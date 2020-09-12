Богдан об анонсе Козака по местным выборам: Помощник Путина уже в ОП отвечает за взаимодействие с Радой?

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан дал оценку результатов вчерашней встречи в Берлине политических советников "нормандской четверки".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Прежде всего он раскритиковал заявление Офиса Президента о том, что участники встречи "поддержали призыв Украины о принятии исчерпывающих мер по продлению устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня".

"Призыв? Как это было - вы зашли в комнату и начали призывать перемирие? Как они вас поддержали? Аплодисментами?

Может вы договоренности достигли или документ подписали? Хотя бы совместное коммюнике может есть? Ничего нет... Видосик хоть запилите уже", - написал Богдан.

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Также он прокомментировал заявление заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака о том, что Верховная Рада скорректирует местные выборы в Украине.

"Он (Козак. - Ред.) уже в ОП отвечает за взаимодействие с Радой? Или он вас сразу публично "фиксирует", чтобы вы не отбрехались в очередной раз? Как вы теперь после такого указания Козака в парламенте видите голосования?

Кто вообще этот проект постановления внесет? Может, народный депутат из состава делегации? Випишите ему сразу охрану, ну и квартирку в Ростове, чтобы два раза не вставать. А может сразу Президент? Подставлять, так по-крупному", - отмечает Богдан.

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"Я уже не говорю о том, что нет совместного заявления по результатам переговоров. Нет позиции партнеров. Ничего. Только ваш призыв и аплодисменты", - резюмировал экс-глава ОП.

Напомним, после переговоров советников "нормандской четверки" в Берлине представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Верховную раду предложения по корректировке постановления о местных выборах.



