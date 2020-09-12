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Вовк_Павел (259) Центр противодействия коррупции (239) Слуга народа (2620) Окружной админсуд Киева (396)

Члены Венецианской комиссии отказались от участия в видеоконференции с главой ОАСК Вовком, "слуги народа" согласились, - ЦПК

Члены Венецианской комиссии отказались от участия в видеоконференции с главой ОАСК Вовком,

Скандальный председатель Окружного админсуда Вовк, которого НАБУ подозревает в масштабных преступлениях, привлек политтехнологов, чтобы отбелить свою репутацию.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Для Вовка организовали международную конференцию, на которую были приглашены члены Венецианской комиссии и народных депутатов. Однако члены ВК отказались садиться с Вовком за один стол, даже если он и виртуальный (европейцы должны были принять участие в мероприятии онлайн)", - сообщили в ЦПК.

В то же время, добавили в ЦПК, "слуги народа", в частности глава профильного комитета Андрей Костин, член этого комитета Сергей Демченко, заместитель председателя комитета по вопросам евроинтеграции Мария Мезенцева и член антикоррупционного комитета Алексей Жмеренецкий проблем не увидели и спокойно приняли участие в мероприятии.

Читайте также: НАБУ просит продлить сроки расследования по делу судьи Вовка

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Также читайте: Мы приняли к сведению решение ВСП о судьях ОАСК, но вмешиваться в деятельность судебной системы не имеем права, - Офис президента

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Члены Венецианской комиссии отказались от участия в видеоконференции с главой ОАСК Вовком, слуги народа согласились, - ЦПК 01
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Топ комментарии
+30
"Слуга народу" незабаром стане синонімом слова лайно.
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12.09.2020 11:32
+29
Для честных людей уже стал синонимом!
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12.09.2020 11:35
+13
Для чверті воно такими було навіть до виборів.
Просто зараз навіть 73% почало набридати це "засахарівшеся варенько".
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12.09.2020 11:54
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"Слуга народу" незабаром стане синонімом слова лайно.
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12.09.2020 11:32 Ответить
Для честных людей уже стал синонимом!
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12.09.2020 11:35 Ответить
"Слуга народа" претендует на забитый унитаз.
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12.09.2020 11:36 Ответить
ВСЕХ ЭТИХ ЗЕЛЕНЫХ КАЦАПСКИХ ПОДСТИЛОК СУДИТЬ ВМЕСТЕ С ПОДОНКОМ вовком !!! ТВАРИ !!!!
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12.09.2020 13:45 Ответить
Для чверті воно такими було навіть до виборів.
Просто зараз навіть 73% почало набридати це "засахарівшеся варенько".
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12.09.2020 11:54 Ответить
Чому незабаром?
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12.09.2020 14:10 Ответить
ОДНОДУМЦІ СІЛИ ПОХЕЗАТЬ НА ОДНОМУ ГЕКТАРІ ІЗ ВОВКОМ.
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15.12.2020 07:43 Ответить
СН - це безъяйцевое стадо.
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12.09.2020 11:38 Ответить
ДИВІТЬСЯ,"звідки ноги ростуть"

НАБУ оприлюднило нові "плівки ОАСК" про можливі зв'язки судді Вовка з ВРП
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Національне антикорупційне бюро оприлюднило нові матеріали так званих плівок Окружного адміністративного суду міста Києва, які стосуються можливих зв'язків https://lb.ua/file/person/3681_vovk_pavel_vyacheslavovich_.html голови ОАСК Павла Вовка з http://www.vru.gov.ua/cc_mem/5 Вищою радою правосуддя .
Матеріали прослуховування та їх розшифровка опубліковані на https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9uYWJ1Lmdvdi51YS9ub3Z5bnkvemxvdnpoeXZhbm55YS12LW9hc2stenZ5YXpreS16LXZycC1yb3pzaHlmcm92a2EtdmlkZW8/ZmJjbGlkPUl3QVIzdnpDSkZHV21zYXdzeThMTVN2d1hvZWlGZDRkMERhNVdac0ctWENHd2NtQVJWdXA2bzM5Q3J0VWs= сайті НАБУ .
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Але ВРП "не ликом шита"..так просто не здасть свої МАЙЖЕ НЕ ОБМЕЖЕНІ НІЧИМ повноваження :

https://sud.ua/ru/news/sud-info/178930-minyust-napisav-zakonoproekt-pro-perevirku-chleniv-vischoyi-radi-pravosuddya-za-vimogami-mvf-dokument Вища рада правосуддя не підтримує підготовлений Міністерством юстиції України проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку призначення членів Вищої ради правосуддя та підвищення інституційної спроможності Вищої ради правосуддя» як такий, що суперечить нормам Конституції України.
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12.09.2020 11:42 Ответить
Кому яка різниця, що там підтримує чи не підтримує ВРП? ВРП у нас не є законодавчім органом і її думка не важлива для прийняття законів.

Проблема в Конституційному суді - бо той ще гадюшник і саме завдяки КС суддівська мафія нищить українське законодавство.
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12.09.2020 12:33 Ответить
"Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади

Члены Венецианской комиссии отказались от участия в видеоконференции с главой ОАСК Вовком, "слуги народа" согласились, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9119

Вовк і ВРП всіх Президентів І ЗАКОНИ "на ..ую вертіли" при нашому законодавстві і СИСТЕМІ судової влади...
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12.09.2020 11:46 Ответить
Показательно.
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12.09.2020 11:48 Ответить
Цікаво, а чи є ще десь таке дніщє, де ше зелені не зашкварились???
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12.09.2020 11:56 Ответить
А им пофиг, они демонстративно срут зелёному электорату на голову, который только повизгивает от удовольствия.
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12.09.2020 14:02 Ответить
вот что происходит когда зеленое говно правит страной. каждый день новые зашквары.
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12.09.2020 12:26 Ответить
"Однако члены ВК отказались садиться с Вовком за один стол, даже если он и виртуальный" - члены ВК с Вовком на одном гектаре срать не сядут, не то чтобы сесть с ним за один виртуальный стол.
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12.09.2020 12:28 Ответить
прислуга цирка зе-вавки с вовком за одно.
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12.09.2020 13:18 Ответить
А что тут удивительного? "Слуги народа" - это сборище антиукраинских, коррумпированных выродков, они каждый день подтверждают это не только и не столько словом, сколько делом.
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12.09.2020 14:00 Ответить
Все, что нужно знать про этих "слуг"
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12.09.2020 17:00 Ответить
ВЕНЕДІКТОВА -АУУУУУ!!! На 100% відробила...все за законом! Підсудний, останнє слово - міліон ....кожному
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12.09.2020 19:25 Ответить
 
 