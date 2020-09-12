Члены Венецианской комиссии отказались от участия в видеоконференции с главой ОАСК Вовком, "слуги народа" согласились, - ЦПК
Скандальный председатель Окружного админсуда Вовк, которого НАБУ подозревает в масштабных преступлениях, привлек политтехнологов, чтобы отбелить свою репутацию.
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"Для Вовка организовали международную конференцию, на которую были приглашены члены Венецианской комиссии и народных депутатов. Однако члены ВК отказались садиться с Вовком за один стол, даже если он и виртуальный (европейцы должны были принять участие в мероприятии онлайн)", - сообщили в ЦПК.
В то же время, добавили в ЦПК, "слуги народа", в частности глава профильного комитета Андрей Костин, член этого комитета Сергей Демченко, заместитель председателя комитета по вопросам евроинтеграции Мария Мезенцева и член антикоррупционного комитета Алексей Жмеренецкий проблем не увидели и спокойно приняли участие в мероприятии.
17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.
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Просто зараз навіть 73% почало набридати це "засахарівшеся варенько".
НАБУ оприлюднило нові "плівки ОАСК" про можливі зв'язки судді Вовка з ВРП
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Національне антикорупційне бюро оприлюднило нові матеріали так званих плівок Окружного адміністративного суду міста Києва, які стосуються можливих зв'язків https://lb.ua/file/person/3681_vovk_pavel_vyacheslavovich_.html голови ОАСК Павла Вовка з http://www.vru.gov.ua/cc_mem/5 Вищою радою правосуддя .
Матеріали прослуховування та їх розшифровка опубліковані на https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9uYWJ1Lmdvdi51YS9ub3Z5bnkvemxvdnpoeXZhbm55YS12LW9hc2stenZ5YXpreS16LXZycC1yb3pzaHlmcm92a2EtdmlkZW8/ZmJjbGlkPUl3QVIzdnpDSkZHV21zYXdzeThMTVN2d1hvZWlGZDRkMERhNVdac0ctWENHd2NtQVJWdXA2bzM5Q3J0VWs= сайті НАБУ .
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Але ВРП "не ликом шита"..так просто не здасть свої МАЙЖЕ НЕ ОБМЕЖЕНІ НІЧИМ повноваження :
https://sud.ua/ru/news/sud-info/178930-minyust-napisav-zakonoproekt-pro-perevirku-chleniv-vischoyi-radi-pravosuddya-za-vimogami-mvf-dokument Вища рада правосуддя не підтримує підготовлений Міністерством юстиції України проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку призначення членів Вищої ради правосуддя та підвищення інституційної спроможності Вищої ради правосуддя» як такий, що суперечить нормам Конституції України.
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Проблема в Конституційному суді - бо той ще гадюшник і саме завдяки КС суддівська мафія нищить українське законодавство.
Вовк і ВРП всіх Президентів І ЗАКОНИ "на ..ую вертіли" при нашому законодавстві і СИСТЕМІ судової влади...