В Украине за сутки 3 103 новых случая COVID-19, число жертв рекордное - 72 человека
В Украине по состоянию на утро субботы, 12 сентября, зафиксированы 3 103 новых случая заражения. При этом 72 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 11 сентября, сообщалось о рекордных 3 144 инфицированных, 10 сентября – о 2 582 новых случаях COVID-19 за сутки, 9 сентября было выявлено 2 551 инфицированный.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 151 859 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 148 человек, выздоровели - 68 346 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 80 365 человек, что на 1 690 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (428), Харьковской (292), Тернопольской (280), Одесской (225) областях.
Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 233 подозрения на COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
А при його антирейтингу 68 відсотків це можливо лише В НАСТУПНОМУ ЖИТТІ
Якщо ви,звичайно,вірите в реінкарнацію...
І не лише від України....Від всіх.
Загальносвітова ситуація теж нехороша..
такий смертельний, що треба робити тест, щоб взнати є він в людини чи немає
Вторая волна началась?
Доречі, дивилась зараз сьогоднішню Падую, всі без масок, на вулицях народу повно, кафе всі переповнені, італійці великими групками п'ють каву, пиво, вино, цілуються при зустрічі, спілкуються майже ніс у ніс. А пляшки з дезінфікуючим розчином та рукавички у нас є у кожному кафе, магазині, маркеті, скрізь. Україна нічим не гірша за Італію, але у нас майже всі у масках, особливо люди похилого віку.