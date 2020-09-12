Украина выдала Турции курдского боевика Озера в обмен на содействие в сорванной "вагнеровской операции", - Бутусов

В обмен на захват "вагнеровцев" в турецком самолете рейса Минск - Стамбул украинская сторона помогла задержать в Одессе одного из самых разыскиваемых турками курдских боевиков - Ису Озера.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, 10 сентября Национальная разведывательная организация Турции заявила, что Озер был захвачен в Одессе и доставлен самолетом в Турцию. Ранее Озер бежал из Турции и был внесен в "красный" список - список самых разыскиваемых преступников.

"По данным Цензор.НЕТ, в обмен на задержание преступников, которых разыскивали спецслужбы Турции - страны НАТО, спецслужбы Украины могли получить содействие в операции по задержанию "вагнеровцев". Напомним, рейс турецкого самолета 25 июля из Минска в Стамбул мог, по естественным причинам, приземлиться на территории Украины.

Это зависело от решения экипажа самолета, у которого мог возникнуть целый ряд законных поводов принять решение об экстренной посадке", - сообщил Бутусов, добавив, что "сотрудничество в борьбе с терроризмом между Украиной и Турцией могло бы решить любые вопросы между нашими странами в этой сфере".

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Главред Цензор.НЕТ напомнил, что среди 28 безоружных российских террористов на борту турецкого самолета находилось 2 преступника, которые сбили украинский ИЛ-76 в аэропорту Луганска 14 июня 2014-го, 2 преступника, которые сбили украинский штурмовик Су-25 над селом Мариновка в июле 2014-го, и 1 преступник, который сопровождал российский зенитно-ракетный комплекс "Бук", сбивший малайзийский "Боинг" МН-17.

"К сожалению, в результате предательства операция по захвату террористов была провалена. Но свои обязательства перед Турцией Украина выполняет - курдского террориста, который пребывал на территории Украины, захватили и вывезли из Украины. Также решительно Украина могла бы бороться и с российским террором, если бы не предатели...

Необходимо расследование и следственная комиссия Верховной Рады", - подытожил Бутусов.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК "Вагнера". Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнера", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.