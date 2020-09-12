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ВР (27371) местные выборы (2751) Козак (137) Богдан Андрей (384)

Богдан об анонсе Козака по местным выборам: Помощник Путина уже в ОП отвечает за взаимодействие с Радой?

Богдан об анонсе Козака по местным выборам: Помощник Путина уже в ОП отвечает за взаимодействие с Радой?

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан дал оценку результатов вчерашней встречи в Берлине политических советников "нормандской четверки".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Прежде всего он раскритиковал заявление Офиса Президента о том, что участники встречи "поддержали призыв Украины о принятии исчерпывающих мер по продлению устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня".

"Призыв? Как это было - вы зашли в комнату и начали призывать перемирие? Как они вас поддержали? Аплодисментами?
Может вы договоренности достигли или документ подписали? Хотя бы совместное коммюнике может есть? Ничего нет... Видосик хоть запилите уже", - написал Богдан.

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Также он прокомментировал заявление заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака о том, что Верховная Рада скорректирует местные выборы в Украине.

"Он (Козак. - Ред.) уже в ОП отвечает за взаимодействие с Радой? Или он вас сразу публично "фиксирует", чтобы вы не отбрехались в очередной раз? Как вы теперь после такого указания Козака в парламенте видите голосования?
Кто вообще этот проект постановления внесет? Может, народный депутат из состава делегации? Випишите ему сразу охрану, ну и квартирку в Ростове, чтобы два раза не вставать. А может сразу Президент? Подставлять, так по-крупному", - отмечает Богдан.

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"Я уже не говорю о том, что нет совместного заявления по результатам переговоров. Нет позиции партнеров. Ничего. Только ваш призыв и аплодисменты", - резюмировал экс-глава ОП.

Напомним, после переговоров советников "нормандской четверки" в Берлине представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Верховную раду предложения по корректировке постановления о местных выборах.

Богдан об анонсе Козака по местным выборам: Помощник Путина уже в ОП отвечает за взаимодействие с Радой? 01
Богдан об анонсе Козака по местным выборам: Помощник Путина уже в ОП отвечает за взаимодействие с Радой? 02
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Топ комментарии
+46
просто крысы почуяли, шо королю скоро конец и скопом принялись избивать его политический труп, дабы выглядеть белыми и пушистыми. так сказать, держат мордочки по ветру и уже сейчас думают о будущем. )
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12.09.2020 10:24
+36
Кушайтє, кушайтє. Нє отвлєкайтєсь. Зато нє Порошенко.
Богдан об анонсе Козака по местным выборам: Помощник Путина уже в ОП отвечает за взаимодействие с Радой? - Цензор.НЕТ 365
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12.09.2020 10:31
+28
Ні. Читав.
Богдан про анонс Козака щодо місцевих виборів: Помічник Путіна вже в ОП відповідає за взаємодію з Радою? - Цензор.НЕТ 1872
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12.09.2020 10:49
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Страница 2 из 2
Бред пишите. на который никто вменяемый никогда не пойдет ибо приведет это к ликвидации всех международных договоров.. в любой ситуации каждый может нарушать свои обязательства мотивируя это тем что его запугали, обманули, заставили и народ против
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12.09.2020 12:26 Ответить
Аннексия территорий, незаконные референдумы, боевые действия, кровь...Вряд ли это является базой для международных договоров. Все это надо было как-то останавливать. Но у вас своя логика: насквозь перекошенная и искаженная.
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12.09.2020 12:30 Ответить
Я вам уже сказал куда Вас пошлют европейцы с вашими причитаниями у них мышление не такое как у вас эмоциональное) они в первую очередь видят активную торговлю Украины с РФ, открытые границы, желание прокачивать российский газ через свою территорию а так же не разорванные дипломатические связи со страной именуемой агрессором! Вопрос.. зачем европейцам нести убытки от обоюдовредных санкций? Украина откажется от Минских соглашений- европейцы отменят санкции против РФ и тд..
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12.09.2020 12:37 Ответить
А выйти из Минска действительно можно.. никто не сбросит ядерную бомбу на нас за отказ выполнять свои обязательства.. но последствия это будет иметь.. и именно поэтому Украина от них не отказывается.
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12.09.2020 12:27 Ответить
Из Минска никто выходить не будет, потому как там есть пункт о санкциях против России. Но и выполнять условия Москвы нельзя.
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12.09.2020 12:33 Ответить
Но и вечно затягивать процесс попытками его иммитации тоже не получится) что Петя что Зеленский как могут стараются.. понятное дело что его не выполнят.
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12.09.2020 12:39 Ответить
К слову Кравчук заявил об этом вчера фактически открыто.
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12.09.2020 12:40 Ответить
Як почитаю коментарії, так все більше у захваті від можливостей та надзвичайної сили Пороха:
- і в памперси зе успів надзюрити
- і каках наклав в штани всім зелебобикам
- і дефакто роботу президента виконує
- і до виборів готується
незламний, всюдисущий маг та чарівник.
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12.09.2020 11:13 Ответить
І країну обікрасти встиг до спіднього, гривню обвалити на 350% за свій строк гетьманування
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12.09.2020 12:02 Ответить
Ага спасаючі 73% дурнів від війни і фінансових шахраїв
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12.09.2020 12:17 Ответить
Своїми офшорами в Панамі)
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12.09.2020 13:54 Ответить
І здаючи Іловайськ і Дебальцево ціною життів своїх співгромадян
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12.09.2020 13:55 Ответить
Ціною життів українці зупинили одну з найсильніших армій світу. Тому, ми пишаємося і героїзуємо своїх загиблих
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12.09.2020 14:00 Ответить
Ага, там працювала міжнародна фінінспекція і знайшли лише у зубожилів від війни
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12.09.2020 13:58 Ответить
Дрыщ, ты еще прокукарекай, что это Порох напал на расею.
Ты чего сюда приперся, репоед обосранный? Тут убогим не подают, пшел вон, говноед козломордый к своим, на русвесна.сру
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12.09.2020 12:33 Ответить
А хто на расею нападав? Це Порох твій сюди твою расею запустив за донбас, взяв участь у створенні ДНР ЛНР, його шавки торгували з ресеєю на крові, продав українську землю кремлядським найманцям
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12.09.2020 14:00 Ответить
Уже слабоумных в боты берут? Поскребли по сусекам, а там только вы?.
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12.09.2020 19:16 Ответить
Подскажите Вам в дырку в голове не сквозит? ))))
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13.09.2020 11:01 Ответить
Тем не менее, он был бы сейчас, как минимум -меньшим злом, с плане сдачи национальных интересов
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12.09.2020 12:05 Ответить
НЕ меньшим злом а большой пользой и для экономики как оказалось
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12.09.2020 22:32 Ответить
того кізяка треба послати до дупи. СБУ повинно зібрати ті бомбануті консерви що підтримають кізяка. Бо можуть зазеленіти київські каштани восени
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12.09.2020 11:15 Ответить
Саме вразливе -це дійсно представництво цієї " делегації " ! На рівні яких рангів воно відбувалось ? На рівні яких відомств : МЗС, чи може міністрів ??? Якась шобла з підворотні поїхала і тепер диктує парламенту якісь зміни в Законах України , бо друга московська шобла бандюків чогось там вимагає "??? Це вже таке приниження людської честі і гідності , і на такому брудному моральному рівні . що далі тільки політ на Марс.
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12.09.2020 11:18 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.09.2020 11:24 Ответить
Добре, а що з Фокіним? Козел набздів і змився? Що настуне? Так і будемо спостерігати проштовхування новоросії під видом деменції двох дурнів? Чому їх досі не вигнали?
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12.09.2020 11:30 Ответить
Здравия всем! " Я тебя породил, я тебя и убью"(с). Да, Андрий, жаль что у тебя ничего не вышло! Понимаю, красава, 2 года " реального" адреналина и хайпа! Понимаю, что это было реальным делом всей жизни- поставить на уши всю страну! Только одно хочу сказать- За Все в этом мире надо платить! Формально- ты скажешь, я не причем- ведь они проголосовали по своей воли! Да, но картинку делали вы! И просчитанные шаги Клоуну делал ты! Прикинь, а платить будут миллионы других, причем своими жизнями! Но я аплодирую стоя- красава! Провернуть такой трагикомический фарс!
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12.09.2020 11:45 Ответить
та ничего он не проворачивал в одиночку.
Делал то, что ему говорили и хорошо прикривали его.
кукловод, как всегда, невидим, а Богдан на виду.
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12.09.2020 13:45 Ответить
Смотри, как я понял из того, что говорил Богдан, Коломойский и Зеленский- Богдан был одновременно адвокатом Бени и Торчка. Он говорит-" Мы видели что после Слуги Народа есть запрос на новые лица". У каждого из них был свой интерес- Беня хотел отомстить Пороху , и Богдан тоже- за люстрацию и не попадание во власть после 14 года. Далее, они стали работать в этом направлении, но Коло поставил на Тимошенко, он до конца не верил в Зеленского, потому что ну думал что народ не настолько е..анутый. А Богдан- просчитал, и стал и довел этот проект до победы! Но главное , у них была общая цель- завалить на выборах Пороха. В этом и есть вся суть! Для Богдана - это вообще, просто нереальный авантюрный трюк! Он это делал не за деньги- у нено их и так хватает. В начале интервью озвучили его статки и регалии. Так это в Украине! Теперь, парень ни разу не женат, но имеет 4 дочери. Он просто так живет- красиво, на хайпе, с приключениями! Это его стиль жизни- просто получать кайф, " за идею".
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12.09.2020 14:11 Ответить
"Ермаку не удалось договориться по обмену пленными или хотя бы продвинуться в этом процессе. Это мне подтвердил и источник в ОП. Но Ермак сказал, что на встрече обговаривали освобождение лиц удерживаемых Россией и боевиками. Это значит, что либо у нас нет никого, кого бы хотел забрать Кремль, либо россияне будут сейчас повышать ставки и требовать от Зеленского каких-то действий и решений после которых согласятся начать обсуждать что-либо." Б.Береза.В итоге встреча на уровне советников прошла почти безрезультатно ( но не для россии -все-таки ермак пообещал пересмотр постановления ВР о местных выборах)
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12.09.2020 11:49 Ответить
У меня в отношении Богдана после его интервью Гордону уважение выросло. Умный все-таки.
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12.09.2020 11:59 Ответить
Для поганої справи розуму багато не треба. По суті Богдан тролить свого колишнього шефа.
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12.09.2020 13:05 Ответить
- діду, а про що це ви задумалися так уважно вдивляючись у фото Зе?
- про імпічмент.
- про який імпічмент?!!!
- от і я визначаюсь який йому більше пасує: імпічмент по-румунськи чи імпічмент по-лівійськи 😀
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12.09.2020 12:05 Ответить
Молодець Богдан. Мочи цю мерзоту. Блазень мабуть лікті кусає, що змію на грудях пригрів. А може Богдан чийсь агент? Народився у Львові, працював у партії "Наша Україна - Народна самооборона" (Ющенку й Луценку привіт), був у списках кандидатів в депутати Блоку Петра Порошенка...

В інтерв'ю Гордону цікаві речі розказує.
Про Порошенка (відео хв. 53:00 https://www.youtube.com/watch?v=ogGK8rjDqJE ):
"С ним познакомился во время первого Майдана в штабе Ющенка. У меня к нему тотальное невосприятие. Он очень умный, очень опытный, реально очень умный, подготовленный, очень опытный, политик с таким стажем, бюрократ с огромнейшим стажем, бизнесмен, подготовленнее него я даже на знаю кто есть."

"Депутатам хочу передать, если вы будете выполнять волю идиотов, то скоро в областны и районных центрах вас будут бить.

Знаний мало, нужен опыт. А у Владимира Александровича нету ни знаний, ни опыта. И в его окружении на сегоднешний день нету никого у кого есть или знания или опит. Скорее наоборот появились персонажи у которых остался только негативный опыт. Они умеют разваливать. Созидать они не умеют. На глазах разваливается все.

Аваков - это профессиональний человек. Он умный, подготовленний. Наверно в обществе есть какие то претензии к Авакову. Но если убрать Авакова, то все. Они будут играть в самолетики, летели, бомбили…"

Про Єрмака
"Мне не нравятся люди, мужчины с кошачьими повадками. Он удобен как итальянские туфли. Он не приносит плохих новостей, он не задает сложных вопросов, он вседа мягкий, добрый и говорит хорошие слова. это вот еффект теплой ванны (для Зеленського), когда все вокруг хорошо, потому что тебе говорят, что вокруг все хорошо.
Мне жалко этого человека, потому что он вообще не понимает где он и что с ним происходит.Зеленский его любит. Вместе едут с работы, вместе приезжають на работу...

У меня есть и подозрения, и мысли и многое чего (що Єрмак агент росії), но сказать в прямом ефире, обвинить в том что он преступник я не могу.
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12.09.2020 12:11 Ответить
Вы так и не поняли, что Зеленский - Президент- это проект Богдана! Поэтому " змея на груди" - не совсем этот случай! Скорее-" Я тебя породил- я тебя и убью"( с).
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12.09.2020 12:27 Ответить
Зеленский - Президент- это проект Богдана.
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12.09.2020 12:47 Ответить
А что вас так расмешило, мой друг? Вы хотите сказать- Коломойского? Возможно! Но Богдан отвечал за всю его избирательную компанию, и был его адвокатом много лет! Есть такое понятие у " крестных отцов"- консеглиери, или Советник. Но Зеленский- не крестный отец, он ведомый, а не ведущий. И я скажу так, если бы Торчок не убрал бы Богдана - была бы совсем другая реальность.
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12.09.2020 13:02 Ответить
ну торчок убирал его тоже с чей то подачи.
интересно знать с чьей?
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12.09.2020 13:41 Ответить
У меня есть подозрение что Жена и его продюссер Ермак. Так Богдан намекнул на это. Супруге не нравилось что он вечно с ними лазил везде, давил - что говоритть, что нет. Так Богдан сам это обьяснил, ео очень осторожно.
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12.09.2020 13:49 Ответить
Кто-то еще мощнее.
ермакович - банальная кукла.
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12.09.2020 13:52 Ответить
Президентом його зробив Голобородько і телевізор. Якщо ви дійсно в США, то ви реально відірвані від української дійсності
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12.09.2020 20:21 Ответить
Я смотрел сериал только первый сезон. Прикольнпя идея, как для фильма, Но...
Телевизор и сериал- это технология, а идея выбрать Президента из Народа- это запрос общества! Это была мечтой Народа- свой Президент, который думает только о Народе- это украинское юродство! Когда шла выборная компания- я очень подробно писал об этом- вам хоть Христа с Небес пришли- вы все равно будете чем то недовольны! Я не хочу сейчас вдаваться в философские, метафизические и исторические дискуссии по поводу этого.
Я могу об этом рассуждать и говорить, по одной причине- я эмигрировал в достаточно позднем возрасте- 35 лет и попробовал на вкус и жизнь в Западной цивиллизации и жизнь в позднем Совке и жизнь на пост Совковом пространстве. Я могу делать выводы на своем личном опыте- сравнивая жизнь здесь и жизнь у вас.
Зеленского к власти привел менталитет большинства, а как известно, Худших всегда Большинство! Это Кон! Даже в в одной школе или в одном классе, всегда найдется один два или десять человек- которые очень умные, знающие, сильные и харазматичные- верно? И даже в этой отборной группе всегда найдется один человек который лучше всех по определенным критериям! Это Кон эволюции!
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12.09.2020 21:27 Ответить
"вам хоть Христа с Небес пришли- вы все равно будете чем то недовольны!"То чого ж ви такий "всем доволен" втекли з совка? А народ у більшості є бидло. Перед виборами одна знайома, яка надивилась серіалів, мені сказала: "А ти мені що хочеш кажи, а я піду і проголосую за Зеленського. Він же у кіно який чесний".
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12.09.2020 22:34 Ответить
Вы правильно заметили- сбежал из Совка! Это мое личное- я ненавижу социализм во всех его проявлениях! И сейчас, когда здесь хотят сделать социализм демократы - я буду голосовать за Трампа! Вы думаете меня во всем устраивает Трамп???? Нет конечно! И у меня к нему масса личностных претензий- например, за его черезмерную мягкость по отношению к тому беспределу что творится в " Демократической" Америке- мой термин связан именно с демократами, поскольку консерваторы- республиканцы. Я очень консервативен в своих политических взглядах, но это - классический либерализм, которого осталось очень мало в современных Западных обществах! И как я сейчас понимаю, тот кризис который сейчас переживает Западное общество связанно именно с тем, что поядя на компромис с центристкими социалистическими движениями в разных странах, Либералы утратили свою эдинтичность и свои позиции. Идея либерализма базируется на идеи свободы индтвидуального выбора, который реализуется через институт гражданства! Но получив право выбирать, получи и обратную сторону медали- нести полную личную ответственность за свой выбор! Любое социалистическое общество лишает тебя права выбирать, ставя мифические интересы всего общества выше личностных, что в конечном итоге скатывается до откровенного национал- социализма, или коммунизма. Вот сейчас вы можете это наблюдать в США! До какого маразма можно дойти в рассуждениях на тему свобод, когда эта свобода не ограничивается никакими нормами ответственности! Оказывается , банальный погром магазина можно оправдать внутреннеми чувствами обиженных индивидуумов, которые в большинстве своем, по факту, не представляют никакой ценности для государства и общества! Наркоман, алкоголик, рецедивист преступник- становится гациональным героем , когда во время ареста за мошенечество умирает от передоза наркоты в крови! И его хоронят как короля! Вернее - как сакральную жертву на алтарь левацкого понимания принципа равенства и справедливости.
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13.09.2020 15:18 Ответить
Следующим этапом совместное заседание ВРУ с госдумой для решения всех вопросов?
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12.09.2020 12:18 Ответить
Вперше завдяки фб побачив бОгдана вживу більше ніж хвилину. Він дійсно бурят. Для мене це завжди загадка всесвіту. ЯК ТАКІ СМІШНІ ЛЮДИ СТАЮТЬ РЄШАЛАМИ У ЄВРЕЇВ? ЯК?!
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12.09.2020 12:18 Ответить
Благодаря своему УМУ! Евреи ценят умных и знающих людей! А у Богдана мозгов- дай Бог каждому! И Агалитиче кие способности просто отпад! Я не удивлюсь если он помимо своей адвокатской деятельности еще и является чей то агентурой!
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12.09.2020 12:54 Ответить
"Евреи ценят умных и знающих людей"
Ето правда.
Но у Богдана мозгов... вряд ли, просто прикритие мощное.
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12.09.2020 13:43 Ответить
Давай Богдан!! Чеши этих поддонков зеленского и самого Бездаря Зеленского!!! Иначе эти твари скоро сдадут Украину *****!!
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12.09.2020 13:08 Ответить
если богдан уже начал мочить оманского засрашку, значит началась реалная жопа в

зечмошно - дерьмаковском "королевстве" беги бубочка, беги
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12.09.2020 13:24 Ответить
ну да.
похоже, что Зеленского уже списали.
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12.09.2020 13:40 Ответить
Неплохо так Богдан Зеленского в каловие масси макает головушкой.
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12.09.2020 13:40 Ответить
Кстати, по тому, что написано, не очень похоже, что ето Богдан писал.
Для писанини Богдана более приемлемо писать что-то типа... "козлина ти дурная".
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12.09.2020 14:02 Ответить
какао уже полюбило богдана.
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12.09.2020 18:07 Ответить
Ганьба! Вислати цю "делегацію" за поребрик! Геть пристосуванців, зрадників і п'яту колону!
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12.09.2020 18:52 Ответить
Вообще встречи "нормандской четверки" давно превратились в диалог слепого с глухим. Немцы и французы отчаянно пытаются сделать две вещи - усадить Украину и Россию за стол переговоров и не пустить туда США. Но это встреча была особой. У России просто уже не остается времени. Надежды на переизбрание Трампа тают с каждым днем, потому Россия спешит назвязать Украине какие то решения до того как Байден доберется до Овального кабинета. Присутствие Дмитриева, который с июня 2020 г. фактически является куратором украинского направления во внешней политике РФ. было явным признаком этого. За весь период переговоров он невозмутимо и молча наблюдал, как клятвенно обещают что то один другому Козак и Ермак. Человек, который еще в марте 2020 назвал политику Козака по Украине "дорогостоящей авантюрой", а пророссийскую группу Медведчука "кучкой прихлебателей", не мог не понимать что все это пустые звуки пустых людей. Ему давно это уже не интересно. Единственный человек, который реально может дать ему все что ему нужно - это Зеленский. Только Зеленский может привести Украину к тотальной капитуляции и принятию требований России. И именно этот человек третий месяц уклоняется от контактов с ним. В запечатанном конверте который Дмитриев передал Ермаку для Зеленского вместе со своей визитной карточкой, скорее всего содержится скан российского паспорта и выписки из государственного реестра граждан РФ, гражданином которой Зеленский стал в 2012 году. Последствия оглашения этого все понимают.
* О Дмитриеве 2020-06-19
Путин пошел Дмитриевым. https://timeze2019.blogspot.com/2020/06/blog-post_19.html
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13.09.2020 00:52 Ответить
Хорошо ещё , что про российского гражданство зеленского с 2012 года пока никто не знает...Подумать только: президент Украины зеленский гражданин россии с 2012 года и никто про это не знает. Во - делов будет, когда все узнают про российское гражданство зеленского с 2012 года... Вот помните: когда узнали, что Труханов гражданин россии ..и гражданин Греции..и мэр Одессы при том - какая поднялась буря негодования, просто жуть - помните ? Я шото не...
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13.09.2020 09:49 Ответить
Козак: стороны договорились на гнилого отвечать за слова...иначе ***-будут...
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13.09.2020 09:40 Ответить
Богдан конечно гнида ещё та, но как же красиво он чмырит зелёную мразь )))
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13.09.2020 11:03 Ответить
Найсвіжіші https://afishar.com новини України
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21.09.2020 22:56 Ответить
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