должны быть наказаны конкретные менты - должны оплатить со своего кармана и своё служебное время, которое они использовали для незаконного преследования граждан Украины, и рабочее время граждан Украины когда менты мешали им работать, и, главное -
- ментовская коррупция - использование служебного положения в личных целях.
Коли всіх достатньо змордують, поставлять питання:
- Хочеш повернення до нормального життя - чіпуйся.
І бидло побіжить чіпуватися. А з 2022 року зачіповані почнуть здихати...
...не короновірус ВСЕ гнобить і вбиває , а Зе-ко БАНДА під прикриттям карантину і коронвірусу...
Представник ВООЗ вже хвалить Швецію за м'який карантин, без сильних обмежень, тобто. вже починає потихеньку з'їжджати з теми коронавируса, а Степанов продовжує українців за лохів тримати...
Де хоч один докладний репортаж з лікарні, забитої Коронавірусними хворими ...Що за розмови тільки навкруги ….
ЛОХОТРОН ….
Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Набарро назвав досвід Швеції в боротьбі з коронавірусами.. прикладом зразкової стратегії уряду і моделлю для всього світу в майбутньому...
https://www.obozrevatel.com/person/aleksandr-derkach.htm
https://www.obozrevatel.com/person/aleksandr-derkach.htm Александр Деркач
Мне очень нравятся сравнения нас со Швецией.
Как там все успешно получилось и как нам надо равняться на них.
Давайте будем равняться. В Швеции живет 10 млн человек. Практически все здравоохранение бесплатно.
Даже зубы лечат за счет государства. Затраты на медицину 11 процентов ВВП в год. Примерно 55 млрд. долл. или 5.5 тысяч на человека. После начала эпидемии государство выделило на борьбу с ковидом, поддержку бизнесов и населения 30 млрд. долл. У
нас затраты на медицину в год примерно 4 млрд. долл. или 100 (!) долл. на человека. Коронавирусный фонд -60 млрд. грн. Из которых 30 уже потратили на дороги.
Поэтому хочу вам сообщить неприятную разницу между нами и Швецией.
Если вы и дальше хотите с ней равняться.
Там вас будут лечить, если вы заболеете.
А у нас вас будут закрывать, чтоб вы не заболели.
Если у вас ума не хватает самим "закрываться".
Думай-те!